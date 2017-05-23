Битва за ствол

Президент России Владимир Путин внес изменения в свой указ, ограничивающий оборот гражданского и служебного оружия на время проведения крупных футбольных турниров 2017-го и 2018 года. Согласно документу, послабления будут сделаны для частных охранных структур, инкассаторов, а также стрелков-спортсменов.

Неразоруженные охранники

Указ президента от 9 мая 2017 года №202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (с 25 мая по 25 июля) и Кубка конфедераций FIFA 2017 года (с 1 июня по 12 июля)» предполагает усиление мер безопасности на территории субъектов, где расположены спортивные сооружения и объекты инфраструктуры, задействованные в чемпионатах. В частности, вводятся ограничения на проведение митингов, проезд транспорта, кроме того, в первоначальной редакции документ предусматривал запрет на оборот гражданского и служебного оружия за исключением его хранения и изъятия.

Это означало, что гражданам Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи с 1 июня по 12 июля 2017 года запрещено использовать, носить, транспортировать оружие и патроны к нему. Те же запреты касались сотрудников частных охранных предприятий, инкассаторов, судебных приставов, и прочих юрлиц, которые в силу должностных обязанностей пользуются служебным оружием. Плюс в указанных регионах временно прекращается продажа гражданского оружия и боеприпасов, а также приостанавливается работа всех стрелковых объектов (тиров и стрельбищ).

Помимо многочисленных проблем для коммерческих структур, пользующихся услугами ЧОПов и инкассаторов, введенные ограничения ставили на грань срыва статусное международное мероприятие — первый в истории чемпионат мира по практической стрельбе из карабина, который должен пройти в парке «Патриот» с 25 мая по 11 июня 2017 года. Формально чемпионату ничего не грозило: стрельбища «Патриота» находятся в Подмосковье. Но участники из Москвы просто не смогли бы туда добраться, ведь указ запрещал владельцам транспортировать свое оружие (как правило, практические стрелки используют собственные карабины). Те же проблемы грозили спортсменам из других регионов, которые брали билеты до Москвы или бронировали номера в столичных отелях.

Под вопросом были подготовка к стрелковому сезону и участие в международных соревнованиях спортсменов, проживающих в городах, где вводились ограничения.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

По информации «Ленты.ру», сразу после выхода указа №202, ряд спортивных структур и объединения охранных предприятий начали переговоры с властями о смягчении требований. Судя по опубликованному документу, диалог оказался успешным: в новой редакции снят запрет на экспонирование и учет гражданского и служебного оружия. Разрешена передача, ношение, использование гражданского и служебного оружия и патронов к нему для юрлиц, в чьи задачи входит охрана жизни и здоровья граждан, защита собственности, ценных грузов, специальной корреспонденции, а также охрана природы.

Наконец, разрешена передача, транспортировка, использование, ввоз и вывоз из страны спортивного огнестрельного оружия и патронов к нему «в целях подготовки и проведения соревнований всероссийского и международного уровня по стрелковым видам спорта». По словам президента Федерации практической стрельбы России (ФПСР) Виталия Крючина, этих поправки — результат усилий Стрелкового союза России (представляет олимпийские виды стрелкового спорта), ФПСР, Минспорта и самой Администрации президента.

Правда, некоторые специалисты сразу обратили внимание на то, что прописанные спортивные послабления привязаны к термину «спортивное оружие», в то время как подавляющая часть (до 95 процентов) ружей и карабинов у стрелков-практиков зарегистрирована как охотничье оружие. Таким образом, введенные изменения могут оказаться бесполезными для большинства российских спортсменов в этих дисциплинах.

Что грозит оружейным магазинам

Остаются вопросы, как быть рядовым владельцам оружия и оружейным магазинам. «Дискриминируются те, кто минимум раз в пять лет подтверждает свою законопослушность, — говорит председатель правления всероссийской организации "Право на оружие" Игорь Шмелев. — Они проходят медицинское обследование, проверки МВД и Росгвардией, и именно их лишают права пользоваться своей собственностью. Кто-то спланировал поездку на охоту в какой-то регион или за пределы страны, теперь им приходится менять свои планы».

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Подсчитывать убытки готовятся владельцы ормагов. «Сейчас большинство компаний работают на уровне рентабельности, поскольку рынок находится на спаде, из-за снижения доходов населения — рассказал «Ленте.ру» руководитель одной из компаний, действующих на оружейном рынке. — Предстоящие убытки будут складываться из зарплат сотрудников, аренды помещений и коммунальных платежей».

Не до конца ясен вопрос и с работой стрелковых объектов в Москве. Сразу после опубликования указа №202 владельцы некоторых тиров объявили своим сотрудникам, что те на время действия ограничений отправляются в неоплачиваемые отпуска.

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Как полагает собеседник, опасения властей относительно оружейных магазинов связаны с недавними событиями в Казахстане: «Речь идет о казахском инциденте, когда боевики напали на незащищенные магазины, пытались захватить оружие. Прецедент есть, естественно, его нужно отрабатывать». В то же время, по его словам, указ «немного недоработан»: «Вполне достаточно было бы не торговать оружием в день, предшествующий матчу, и непосредственно в день матча. Что касается торговых компаний, думаю, можно было предусмотреть компенсации затрат на зарплату, аренду и коммунальные услуги».

Опасность конфликтов

Некоторые эксперты также сомневаются, что гражданское оружие стоит рассматривать как фактор террористической угрозы. «Террористические акты могут совершаться с помощью грузовиков, ножей — ни то, ни другое, нельзя запретить — а также с помощью взрывчатых средств, которые могут изготавливаться по принципу "сделай сам"», — говорит политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, добавляя, что опасения властей скорее связаны с тем, что гражданское оружие «может быть фактором бытовой преступности и конфликтности».

Вместе с тем, по словам Шмелева, опыт гражданских конфликтов в странах ближнего зарубежья показывает, что легальное оружие в них не применяется. Скажем, в Молдавии, несмотря на очень либеральное оружейное законодательство, в ходе массовых беспорядков в Кишиневе 2009 года не было зафиксировано ни одного случая применения гражданского оружия. Украинские радикалы тоже вооружались, захватывая милицейские арсеналы, а не доставая стволы из собственных сейфов.