На твердой платформе

Стартапу, предложившему рынку кросс-платформенную систему разработки и управления мобильными приложениями Appercode, благодаря поддержке Фонда «Сколково» удалось найти партнеров в США, выйти на крупные компании в России и обеспечить быстрый рост бизнеса.

Фото: Денис Шаров

По поводу высокотехнологичных стартапов давно сложился стереотип, пришедший к нам, понятно, из Кремниевой долины. Молодые, талантливые математики, программисты, выпускники, а то и студенты между делом сочиняют какой-то продукт, в гараже собирают прототип — и, пожалуйста, весь мир у их ног. В случае Appercode были, конечно, молодые и талантливые, и гараж, в общем, был (первый офис снимали в подвале, половину которого по вечерам занимал фитнес-клуб), но вот идеолог проекта Денис Шаров — не математик, не программист. Он окончил Новосибирский университет по специальности «история».

И как его, гуманитария, занесло на наши галеры, спросит иной айтишник. Сам Денис считает, что никакого парадокса тут нет. После университета он занялся маркетингом и рекламой. Ясно было, что за IT будущее, а это ведь не только технологии, но и информация, категория вполне гуманитарная. Так что он смело вступил на новую для себя территорию.

Стремительно развивался мобильный интернет, все писали мобильные приложения. Денис с двумя своими партнерами (вот они как раз математики-программисты и понятное дело — недавние выпускники) тоже занялся этим.

Попробовали аутсорсинг и поняли — особых перспектив нет. Тогда-то и сняли офис в подвале пополам с фитнес-клубом, и написали свое первое мобильное приложение — для Windows Phone, сервис Konferenza для организаторов конференций и выставок. Ему сопутствовал успех — четверть российских пользователей установили сервис на свои устройства. Штат расширился, из подвала переехали в новосибирский технопарк.

Что дальше? Понятно: надо перевести свое приложение на платформы Android и iOS, у которых пользователей на порядок больше. Посмотрели, что есть для кросс-платформенных решений, нашли американский продукт Xamarin. Взялись за дело и выяснили: до 50 процентов кода все равно придется писать заново. Так и возникла бизнес-идея: а что если разработать модуль, позволяющий решить эту задачу сразу и на 100 процентов?

Через полгода бета-версия была готова. Продукт и стартап назвали Appercode. Если уж совсем быть точным, то продукт называется так: Appercode.mCMS — система разработки и управления мобильными приложениями с нативным качеством и 100 процентов общего кода для iOS, Android, Windows Phone, Windows 8.

Результат — в 2013 году победа в четырех ведущих конкурсах IT-стартапов, в том числе и в Startup tour. Призы и гранты на полторы сотни тысяч долларов.

На что же способен Appercode? На многое, но базовый продукт действует так. Разработчик скачивает модуль Appercode для Visual Studio (среда разработки Windows). Устанавливает его вместе с модулем Xamarin — и, пожалуйста, пиши код для всех платформ сразу. Американский модуль стоит 1,5 тысячи долларов в год. Это немного — отбивается первым же проектом. Модуль Appercode бесплатный.

Тут вот что важно. Для Windows Phone приложения делают неохотно, потому что аудитория гораздо меньше, чем у iOS и Android. С другой стороны, .NET-разработчиков, то есть тех, кто пишет на технологиях Windows, очень много — по оценке Шарова, 5 миллионов во всем мире. И вот им этот продукт очень кстати, потому что теперь перед ними открылся необъятный рынок приложений для iOS и Android.

В принципе, они могли бы и заплатить за Appercode, но это все же стартап из России — вряд ли все сразу кинутся его покупать. А деньги, как всегда, нужны еще вчера. В общем, специалисты посоветовали основателям стартапа сделать свой базовый продукт бесплатным и зарабатывать на другом — отраслевых решениях, а также на премиальных заказчиках, крупных компаниях с большими задачами и большим бюджетом. Так и поступили.

Гранты и призы на полторы сотни тысяч долларов для такого стартапа сущие пустяки. Ну не пустяки, конечно, но явно мало. Как найти инвесторов и клиентов? К тому же если твой стартап базируется не в столице. «Когда ты в Новосибирске, выйти на бизнес-партнеров в Москве, а тем более за рубежом практически невозможно», — говорит Шаров.

То, что компания стала резидентом «Сколово», очень помогло. «Мы решили развиваться на собственные средства и реинвестировать выручку до завершения разработки первой версии продукта и стабильного cash-flow. Пробовали искать инвесторов, но без проверенных гипотез инвестиции предлагались минимальные и по низкой оценке. Решили, что несколько миллионов рублей сможем заработать сами и уже потом привлекать финансирование. Конечно, это увеличило сроки и создало проблемы, но в итоге позволило потерять меньше денег до выхода на рынок. Спустя четыре года мы видим, что это было правильное решение. Поддержка "Сколково" позволила совершить меньше ошибок на старте», — рассказывает Денис Шаров.

Фонд «Сколково» оказывает Appercode поддержку по нескольким направлениям: помогает с поиском клиентов, знакомит с потенциальными инвесторами, организует участие в выставках и форумах. «Благодаря фонду удалось найти партнеров в США, выйти на крупные компании в России, команда запустила с ними сначала пилотные проекты, а сейчас масштабирует их. У Appercode заказали проекты такие компании, как Сбербанк, "Ростелеком", "Русгидро". Это позволило развиваться за счет собственных средств. Выручка стартапа достигает уже десятков миллионов рублей», — рассказывает Сергей Ходаков, директор по операционной работе Кластера информационных технологий Фонда «Сколково».

На инвесторов повлияло и то, что фонд «Сколково» позволил разработчикам оформить официальное приложение Startup Village. «На многих потенциальных покупателей это произвело очень хорошее впечатление. На тот момент аналогичных нашему решений не было, и у нас появилось много заказов. Можно сказать, участие в московском туре конкурса "Сколково" окупилось сразу несколько раз. Мы начали общаться с инвестфондами и в то же время получили грант от Microsoft — во многом благодаря положительному опыту, продемонстрированному нами на Startup Village», — подытожил Денис Шаров.