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Из-под земли достанут

Монолог кладоискателя о нелегкой доле копателя в России

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Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В апреле сотрудники столичной полиции вместе со специалистами Мосгорнаследия провели первые рейды по выявлению «черных копателей». Граждане, у которых блюстители порядка обнаружат металлоискатель, лопату и другие предметы, указывающие на поиск и извлечение из земли археологических предметов без официального разрешения от Министерства культуры, рискуют оказаться вне закона. Почему кладоискатели считают законодательные ограничения препятствием развитию исторической науки и как сегодня ищут клады в России, «Ленте.ру» рассказал копатель с двадцатилетнем стажем.

Тяга к земле

«Я историк по образованию, — рассказывает Андрей (имя изменено). — В детстве я любил ковыряться на заднем дворе на даче, в 16 попал к поисковикам, помогал откапывать наших бойцов, у меня даже есть благодарственные значки. Работал в поисковом батальоне при Минобороне. Потом мне стало интересно искать там, где никто не ищет».

Со слов Андрея, в России искать клады начали в конце 1980-х, до этого искать их было просто нечем. Пьяные прапорщики воровали армейские металлоискатели, так называемые «клюшки», которые внешне были похожи на хоккейный инвентарь. Тащили да продавали. «Прибор этот был самый простой, пищал каждый раз, как обнаруживал гвоздь или пробку. Со временем появлялись дороже и лучше. Сейчас хороший металлоискатель стоит от 70 до 600 тысяч рублей», — объясняет историк.

Первая удача

Настоящий клад группа Андрея нашла несколько лет назад на территории Псковской области.

«Мы шли по полю с двумя товарищами и зацепились на "факел" (это когда сосуд или кошелек с монетами растаскивается плугом или трактором). Это были 248 серебряных грошей Великого княжества литовского, XVI века. Часть находилась в кошельке, другие были распаханы на расстоянии десяти метров. Чтобы достать все монеты, мы копали четыре дня, проверяли каждую горсть земли, выкопали приблизительно два КАМАЗа».

В музеях, по словам Андрея, такие монеты давно есть, их находка не стала мировым открытием.

«Второй клад мы нашли на территории Калужской области. Долго шли, устали, сели отдохнуть. Один товарищ чисто случайно поднес к елке металлоискатель, он запищал. Стали копать, но у дерева были большие корни, пришлось рубить. Дерево повалилось, и оттуда вылетела кубышка. Там оказались 456 монет времен Алексея Михайловича Романова, XVII век. Обе находки мы продали частным коллекционерам на «Вернисаже» (Измайловский рынок в столице — прим. «Ленты.ру»). На продаже мы не разбогатели, но я знаю истории и о больших находках», — рассказывает Андрей.

Байки землекопов-любителей

«Я знал двух друзей, которые были помешаны на поиске клада времен Отечественной войны 1812 года. По легенде, в одном поселке был спрятан церковный колокол, а в нем вся церковная утварь и много чего еще ценного спрятали от французов. Поселок сожгли, люди погибли, а по архивным источникам закопанное так и не нашли. Этот клад они искали восемь лет, изучали старые карты и документы. В итоге клад нашел только один. Не представляю, как он его продавал, но мне говорили, что он получил за него 50 миллионов рублей. Я охотно верю, потому что в те времена колокола делали из меди», — рассказывает о чужой удаче Андрей.

Герой другой истории в 110 километрах от Москвы нашел чайник с николаевскими червонцами. А еще один знакомец кладоискателя разжился ценной находкой благодаря случайному знакомству. «Возвращался с Вахты памяти из Калужской области, было поздно, он заблудился, заехал в деревню Озерное. Одна старушка ему кров предложила. Бабка пошла в сарай наколоть дров, он помочь вызвался. Зашел и увидел в ведре какие-то штуки. Спрашивает, что это, а она ему — дескать, как что-то сажаю, так нахожу на огороде эти пуговицы. Оказались от мундиров наполеоновской эпохи. Вероятно, в этом месте когда-то вещевой склад располагался. Старушка гостю пуговки-то и отдала».

Собеседник подчеркнул, что если его группа находит что-то времен Второй мировой войны — кости или каски, — место локации они сообщают поисковым отрядам. «Мы — белые копатели», — говорит Андрей.

По словам кладоискателя, на сегодняшний день для государства «черными копателями» являются все, кто копает без разрешения Минкультуры. Однако у самих копателей есть четкая классификация: на красных, белый и черных. «Черных» интересует исключительно нажива, они не брезгуют копать в святых местах, любой найденный крест или орден — это для них способ получить деньги. «Красные» — патриоты, чтят память о предках, все найденное передают в музеи. «Белые» любят историю, поиск клада для них — хобби, все предметы фотографируют и делятся на форумах между своими, находки продают в частные коллекции или оставляют у себя.

