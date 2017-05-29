Ураган, пронесшийся над Москвой в понедельник, привел к многочисленным разрушениям и человеческим жертвам. По последним данным, стихия унесла жизни 11 человек (на момент написания текста). Штормовой ветер валил деревья, вырывал кресты с церквей, срывал кровлю с жилых домов, опрокидывал башенные краны, остановки и рекламные щиты, повредил десятки автомобилей в разных районах города. Очевидцы выкладывают в соцсетях фотографии с последствиями шторма, который внезапно пришел на смену солнечной погоде. Подробности — в подборке «Ленты.ру».

— Тот самый Мартин (@martin_camera) 29 мая 2017, 13:31

— La Russie parle (@Russia_calls) 29 мая 2017, 14:29

— S c h w e i g e r (@Schweiger_) 29 мая 2017, 12:40

В Москве ураган, это просто жесть, у домов напротив снесло крышу, у нас прям перед входом упало дерево, а еще в одном из кабинетов обвалился потолок. И это походу только начало. #ураганмосква#страшнодожути#кактеперьдобиратьсядодома#ичтотамдома A post shared by Гульнара Гиззатуллина (@gilzza1401) on May 29, 2017 at 5:59am PDT

Не хилый ветерок тут на речном. #ураган #ветер #ураганмосква #москва #moscow #паркдружбы A post shared by Дмитрий Сидоров (@hotrocksid) on May 29, 2017 at 6:14am PDT

Начало урагана уже не сулит ничего хорошего...#ураганмосква #ураган #ветер #сорвалокрышу #крыша A post shared by Фотограф Солодов Денис (@solodov.photo) on May 29, 2017 at 5:49am PDT

В пос.Менделеево (зеленоград) прошел сильный ветер,около 20 деревьев заблокировали дороги а так же Единственный вьезд в поселок!...отключена вода гор.холодная.свет и богом данный нам интернет!) A post shared by Sergey Gambit (@sergey_gambit25) on May 29, 2017 at 6:21am PDT



