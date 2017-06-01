«Я приходил к силовикам и вызывал их стрелков на дуэль»

Еще недавно практическая стрельба считалась не то трюкачеством, не то особой методикой подготовки спецслужб. Практические стрелки действительно творят чудеса — например, стреляют из пистолета со скоростью пулемета. Президент Федерации практической стрельбы России Виталий Крючин рассказал «Ленте.ру», как система боевой подготовки стала спортом, а силовики начали перенимать опыт гражданских стрелков.

«Когда мы начинали стрелять, отношение сразу менялось»

Продвигать практическую стрельбу мы с единомышленниками начали на рубеже 2000-х, встречались с представителями силовых структур — военными, ФСБ, милицией. Те поначалу относились к нам с недоверием — я был гражданским и выглядел несолидно, так, студентик в очках. Но когда начинал стрелять, отношение сразу менялось.

Если я чувствовал особый скептицизм у собравшихся — знаете, что я делал? Я предлагал им «дуэль». Говорил: давайте пять лучших стрелков вашего подразделения и ставьте перед ними на пятнадцати метрах одну мишень, а передо мной ставьте пять мишеней. Как будто перед вами один Крючин, а передо мной все вы впятером. У каждого из вас в магазинах по три патрона, у меня всего пять. По сигналу таймера начинаем «перестрелку». Согласны? Они: согласны! И улыбки, ухмылки. Предлагаю всем убрать оружие туда, где каждый обычно его носит. Кто-то пихает в кобуру на поясе или под мышкой, кто-то в карман. Сам тоже кладу пистолет в кобуру и для большего эффекта поворачиваюсь к мишеням спиной и поднимаю руки вверх.

Звучит сигнал, я разворачиваюсь (как делал сотни раз на тренировках), поражаю пять мишеней, разряжаю пистолет, убираю его в кобуру. И после этого начинается беспорядочная стрельба на фланге, где стоят мои соперники: кто-то выхватил пистолет, но забыл снять с предохранителя; кто-то начал дергать затвор, потому что по 288-му приказу они носили оружие без патрона в патроннике. Или человек дергает затвор, а патрон в патронник он уже на всякий случай дослал, но забыл про это. Естественно, патрон вылетает, остается два.

Я проделывал такие вещи несколько раз, и знаете, что было с мишенью, которая стояла перед пятью стрелками? Ничего! Чистая, как слеза комсомолки. А у меня все мишени поражены.

После этого народ сразу понимал, что к чему, и начинал заниматься. Элементы, которые мы с товарищами демонстрировали, вызвали профессиональный интерес — люди понимали: это то, что действительно нужно. То же выхватывание из кобуры, выстрел — а ведь на отработку этого даже патроны не надо тратить, вхолостую тренируешься.

«Хочешь научиться драться — нужно идти в бокс. Хочешь научиться стрелять — в практическую стрельбу»

Раньше в основе огневой подготовки лежала классическая школа стрельбы из пистолета — одна рука, дистанция 25 метров. По сути, это снайперская стрельба из пистолета. Очень сложная техника —

думаю, максимально сложная для подготовки стрелка. Но руководители силовых структур считали, что если боец попадает на 25 метров в десятку, то на десять метров его и учить не надо, он и так попадет. Это глубочайшее заблуждение, потому что во время огневого контакта в состоянии стресса нужны совершенно другие навыки. Здесь и приходит на помощь практическая стрельба. Если ты хочешь научиться драться — нужно идти в бокс, если хочешь научиться стрелять — в практическую стрельбу.

Я о практической стрельбе узнал только в 38 лет и, конечно, был ошарашен, что есть вид спорта с такими элементами: стрельба из разных позиций, с разных рук, из неудобных положений, из-за укрытий, на скорость, в движении и т.д. В то время я был довольно успешным предпринимателем в Магнитогорске, одновременно работал в ДОСААФ инструктором по стрельбе из пистолета и возглавлял службу безопасности одного из местных предприятий. В 1999 году я прочитал объявление о выездных семинарах по практической стрельбе в Польше. Объявление давал Стас Дубровский — человек, который принес этот вид спорта в Россию. В том же году мы с моим товарищем Анатолием Кондрухом прошли первые курсы практической стрельбы у Дубровского и решили ею заняться.

