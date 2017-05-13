«Лучше быть старой, чем молодой с вот такими губищами»

Одна из самых беспроигрышных дискуссионных тем сегодня — возраст: сколько людей, столько и мнений. Кто-то пытается отсрочить старость с помощью тренеров, косметологов и пластических хирургов. Другие же полагают, что любой возраст прекрасен, и выступают против культа вечной юности со всеми его атрибутами. Журналист Этери Чаландзия специально для «Ленты.ру» поговорила с женщинами, которым оказался ближе второй подход, и попросила рассказать, что в их понимании означает процесс взросления с достоинством.

Татьяна Суханова. Художница. 75 лет

«Многие люди моего возраста ощущают себя не взрослыми или старыми, а вполне себе молодыми людьми. Мне вообще часто кажется, что я школу не так давно окончила. И я совершенно не воспринимаю свой возраст, который часто деликатно называют "возрастом мудрости" или еще как-то.

Татьяна Суханова Фото: Этери Чаландзия

Что касается пластической хирургии, я тут вообще против искусственных натяжек лица, потому что все это неестественно очень. Особенно вот эти надутые губы ужасные. Неужели женщинам самим это нравится? Я вот сколько раз замечала, идет она по улице — и нос, и губы, и грудь, и все на свете сделано — и ведь что удивительно, над ней смеются! Есть что-то во всем этом комическое и неестественное. Ты не воспринимаешь это как красивое. Как нечто странное — да, как то, что обращает на себя внимание, — несомненно, но красивое — нет, конечно. Вот тут мне психология этих женщин искренне непонятна. Нет в этом никакой индивидуальности. Чего-то там сдвинулось в массовом восприятии, отчего такое количество молодых и красивых женщин помешались на своей внешности и захотели все одного и того же. По мне лучше быть старой и с характером, чем молодой и вот с такими губищами.

Это все какой-то синдром времени, все так боятся выйти в тираж, что все колют, натягивают, подтягивают и не могут остановиться. Мне это непонятно. В тираж ты так или иначе все равно выходишь. Ты можешь что угодно куда угодно себе натянуть, но организм не обманешь, он развивается по своим законам».

Вера Панкова. Врач. 71 год

«Конечно, отношение к себе и своей привлекательности меняется с возрастом, ты же все-таки видишь свое отражение в зеркале. Но я никогда не зацикливаюсь исключительно на своем внешнем виде. Да и в моем окружении, среди моих друзей и сверстниц я не вижу неистовой погони за молодостью. Нет такого оголтелого стремления обмануть себя и всех. Да, мы все стремимся лучше выглядеть, но так, чтобы сделать это каким-то фетишем, такого нет.

Вера Панкова Фото: Этери Чаландзия

Я прекрасно понимаю, что необходимо следить за собой, но какие-то серьезные хирургические вмешательства не приемлю. Я считаю, что все эти манипуляции дают кратковременный эффект, и в дальнейшем ты уже не можешь остановиться и оказываешься в роковой, в сущности, зависимости.

По поводу своего возраста я могу сказать одно, и здесь я не буду оригинальна: конечно, у каждого возраста есть свои преимущества, и преимущества моего — это мой жизненный опыт. Я понимаю, что только со временем научилась правильно оценивать сложные ситуации, реагировать на них, более или менее безошибочно выбирать нужную форму поведения, и мне это очень помогает.

И что еще мне кажется чрезвычайно важным — это какая-то персональная состоятельность, признание твоего профессионального имени и авторитета. Я недавно была приглашенным специальным гостем на одном медицинском симпозиуме, и мне было очень приятно находиться в этом статусе в своей профессиональной среде и получить благодарный отклик аудитории. Востребованность — вообще чрезвычайно важный фактор для любой женщины в любом возрасте».

Роза Пискотина. Ведущий редактор в книжном издательстве. 67 лет.

«Возраст и красота — напрашивается парафраз — две вещи несовместные. Хотя не всегда это так. Есть люди, стареющие красиво. Особенно хороши глубокие старцы, долгожители каких-нибудь горных районов. Мне кажется, утрата молодости воспринимается как утрата красоты, пока не наступает подлинная старость. И самим человеком острее ощущаются переходные годы от зрелости к очевидному старчеству. Когда ты по-настоящему осознаешь, что какой-то рубеж пройден, появляется философское приятие возраста.

Роза Пискотина Фото: Этери Чаландзия

Когда я была девочкой, 40-летние мне казались людьми, у которых главное позади, а сейчас, когда 40-летние годятся мне в дети, я вижу, как они молоды и прекрасны.

Уверена, стремление сохранять красоту и молодость свойственно всем — и модным богемным дамам, и простым деревенским бабам. Конечно, в нашем современном обществе культивируются универсальные стандарты красоты и в первую очередь — молодость. Но мир стареет, наше общество тоже, и огромная масса пожилых людей реально заполняет окружающую жизнь и общественные пространства. Поэтому немолодые люди постоянно находятся в окружении большого числа себе подобных. И вот что интересно: общаясь с людьми своего возраста, особенно с теми, кого давно знаешь, ты абстрагируешься от примет времени во внешности человека и видишь что-то главное, вспоминая или угадывая в портрете юношеские или даже детские черты».

Елена Лапина. Фотограф. 53 года.

«Массовое стремление выглядеть моложе своих лет, на мой взгляд, связано с психологическими проблемами, внутренними комплексами, неуверенностью в себе, бедным внутренним миром. Конечно, здесь большую роль играет и агрессивное навязывание каких-то стандартов извне. Любая, даже самая умная женщина хочет выглядеть хорошо, и часто многие сдаются под воздействием такого прессинга.

Елена Лапина Фото: Этери Чаландзия

Когда лицо изменено пластикой и ботоксом, с человеком становится сложно общаться. Я не вижу за внешним обликом жизни, не вижу его настоящего. Это какая-то застывшая имитация, к такому человеку сложно подключиться. Нет нормальной мимики, не выражены эмоции, ты часто оказываешься в замешательстве, потому что выпадает огромная и очень важная составляющая образа и остается один только гладкий лоб.

Лично мне мой возраст нравится, я не чувствую себя на свои 53 года, по моим внутренним ощущениям мне где-то 27-30 лет. И еще я очень хорошо знаю и уже давно, что я — это не внешность. Это не только внешность и не столько она.

И потом, мне кажется, для женщины обаяние и юмор гораздо важнее красоты. Красота вещь преходящая, а обаяние обладает феноменальной силой воздействия, и его никуда не денешь и в 90 лет».

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