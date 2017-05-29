«Это просто жесть!»

Ураган, пронесшийся над Москвой в понедельник, привел к многочисленным разрушениям и человеческим жертвам. По последним данным, стихия унесла жизни 11 человек (на момент написания текста). Штормовой ветер валил деревья, вырывал кресты с церквей, срывал кровлю с жилых домов, опрокидывал башенные краны, остановки и рекламные щиты, повредил десятки автомобилей в разных районах города. Очевидцы выкладывают в соцсетях фотографии с последствиями шторма, который внезапно пришел на смену солнечной погоде. Подробности — в подборке «Ленты.ру».