Через полгода провели первый чемпионат России по практической стрельбе из пистолета в Нижнем Новгороде. Стреляли из служебных ИЖ-71, которыми пользовались охранники, военные стреляли из табельных ПМ и «Стечкиных». Через пять лет я стал чемпионом Европы по ружью. Потом я ушел в профессиональный спорт, много поездил по миру, изучал элементы, методики. Мы стали создавать школу практической стрельбы в России.

Надо стрелять не только метко, но и быстро

Как вид практическая стрельба появилась в Америке. Как это было? В 70-е годы лучшие инструкторы по боевой подготовке, военные, полицейские собрались в Калифорнии, чтобы проанализировать эффективность применения оружия сотрудниками силовых структур. И тут же возник вопрос: почему полицейский, стреляющий в тире на 25 метров на отлично, не может попасть в преступника с пяти метров? Пришли к выводу, что для использования оружия в бою, на службе, в экстренных ситуациях, нужна специальная подготовка, которая не соответствует той, что мы получаем, занимаясь традиционным стрелковым спортом.

Определять наиболее эффективные техники стрельбы и лучшие методики подготовки решили через соревнования, моделирующие ситуации возможного применения оружия — на войне, в ходе полицейских операций, при самообороне и т.д. Главное условие: стрелок должен не только точно попасть в цель, но и сделать это как можно быстрее. Поэтому в соревнованиях учитывалось абсолютное время стрельбы — оно измерялось по последнему выстрелу.

Мишени напоминали контуры человеческого тела, стояли на разном расстоянии, могли двигаться, качаться, исчезать. И, конечно, оружие — не малые калибры, как в олимпийских дисциплинах, а те, какими пользуются полицейские и военные в своей практике.

Сначала использовался только пистолет, но вскоре к нему добавились ружье и карабин. На этом настоял основатель Международной конфедерации практической стрельбы (IPSC) полковник Джеф Купер — в то время один из лучших мастеров винтовки в Соединенных Штатах. Сформулированные им четыре принципа безопасного обращения с оружием являются краеугольным камнем практической стрельбы (их так и называют — Кодекс практической стрельбы). Благодаря основанным на них строжайшим мерам безопасности за 40 лет проведения официальных соревнований IPSC не было ни одного случая гибели или ранения стрелка.

Быстрее пулемета «Максим»

Вслед за силовиками практической стрельбе начали обучаться гражданские — их вовлекалось все больше и больше. Формировались правила соревнований, которые трансформировали методику боевой подготовки в виде спорта. Появились стрелки экстра-класса, не являющиеся военными или полицейскими, но мастерски владеющие разными видами оружия. Сложилась эффективная методика подготовки быстрого и точного стрелка. А через какое-то время выяснилось, что гражданские специалисты уже стреляют лучше профессиональных военных. Тогда уже и военные пошли в этот спорт.

Практическая стрельба развивает уникальные способности. Известный американский стрелок Джерри Микулек за 2,5 секунды делает шесть выстрелов из револьвера, перезаряжает его и делает еще шесть выстрелов. И попадает! Обычный человек за это время еле успеет пистолет из кобуры достать. Мастер спорта по практической стрельбе выхватывает пистолет, стреляет и поражает центр мишени на семи метрах менее чем за секунду. Раньше мы представить себе не могли, что это реально! Когда стрелок делает сдвоенные выстрелы из ружья или пистолета по мишеням, то время между выстрелами бывает меньше одной десятой секунды — это быстрее, чем техническая скорострельность пулемета «Максим».

