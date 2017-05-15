Силовые структуры
 
Последние новости
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
Ходаковский сообщил о гибели четырех ополченцев из бригады «Беркут»
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Депутат усомнился в возможности отказа от демонстрации распития спиртного по ТВ
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
Популярные новости
Путин диагностировал развитие политической шизофрении в США
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
В МГУ изучили органы маленьких размеров
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу

Прощай, калашников, здравствуй, калашников

До конца года российские военные выберут новый автомат

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

До конца года российские военные могут выбрать автомат, который станет частью нового комплекта экипировки «Ратник». Сейчас войсковые испытания проходят модели двух производителей — концерна «Калашников» (АК-12, АК-15) и Ковровского ЗиД (А545, А762). Не исключено, что в итоге оба автомата поступят на вооружение.

Экипировка «Ратник», она же «комплект солдата будущего», позиционируется как один из наиболее масштабных проектов модернизации российской армии. В состав комплекса (впервые представлен в 2011 году), который должен повысить эффективность и выживаемость солдата на поле боя, входят несколько десятков элементов: средства поражения — оружие, прицельные системы; средства защиты — бронежилет, шлем, очки и т.д.; средства наблюдения и связи, а также средства жизнеобеспечения, вплоть до таких мелочей как универсальный инструмент (так называемый мультиул) и тактические часы.

Сообщалось, что в 2012 году «Ратник» прошел войсковые испытания, после чего элементы комплекса были приняты на вооружение. Здесь надо оговориться, что единого комплекта «Ратник» не существует, экипировка для различных родов войск и видов вооруженных сил имеет свою специализацию. Даже для отдельных воинских специальностей — например, спецподразделений — есть своя. Номенклатура «Ратника» так велика, что вряд ли он будет принят в полном объеме. Пока же приказами министра обороны на снабжение принимается тот или иной элемент.

Новые старые автоматы

Пожалуй, самая драматичная часть проекта — выбор нового автомата, который должен заменить стоящий на вооружении АК-74М. «Оружие XXI века» военные хотят принять в двух калибрах: 5,45 и 7,62 миллиметра. Это логично, ведь после перехода Советской армии в 1974 году на малоимпульсный боеприпас 5,45х39 миллиметров, некоторые части — разведподразделения, спецназ и т.д. — продолжали использовать оружие под патрон 7,62х39.

За право вооружить «солдата будущего» борются два производителя: концерн «Калашников» и ковровский Завод имени В.А. Дегтярева (ЗиД). При этом обе компании по сути предлагают переупаковку старых систем. Так, ковровцы представили на конкурс разработку, которая была отвергнута военными еще в прошлом веке: АЕК-971 со сбалансированной автоматикой. То есть в конструкцию затворной группы введен специальный балансир, равный ей по массе и соединенный с ней зубчатым колесом. Во время выстрела балансир движется разнонаправленно с затворной группой и компенсирует импульс от ее удара о заднюю стенку ствольной коробки, существенно снижая подброс оружия. В результате по кучности стрельбы очередями АЕК на 15-20 процентов превосходит АК-74.

АЕК-971 создавался на Ковровском механическом заводе (КМЗ) под конкурс «Абакан», объявленный Минобороны в 1978 году. Тогда решения, примененные на этом образце, показались военным необоснованными, и ковровский автомат даже не дошел до финала конкурса. Тем не менее в небытие не канул, а был модернизирован в 1990-х и выпускался малыми партиями для нужд МВД и других силовых ведомств. Так продолжалось до 2006 года, когда производство оружия на КМЗ свернули и передали на ЗиД. Здесь в 2010-м мелкосерийное производство АЕК-971 возобновили, сам автомат снова модернизировали, и в 2014 году последние на тот момент версии были представлены на конкурс «Ратник» (они участвуют в конкурсе под обозначениями А545 (калибр 5,45 миллиметра) и А762 (калибр 7,62 миллиметра)).

