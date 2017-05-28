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«Впервые изменил свое мнение о городе»

Монологи северян о жизни на Таймыре

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Фото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ»

В середине мая в Дудинке завершился международный турнир по керлингу. Все дни соревнований ледовая арена «Таймыр» была забита до отказа. Северяне делали все возможное, чтобы посмотреть на самое масштабное и громкое событие, проходившее в городе за последние годы. Как живется в городе, где керлинг стал главным видом спорта? Почему местным нужны такие соревнования? И как городские активности спасают населенный пункт от вымирания? Ответы на эти и другие вопросы в монологах местных жителей.

«Может, не все так плохо?»

Василий, 43 года

Главное, что я понял во время состязаний, — они помогли другим жителям Дудинки скрасить свое существование. Я, как многие мои сограждане, пошел на турнир, чтобы стать частью толпы. Правда, опоздал немного. Меня не пустили — не было мест. И даже это не изменило моих эмоций.

Честно говоря, я даже правил игры толком не знаю. Я примерно понимаю, что нужно там делать, но даже не догадываюсь, как именно. Керлинг кажется мне немного скучным, но для жителей Дудинки это не имеет значения. В выходные к нашему «Таймыру» пришли все. У нас никогда раньше не проходили такие масштабные события, и нам всем хочется быть их частью.

На Севере хорошие люди, но совершенно никчемные дороги и адский холод. Мы очень отдалены от центральной России, поэтому к нам редко приезжают гости, нам нечем заняться, и мы страдаем от климата.

Сам я работаю на Медном заводе «Норникеля». По большей части я слежу за производством, за соблюдением техники безопасности остальными рабочими. Совру, если скажу, что это легко. Совсем нет — это сложно. Но я сознательно выбрал эту должность — я знал, что смогу хорошо зарабатывать.

Северная жизнь тяжела. У нас в городе есть много людей, которые никогда бы не уехали из Дудинки, но я не из их числа. Мы с женой привыкли к этому, но я надеюсь, что моя дочь сможет переехать в Москву или Санкт-Петербург, когда вырастет, будет там учиться и потом работать. Здесь ей делать нечего.

В эти выходные я, кажется, впервые изменил свое мнение о городе. К нам приехало много журналистов, иностранцев, чемпионок по керлингу. Это некое чудо для Дудинки, как глоток свежего воздуха. Чемпионат невольно заставил меня еще раз подумать и поменять свое отношение к Северу. Нельзя отрицать, что он расцветает и совершенствуется. Может, не все так плохо?

«На Севере жить не намного сложнее, чем в центре»

Мария, 37 лет

Я знаю, каково это — находиться там, на льду. Я сама играю в керлинг. Конечно, мне далековато до спортсменок мирового уровня, но их волнение и переживания знакомы. Несколько лет назад я и представить не могла, что у меня будет возможность стать зрителем столь масштабного турнира.

В Дудинке я с рождения, и только недавно город начал меняться, расправлять крылья. Я горжусь Дудинкой и вижу, как к нам приезжает все больше гостей из столицы и других стран. Они влюбляются в Север и возвращаются сюда снова и снова.

Честно говоря, я не раз думала о том, чтобы уехать. Ближе к югу, к центру. Но не думаю, что смогла бы. Дело в том, что мы, северяне, сильно отличаемся от жителей центральной России. Для нас непросто просто взять и переехать: мы сильно привязаны к Заполярью. Но все равно мне совсем не нравится постоянный холод. Иногда очень тяжело переношу минусовые температуры, здоровье хромает, поэтому о теплых городах и странах думаю все чаще.

Мне кажется, на Севере жить не намного сложнее, чем в центре, правда. Преимущества налицо: у нас высокие зарплаты, длинный отпуск и ранняя пенсия. Я работаю в продуктовом магазине, и меня это вполне устраивает. Конечно, это все материальные вещи, но они много значат в нашем мире. Я могу уезжать на время — смотреть мир, отдыхать, — но все равно возвращаться в родное место.

В будние дни мы стараемся развлекать себя как можем. Ходим в гости, принимаем друзей у себя, занимаемся спортом. Я, например, керлингом, муж — футболом. Это много значит для нас. Из-за постоянного холода и сильной занятости на работе людям Дудинки нужно посвящать себя чему-то, иметь отдушину. Для нас это активный образ жизни.

«Не болею уже больше семи лет»

Андрей, 23 года

Я родился в городе Лесосибирске и жил там до 16 лет. Потом я переехал в Красноярск и поступил в колледж Олимпийского резерва. Так началась моя история, связанная с керлингом. Сейчас я тренирую детей и взрослых в Дудинке, параллельно занимаюсь и совершенствуюсь сам. Мне нравится помогать людям и самому становиться лучше. Я люблю своих учеников и все мы рады присутствовать на чемпионате, в котором участвует высшая лига.

Вообще, я горд за Дудинку. Мне приятно, что меня позвали волонтером, и я помогаю проводить это мероприятие чем могу. Более того, у меня есть возможность общаться со спортсменками, чему я очень рад. Технические проблемы и недочеты, конечно, есть, но они всегда бывают. Пока мы успеваем их вовремя устранять, и все проходит отлично.

Мне нравится Север. Быть может, каждый из нас так говорит и звучит это не ново, но я действительно здесь, что называется, в своей тарелке. Сейчас скажу кое-что необычное: я действительно люблю холод. Это не шутка. Именно поэтому я живу и буду жить только здесь, именно поэтому я выбрал «холодный» вид спорта, где на дорожке всегда веет морозом ото льда.

Я провожу здесь по шесть-восемь часов, я привык находиться постоянно в минусовой температуре и теперь только в этом состоянии я чувствую себя комфортно. Причем не болею уже больше семи лет, вообще ничем, даже не кашлянул ни разу.

Для многих детей, с которыми я занимаюсь, керлинг уже не хобби, а нечто большее. Они сами решают связать себя со спортом, я никогда никого не заставляю и не уговариваю. Теперь у нас наполеоновские планы! Первым делом мы хотим поехать в Красноярск и показать свои силы, заявить о себе. Сделать себе имя. Взрослые, кстати, тоже с удовольствием занимаются. Сейчас их порядка 12 человек в группе.

Мария Румянцева

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