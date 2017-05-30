Россия
 
Последние новости
Северная Корея заявила об успешном испытании баллистической ракеты
Избитый в Канкуне россиянин выписан из больницы и помещен под стражу
Избившие вице-президента Союза ММА России бойцы пожизненно дисквалифицированы
Количество пострадавших от урагана в Москве приблизилось к 140
Неизвестные устроили прямую трансляцию со связанной скотчем девушкой и таймером
Внезапные красные вспышки в окнах Белого дома сочли сатанинским обрядом
Принцесса оглушила бельгийского премьера выстрелом из пистолета
Популярные новости
Неизвестные устроили прямую трансляцию со связанной скотчем девушкой и таймером
Избившие вице-президента Союза ММА России бойцы пожизненно дисквалифицированы
Количество пострадавших от урагана в Москве приблизилось к 140
Журналисты выяснили секрет мятых костюмов Порошенко
Избитый в Канкуне россиянин выписан из больницы и помещен под стражу
Внезапные красные вспышки в окнах Белого дома сочли сатанинским обрядом
Принцесса оглушила бельгийского премьера выстрелом из пистолета

Версальские смотрины

Переговоры Путина и Макрона вышли за рамки культурного визита

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Фото: Reuters

В понедельник, 29 мая, президент России Владимир Путин прибыл в Париж на встречу с новым французским лидером Эммануэлем Макроном. Поездка, подготовленная в рекордные сроки, совпадала с трехсотлетним юбилеем вояжа Петра Первого по Франции. Казалось бы, не самый веский предлог для срочного визита, однако «было бы желание что-нибудь отметить, и мы найдем что», как с удовольствием сказал Путин. Его французский коллега демонстрировал умение быть и приветливым, и строгим. И за словом в карман не лез.

Проверка Путиным

В мае 1717 года царь Петр Первый, 44-летний статный мужчина, уже давно привыкший к власти, изумил французскую знать. Он подхватил на руки семилетнего короля Франции Людовика XV и расцеловал его. Три столетия спустя эту сцену обыграли на выставке, организованной в Версале при помощи Эрмитажа. Французская пресса с готовностью проводила аналогии: сейчас Эммануэль Макрон, самый молодой европейский лидер, встречается с «деканом мировой геополитики». Пройдет ли он «тест Путиным», задавала вопрос Libération. Покажет ли американскому союзнику, что Париж сохраняет свободу маневра, предвкушала Le Figaro.

Молодой французский лидер прибыл в Версаль скромно, без помпы и в слегка мятом пиджаке. Серебристый рено аккуратно подъехал в главному крыльцу дворца. Через 15 минут над тихим парижским пригородом начали барражировать вертолеты — французы с воздуха охраняли кортеж гостя. Пять автомобилей и два минивена на скорости вкатили в золотые ворота. Следом прибыл мерседес Pullman российского президента. Лидеры поприветствовали друг друга и ушли на переговоры под выкрики прессы: «Пожалуйста, обернитесь!»

За воротами Версаля остался стоять одинокий kazak: под красной атласной рубахой он скрывал футболку с портретом Путина и под радостное улюлюканье публики задирал рубаху и широко улыбался. А в Париже в то же время на открыточном фоне Эйфелевой башни несколько ЛГБТ-активистов развернули плакат с требованием прекратить гомофобию в Чечне.

В диалоге в Москвой

Визит российского лидера в Версаль стал первой личной встречей Путина и Макрона, ставшего президентом лишь три недели назад. Москва — непростой партнер для переговоров, но французский лидер не отступил перед сложностями. Впрочем, самодеятельностью он не занимался и согласовал планы с лидерами «большой семерки». Перед встречей Макрон пообещал вести «требовательный диалог».

Требовательные или нет, но переговоры лидеров продолжались вдвое дольше запланированного. Все это время в одном из залов дворца пресса томилась не только в ожидании, но и в невыносимой духоте: работа кондиционеров навредила бы картинам, украшавшим стены, а окна были наглухо закрыты. «Да у вас тут и так жара!» — выдохнул Макрон, когда его спросили, потеплели ли отношения России и Франции.

Молодой французский лидер не напрасно брал уроки ораторского искусства. Выйдя к публике, он демонстрировал, что умеет быть и обаятельным, и строгим. Оглянитесь вокруг, призывал он присутствующих, ровно 300 лет назад, практически день в день, русский царь приехал во Францию и изменился навсегда, впитав дух Просвещения. Макрон без стеснения манипулировал историческими событиями. «Петр Первый был символом России, которая хочет открыться миру», — говорил он с трибуны, давая понять, что и нынешний визит русского правителя может иметь такое же значение.