Дизайнеры на соревнованиях изгаляются как могут

Наш вид спорта очень зрелищный по сравнению с классическими стрелковыми дисциплинами, где стрелок стоит в одной позиции и раз за разом посылает пули в мишень. Мы на каждые соревнования строим разные упражнения, у нас нет ограничений в этом плане, только общие требования (свои для каждого вида оружия — прим. «Ленты.ру»), задача которых — обеспечить безопасность и равные условия для всех стрелков. Расстояния разные, мишени могут перемещаться, качаться, подпрыгивать, исчезать. Перед соревнованиями ты не знаешь точно, что тебя ждет, поэтому нужно тренировать все: стрельбу из-за укрытий, через низкие порты, в движении, с перемещениями, с левой, правой руки. Нужно знать и уметь все.

Фото: агентство городских новостей « Москва

Самый популярный вид оружия везде — это пистолет, за ним идет ружье, потом карабин. В стрельбе из пистолета самая популярная дисциплина — серийный класс: то есть стреляют из пистолетов, которые продаются в магазине или используются на службе. Стандартный пистолет калибра 9х19, и никаких прибамбасов. Второй по популярности — пистолет открытого класса. Здесь разрешены коллиматорные прицелы, компенсаторы отдачи, расширители магазинного окна и т.д. Мы это называем «космический пистолет». Из него очень легко стрелять, он самый быстрый и точный.

В ружье и карабине тоже предпочитают открытый класс — оружие с коллиматорным или оптическим (для карабина) прицелом, компенсатором и прочим. Кстати, в ружье очень востребованы наши «Сайги» и «Вепри». Они популярны во всем мире, и во многих странах сейчас большой голод на это оружие из-за санкций.

«Вспомните "вежливых людей"»

Сегодня многие российские силовики используют элементы практической стрельбы в своей подготовке, сами занимаются этим видом, участвуют в соревнованиях. Это ФСБ; у МВД поменялся курс стрельб: добавили новые дистанции — семь, пятнадцать метров, начали учитывать время поражения цели; используют приемы безопасного обращения с оружием из практической стрельбы. В курсе огневой подготовки Минобороны появились десять упражнений с элементами практической стрельбы. Учащиеся Рязанского десантного училища проходят курсы инструкторов по практической стрельбе.

Наши приемы безопасного обращения с оружием помогают резко сократить количество случайных выстрелов и связанных с ними трагедий. Эти навыки подсознательно проявляются — вспомните «вежливых людей»: ствол вниз, пальчик со спускового крючка снят.

«У нас люди любят экстремальные виды»

Практическая стрельба — это как раз та площадка, на которой изучается феномен «российский гражданин и оружие», «гражданин и пистолет». Мы участвуем с ним в соревнованиях, изучаем строгие правила безопасности, стараемся показать, что граждане с легальным спортивным оружием неопасны. Ведь преступления с легальным оружием составляют мизерные доли процента.

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Сейчас многие высокопоставленные чиновники занимаются практической стрельбой — это наши союзники. Дмитрий Рогозин — вице-премьер, Игорь Щеголев — помощник президента, Сергей Кириенко — первый заместитель главы администрации президента. Заместитель министра спорта Новиков Павел Владимирович и вся его семья — супруга, дети. Есть и другие. Они видят, что это полезный и важный вид спорта.

В июне под Москвой в парке «Патриот» пройдет первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина. Без участия Минспорта и администрации президента мы не смогли бы провести такое грандиозное мероприятие. Минобороны предоставило уникальное стрельбище, предназначенное для боевой подготовки, оно идеально подошло для наших задач. Чтобы провести такой чемпионат, нужно сделать 30 обособленных галерей с дистанциями стрельбы до 300 метров, чтобы в каждой галерее можно было стрелять, не мешая друг другу. Другим странам это оказалось просто не под силу.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

В России практическая стрельба развивается очень бурно: у нас самая крупная федерация; по оценке Минспорта за прошлый год, у нас занимается около 36 тысяч человек и более 10 тысяч активных спортсменов. У нас самые крупные делегации на всех крупных чемпионатах и самый высокий зачет по золотым медалям на чемпионах разных стран и крупных международных матчах.

Нам интересен соревновательный дух — он похож на единоборства, а наши люди любят экстремальные виды спорта.

