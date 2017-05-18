Современные золушки

Японская принцесса Мако объявила о намерении выйти замуж за простолюдина — бывшего однокурсника, который работает в банке. Она лишится титула, но это ее не смущает. Времена, когда королям нельзя было жениться по любви, давно прошли. «Лента.ру» рассказывает истории современных принцев и принцесс, выбиравших супругов без оглядки на традиции.

Японская сказка

В 1957 году японке Митико Седо, будущей бабушке принцессы Мако, было 23 года. Она родилась в семье крупного бизнесмена и считалась завидной невестой: к ней среди прочих сватался знаменитый японский писатель Юкио Мисима. Однако никто и помыслить не мог, что однажды она станет императрицей. Ни у одного наследника Хризантемового престола за всю историю Японии не было супруги неблагородного происхождения.

Митико увлекалась парным теннисом, и на одном из турниров ее противником неожиданно оказался наследный принц Акихито. Она неплохо играла, одержала победу. «Это был долгий матч, не так ли?» — вежливо поинтересовался у нее принц, когда игроки сели на скамейку передохнуть. И попросил разрешения сфотографировать девушку.

Спустя несколько месяцев Митико получила приглашение еще на один теннисный матч и небольшой подарок — тот самый снимок, увеличенный и заключенный в рамку. Вскоре стало ясно, что интерес Акихито к девушке вызван вовсе не теннисом. Императорский двор не одобрял выбор принца: мало того что простолюдинка, так еще и католичка. Управление Императорского дворца Японии предложило Акихито список из 800 потенциальных невест с подходящей родословной, но он отказался его рассматривать.

Саму Митико перспектива войти в императорскую семью тоже не прельщала. Акихито несколько раз делал ей предложение и слышал в ответ твердое «нет». Девушка опасалась, что ее запрут в императорском дворце в окружении придворных, одержимых соблюдением устаревших традиций. Отказываться от нормальной жизни не хотелось даже ради императорского титула.

В конце концов принц все же добился своего. В японских газетах историю любви принца называли современной сказкой, а первую принцессу, лишенную благородных корней, — символом модернизации Японии. К свадебной процессии на улицах Токио присоединились 500 тысяч человек. Лишь отвергнутый Митико писатель Мисима выразил недовольство: по его мнению, из-за этого брака императорская семья утратила свое достоинство.

Наследная принцесса Масако и ее супруг, наследный принц Нарухито Фото: Reuters 1 /2

Дети Акихито и Митико пошли по стопам своих родителей. Наследный принц Нарухито тоже выбрал девушку неблагородного происхождения — Масаку Овада, работавшую в министерстве иностранных дел. А в 2005 году единственная дочь Митико, принцесса Саяко, отказалась от титула и денежного содержания, полагающегося членам императорской семьи, чтобы выйти замуж за друга детства.

Трон или любовь

11 декабря 1936 года король Великобритании Эдуард VIII обратился к подданным по радио и объявил об отречении от престола. «Я нахожу для себя невозможным нести тяжкое бремя ответственности без помощи и поддержки женщины, которую люблю», — заявил он. Новым правителем Британской империи стал его брат Альберт — отец Елизаветы II, царствующей до сих пор.

Женщину, о которой идет речь, звали Уоллис Симпсон. Она родилась в Соединенных Штатах и определенно не принадлежала к британской аристократии, но Эдуарда это не останавливало. В молодости принц вел распутную жизнь: несколько лет крутил роман с парижской куртизанкой, потом завел интрижку с дочкой текстильного магната. На фоне его прежних пассий Симпсон была сама благодетель.

В 1936 году умер король Георг V, и престол унаследовал Эдуард. Он не был намерен расставаться с Уоллис только из-за переезда в Букингемский дворец и сообщил об этом Стэнли Болдуину — тогдашнему премьер-министру Великобритании. Эдуард не видел никаких помех для брака с Уоллис. Британские короли имеют право жениться на простолюдинках, хотя и редко им пользовались — как правило, политические соображения перевешивали романтические.

Болдуин придерживался другого мнения. Премьер-министр уведомил короля, что народ и церковь никогда не признают королевой женщину, которая была разведена, причем не один, а два раза, и оба — без уважительной причины. Уоллис ушла от первого мужа, не выдержав его алкоголизма, а ее второй брак распался после знакомства с принцем.

