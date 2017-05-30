По следу викингов

В апреле 2017 года в копенгагенском музее викингов известный производитель шотландского виски Highland Park представил новый дизайн этикеток, подарочных коробок и даже бутылок, созданный модным датским художником Джимом Лингвилдом. По воле автора на упаковке появились оригинальные мотивы, которые отсылают к древним барельефам на знаменитых готландских камнях. «Лента.ру» разбиралась с подробностями.

Между язычеством и христианством

Так называемые камни с острова Готланд представляют собой стелы, созданные между V и X веками нашей эры. В одних случаях их водружали на могилах павших воинов, в других ставили на перекрестках дорог и в местах народных собраний. На стелах вперемежку с замысловатым геометрическим орнаментом и солярными символами изображены люди и боги, животные и птицы, оружие и руны. Эта каменная летопись бесценна. По словам ученых, она наглядно отражает сложную картину мира древних скандинавов, существовавшую задолго до принятия христианства.

Именно эти образы вдохновили Лингвилда на создание этикетки. Драматизм рисунка художник подчеркнул цветовой гаммой, исполненной в багровых, золотистых и черных тонах. Такой концепт серьезно отличается от традиционной стилистики лейблов Highland Park, весьма сдержанной и даже нейтральной и вдобавок полностью лишенной какой-либо фигуративности. По словам Лингвилда, обращение к древнескандинавской языческой символике было абсолютно логичным, учитывая историю и географию места, где расположена винокурня.

На краю земли

Highland Park находится на острове Мейнленд, самом крупном в Оркнейском архипелаге, примерно в 16 километрах к северу от Шотландии. Несколько десятков клочков суши на стыке Атлантики и Северного моря, иные из которых поднимаются над водой всего на несколько метров, были обитаемы с глубокой древности. Еще и сегодня здесь можно полюбоваться удивительными памятниками эпохи неолита – стоячими камнями Стеннес, кругом Бродгара, поселением Скара-Брей, мегалитическим могильником Дворфи-Стейн, гробницей Мидхау и многими другими.

Фото: страница Double DRAM в Faceook 1 /3

Кем были первые обитатели Оркнейского архипелага доподлинно неизвестно. Этническая история островов более или менее определенно прослеживается только с середины I тысячелетия. Долгое время здесь жили пикты, затем скотты и, наконец, скандинавы. Последние появились не ранее последней четверти IX столетия, когда острова были завоеваны конунгом Харальдом Прекрасноволосым и на несколько веков вошли в состав созданного им Норвежского королевства. Не удивительно, что скандинавский элемент силен здесь и по сей день. По данным многолетних исследований современные островитяне в генетическом отношении очень близки жителям Дании и Норвегии. Кроме того, в их языке содержится огромное количество скандинавских слов, а в культурной памяти значительное место занимает именно скандинавская мифология.

К Шотландии острова отошли только во второй половине XV века в качестве залога за приданое, обещанное шотландскому королю Якову III его тестем датским правителем Кристианом I. Финансовое положение последнего было крайне затруднительным, поэтому приданое, обещанное за принцессой Маргаритой, так никогда и не передали.

Формально Дания может и сегодня вернуть утраченные территории, заплатив в британскую казну определенную сумму. Но в реальности такое вряд ли случится. И дело не только в национальном характере шотландцев, которые никогда никому просто так не уступали и пяди родной земли.

Фото: предоставлено Highland Park

Острова не представляют почти никакой ценности. Здесь отсутствуют полезные ископаемые, толком нет почти никакого промышленного производства, а сельским хозяйством в местном климате, сотканном из дождей и северного ветра, можно заниматься разве что из спортивного интереса. Правда, в окрестных водах водится дикий лосось, а на прибрежных камнях можно насобирать отличных мидий. Однако добывать их в коммерческих объемах вряд ли возможно.

Деньги в трубу

Единственное чем по-настоящему богата скудная каменистая почва – это огромные залежи торфа. Удивительно, но именно с помощью него островитяне и научились налаживать собственный быт. Уже много столетий торф добывают, режут на брикеты и высушивают, предварительно заботливо укрыв вересковыми ветками. А затем долгими зимними вечерами обогревают такими брикетами собственные дома. Но не только. По крайней мере, с XVIII века их используют для сушки солода, предназначенного для последующей выгонки спиртов. Благодаря этой процедуре дистиллят обретает характерный дымный аромат, столь типичный для шотландского виски, в отличие, например, от ирландского.

Историческое здание оркнейской винокурни до сих пор задействовано в производстве. Более того, четвертая часть всего солода обязательно высушивается именно здесь, что называется, по старинке, неторопливо напитываясь торфяным дымом под крышей традиционной шотландской «пагоды». Кстати, спирты Highland Park не продаются на сторону и не купажируются с дистиллятами других производств. Все они до последней капли идут исключительно на создание оригинальных single malt, деликатных и фактурных, слегка медовых, нежно пряных и непременно с пикантной дымной ноткой. И даже после длительной выдержки в них отчетливо различимы нотки вереска…

Многие производители виски сегодня демонстрируют подчеркнуто уважительное отношение к традиции, и Highland Park, безусловно, относится к их числу. Собственно, новый дизайн этикеток, коробок и бутылок есть визуальное воплощение такого подхода. Первое из творений Лингвилда называется «Валькирия». В древнескандинавской мифологии так именовали дев-воительниц, которые сопровождали души погибших воинов в небесный чертог Вальгаллу на вечный пир с Одином. В ближайших планах мастера создание и других «мифологических» этикеток – собственно «Вальгаллы», а также «Валькнута», узла павших и одного из символов Одина.