Калашников навсегда

Концерн «Калашников» предсказуемо представил новую версию своего знаменитого автомата АК-12. Его путь не такой долгий, как у АЕК, но не менее извилистый. Автомат начали разрабатывать в 2011 году специально под участие в «Ратнике». Автором идеи и руководителем проекта значился тогдашний генеральный конструктор концерна Владимир Злобин. По словам эксперта по оружию главного редактора журнала «Калашников» Михаила Дегтярева, это был новый автомат, созданный «по мотивам АК», который практически не имел взаимозаменяемых деталей со своим прототипом.

Несколько лет концерн активно пиарил свою разработку: АК-12 не раз становился героем телесюжетов, публикаций в СМИ, выставок. Наконец, в 2015 году было объявлено, что автомат предан на госиспытания. А осенью 2016-го на выставке «Армия-2016» под названием АК-12 экспонировалось оружие, не имевшее практически ничего общего с автоматом, который «Калашников» продвигал около пяти лет.

Внешне новый АК-12 (как и его вариант под патрон 7,62х39, АК-15) напоминал автомат АК-74М в модернизационном комплекте «Обвес» — телескопический приклад по типу американской М16/М4, эргономичная пистолетная рукоятка, планки Пикатинни на ствольной коробке, цевье и газовой трубке и т.д. «Я считаю нынешний АК-12 вариантом исполнения АК-74М, — прокомментировал эти метаморфозы Михаил Дегтярев. — Это не просто изменившиеся в рамках каких-то работ модели, это разные автоматы. А совершенно разные автоматы не должны называться одинаково».

Высказывались предположения, что это военные потребовали от разработчиков АК-12 максимально унифицировать его со стоящим на вооружении АК-74М. Некоторые эксперты говорили о неудачной и даже авантюрной конструкции ранней версии АК-12, которая не смогла бы пройти госиспытания.

В концерне «Калашников» разницу между исходной и финальной версиями автоматов объяснили довольно сдержанно: «Представленные на выставке образцы были доработаны по результатам госиспытаний и отличаются от предыдущих версий внешним видом и конструкцией ряда важных узлов». В частности, изменена конструкция ствольной коробки и газового узла, вывешен — насколько это возможно в АК-системе — ствол (это должно улучшить кучность стрельбы), плюс уже упомянутый телескопический приклад, более удобный предохранитель/переводчик огня, возможность стрельбы фиксированными очередями. Едва ли не главный секрет АК-12 — новая крышка ствольной коробки с планкой Пикатинни для установки прицелов. Представители «Калашникова» уверяют, что конструкция крышки обеспечивает крепление и сохранение СТП установленных на ней прицельных приспособлений. Именно такие версии автоматов АК-12 и АК-15 и были переданы военным для войсковых испытаний.

В любом случае в медиасреде история с метаморфозами АК-12 оставила скорее негативный осадок. «За рубеж ушла информация о нашей бурной деятельности со знаком минус, — говорит Михаил Дегтярев. — Это подтверждают мои контакты с зарубежными журналистами, которые восприняли происходящее как авантюру и удивились, что такое возможно в российской стрелковой школе».

Некоторые критики с самого начала высказывались в том смысле, что затея с принятием нового автомата — своего рода государственная программа по поддержке предприятий стрелковой отрасли. Причем это касается и Ижевска, и Коврова.

Не время для нового

Главный промежуточный итог конкурса таков: ожидать появления оружия будущего или автомата нового поколения в рамках проекта «Ратник» не стоит. «Подвижки есть, но на фоне чрезмерных ожиданий от поднятой в СМИ шумихи они выглядят очень скромно, — резюмирует Дегтярев. — К локальным успехам можно отнести эргономические улучшения существующих образцов. Нельзя говорить не только о прорыве, но даже о серьезной модернизации моделей оружия».

И дело не в неспособности наших конструкторов создать новое оружие. Многие эксперты и военные просто не видят необходимости в замене АК-74М, который в целом удовлетворяет потребностям армии, особенно с учетом ограниченной роли стрелкового оружия в современных войнах. «Как показывает опыт всех войн, главное требование — абсолютная надежность, — говорит военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. — АК-74 сам по себе очень удачная конструкция, но модернизировать его необходимо: существенно улучшить удобство боевого применения, в том числе эргономику и возможность использования дополнительных приспособлений». Он напоминает, что в случае крупномасштабной войны нужно будет вооружить армию численностью около двух миллионов человек, и в этом случае «переход на полностью новый образец нецелесообразен».

