Люди не выдерживают

Неделю назад, 24 мая, министр обороны Сергей Шойгу заявил о том, что расследование катастрофы самолета Ту-154 над Черным морем практически завершено и в ближайшее время будет опубликовано. Вместо этого в анонимном Telegram-канале «Капитан Врунгель», автор которого аттестует себя как инсайдера в жизни вооруженных сил, появились сканы документа, содержащего краткое изложение хода и причин событий, разыгравшихся под утро 25 декабря 2016 года в районе Сочи.

Каков статус утекшего?

Документ представляет собой справку, составленную в начале мая 2017 года по материалам расследования, прошедшим через аппарат начальника Службы безопасности полетов авиации вооруженных сил Сергея Байнетова.

Полной уверенности в том, что перед нами действительно официальные материалы расследования, быть не может. На документах нет «шапок» и подписей, по которым можно было бы сделать выводы о статусе документа, его адресате и правильности оформления.

Однако источники «Ленты.ру», близкие к военному ведомству, уклонившись от спекуляций на тему подлинности материалов утечки, отмечают, что документ по стилю и характеру изложения «в точности такой, как и пишутся в подобных ситуациях».

Тем более что выводы документа отнюдь не сенсационны и в частном порядке сообщались почти сразу после катастрофы. Другой вопрос, что они могут оказаться неприятны для руководства Минобороны.

Фрагменты Ту-154, поднятые со дна. Фото: МЧС РФ / РИА Новости 1 /2

Картина катастрофы

Документ систематически представляет развитие катастрофы как результат утраты командиром воздушного судна (КВС) Романом Волковым «картинки», начиная с затруднений на рулежке, когда он не мог установить курс взлета, и до самого момента касания с водой.

Уже на разгоне Волков продолжил, как отмечено в справке, «эмоционально запрашивать экипаж» о взлетном курсе. Далее, на высоте 157 метров он дает команду убрать закрылки (оговоренная высота — 500 метров), отдав от себя колонку управления. Это привело к тому, что самолет «просел» и перешел в снижение. Далее Волков взял штурвал на себя и сделал резкую перекладку по крену влево.

В материале указано, что на данной высоте (90 метров) при крене 27 градусов вывод самолета из снижения без столкновения с водой уже не обеспечивался. После этого командир воздушного судна (КВС), уже на высоте 34 метра, резко вывернул штурвал вправо и отдал его от себя.

«Отсутствие адекватной реакции КВС на доклады членов экипажа, звуковые и световые сигналы, а также упущение контроля за параметрами полета привели к последующему снижению самолета и его столкновению с водной поверхностью», — гласит текст.

Причины по тексту

«Причиной катастрофы Ту-154Б-2 явилось нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном, в результате которых самолет на этапе набора высоты перешел на снижение и столкнулся с водной поверхностью», — делается вывод в материале.

В качестве возможных факторов, катализировавших это состояние КВС, помимо особенности конструкции прибора ПКП-1, приведены два психофизиологических аспекта.

Бортовой самописец разбившегося Ту-154, доставленный в подмосковную лабораторию. Фото: "Вести.Ru" / РИА Новости

Первый — это «чрезмерное нервно-психическое напряжение, обусловленное сочетанием ряда ситуационных профессионально-психологических стрессовых факторов на фоне естественного эмоционально-физиологического утомления». Второй — «отсутствие устойчивых навыков в распределении внимания и выдерживании заданных параметров полета».

Далее приведен длинный список выявленных нарушений по подготовке к полетам, из которого следует, что она в течение ряда месяцев проводилась скомкано в связи с большим объемом решаемых экипажами военно-транспортной авиации задач. В частности, экипаж Волкова в нарушение правил был собран из специалистов более чем двух экипажей, относящихся к разным эскадрильям. Целый ряд обязательных пунктов подготовки и контроля экипажа не выполнялся.

«Авиационному происшествию способствовали упущения в контроле организации полетов, объективного контроля и летно-методической работы руководящим составом 800-й авиационной базы особого назначения и командования ВВС Главного командования ВКС», — заключается в документе.

Ведутся поисковые работы Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Причины за текстом

Автор телеграм-канала заявил, что выводы нужно читать не только буквально (хотя они довольно прозрачны и по формальным показателям), но и между строк. С этой точки зрения, документ, по сути, сообщает, что экипажи, летающие в Сирию, буквально «заезжены» до предельной степени усталости и потери адекватности восприятия обстановки. К квалификации летчиков претензий в такой ситуации выдвигаться не может, да и не в ней дело.

«Военно-транспортная авиация оказалась не готова к масштабным вызовам, которые перед ней поставила задача по организации непрерывного воздушного моста в Сирию. Проблема в комплексе, нехватка подготовленных экипажей, устаревшая система подготовки и контроля, наплевательское отношение командования к режиму труда и отдыха экипажей. Грядущие отставки в ВКС РФ (которых не избежать) вряд ли помогут преодолеть эту проблему», — заключил автор.