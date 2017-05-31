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«Мир совсем сошел с ума»

Винс Кларк из Erasure о рейвах, «Евровидении» и Brexit

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Винс Кларк (справа)
Винс Кларк (справа)
Фото: Noam Galai / Getty Images

Британская группа Erasure выпустила новый альбом под названием World Be Gone. Это уже 17-я студийная пластинка классиков электропопа. В сентябре они выступят в Москве на разогреве у Робби Уильямса. «Лента.ру» поговорила с основателем Erasure и сооснователем Depeche Mode Винсом Кларком о музыке, «Евровидении» и конце света.

«Лента.ру»: У вашего нового альбома красивое и многозначное название. А какой смысл вкладываете в него вы?

Винс Кларк: Для меня оно значит то, что мир совсем сошел с ума. Он несется куда-то в бездну, полностью съехал с катушек. Таково мое восприятие того, что творится сегодня. Но я в целом оптимист, как ни странно.

А когда именно мир сошел с ума, по-вашему?

Когда случился Brexit.

Для вас это было большим потрясением?

Конечно. Знаете, раньше казалось, что все движется к лучшему, люди объединяются. Когда люди едины — это очень хорошо. Но вот все начало распадаться. Впрочем, я оптимист, как уже сказал, так что ничего, как-нибудь переживем.

А ведь вы уже несколько лет живете в Америке.

Да, в Нью-Йорке, в Бруклине.

И как вам Бруклин? Не ощущаете себя в иной музыкальной среде, чем в Британии?

Да, есть такое. Главное отличие в том, что люди здесь больше открыты к сотрудничеству. Здесь проще начать какой-нибудь проект. В Англии все какие-то… застенчивые, что ли. В общем, осторожные. А тут такое движение, и намного проще познакомиться с интересными людьми, наладить контакты и делать что-то вместе.

Да, вы довольно много сотрудничаете с разными музыкантами. А как это обычно происходит? У вас есть идея — и вы ищете подходящего человека для работы, или наоборот — встречаете человека и думаете: «О, с ним надо замутить проект» — и результат может быть непредсказуемым?

Я все-таки скорее отталкиваюсь от идеи. Придумываю вещи, а потом размышляю, кому бы еще это могло быть интересно, кого бы найти для воплощения.

В этих проектах вы гнете свою линию или готовы к тому, что все пойдет не по вашему плану?

Не то чтобы я отказываюсь от плана. Просто работа с другими людьми всегда позволяет тебе смотреть на вещи шире — не только со своей колокольни. Этим-то она и хороша. Принимаешь другие точки зрения, стараешься найти общий язык с людьми.

30 лет спустя после ухода из Depeche Mode вы снова решили работать с Мартином Гором и создали совместный проект VCMG. Планируются ли еще альбомы помимо Ssss?

Да, Мартин говорит, что в ближайшие 20 лет мы обязательно запишем еще пластинку.

У нас недавно все обсуждали очередное «Евровидение». Как вы относитесь к этому конкурсу?

Ой, не знаю, я давно за ним не слежу. В детстве смотрел, а потом как-то перестал. Знаете, конкурс стал очень политизированным, а музыка совсем отошла на второй план. Мне это не нравится. А так — «Евровидение» дало миру АВВА, я очень люблю эту группу.

Когда это было!

Да, я довольно старый человек (смеется).

Я имею в виду, что очень давно там не случалось таких открытий, как АВВА.

Да, нынешние исполнители похожи на однодневок.

Такое впечатление, что в Британии не очень серьезно относятся к этому конкурсу.

Это точно. От Британии там какой-то комик, помнится, однажды выступал.

Какое минимальное оборудование вам нужно, чтобы сочинить песню?

Гитара и диктофон. Мы всегда пишем песни именно так. Я называю гитару непосредственным инструментом: ты берешь ее в руки — и музыка уже здесь.

А новые технологии?

Это касается только продюсирования, а не сочинения. Да, у меня дома полно звуковых игрушек, так я их называю. Я развлекаюсь с ними, но это все касается скорее саунда, а не сути песни.

Вы клаббер? Ходите в клубы или на рейвы?

Ха, я староват уже для такого! Но раньше тусил, да. Энди Белл, мой коллега по Erasure, познакомил меня со всем этим клубным движением в 1980-х. Тогда я довольно часто проводил время в клубах, но сейчас предпочитаю сидеть в своей комнате, делать музыку.

А кто из артистов впечатлил вас в юности настолько, что вы стали заниматься электронной музыкой, хотя могли бы играть, например, постпанк?

В 1979 году я услышал Orchestral Maneuvers in the Dark, их первый сингл Electricity. Я был поражен и решил тоже заниматься электронным звуком.

Я видел список ваших любимых пластинок, и там не так уж много электроники, зато много рока: T.Rex, Led Zeppelin, Eagles, Sex Pistols, Genesis.

Да, я люблю классику рока, часто слушаю винилы на стеросистеме. Это особое удовольствие. Что касается Sex Pistols, то их Never Mind The Bollocks я считаю одним из лучших альбомов в истории. А решением зарабатывать себе на жизнь музыкой я обязан пластинкам Саймона и Гарфанкела: наслушавшись их, я подумал: «Отлично, я тоже хочу быть музыкантом».

Беседовал Александр Зайцев

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