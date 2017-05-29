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«Живу как в кино»

История уроженки Брянска, переехавшей на Кипр

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Фото: @kplvch

Кто не хотел бы пожить на солнечном острове среди дружелюбных людей? В рамках цикла материалов о согражданах, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует рассказ Марины из Брянска о том, как она переехала и влюбилась в Кипр окончательно и бесповоротно.

Я выросла в Брянске, но после школы переехала в Москву. Окончила Московский государственный университет печати по специальности «Информационные технологии в дизайне» и осталась жить в столице. Работала в дизайн-студиях, а также на телевидении. Последнее время была фрилансером.

Мой муж — специалист по IT. Одна крупная компания с офисом на Кипре предложила ему работу. Я была полностью «за», но супруг долго не мог принять решение, ведь на моей работе фрилансера переезд никак не отразится, а он менял место работы. В итоге мы все-таки решились.

Дружелюбные киприоты

Когда приезжаешь в другую страну, каждая мелочь может обернуться крупными неприятностями, потому что непонятно, куда бежать, кому звонить. Поначалу пугало все, но киприоты оказались очень дружелюбными, они всегда придут на помощь. Каждую твою проблему они воспринимают как свою собственную. На первых порах за помощью мы обращались к хозяйке квартиры, и она ни разу нам не отказала. В Москве никто не будет за тебя решать твои проблемы, каждый сам за себя, а здесь никогда не чувствуешь себя одиноким или беспомощным. Со временем это чувство, что «все заодно», что вокруг люди добрые и отзывчивые, только усиливается. Кроме того, ты сам добреешь и с радостью помогаешь другим.

Страна котиков

Первое, что меня поразило на острове, — огромное количество котов, гуляющих на улицах города. Местные рассказали мне легенду. Когда-то давно Кипр настигла засуха, и развелось много змей. Тогда по распоряжению правительства на остров привезли около тысячи котов, чтобы уничтожить нашествие.

Но, кстати, проблема змей до сих пор остается нерешенной. Люди, работающие в горах или лесу, надевают высокие резиновые сапоги и обязательно носят с собой противоядие.

Летние кипрские дома

Мы живем в центре города Лимассол. Он делится на несколько районов: Старый город, современный центр и туристическая зона с отелями. Хотя живем практически в центре, до моря всего три минуты. Криминальных районов здесь нет. Кипр вообще очень безопасный. За все время полицейские машины я видела всего пару раз.

Сам город по большей части низкоэтажный, многие живут в частных домах. Местные чаще всего строят дома сами. Но русские не ценят качество кипрских домов, потому что они пригодны для комфортного проживания лишь в летний период. Киприоты ориентируются только на то, чтобы в жилище не было жарко. У нас на балконе двери настолько тонкие, что мы слышим свист ветра, а по полу гуляет сквозняк. Но у нас старый дом — возможно, новые дома комфортнее.

Здесь все украшают свои дома цветами. Но из-за змей редко сажают цветы в землю. Чаще делают заасфальтированную площадку, куда ставят горшки с цветами.

Медленная жизнь

Кипр — маленький остров с жарким климатом, поэтому киприоты редко куда торопятся. Они могут часами сидеть в кафе и играть в карты или просто болтать. Иногда создается впечатление, что им ничего и не надо. Порой я ловлю себя на мысли, что потихоньку заряжаюсь этим настроением.

Тут даже общественный транспорт очень медленный, а точнее, почти отсутствует. В нашем городе ходит лишь один автобус — вдоль набережной, раз в полчаса. Такси дорогое: поездка до аэропорта обойдется в 50 евро. Однако в интернете можно найти попутчиков и доехать на такси за 15 евро.

Контрастная погода

Мне пока трудно привыкнуть к климату острова. Мы приехали в феврале, когда температура воздуха была плюс 10 градусов, но дули холодные ветра. Центрального отопления здесь нет, поэтому зимой в домах очень холодно. Киприоты спасаются включенными на тепло кондиционерами. Островитяне говорят, что уже привыкли к зимнему холоду. Они часто выходят на балкон в пуховиках и греются на солнце.

Весь день в шортах хожу, ну наконец-то! 💙 #limassol #cyprus

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Но летом на улице невыносимо, я бы назвала это парилкой. Солнце жжет беспощадно. От жары постоянно хочется спать, состояние вялое — возможно, именно это и сформировало медленный темп жизни киприотов.

Сезонная оплата аренды

Сейчас в Лимассоле сильно вырос спрос на аренду, хорошие квартиры быстро разбирают. И на офисы тоже большой спрос — многие русские компании перевозят компании на Кипр. Стоимость аренды квартиры растет с каждым месяцем по мере приближения туристического сезона. В феврале двухкомнатная квартира в хорошем районе с видом на море обойдется в 600-700 евро месяц, а на летний период надо постараться, чтобы найти за 900-1000 евро. Однако некоторые умудряются снять квартиру и за 500 евро. Апартаменты на Кипре очень просторные, с большой гостиной и отдельными спальнями.

Меня очень удивила система оплаты коммунальных услуг. При заключении договора на аренду квартиры необходимо параллельно заключать договор и с компанией на электричество и воду отдельно на свое имя. Затем оставлять депозит в размере 350 евро, после чего квитанции на оплату приходят исключительно на ваше имя. Периодичность оплаты тут тоже отличается от российской: за электричество мы платим раз в два месяца, а за воду — раз в полгода.

При смене жилья необходимо известить об этом компанию, после чего расторгается договор и возвращается депозит. В этот же день в квартире отключают свет и воду. Когда мы заезжали в квартиру, у нас не было света целые сутки, пока мы не заключили договор.

