Куда уходит дичь

«Евровидение» ежегодно преподносит зрителям массу сцен, будоражащих, а то и парализующих воображение. Кому придет в голову обсуждать музыку прошлогоднего конкурса? А вот образы остаются надолго — хоть бурановские бабушки, хоть финские мутанты с гитарами, не говоря уже о Кончите Вурст, которую в России до сих пор забыть не могут. «Лента» выбрала несколько героев этого года, которые, возможно, останутся в народной памяти.

Его коса

Славко Калезич из Черногории, мужчина с косой почти до пола и в майке-сеточке. Самый эффектный персонаж нынешнего «Евровидения». Он практически в одиночку отдувался за всю фрик-фракцию конкурса. И такого человека не взяли в финал! Очень зря. Печально и то, что в этом году слишком мало эстетической дичи, которую традиционно ждешь от «Евровидения». Если так и дальше будет продолжаться, на кого мы будет смотреть? Но пока есть такие парни, как Калезич, еще не все потеряно. Будьте уверены — его косу и восхитительные штаны еще вспомнят не раз.

Собрал

Во-первых, на артиста из Португалии можно смотреть, не испытывая обычной неловкости, во-вторых, у него хорошая песня, и в-третьих, у него особая история. 27-летний Сальвадор Собрал — певец с врожденным пороком сердца, и ему очень непросто выступать. В полуфинале он пел на отдельной сцене, до которой ему было физически проще добираться, чем до основной. Собрал постоянно находится под наблюдением врачей, организаторы «Евровидения» разрешили ему пропускать репетиции. На случай обострения болезни его готова подстраховать сестра Луиза.

Это могла быть бомба

Украинские участники — татуированные молодцы из группы O.Torvald. Далеко не новички на сцене — играют больше 10 лет, записали шесть альбомов. Песня как будто специально сделана такой, чтобы ее невозможно было вспомнить после прослушивания, но таймер на груди участника — это неплохая визуальная находка. С интересом следишь за цифрами, ждешь, что же произойдет в конце. Ничего не происходит, увы.

Не так страшно, как малюют

Мрачная финская готика от Нормы Джон могла бы внести разнообразие в этот праздник жизни и искусственных улыбок — как появление детей семейки Адамс в лагере скаутов. Но на сцене певица смотрелась бледно (не в готическом смысле слова). Ее пример дает повод поговорить об одном недостатке многих конкурсантов: в своих живых выступлениях они выглядят гораздо безобиднее, чем в официальных роликах. Это относится и к литовскому коллективу, и к исландке Свале, и ко многим другим. Это история об интересном образе, который придумали, но не смогли донести до сцены.

Успех клерка

Наконец, главный фаворит «Евровидения-2017» итальянец Франческо Габбани, лидер ставок в букмекерских конторах. Самым необычным в его случае является то, что он главный фаворит. Образ банковского клерка, укрепляющего нервную систему в буддийском монастыре, принять легче, чем его совершенно безликую песню.