К тому же на складах силовых ведомств накоплено до 17 миллионов автоматов Калашникова, которые при желании можно модернизировать, используя тот самый комплект «Обвес». По словам Мураховского, Минобороны решило закупать его небольшими партиями для модернизации оружия на своих арсеналах.

Собеседники «Ленты.ру» склоняются к тому, что победителем конкурса «Ратник» станет автомат концерна «Калашников» — наилучший вариант с точки зрения технологии производства, логистики и реальных потребностей армии. Да и лоббистские возможности концерна на порядок больше, чем у ЗиД. Плюс мощности ковровского завода не позволили бы наладить массовый выпуск автомата для перевооружения армии. То есть даже в случае победы АЕК-971 его производством скорее всего занялся бы концерн «Калашников».

Заметим, американцы с момента принятия М16 тоже предприняли несколько безуспешных попыток создать для своей армии сверхавтомат будущего. Первый заход — программа SPIW (Special Purpose Individual Weapon), которая шла с 1959-го по примерно 1974 год и закончилась полным провалом. В ее рамках американцы разрабатывали принципиально новое оружие пехоты, сочетающее возможности автомата и многозарядного подствольного гранатомета. Вторая попытка была сделана в конце 1980-х — исследовательская программа ACR (Advanced Combat Rifle). На сей раз Пентагон ставил цель повысить боевую эффективность индивидуального стрелкового оружия минимум вдвое по сравнению с винтовкой М16А2. Но даже лучшим образцам вроде австрийского Steyr ACR не удалось дотянуть до двукратного показателя. Вдобавок эксперты подсчитали, что достоинства новых моделей не окупят затрат, необходимых для перехода армии на принципиально новую систему стрелкового оружия.

Последняя попытка предпринималась в конце ХХ века — программа OICW (Objective Individual Combat Weapon — перспективное индивидуальное боевое оружие). Конструкторы по требованию военных создали симбиоз малокалиберного самозарядного гранатомета и автомата. Система XM29 OISW (совместная разработка немецкой Heckler & Koch и американской Alliant Techsystems) представляла собой двадцатизарядный гранатомет, скомпонованный по схеме буллпап, к которому снизу крепилась слегка измененная винтовка HK G36. Стоит ли говорить, что вооружать армию этим чудом не стали. Вместо этого американские генералы всерьез планировали заменить M16 винтовкой ХМ8, созданной на базе все той же HK G36, но и от этой идеи впоследствии отказались.

Сегодня Армия США по прежнему вооружена винтовками на базе платформы AR, которая почти за полвека эксплуатации эволюционировала от классической М16 времен Вьетнамской войны до современного карабина М4. Только спецподразделения США используют новые автоматы FN SCAR от бельгийской FN Herstal.

Возможно, нечто подобное произойдет и у нас, то есть наряду с АК-системой для армии будет принята новая оружейная платформа для оснащения спецподразделений. Как отметил Виктор Мураховский, «специалисты, которые профессионально работают со стрелковым оружием» — прежде всего бойцы спецподразделений, — высоко оценили ковровский автомат. «Естественно, они предлагают кучу доработок, но в целом позитивно оценивают это вооружение. Поэтому я не исключаю, что в конечном итоге будут приняты оба образца», — заявил эксперт. Информация о возможности такого решения (АК-12 для регулярных частей и АЕК-971 для спецназа) проходила около года назад: эксперты объясняли это не только запросами от силовиков, но и желанием правительства поддержать оба предприятия.

