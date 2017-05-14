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...или Прерванный полет

Как Высоцкий стал чайным королем Российской империи

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Фото: Hulton Archive / Getty Images

После Октябрьской революции в белоэмигрантских кругах ходила антисемитская поговорка: «Чай Высоцкого, сахар Бродского, а Россия — Троцкого». На самом деле в «России Троцкого» не было места ни Высоцким, ни Бродским — их имущество национализировали, а сами предприниматели вынуждены были бежать из страны. Впрочем, чай Высоцкого можно купить и сейчас. «Лента.ру» продолжает серию публикаций о судьбе предпринимателей Российской империи.

Русский китайский напиток

Чай распространился в России с XVIII века, а в следующем столетии, при Николае I, стал весьма популярен во всех слоях общества. Его пили дворяне, купцы, извозчики и даже самые бедные крестьяне. Если в начале XIX века чай занимал 4 процента стоимости всего российского импорта, то к концу столетия его доля удвоилась и даже обогнала алкогольную продукцию.

Из-за этого царское правительство даже опасалось утечки драгоценных металлов в Китай. Поэтому был введен запрет на покупку китайских товаров, прежде всего чая, за серебро. Русские купцы выменивали чай на меха и иные товары (банкноты китайцы тогда не принимали).

Однако за год до смерти царя Николая Павловича, в 1854-м, государство сняло все ограничения с чайного импорта. В тот же год в город Ковно (ныне Каунас, Литва) к великому мудрецу Торы, основателю этического движения «Мусар» Исроэлю Салантеру приехал учиться его земляк из местечка Старые Жагоры Калман-Вольф Высоцкий. До этого он четыре года учился в знаменитой Воложинской иешиве.

Для хорошего еврейского религиозного образования это срок несерьезный, но, видимо, у родителей хватило денег только на эти несколько лет. Да и идти в раввины Калман-Вольф не планировал. Просто у еврейских семей Литвы изучение Талмуда было главной жизненной ценностью. Уйдя из иешивы, Высоцкий принялся торговать зерном в местечке Янишки.

В то время царское правительство поощряло земледелие среди евреев. Высоцкий собрал партнеров и получил от казны участок земли около Двинска. Там они основали поселок Дубно. Но дело не пошло: почва оказалась плохой. пришлось вернуться в родные Жагоры, чтобы торговать хлебом. Вот тут предприниматель в солидном возрасте 30 лет и решил поучиться у великого знатока Торы в Ковно.

То ли праведник дал ему благословение, то ли он проанализировал рынок (а возможно и то, и другое), но после пребывания у Исроэля Салантера Высоцкий обращает внимание на рынок чая.

Помимо либерализации чайного импорта со стороны российского правительства, Китай сам открыл границы для иностранных торговцев — это был результат победы англичан в первой «опиумной войне».

В Российской империи начался чайный бум. Если в 1850-х годах объем импорта чая составлял 372 тысячи пудов (5,9 тысячи тонн), то уже в следующем десятилетии — вдвое больше, а в 1870-х годах — 1480 тысяч пудов (23,7 тысячи тонн). В целом за XIX век потребление чая выросло в 20 раз.

В 1858 году Высоцкий перебрался в Москву. Евреям в те времена там жить запрещалось, но для купцов Первой гильдии делалось исключение. Так возникла фирма «В. Высоцкий и К°» — одно из крупнейших предприятий Российской империи, а после краха империи — известная международная компания.

Чай на благо сионизма

Мировое сионистское движение многим обязано России. Подавляющее большинство сионистских деятелей были с российскими корнями. В частности, первый израильский премьер-министр Давид Бен-Гурион (Грин), президент Израиля Ицхак Бен-Цви (Шимшелевич), лидер правого сионизма Владимир (Зеев) Жаботинский (до политической карьеры он был подававшим надежды русским литератором и другом Корнея Чуковского).

В 1881-1882 годах в разных регионах страны прошли еврейские погромы. После этого в России повсеместно открывались сионистские кружки и группы, началась первая алия (то есть возвращение в Святую Землю).

Высоцкий развернул благотворительную деятельность, поддерживая национальные учреждения на Святой Земле, в частности, финансировал школу в Яффо. Чаеторговец много жертвовал на заселение Палестины, которая в то время была провинцией Османской империи. Также Высоцкий состоял почетным членом Одесского комитета «Общества вспомоществления евреям земледелия и ремесленности в Сирии и Палестине».

В качестве члена организации «Ховевей-Цион» («Любители Сиона») предприниматель в 1885 году совершил путешествие по земле Израиля. В том же году Высоцкий пожертвовал 10 тысяч рублей на создание Высшей еврейской академии. Он вообще постоянно жертвовал на образование. Например, на постройку ремесленной школы в Белостоке выдал 60 тысяч рублей.