Продуктовый рай

Цены чуть выше московских, но при средней кипрской зарплате (сейчас это где-то 1,5 тысячи евро) все доступно.

All I ever wanted, all I ever needed 🍉 #fruit #market

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Мне очень нравятся местные супермаркеты. Все вкусное и свежее, большой ассортимент сыров и молочных продуктов. В любом магазине можно купить соевое, ореховое, рисовое, кокосовое или банановое молоко. Огромный ассортимент вегетарианских продуктов, которые в Москве продаются лишь в специализированных магазинах за большие деньги. Сезонные фрукты стоят копейки: например, за килограмм цитрусовых отдаем 50 евроцентов.

Пожизненная родительская опека

На Кипре считается совершенно нормальным ходить в кафе вместо того, чтобы готовить дома. Кстати, у местных даже есть традиция: раз в неделю они обязательно собираются всей семьей в кафе и просто беседуют, так они могут просидеть весь день.

Порции огромные, поэтому можно смело брать одно блюдо на двоих. Кипрская еда особенная — смесь греческой кухни и арабской.

Семья у киприотов на первом месте. Я всегда удивляюсь, насколько крепки их семейные узы. На Кипре многие подолгу живут с родителями. Когда ребята или уже взрослые люди съезжают от родителей, они все равно каждый день исправно ходят к ним на обед или же мама сама ежедневно приносит еду им домой.

Болтливые местные

Официальный язык Кипра — греческий, но местные прекрасно владеют английским, даже сантехник знает английский. Я приехала сюда с хорошим знанием языка, поэтому трудностей в общении не возникало. Местные очень любят поболтать. Они вступают с тобой в диалог в любом месте: очередь, кафе, парк. И это воспринимается совершенно естественно.

Русскую речь я слышу постоянно, ведь население Лимассола на 25 процентов состоит из россиян. Кстати, киприоты очень любят наш народ. На острове много русских компаний, открывших свои филиалы, арендодатели хорошо к нам относятся, потому что мы, как правило, исправно платим.

Маленькая ложь

Бесплатной медицины на Кипре вы не найдете, поэтому медстраховка обязательна. Нам обоим ее оплачивает компания, в которой работает муж. Как правило, местная страховка покрывает затраты на медицинское обслуживание, кроме случаев, когда человек пострадал от экстремальных видов спорта. Часто люди вынуждены говорить, что пострадали не в результате занятий серфингом, например, а упали с лестницы, ведь медобслуживание здесь не самое дешевое.

Офисный блогер

Раньше я занималась созданием анимационных мультиков, но мне хотелось меньше времени проводить за компьютером. В планах было немного сменить сферу деятельности, меня привлекала режиссура.

На Кипре я завела свой блог на YouTube о нашей жизни здесь. Коллеги моего мужа увидели его, и так совпало, что их компания как раз открывала свой корпоративный YouTube-канал, где им требовался сценарист. Они просмотрели резюме, прислали тестовое задание и заключили со мной договор. Это новый и очень интересный опыт для меня.

Разнообразный Кипр

В свободное время мы ходим на пляж или ездим исследовать соседние города. На Кипре темнеет очень рано — в 6-7 вечера, поэтому после работы на пляже уже не поваляешься.

Мы постоянно посещаем различные фестивали, здесь они проводятся каждый месяц. Например, сейчас фестиваль роз, а в прошлом месяце был стрит-фестиваль, где каждому участнику выделялась городская стена, чтобы он воплотил свои творческие задумки. В июне будет фестиваль лаванды.

Кроме того, мы часто отправляемся на прогулки по горным тропам, которые организуются бесплатно кипрским муниципалитетом. Это занимает примерно 2-4 часа, а компанию нам составляют преимущественно местные старички-пенсионеры.

Много гуляем по городу. Когда я иду по набережной и рассматриваю все вокруг, мне кажется, что я в кино. Наслаждаюсь каждым шагом!

В последнем видосе я пыталась с помощью слов передать эмоции от Кипра, едва ли это удалось. На прошлой неделе мы были на пешеходной тропе Киония и было просто невозможно поверить, что стоит сесть в автобус и уже через час оказаться где-то в другом мире. Это был такой вид, что потом весь день и весь следующий день он стоял у меня перед глазами и я всё время спрашивала себя - мы реально это видели? Это сумасшедше красиво. Как здорово, что какие-то люди придумывают и поддерживают эти тропы, показывают их туристам. Тропа называется "Kionia - Drys" trail, это недалеко от Pano Lefkara, советую очень 💔 P.s. Спасибо огромное всем, кто смотрит, поддерживает, лайкает и пишет добрые слова, про мой ютуб. Я это очень ценю ❤️ #капыловичкиприотка #cyprus #mountains #lefkara #travel #view #freedom

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Европейская Россия с вечным солнцем

Наш переезд стал для всех неожиданностью, но тем не менее не было ни одного человека, который бы нас не поддержал. Друзья не стали отговаривать от этой затеи, и теперь они часто приезжают к нам в гости.

Атмосфера в Лимассоле очень семейная, размеренная, неспешная. Все здесь словно говорит: «Жизнь прекрасна такая, какая она есть, не надо напрягаться». Иногда мне даже не хватает московской суеты.

Но на Кипре мы не чувствуем себя иммигрантами. Такое впечатление, что просто попали в такую европейскую Россию с вечным солнцем. Не думаю, что мы тут навсегда, — еще столько неизведанных стран.

Записала Анна Никитина

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