Владислав Гринкевич

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Силовые структуры
 — 
00:17 15 мая 2017

Сила доли

Почему банда бывшего милиционера выживала москвичей из их квартир
08:05 Сегодня

НАТО отказалась видеть в блокировке российских сайтов на Украине угрозу свободам

14:40 Сегодня

Автожулики вымогали деньги под предлогом ремонта разбитых в ДТП элитных часов

18:18 16 мая 2017

Путин разрешил ФСБ изымать земли для государственных нужд

Силовые структуры
 — 
00:14 14 мая 2017

Какой будет третья мировая

Писатели-фантасты — о возможном облике войны
15:04 Сегодня

Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб

12:51 Сегодня

На Урале банде Тропиканки вынесен приговор за убийства односельчан

11:35 14 мая 2017

Минобороны России раскрыло детали пуска северокорейской ракеты

Силовые структуры
 — 
00:07 6 мая 2017
«Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5 в Средиземном море, ноябрь 2016 года

Атаманы из райцентра

Какими быть именам нового флота России
14:15 Сегодня

ФСБ добавила обвинение главе управления собственной безопасности СКР Максименко

10:28 Сегодня

Суд продлил домашний арест замдиректору Эрмитажа

21:42 13 мая 2017

Российская подлодка «Краснодар» вошла в Средиземное море

Россия
Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг. 2 мая 1945 годаВойна окончена, всем спасибо
Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Из-под земли достанут
Монолог кладоискателя о нелегкой доле копателя в России
Петр Лидов-Петровский: Учи УК смолоду
Зачем Следственному комитету своя детско-юношеская организация
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
При падении легкомоторного самолета под Пензой погиб пилот
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Все материалы
Мир
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
An opposition activist hurls back at riot police a tear gas canister during clashes ensuing a protest against President Nicolas Maduro, in Caracas on May 8, 2017. Venezuela's opposition mobilized Monday in fresh street protests against President Nicolas Maduro's efforts to reform the constitution in a deadly political crisis. Supporters of the opposition Democratic Unity Roundtable (MUD) gathered in eastern Caracas to march to the education ministry under the slogan ''No to the dictatorship. «Дерьмолотов» против Мадуро
Чем грозит властям Венесуэлы новая волна протестов
German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern GermanyСвастика над бундесвером
Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии
Китайских владельцев беспилотников обяжут зарегистрироваться
В Центральноафриканской республике обнаружены тела 115 убитых мирных жителей
В Колумбии бюджетники потребовали повышения зарплаты
Больной человек Евразии
Кризис ЕС: что происходит и чего ждать дальше
Все материалы
Бывший СССР
Правые солдаты
Почему украинских националистов ждут суды Линча
Детская писательница обрадовалась заметной украинизации Киева
Human Rights Watch потребовала от Порошенко снять блокировку российских сайтов
Депутат Рады пожелал расстреливать людей из-за георгиевской ленты
Курившего в общественном месте мужчину убили ударом кулака в Киеве
Одесситам собрались навсегда отключить горячую воду
Киев отказался возвращать Донбасс силой
Все материалы
Финансы
Максим Орешкин и Эльвира НабиуллинаУпали в цель
Банк России выполнил обещание по снижению инфляции
Из России за 15 месяцев незаконно вывели 326 миллиардов рублей
Банк России поднял евро к 63 рублям
Медведев поведал о сократившемся почти в два раза импорте продовольствия
В России зафиксирован рост долговой нагрузки у работников всех сфер экономики
Медведев счел размер МРОТ запредельно низким
Россияне стали активнее пользоваться кредитками
Все материалы
Бизнес
Выехал из спячки
Итоги первого квартала 2017 года для российского авторынка
Поговори с Клиентом
Стартап — как сплав по горной реке
Денис Журавский: «Лакмусовая бумажка» экономики
Изменение инвестклимата в России можно изучать по локализации новых производств
Компания «Русский экспорт» откроет российский павильон на платформе Alibaba
В Гонконге за три миллиарда долларов продали самый дорогой в мире участок земли
Топ-менеджеры Volkswagen стали фигурантами уголовного дела
Компания украинского бизнесмена приобрела водочный завод в России
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
Сила доли
Почему банда бывшего милиционера выживала москвичей из их квартир
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
Автожулики вымогали деньги под предлогом ремонта разбитых в ДТП элитных часов