Получалось, что подданные российской короны косвенно поддерживали сионизм каждой выпитой чашкой чая. Причем абсолютно все, включая императорскую семью — ведь Калман (или как он еще себя именовал Калонимус) Высоцкий получил статус «поставщика двора Его Императорского Высочества Николая Михайловича». Кроме того, он стал поставщиком монарха Персии — Мозафареддин-шаха из династии Каджаров.

Чаеразвесочная фабрика Высоцкого в Москве работала на Нижней Красносельской улице. Также крупнейшие фабрики были в Петербурге, Челябинске и Коканде. Работали на них преимущественно поволжские татары, которые в начале XX века массово переселялись в крупные города в поисках работы. Чайный лист закупался в Китае и Цейлоне.

К началу XX столетия Высоцкий — чайный король России. Его компания контролировала 35 процентов розничной торговли чаем, уставной капитал предприятия составлял 10 миллионов рублей, а годовой оборот превышал 30 миллионов.

Умер Калман-Вольф в 1904 году, когда его бизнес была на пике успеха. Он завещал направить на благотворительность один миллион рублей, что соответствовало размеру его доли в компании (10 процентов капитала). Часть этих средств — 100 тысяч рублей — по решению опекунов в 1908 году направили на основание технологического института в Хайфе. Сегодня это знаменитый Технион.

Чай не водка

У Высоцкого было три дочери и сын Давид, который и унаследовал компанию. Но называлась она уже «Д. Высоцкий, Р. Гоц и К°» — по имени зятя чайного короля Рафаила Абрамовича Гоца. В 1914 году, перед Первой мировой войной, годовой оборот компании достиг 45 миллионов рублей.

И тут царь издал указ, увеличивший доходы чайных магнатов более чем в полтора раза: в империи ввели сухой закон. Производство и продажа всех видов алкогольной продукции с 19 июля 1914 года оказалась под запретом. Крепкие напитки продавали только в ресторанах. Запрет действовал в течение всей войны. Но произошло то, что происходит всегда, когда государство хочет что-либо запретить: люди очень быстро нашли замену запрещенному. А заменой алкоголю обычно служит чифирь.

Потребление чая в стране просто взлетело. В 1915 году оборот чайной компании Высоцкого-Гоца превысил 70 миллионов рублей.

Семья Высоцких была связана со многими знаменитыми людьми. К дочери Давида Высоцкого Иде сватался Борис Пастернак, но получил отказ. Салон Высоцких посещала вся московская богема. Также магнат возглавлял Хозяйственное правление еврейских молитвенных учреждений в Москве. Внуки чайного короля отошли от религии, увлекшись социализмом. Михаил и Абрам Гоцы основали партию эсеров и занялись революцией. Когда она с их помощью произошла, Высоцкие и Гоцы потеряли бизнес и вынуждены были бежать за границу. Правда, Давид не оставил дело: живя в Лондоне, он наладил упаковку чая в Варшаве и в годы НЭПа контрабандой переправлял его в Советскую Россию.

Мечты сбываются

Бежав от большевиков, Давид Высоцкий открыл филиалы компании в вольном городе Данциге, а затем и в других странах Европы. Главное подразделение фирмы возглавляли Александр Чмерлинг и один из потомков Высоцкого Соломон Зайдлер. Его сын Симон в 1936 году, почувствовав приближение войны, уехал в Палестину, бывшую в то время британской колонией. Потомки магната, оставшиеся в Европе, погибли от рук нацистов, а компания потеряла все европейские активы.

Сейчас от огромной компании осталось только семейное предприятие в Израиле. Тем не менее оно контролирует 76 процентов местного рынка чая и экспортирует продукцию в другие страны — Канаду, Великобританию, Австралию, Японию, Южную Корею, Венгрию, Россию, на Украину и в США. Производят чай в Галилее, численность персонала — около 400 человек. Руководит фирмой 71-летний потомок Высоцких Шалом Зайдлер. Компания работает под брендом Wissotzky и, помимо рынка чая, осваивает производство оливкового масла и разных деликатесов.

Можно сказать, что мечта Калмана-Вольфа сбылась, а деньги, которые он вкладывал, не пропали даром. На Святой Земле создано еврейское государство, в котором действует построенный на его деньги Технион и пьют чай Высоцкого. Компанией управляют его потомки. Одно плохо: чай уже не тот. Если первые сионисты гоняли чаи как заправские русские купцы, то со временем вкусы поменялись. Современники вспоминают, как поэт Хаим-Нахман Бялик сиживал в совсем еще молодом городе Тель-Авиве за самоваром, с полотенцем на шее, прихлебывая чай из блюдечка. Современные израильтяне не ценят чай и не умеют его заваривать — предпочитают кофе. Ароматный крупнолистовой чай даже не найти в магазинах — разве что на иерусалимском рынке Махане-Йеуда.

Григорий Коган

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