На пресс-конференции Макрон обстоятельно и четко (и здесь он действительно выглядит нетипичным политиком) рассказал о переговорах с Путиным. Первое — Сирия. Для Франции главный приоритет — искоренение «Исламского государства». Красная линия — использование химического оружия (на такое вопиющее преступление Париж тут же ответит, пообещал Макрон). Смена власти, на его взгляд, в Дамаске должна пройти демократическим путем и при сохранении государственности.

Второе — Украина. Встречу в нормандском формате необходимо организовать как можно скорее. «В ближайшие часы сообщу канцлеру, что хотим провести четверку», — торопился французский лидер.
И третье — двусторонние отношения. Они немыслимы без развития в России гражданского общества и уважения прав меньшинств, подчеркнул Макрон.

Шерше ля фам

Путин в ответном слове благодарил за новые впечатления: в Версале он никогда прежде не бывал. И напомнил, что Петр был не первым связующим мостом между Россией и Парижем. Задолго до него Европа узнала Анну Французскую, дочь князя Ярослава Мудрого, жену Генриха Первого и родоначальницу двух монархических династий — Бурбонов и Валуа.

Российский президент также заметил, что в окружении Макрона много помощников, говорящих на русском языке: «Надеюсь, они специалисты не по Советскому Союзу, а по современной России». И выразил надежду, что среди них найдутся сторонники, которые смогут понять и почувствовать Россию.

Прессу в основном интересовало, обсуждали ли лидеры щекотливый вопрос о предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы во Франции, а также о том, что главная соперница Макрона Марин Ле Пен была тепло принята в Кремле.

«Уважаемые коллеги, ну как можно комментировать такие вещи!» — попенял журналистам российский президент. Все это попросту несерьезно: мало ли кто что говорит и предполагает, ведь доказательств нет. А что касается визитов Ле Пен — она не впервые приезжает, и ничего особенного нет в том, чтобы наладить связь с политиком, выступающим за диалог с Москвой. Кроме того, в Кремле были в курсе результатов соцпоросов и поддержки кандидатуры Макрона. «Мы же не дети. Мы руководствовались интересами государств», — развел руками Путин.

Урок журналистики от политиков

А Макрон продемонстрировал и другую свою сторону — то, каким резким он может быть. «Я прагматик, и повторять уже сказанное не намерен», — отрезал француз, имея в виду, что перечислил все темы, которые стоит выносить на публику. Остальное он предпочитал оставить при себе, не комментируя «термодинамику и личную химию».

Досталось от него и российским журналистам. Даже не пытаясь быть дипломатичным, французский президент назвал работу телеканала RT и агентства «Спутник» лживой пропагандой. В день проведения второго тура президентских выборов корреспондентов этих СМИ не пустили в штаб Макрона, потому что таким не место среди аккредитованной прессы, строго сказал французский лидер.

Российский президент тоже предпочел завершить пресс-конференцию обращением к журналистам. Строгую отповедь Макрона он выслушивал с заметной улыбкой. О корреспондентах RT и «Спутника» ничего не сказал, зато обратился с призывом к французской прессе — и не без ехидства.

«Вы спросили, как санкции против России помогут нормализации кризиса на юго-востоке Украины», — начал он с выражением лица, которое предвещало, что сейчас будет сказано нечто забавное. «Да никак не помогут! Поэтому я обращаюсь и к вам, и к представителям СМИ Франции: боритесь за отмену всяческих ограничений в мировой экономике, за открытые рынки», — сказал наконец Путин с видимым удовольствием.

Таким образом делегировав борьбу за отмену антироссийских санкций европейцам, Путин отправился в русский культурно-духовный центр в Париже. Прошлой осенью из-за дипломатического скандала он не смог присутствовать на открытии центра, и теперь при новом, подчеркнуто прагматичном лидере Франции наверстывал упущенное.

Татьяна Меликян

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Россия
 — 
00:03 Сегодня

Апокалипсис вчера

О последствиях московского урагана — самого смертоносного за последние 100 лет
18:29 29 мая 2017

Ураган унес жизни 11 человек в Москве

23:25 29 мая 2017

Число пострадавших от урагана в Москве приблизилось к 140  

00:42 Сегодня

Количество пострадавших от урагана в Москве приблизилось к 140

Россия
 — 
00:02 25 мая 2017

«Почему я должен уступать место моей ровеснице?!»