Кабинет министров встал на сторону Болдуина, премьеры стран Британской империи — тоже. Отказ короля прислушаться к их мнению грозил отставкой правительства и конституционным кризисом с неясным исходом. Эдуард решил не рисковать страной, отрекся от трона и через полгода обвенчался с Уоллис.

Принц Эдуард и Уоллис Симпсон Фото: Public Domain 1 /2

Повторение этой истории вряд ли возможно. Сегодня большинство членов британской королевской семьи женаты не на особах королевской крови, и вероятный наследник британской короны принц Уильям — не исключение. Его жена Кейт Миддлтон родилась в простой семье: отец работал авиадиспетчером, мать — стюардессой. Его младший брат, принц Гарри, судя по всему, подумывает о браке с американской актрисой Меган Маркл. Им еще предстоит получить благословение Елизаветы II, но королева пока никому не отказывала.

Принцесса цирка

В 1955 году князь Монако Ренье III сыграл свадьбу с голливудской актрисой Грейс Келли. Никто не пенял ему на недостаточную знатность невесты. У нее не было родословной, но ее высокий статус не вызывал сомнений. Все понимали, что еще вопрос, кем быть почетнее — обладательницей «Оскара» или правителем одной из самых маленьких стран мира.

Дочь князя Стефания оказалась принцессой нового поколения. Она встречалась с Полем Бельмондо, Робом Лоу и сыном Алена Делона, но в итоге вышла замуж за собственного охранника. Брак, правда, не удался: в 1996 году ее мужа сфотографировали в обнимку с обладательницей титула «Мисс голая грудь Бельгии» (одета она была соответственно). Стефания обвенчалась с другим охранником, но и этот союз быстро распался.

В 2001 году принцесса завела роман с женатым дрессировщиком слонов, а два года спустя сбежала с молодым акробатом по имени Аданс Лопес Перес, родившимся в семье потомственных циркачей. Захватив детей от прежних браков, Стефания укатила гастролировать с его цирком по Альпам. Путешествовали в доме на колесах, который подарил отец, и во время одной из остановок в Швейцарии тайно обвенчались.

«Теперь жизнь Стефании совсем не похожа на сказочный образ династии Гримальди, — описывала ее похождения британская пресса. — Она сидит на пороге циркового фургона на виду у прохожих в одном нижнем белье и дымит сигаретой». Ее высокое происхождение выдавало только присутствие охранников, которых послал за дочерью князь. Они следовали за цирком на своей машине.

Местные жители не привыкли встречать принцесс на автостоянке. «Она дружелюбна, — рассказала репортеру 55-летняя женщина из швейцарской деревни, угостившая Стефанию пирогами. — Но по утрам ее не видно — долго спит». Продавщица соседнего магазина посетовала, что принцесса разгуливает по улице в непристойно коротких шортах. Цирковой роман длился десять месяцев. В 2004-м Стефания снова развелась и вернулась на родину.

Дефицит принцесс

В 2003 году испанское телевидение прервало трансляцию футбольного матча для срочного сообщения: принц Филипп женится. Его избранница была хорошо известна телезрителям. Летисия Ортис Рокасолано — журналистка, вела новостную передачу. Познакомилась с будущим супругом, когда ее отправили делать репортаж о принце. Консерваторы не одобряли выбор Филиппа: недостаточно благородна и к тому же разведена. Принц проигнорировал критиков, пара обвенчались, и спустя несколько лет бывшая телеведущая стала королевой Испании.

Королева Испании Летисия и принц Филипп с родителями Фото: Reuters 1 /2

Королевские браки, которые в начале XX века сочли бы мезальянсом, давно стали нормой. Шведский принц Карл Густаф познакомился со своей будущей супругой на Олимпиаде в Мюнхене. Она работала там официанткой. Теперь ее все знают как королеву Швеции Сильвию. Их дочь, принцесса Виктория в 2001 году вышла замуж за владельца фитнес-центра, а сын, принц Карл Филипп, в 2015 году обвенчался с моделью Софией Хеллквист. Принц датский Иоахим женат на специалистке по маркетингу, с которой его познакомил приятель, выбор кронпринца Норвегии Хокон пал на мать-одиночку.

А что делать? Королевских семей осталось так мало, что принцесс попросту не хватает на всех. Тут уж не до традиций.