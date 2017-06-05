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Приключения без огорчений

Как не испортить себе отпуск

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Фото: Depositphotos

Если выражение вашего лица похоже на фотографию в паспорте, значит, вам пора в отпуск! Для полноценного отдыха психологи настоятельно рекомендуют менять декорации. Не получится восполнить энергетический запас, лежа на диване в обнимку с любимой книгой или сериалами. Постарайтесь свой заслуженный отпуск провести за пределами города, а лучше всего отправиться в путешествие к величественным горам или успокаивающему морю. Казалось бы, что может испортить отдых? Многое! Разберемся с самыми распространенными проблемами. Предупрежден — значит вооружен.

Казус Бонифация

У льва Бонифация каникулы не удались, хотя у него было все необходимое для прекрасного отдыха: билет на пароход, сачок, купальный костюм. Циркач просто не смог переключиться на отдых и продолжил работать на морском побережье. Таких трудоголиков среди нас пруд пруди. Многие на отдыхе продолжают отвечать на деловые звонки, копаются с документами в планшетах, а вернувшись на службу, считают дни до следующего отпуска. В общем, при первой мысли провести деловые переговоры на отдыхе, вспомните про Бонифация.

Море волнуется... и не раз!

Для многих море — синоним отпуска. Однако морская вода не только укрепляет иммунитет, но и способна доставить неприятности. Ротавирусная инфекция очень любит влажную теплую среду и стремительно в ней размножается. Поэтому держитесь подальше от массовых городских пляжей, купайтесь в бухтах или на частной территории. Аквапарки и бассейны в отелях — лидеры по кишечной палочке. Выбирая между купанием в пресной воде или соленой, остановитесь на втором варианте. Кроме того, море негативно влияет на кожу, склонную к сухости. Обязательно после морских ванн обмойтесь пресной водой и нанесите на кожу увлажняющий крем.

Жареное солнце больших городов

Разумеется, витамин D полезен коже и всему организму, но все-таки не перебарщивайте с солнечными ваннами. Про солнцезащитный крем и головной убора вы, разумеется, помните. Однако знойное солнце не только темечко припекает, но и кукурузу, морепродукты, фрукты и другие деликатесы, продающиеся с лотков. Поджаренные ультрафиолетом продукты могут вызвать отравление, поэтому избегайте пляжный фастфуд. А тем, у кого аллергия на солнце, вообще лучше не выходить из тени.

Гастрономический казус

В каждой стране своя национальная кухня. Новые гастрономические ощущения — важный элемент любого туристического путешествия. Если европейская еда воспринимается вашим организмом как что-то родное, то азиатские и восточные блюда способны вызвать несварение желудка из-за недостатка какого-нибудь фермента. Неприятные последствия в виде диареи или рвоты возможны и после дегустации экзотических фруктов. Даже самые качественные и вкусные продукты сыграют с вами злую шутку, если перед едой не помыть руки. Чтобы из-за проблем с желудком не просидеть весь отдых в номере, заранее подготовьте дорожную аптечку.

Гораздо легче выпить больше, а не меньше, чем ничего

С чего начинается заграничный отпуск? Ясно — с DutyFree. Там же он и заканчивается. И среди покупок непременно найдется место для горячительного. Да и all inclusive не обходится без ежевечерних возлияний. Конечно, вы знаете меру, но все же напомним, что в жаркой стране алкоголь воздействует на организм не так, как в России. Чтобы не стать заложником внезапного похмелья, просто предупредите его средством из той же дорожной аптечки.

Плохо? Пора пить Полисорб!

Конечно, дорожная аптечка не должна занимать половину багажа. По счастью, поговорка «семь бед — один ответ» получила недавно свое материальное воплощение. И имя ему — Полисорб. Российский фармпроизводитель создал чудо-порошок, легко справляющийся с самыми распространенными болезнями отпускников: отравлением, аллергией и диареей. Уникальность Полисорба в том, что он за считаные минуты очищает организм от интоксикации, собирая на себя все отравляющие вещества. Действуя исключительно в системе желудочно-кишечного тракта, Полисорб эффективно предотвращает всасывание в кровь токсичных веществ, вызвавших заболевание, и самочувствие больного быстро улучшается.

Формула этого медицинского препарата позволяет противостоять не только ядам и токсинам, но и аллергенам. Сорбент Полисорб — настоящая палочка-выручалочка. Он и с похмельем отлично справляется, особенно если принять порошок до и/или сразу после застолья. Подробнее с инструкцией к препарату можно ознакомиться на сайте производителя. Полисорб — это безрецептурное лекарство, разрешенное к применению малышам с рождения, беременным и кормящим женщинам, взрослым и пожилым людям. В отличие от большинства современных лекарств в Полисорбе нет подсластителей и ароматизаторов, что особо ценно для аллергиков. Этот препарат не боится ни жары, ни холода, его можно перевозить в багажном отделении самолета. Осталось добавить в дорожную аптечку жаропонижающие и сосудосуживающие средства — и вам точно не придется завершить путешествие ранее срока.

«Убить время! Разве такое ему может понравиться!»

Мудрая мысль Шляпника из сказки Льюиса Кэрролла пригодится не только Алисе. Отпуск скоротечен, а значит, нужно каждую его минуту использовать по назначению: для получения новых эмоций и впечатлений. Даже обычное мороженое на берегу моря после прогулки на гидроцикле кажется совершенно волшебным. Отпуск — это праздник, поэтому не отказывайте себе в удовольствиях, которым с правильно подобранной дорожной аптечкой ничто не угрожает.

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