Версальские смотрины

В понедельник, 29 мая, президент России Владимир Путин прибыл в Париж на встречу с новым французским лидером Эммануэлем Макроном. Поездка, подготовленная в рекордные сроки, совпадала с трехсотлетним юбилеем вояжа Петра Первого по Франции. Казалось бы, не самый веский предлог для срочного визита, однако «было бы желание что-нибудь отметить, и мы найдем что», как с удовольствием сказал Путин. Его французский коллега демонстрировал умение быть и приветливым, и строгим. И за словом в карман не лез.

Проверка Путиным

В мае 1717 года царь Петр Первый, 44-летний статный мужчина, уже давно привыкший к власти, изумил французскую знать. Он подхватил на руки семилетнего короля Франции Людовика XV и расцеловал его. Три столетия спустя эту сцену обыграли на выставке, организованной в Версале при помощи Эрмитажа. Французская пресса с готовностью проводила аналогии: сейчас Эммануэль Макрон, самый молодой европейский лидер, встречается с «деканом мировой геополитики». Пройдет ли он «тест Путиным», задавала вопрос Libération. Покажет ли американскому союзнику, что Париж сохраняет свободу маневра, предвкушала Le Figaro.

Молодой французский лидер прибыл в Версаль скромно, без помпы и в слегка мятом пиджаке. Серебристый рено аккуратно подъехал в главному крыльцу дворца. Через 15 минут над тихим парижским пригородом начали барражировать вертолеты — французы с воздуха охраняли кортеж гостя. Пять автомобилей и два минивена на скорости вкатили в золотые ворота. Следом прибыл мерседес Pullman российского президента. Лидеры поприветствовали друг друга и ушли на переговоры под выкрики прессы: «Пожалуйста, обернитесь!»

За воротами Версаля остался стоять одинокий kazak: под красной атласной рубахой он скрывал футболку с портретом Путина и под радостное улюлюканье публики задирал рубаху и широко улыбался. А в Париже в то же время на открыточном фоне Эйфелевой башни несколько ЛГБТ-активистов развернули плакат с требованием прекратить гомофобию в Чечне.

В диалоге в Москвой

Визит российского лидера в Версаль стал первой личной встречей Путина и Макрона, ставшего президентом лишь три недели назад. Москва — непростой партнер для переговоров, но французский лидер не отступил перед сложностями. Впрочем, самодеятельностью он не занимался и согласовал планы с лидерами «большой семерки». Перед встречей Макрон пообещал вести «требовательный диалог».

Требовательные или нет, но переговоры лидеров продолжались вдвое дольше запланированного. Все это время в одном из залов дворца пресса томилась не только в ожидании, но и в невыносимой духоте: работа кондиционеров навредила бы картинам, украшавшим стены, а окна были наглухо закрыты. «Да у вас тут и так жара!» — выдохнул Макрон, когда его спросили, потеплели ли отношения России и Франции.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон в Версальском дворце Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Молодой французский лидер не напрасно брал уроки ораторского искусства. Выйдя к публике, он демонстрировал, что умеет быть и обаятельным, и строгим. Оглянитесь вокруг, призывал он присутствующих, ровно 300 лет назад, практически день в день, русский царь приехал во Францию и изменился навсегда, впитав дух Просвещения. Макрон без стеснения манипулировал историческими событиями. «Петр Первый был символом России, которая хочет открыться миру», — говорил он с трибуны, давая понять, что и нынешний визит русского правителя может иметь такое же значение.

На пресс-конференции Макрон обстоятельно и четко (и здесь он действительно выглядит нетипичным политиком) рассказал о переговорах с Путиным. Первое — Сирия. Для Франции главный приоритет — искоренение «Исламского государства». Красная линия — использование химического оружия (на такое вопиющее преступление Париж тут же ответит, пообещал Макрон). Смена власти, на его взгляд, в Дамаске должна пройти демократическим путем и при сохранении государственности.

Второе — Украина. Встречу в нормандском формате необходимо организовать как можно скорее. «В ближайшие часы сообщу канцлеру, что хотим провести четверку», — торопился французский лидер.

И третье — двусторонние отношения. Они немыслимы без развития в России гражданского общества и уважения прав меньшинств, подчеркнул Макрон.

Шерше ля фам

Путин в ответном слове благодарил за новые впечатления: в Версале он никогда прежде не бывал. И напомнил, что Петр был не первым связующим мостом между Россией и Парижем. Задолго до него Европа узнала Анну Французскую, дочь князя Ярослава Мудрого, жену Генриха Первого и родоначальницу двух монархических династий — Бурбонов и Валуа.

Российский президент также заметил, что в окружении Макрона много помощников, говорящих на русском языке: «Надеюсь, они специалисты не по Советскому Союзу, а по современной России». И выразил надежду, что среди них найдутся сторонники, которые смогут понять и почувствовать Россию.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Фото: Reuters

Прессу в основном интересовало, обсуждали ли лидеры щекотливый вопрос о предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы во Франции, а также о том, что главная соперница Макрона Марин Ле Пен была тепло принята в Кремле.

«Уважаемые коллеги, ну как можно комментировать такие вещи!» — попенял журналистам российский президент. Все это попросту несерьезно: мало ли кто что говорит и предполагает, ведь доказательств нет. А что касается визитов Ле Пен — она не впервые приезжает, и ничего особенного нет в том, чтобы наладить связь с политиком, выступающим за диалог с Москвой. Кроме того, в Кремле были в курсе результатов соцпоросов и поддержки кандидатуры Макрона. «Мы же не дети. Мы руководствовались интересами государств», — развел руками Путин.

Урок журналистики от политиков

А Макрон продемонстрировал и другую свою сторону — то, каким резким он может быть. «Я прагматик, и повторять уже сказанное не намерен», — отрезал француз, имея в виду, что перечислил все темы, которые стоит выносить на публику. Остальное он предпочитал оставить при себе, не комментируя «термодинамику и личную химию».

Досталось от него и российским журналистам. Даже не пытаясь быть дипломатичным, французский президент назвал работу телеканала RT и агентства «Спутник» лживой пропагандой. В день проведения второго тура президентских выборов корреспондентов этих СМИ не пустили в штаб Макрона, потому что таким не место среди аккредитованной прессы, строго сказал французский лидер.

Российский президент тоже предпочел завершить пресс-конференцию обращением к журналистам. Строгую отповедь Макрона он выслушивал с заметной улыбкой. О корреспондентах RT и «Спутника» ничего не сказал, зато обратился с призывом к французской прессе — и не без ехидства.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Владимир Путин общается с учащимися Российского духовно-культурного центра в Париже.

«Вы спросили, как санкции против России помогут нормализации кризиса на юго-востоке Украины», — начал он с выражением лица, которое предвещало, что сейчас будет сказано нечто забавное. «Да никак не помогут! Поэтому я обращаюсь и к вам, и к представителям СМИ Франции: боритесь за отмену всяческих ограничений в мировой экономике, за открытые рынки», — сказал наконец Путин с видимым удовольствием.

Таким образом делегировав борьбу за отмену антироссийских санкций европейцам, Путин отправился в русский культурно-духовный центр в Париже. Прошлой осенью из-за дипломатического скандала он не смог присутствовать на открытии центра, и теперь при новом, подчеркнуто прагматичном лидере Франции наверстывал упущенное.