Где ищут сокровища

«Есть старые, давно заброшенные поселения. Их нет на гугловских или Яндекс-картах, их можно найти только на старых планах. Есть одна подсказка копателю: там, где люди однажды освоили территорию и вели хозяйство, лес уже не вырастет. Только зарастет травой, обычно крапивой, такой странный закон природы», — рассказывает кладоискатель. Земли в этих местах как раз и скрывают в себе ценные старинные вещицы.

Копатель уверен, что нельзя знать наверняка, где отроешь клад, главное в их ремесле — фарт. Большинство поездок Андрея можно назвать неудачными.

«Нужна нормальная армейская машина, нужно поднимать раму, ставить другую резину, делать верхний выхлоп, чтобы мотор не захлебнулся в яме с грязью. Палатки нужны, снаряжение, еда, деньги, свободное время. Это дорогое удовольствие — по сути, целая экспедиция. Это не просто так — сел в электричку, через час вышел в поле и, гуляя в кедах, что-то ищешь и находишь. Чтобы обнаружить и достать, можно потратить много дней, стоять по пояс в воде. В тех местах, где я был, за двадцать лет я не встречал ни одного археолога. Поэтому иногда мне смешно слышать от каких-то там экспертов, что копатели не понимают, что они изымают из земли. "Не могут оценить объект", "они как сороки" — слышал однажды от одного эксперта», — возмущается собеседник.

Собака на сене

Как утверждает Андрей, «белые копатели» годами сидят в архивах, общаются с жителями местных поселений, изучают всевозможные источники и старые карты. Заработать на этом деле сложно.

«Большинство копателей по-настоящему увлеченные люди. Закон и полиция их не пугают, они лишь стали осторожнее. Появилось даже правило: выходить и заходить в лес нужно незамеченными, невзирая на статус вашего поискового отряда», — говорит Андрей.

По его словам, интерес к археологии появился у обывателей после выхода на экран фильма «Мы из будущего»: «Но я бы хотел отметить, что так, как показано в фильме, просто не бывает. Герои кино нашли блиндаж, оружие и много предметов времен войны. Это действительно позабавило всех, кто занимается раскопками, потому что такого уже не найти. Возможно, многих вдохновил этот сюжет, но после принятия уголовного закона эта часть копателей просто отвалилась».

Как правило, клады сбываются на Измайловском вернисаже, а также в антикварных лавках. «Существуют надежные магазины, которые забирают находку, первично обговорив цену, и выставляют на продажу. Но могут и обмануть, если ты сам не смыслишь в находке. Однажды сидел в антикварном магазине, и пришли двое, принесли петровские рубли на два-три миллиона. Им предложили 50 тысяч рублей, они согласились. Я, конечно, мог бы что-то сказать, но мешать бизнесу не стал. Не смыслят, знаний ноль — пусть гуляют», — говорит Андрей.

По мнению Андрея, существующие законодательные ограничения не способствуют развитию исторической науки.

«Почему я копаю? Да потому, что мне интересна история моей страны. Поиск предметов старины — это настоящий образовательный процесс. По закону копать я не могу, потому что получить "открытый лист" от Министерства культуры могут только археологи. Насколько мне известно, только два вуза в стране выпускают с таких специалистов», — говорит копатель.

За границей, по словам собеседника «Ленты.ру», правила для кладоискателей гораздо демократичнее.

«Взять, к примеру, Англию: если хочешь копать — платишь пошлину, и вперед. Если что-то найдешь, совершенно официально можешь предложить свою находку на выкуп музею или частному коллекционеру. Там, конечно, есть тонкости в том плане, что при покупке музей все-таки имеет преимущество, потому что частные коллекционеры часто предлагают больше денег. Поэтому я считаю, что закон 243.2 РФ отдаляет людей от изучения собственной истории. Пусть археологи работают там, где уже обнаружены археологические памятники, но пусть будет и какая-то государственная программа, по которой люди смогут платить пошлину и самостоятельно искать, а потом сдавать свои находки за нормальные деньги. Если все это останется в земле, кому от этого польза? Все монеты выставляют в музеях по два-три экземпляра, остальные хранятся в запасниках на складах», — заключил Андрей.

***

В соответствии с существующим законодательством, действия лиц, направленные на поиск археологических предметов без разрешающего документа, однозначно являются незаконными.

«Именно по наличию открытого листа сотрудники полиции и общественные инспекторы могут отличить законного археолога от грабителей археологических памятников. Открытый лист выдается Министерством культуры Российской Федерации сроком на один год», — приводятся слова замдиректора Департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта Георгия Сытенко на сайте мэра Москвы.

Анна Матушкина

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