Равноправие полов дает женщине возможность платить алименты и стоять в метро
20:48 29 мая 2017

Собянин подсчитал поваленные в Москве деревья

18:08 29 мая 2017

Ураган снес подмосковную пирамиду Голода

20:39 29 мая 2017

Семьи погибших из-за урагана в Москве получат компенсации  

Россия
 — 
17:13 29 мая 2017

«Это просто жесть!»

Московский ураган унес больше десяти жизней
19:20 29 мая 2017

Воробьев призвал муниципалитеты Подмосковья помочь пострадавшим от урагана

19:59 29 мая 2017

Российский президент объяснил визит Марин Ле Пен в Москву

12:52 29 мая 2017

Стоматолог в Петербурге удалила пациентке 22 здоровых зуба ради денег

Россия
Апокалипсис вчера
О последствиях московского урагана — самого смертоносного за последние 100 лет
Антон Хащенко: Прочный фундамент выборов
Что дают праймериз «Единой России»
Число пострадавших от урагана в Москве приблизилось к 140
Количество пострадавших от урагана в Москве приблизилось к 140
«Это просто жесть!»
Московский ураган унес больше десяти жизней
Собянин подсчитал поваленные в Москве деревья
Семьи погибших из-за урагана в Москве получат компенсации
Все материалы
Мир
Джон Кеннеди c дочерьюГосударствообразующая семья
Династия Кеннеди вчера и сегодня
«Ближние соседи важнее дальних гегемонов»
Александр Ломанов о приоритетах внешней и внутренней политики Китая
Збигнев БжезинскийЧеловек в истории
Война и мир Збигнева Бжезинского
Москва пообещала Кишиневу адекватно ответить на высылку российских дипломатов
Избитый в Канкуне россиянин выписан из больницы и помещен под стражу
The library at Holland House in Kensington, London, extensively damaged by a Molotov 'Breadbasket' fire bombВзорвать Британию
Соединенное Королевство уже 48 лет ведет необъявленную войну с бомбистами
Макрон назвал переговоры с Путиным очень откровенными и прямыми
Все материалы
Бывший СССР
Старикам здесь не место
Почему Киев перестал жалеть пенсионеров
В Москве прокомментировали высылку из Молдавии пятерых дипломатов
Светлана ЛободаОни допоются!
Почему украинские артисты выступают на родине с риском для здоровья
Президент Молдавии назвал провокацией высылку пяти российских дипломатов
Молдавия выслала пять российских дипломатов
Стало известно об угрозе выдачи Киеву бывшего министра образования ДНР
СБУ обвинила «Яндекс» в передаче личных данных украинцев российским спецслужбам
Все материалы
Финансы
«Основная цель — сэкономить на пенсионерах»
Зачем правительство готовит глобальные изменения в социальной системе России
Набиуллина назвала главные вызовы российской экономике
Совбез констатировал ликвидацию дефицита продовольствия в условиях санкций
«Югра» увеличит капитал на полмиллиадра долларов
Сбербанк предсказал рост цены на нефть до 55 долларов
Александр Аузан: Налог на рост
Что превращает «нахлебников» в граждан
Виталий Мутко, Дмитрий Рогозин и Юрий Трутнев Кабаны с рублем
Ралли вице-премьеров: какие ориентиры дают руководители правительства
Все материалы
Бизнес
Максим МаксимовРожденный не в СССР
Кто и как строит новый российский бизнес
«Формирование единого института поддержки экспорта — закономерный шаг»
Исполнительный директор РЭЦ о поддержке отечественного экспорта
Ударный чемпионат
Самые острые моменты соревнований по футболу команд из детдомов и интернатов
Tele2 опередила конкурентов по покрытию 4G в метро
Россия продала первый комбайн в ЮАР
«Почта России» нашла 80 процентов очень довольных клиентов
Citroen отзовет 30 тысяч автомобилей в России
Все материалы
Силовые структуры
Цифровая военная машина
Как работает Национальный центр управления обороной
Битва за ствол
Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» ведет огоньПоследний отсчет
До старта новой госпрограммы вооружений остаются месяцы
В Великобритании ретроистребитель сел на брюхо
Северная Корея заявила об успешном испытании баллистической ракеты
Задержанный по делу Юревича посредник оказался помощником депутата Госдумы
Военный эксперт оценил состояние парка российских БМП
Все материалы
Наука и техника
Вид на Лич, Драург и Полтергейст со стороны Фобетора (в представлении художника)На линии смерти
На Полтергейсте допустили существование жизни
Высвободили зверя