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
На Урале банде Тропиканки вынесен приговор за убийства односельчан
ФСБ добавила обвинение главе управления собственной безопасности СКР Максименко
Все материалы
Наука и техника
Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре имени Джорджа Маршалла (Алабама)Испытание огнем
США испытали двигатели на замену российским РД-180
«В этом мы пока лидеры»
Как российские химики научились лучше всех в мире прогнозировать новые материалы
Не подавятся
Раскрыта загадка появления хищных растений
НАСА показало видео вращающейся Цереры
Земные бактерии выдержали гигантские давления
СМИ узнали о планах Apple выпустить три новые модели ноутбуков
Найдена новая причина заболеваний зубов
Все материалы
Спорт
Мария Шарапова«Она могла обманывать нас всех 10 лет»
Почему Марию Шарапову не пригласили на «Ролан Гаррос»
«Лучшим у США было шестое звено. Судейское»
Как в сети отреагировали на поражение сборной России в матче ЧМ с американцами
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
В Госдуме предложили ввести налог на вложения в иностранные спортивные команды
Федун рассказал о посвященных чемпионству «Спартака» мероприятиях
Вице-губернатор Петербурга назвал строительство «Крестовского» подвигом
Вратарь сборной Латвии по хоккею извинился за слова о ненависти к России
Все материалы
Культура
Люди плакатной внешности
Лучшие постеры Каннского фестиваля за 70 лет
Сквозь замочную скважину
Принцип «секс продается лучше всего» в снимках Хельмута Ньютона и его друзей
Сергей Сапожников «Танец»Русская утопия
Российские художники на 57-й Венецианской биеннале
Мединский призвал защитить российские фильмы от Голливуда
Сериал «Молодой Папа» получит продолжение
Роберт Паттинсон стал грабителем банка в трейлере «Хорошего времени»
Картина Малевича стала самым дорогим лотом торгов Sotheby's в Нью-Йорке
Все материалы
Интернет и СМИ
Время осваивать Tor
Порошенко запретил российские соцсети, и украинцам это не нравится
Остановившая пулю снайпера ИГ камера спасла жизнь журналисту
Претендент на РБК задумал объединить холдинг с «Комсомольской правдой» и Metro
«"ВКонтакте" для русских»
Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей
«Через неделю я наточу нож, и джихад выйдет за рамки закона»
Зачем религиозные активисты охотятся на атеистов, шутников и «гомофашистов»
На Украине оценили блокировку российских сайтов в миллиард долларов
Ведущий «Би-би-си» случайно потрогал женщину за грудь в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Брак у ворот
Найдены главные причины устраивать свадьбу
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
В московских ЗАГСах продолжат женить в рваных джинсах и шортах
В Виндзорском замке устроили фестиваль Jaguar
Японский дизайнер одела толстушек в форму Сейлор Мун
Lancome предложил женщинам пахнуть «букетом весны»
Самые дорогие в мире серьги продали за 57 миллионов долларов
Все материалы
Путешествия
Зато не на улице
Самое дешевое российское жилье на Airbnb
Armenia South Caucasus Caucasus Eurasia Hyusisayin Poghota Yerevan architecture city downtown pedestrian shopping streetАрмянское радио рекомендует
Почему Армения становится все более привлекательной для российских туристов
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
В России отказались усилить безопасность полетов после предупреждений о теракте
The Independent назвала самые негостеприимные места в мире
Бразильский лоукостер разрешил использовать селфи вместо паспорта
В России предложили создать министерство туризма
Все материалы
Из жизни
Харам и фуэте
Оскорбляя чувства верующих: кто рискует танцевать балет в Египте?
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
Men walks by near the advertisement in Seoul, South Korea. Friday, Nov. 19, 2010. «Тут тебя ненавидят сразу»
История россиянки, поселившейся в Южной Корее
Maserati натерли щенком
На американку подали в суд за увлеченность смартфоном на свидании
Модель из Новой Зеландии съела килограммовый буррито за полторы минуты
Японская принцесса отречется от титула и выйдет замуж за простолюдина
Все материалы
Божий дар с яичницей
Тест-драйв Cadillac XT5 и Mercedes-AMG GLE 43
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
#чозаблогер
Тест: угадай автоблогера
10 марок с самыми крупными выплатами по Каско
Самые убыточные автомобильные марки
BMW M5 получит полный привод и восьмиступенчатый «автомат»
Появились фотографии нового российского Kia Rio
Медведь забрался в «Хонду», закрыл дверь и побибикал
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы