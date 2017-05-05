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«Я прирос к Таймыру, я его часть»

Монологи северян о жизни в Дудинке

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Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Дудинка, или столица Таймыра, как ее гордо называют местные жители, отмечает юбилей — 350-летие. Горожане рассказали «Ленте.ру» о жизни в одном из самых северных населенных пунктов России и поделились планами на приближающийся праздник.

«В Дудинке красивое небо»

Виктория Крылова, 21 год

«Я живу тут около 15 лет. Мне нравится моя жизнь и нравится мой город. Он маленький, все близко, а это для меня очень важно. Дело в том, что свободного времени крайне мало, каждый день расписан буквально по часам. Учеба до 16:10, потом тренировка несколько часов, а вечером домашние дела — надо помогать маме.

Когда нет занятий, я провожу время в нашем молодежном центре: рисую и работаю с другими ребятами над некоторыми проектами. У нас прекрасный воздух, но, к сожалению, редко получается гулять. На это просто нет времени, а зимой очень холодно, поэтому в морозы сижу дома.

Дудинка с каждым годом становится лучше. Строятся новые развлекательные центры, где местные жители проводят досуг. Это радует, потому что кинотеатр и пиццерия, которые до этого в гордом одиночестве были в городе, уже успели всем надоесть. А еще в Дудинке очень красивое небо. Северное сияние — одна из главных причин моей любви к этим местам. Оно завораживает.

Есть два явных для меня минуса жизни здесь: это холода и неприветливые люди. Если с первым все логично, то второе обычно вызывает вопросы у приезжих из других городов. Считается, что северяне — самые дружелюбный и отзывчивый народ. Это и правда так, но в Дудинке слишком много исключений. Не знаю, почему».

«Переехал в Дудинку совершенно случайно»

Юрий Дворовский, 26 лет

«Я переехал в столицу Таймыра недавно — в 2013 году. Я вырос в поселке Шушенское. Учился в Минусинском педагогическом колледже, а после его окончания устроился учителем физкультуры в гимназию в Дудинке. У меня не было особых причин для переезда, это получилось совершенно случайно. За эти несколько лет я успел полюбить город. Да, тут холодно, да, погода редко позволяет наслаждаться природой или подолгу находиться на улице, но эти нечастые вылазки того стоят. Как бы банально это ни звучало, у нас очень добрые жители. У меня появились друзья, с которыми я с удовольствием провожу свободное время.

Если честно, я не знаю, как Дудинка будет праздновать день рождения. В прошлом году, как ни странно, в День города было жарко, и в центре собралось очень много народу. Я и не знал, что у нас столько народу!

Как правило, наша администрация устраивает гулянья на улице, расставляют чумы, приводят в город оленей, продают сувениры, готовят традиционные блюда, сооружают сцену, где выступает местный хор. В честь 350-летия Дудинки уже сейчас проводятся спортивные соревнования и фестивали. Я во многих тоже задействован. Мне нравится, но так получается, что я не попадаю на городские праздники, потому что нахожусь в это время в другом месте: на конкурсе или с детьми. В этом году мне повезло: я буду работать на детской площадке, поэтому, надеюсь, попаду на праздник вместе со школьниками».

«Здесь у меня все»

Александр Пак, 32 года

«Я живу в Дудинке 13 лет. Я родился в селе Горошиха Туруханского района Красноярского края. В 2004 году я переехал в Дудинку, окончил Таймырский колледж. Сейчас работаю в Управлении муниципального заказа и потребительского рынка администрации района, иногда подрабатываю в кафе. Я представитель Федерации киберфутбола России в нашем городе — как говорится, веду активный образ жизни, не стою на месте.

За 13 лет в городе у меня появилась много друзей и знакомых, причем не только в Дудинке, но и в других поселках Таймыра. Понял одно: я прирос к этим местам, я часть Таймыра, и я не хочу отсюда уезжать. Пусть в жизни на Севере есть очевидные минусы вроде суровых климатических условий и дороговизны жизни, здесь у меня все. А плюсы все равно перекрывают недостатки.

Все это время я наблюдаю за изменениями города. У нас построили новую больницу, множество детских площадок во дворах, кинотеатр "Арктика", ледовую арену и горнолыжный комплекс "Кайа".

Я знаю, что администрация готовит к 350-летию что-то грандиозное. У нас пройдет большой концерт на набережной, приедет много гостей из Норильска и звезды отечественной эстрады».

«Cвоя история»

Анастасия Карпова, 26 лет

«Я почти не участвовала в жизни города, у меня скорее второстепенная роль: я отношусь к обслуживающему персоналу. Разве что в детстве, знаете, была в "Зеленом патруле" и облагораживала с другими ребятами улицы. Было трудно, но весело.

Местные раньше называли Дудинку "городом ромашек". В конце 90-х цветов было очень много. Красота неописуемая. Потом они начали пропадать, с каждым годом все меньше и меньше. Теперь их редко можно встретить, и это грустно. Я не очень хорошо знаю историю, но тут есть люди, которые знают все о Дудинке, очень гордятся Таймыром и его богатой историей.

У нас достаточно много людей, которые "оживляют" столицу Таймыра, создают особенное настроение и устраивают настоящие праздники. Мне, как правило, некогда. Я — самый типичный горожанин, почти никогда не выезжала за пределы Дудинки, здесь я училась, здесь и работаю. Многие мои знакомые и друзья уезжали отсюда. Думали, что навсегда, но в итоге возвращались.

Я тоже собираюсь уезжать в этом году, но я не вернусь. Не потому, что не люблю город, нет — просто у меня с ним своя история. У меня останутся личные, особенные воспоминания».

Мария Румянцева

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