Раскрыты неожиданные последствия генной инженерии
«Декабристы — главный миф русской интеллигенции»
Почему при Сталине декабристы оказались патриотами
Астрономы допустили существование самособирающихся лун у Сатурна
Samsung показала первый в мире растягиваемый дисплей
Intel выпустит 18-ядерный процессор
Рассекречен отмененный смартфон Nokia с QWERTY-клавиатурой
Все материалы
Спорт
Мирча ЛуческуПоплакал и перестал
Чем запомнится Мирча Луческу в «Зените»
Франческо ТоттиЗамыкая круг
Самые яркие моменты в карьере ушедшего из футбола Франческо Тотти
Избившие вице-президента Союза ММА России бойцы пожизненно дисквалифицированы
Лондонский «Арсенал» поздравил Аршавина с 36-летием
Карпин предложил футболистам играть в лаптях в случае отказа от легионеров
«Барселона» объявила о подписании контракта с новым главным тренером
Гольфист Тайгер Вудс арестован за вождение в нетрезвом виде
Все материалы
Культура
У нас была ужасная эпоха
Канны-2017. Итоги: победа «Квадрата» Рубена Эстлунда и главные темы фестиваля
«Пятая нога, второй хвост»
Почему больше нельзя писать стихи о любви
Закрытая вечеринка
В Каннах завершился 70-й кинофестиваль
Путин подарил версальскому музею «Книгу ангелов»
Луи Гаррель и Дени Лаван подписали письмо в поддержку Серебренникова
Страшно жить без воздуха
Канны-2017. День 11, последний: киллер с молотком и любовные страдания
Джоан Роулинг закончила работу над сценарием «Фантастических тварей 2»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это сенсация! Мы показываем ее в интересах родины!»
В Казахстане пытаются копировать российское ТВ, но опережают его по уровню треша
Самоубийственные аресты
За борьбой с «группами смерти» может стоять конфликт в силовых структурах
Хакер, который смог
Американец сбежал от произвола ФБР и стал самым успешным пиратом современности
Неизвестные устроили прямую трансляцию со связанной скотчем девушкой и таймером
Внезапные красные вспышки в окнах Белого дома сочли сатанинским обрядом
«Яндекс» отверг обвинения СБУ в передаче данных украинцев спецслужбам России
Алгоритм NtechLab занял первое место в рейтинге Минторга США
Все материалы
Ценности
Ford RancheroАвстралийская химера
Самые стильные авто для перевозки жены и поросят
Кто людям помогает
Спецодежда каннских борцов со СПИДом
Nespresso призвал фотографировать кофе со льдом
Chopard выпустил часы специально для Москвы
Корейцы предложили женщинам маски-антидепрессанты
Skoda Superb обзавелась креслами с массажером
Москвичи выстроились в очередь на вход в новый H&M
Все материалы
Путешествия
Святое Белогорье
Местные: редактор Гульнара Тагирова о Белгороде
«Если хочешь выпить — это стоит денег»
Автор тренингов для стюардесс — о том, как угодить всем пассажирам
Королевство вина и замков
Куда съездить и что посмотреть в Кастилии-Леоне
Россиянам рекомендовали подумать дважды перед поездкой в Черногорию
Московские аэропорты задержали более половины рейсов из-за урагана
Упавшее дерево преградило дорогу аэроэкспрессам во Внуково
Ростуризм начнет искать путешественников в китайских соцсетях
Все материалы
Из жизни
«Живу как в кино»
История уроженки Брянска, переехавшей на Кипр
С широко закрытыми глазами
Самые популярные снимки Instagram за май
Гибче надо быть
Мобилити-трейнинг — модная тренировка для тех, кто не достает пальцами до пола
В Токио общественная баня попыталась привлечь японцев «школой для голых»
Принцесса оглушила бельгийского премьера выстрелом из пистолета
Отказавшаяся от сахара 70-летняя австралийка похвасталась фигурой в бикини
В Германии священника заменили роботом
Все материалы
Жжение и зуд
Феттель против Райкконена, McLaren против кармы и другие события Гран-при Монако
10 недорогих, но крутых машин
Десятка клевых автомобилей, на которые не надо тратить много денег. В Америке
Ноги вверх!
Как устроен и чем полезен адаптивный круиз-контроль
Паровые танки
Пять увлекательных попыток построить паровую технику для войны
24-летний Porsche 911 без пробега продали за 2 миллиона евро
Обновленный Toyota Land Cruiser Prado показали в Instagram
Rolls-Royce сделал самую дорогую новую машину в мире
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы