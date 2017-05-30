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«Многие считают, что Россия — враг США»

Американская спортсменка о россиянах, русской Арктике и мифах

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Нина Рот
Нина Рот
Фото: Ju Huanzong / Xinhua / Globallookpress.com

В середине мая в Дудинке завершился международный турнир по керлингу Arctic Cup 2017. На ледовой арене «Таймыр» выступили сильнейшие команды из России, Швеции, Канады, США, Швейцарии и Финляндии. Американские спортсменки впервые побывали на Крайнем Севере и, несмотря на не самую удачную игру, увезли с собой много ярких впечатлений. «Лента.ру» публикует монолог скипа команды Roth Нины Рот о Дудинке, русских людях и отношениях между двумя странами.

***

Я никогда раньше не была в России. Узнав, что полечу, сразу же рассказала об этом своим друзьям и близким. Они напряглись, стали переживать. Мы ведь мало что знаем о вашей стране.

Ни для кого не секрет, что у России и США сейчас, мягко говоря, напряженные отношения.

До этого мне лишь несколько раз удавалось пообщаться с русскими — с девушками из сборной России по керлингу. Вот несгибаемые женщины! Да, русские очень сильные и терпеливые! Главное их качество — сила духа. Этого я и ждала перед поездкой на Таймыр. Так все и оказалось.

Многие считают, что Россия — враг США, и не понимают почему.

Когда две огромные страны с многонациональным населением соседствуют на одной планете, их интересы иногда расходятся. Думаю, в ближайшие несколько лет мы придем к общему знаменателю. Мне все же кажется, что моему президенту нравится ваш, даже если он и не признается в этом. Дональд Трамп очень эмоционален и непредсказуем. Тем не менее я полагаюсь на моего президента и верю в то, что он знает, как нужно поступить. Я и мои близкие надеемся, что он принимает обдуманные решения, касающиеся не только США, но и других стран. И верю, что российское правительство делает все для того, чтобы в будущем наши страны подружились.

Считаю, что мы должны как можно чаще приезжать друг к другу в гости и общаться. Только это поможет нам не вестись на провокации и помнить, что все мы люди, у нас одинаковые потребности, схожие желания и страхи. Весь мир способен жить в гармонии, если не забывать об этом.

***

Но вообще я далека от политики, не очень в ней разбираюсь. Более того, не считаю это нужным. Не слежу за новостями, не вижу в этом смысла.

Я поэтому и не волновалась, не боялась лететь, мне скорее просто было любопытно. Интересно было увидеть, как живут русские, какие они.

Честно говоря, я не была уверена, что мою команду хорошо примут.

Каково же было наше удивление, когда мы не только не увидели признаков враждебности, но и ощутили радость людей от нашего приезда. Я признательна жителям Дудинки за такой невероятно теплый прием и за то, что они разделили с нами наши переживания перед игрой. Жаль, мы не прошли в полуфинал в этот раз, но даже это не испортило впечатлений от путешествия.

Мне очень помогли волонтеры: они выступали и в роли наших гидов, и в качестве группы поддержки, и как переводчики. Языковой барьер мешает, тут мало кто владеет английским, но эти ребята помогли мне пообщаться с болельщиками.

***

Очень непривычно, что ночью там светло. Меня предупреждали о полярном дне, но я не представляла, что это означает. Десять часов вечера — и светло как днем! В первую ночь я благодарила Бога за то, что взяла с собой повязку на глаза для сна, только она меня и спасала.

Что я могу сказать об этом городе? Тут необычно. Я прилетела, оглянулась и увидела бескрайние белые просторы. Это одновременно очень странно и завораживающе. Ощущение, будто ты оказался в глухой северной деревне, но при этом тебя встречают на высшем уровне.

Отель, арена, лед — все это не уступало по подготовке другим странам, где мы играли. Разница лишь в отсутствии здесь интернета и аномальном холоде.

***

Мне нравится холод, но я не ожидала, что будет настолько морозно. Подумать только, зима в конце мая! У российского и американского Севера есть одна общая черта — и там, и там не бывает промежуточных сезонов, нет весны. Но здесь, как мне рассказали, снег лежит вообще всегда, а температура выше плюс 15 градусов Цельсия поднимается лишь на один месяц в году. И это короткое лето потом снова резко превращается в зиму без осени. По крайней мере, по ощущениям.

В связи со всем этим не кривя душой могу смело сказать: Россия — королева Арктики. Север есть во многих странах, но это именно русская часть света. Да, в Соединенных Штатах тоже есть снег и холод, мы не раз играли и в штате Монтана, и в Миннесоте. Да что уж там, сам керлинг — это постоянный мороз, который идет ото льда. Но никакой Север не сравнится с российским.

Мария Румянцева

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69-я параллель
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