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Внедорожный сезон

Самые популярные кроссоверы российского рынка

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Фото: пресс-служба Hyundai

Затянувшаяся зима и холодная весна не преминули сказаться на авторынке: в условиях перманентной непогоды предпочтения россиян сместились от традиционных седанов и хетчбэков в сторону внедорожников. В первом квартале текущего года на долю кроссоверов пришлось 42 процента продаж (125 тысяч автомобилей), что сделало сегмент SUV крупнейшим на рынке. Машины В-класса — прошлогодние лидеры бюджетной ниши — переместились на второе место, всего было продано 118 тысяч.

О самых популярных моделях внедорожниках и планах производителей рассказывает «Лента.ру»

Большая тройка

В апреле на отечественном рынке было реализовано 48,5 тысячи внедорожников (плюс 22 процента к прошлому году). Лидером продаж стал кроссовер Hyundai Creta с показателем 4583 автомобиля. На втором месте Renault Duster — 3829 единиц, минус 14 процентов. Замыкает тройку лидеров Chevrolet Niva: было продано 2920 внедорожников (плюс 1,9 процента). Если взять квартальные итоги, то тройка лидеров не изменится.

Четвертую и пятую строчки рейтинга, согласно данным аналитического агентства «Автостат», занимают Toyota RAV4 и Renault Kaptur. При этом «японец» показывает худшую динамику продаж как по месяцу (минус 19,9 процента), так и с начала года — минус 24,9 процента. В этом плане наилучшие показатели у Volkswagen Tiguan: в апреле было продано 2284 машины, что соответствует росту почти в 3,5 раза.

Hyundai Creta

Корейский внедорожник представляет собой типичный «глобальный продукт» международного концерна. Собранный на узлах и агрегатах субкомпактного хетчбэка i20, он предназначен для развивающихся стран — на рынках Европы и США такой машины не найти. Creta выпускается в Китае (под обозначением ix25), Индии, Бразилии и России — на заводе в Санкт-Петербурге.

Различия между моделями довольно значительны, они обусловлены особенностями локальных рынков. Если в России Creta — самая «младшая» машина в иерархии кроссоверов Hyundai, то в Бразилии она на ступеньку выше первого поколения Tucson, которое там все еще выпускается. В результате бразильская Creta несколько роскошнее российской — это касается как интерьера автомобиля, так и его электронной «начинки».

Зато российская Creta, безусловно, наиболее «внедорожная» среди себе подобных. Для езды по отечественным дорогам ее клиренс был увеличен до 190 миллиметров, автомобиль получил солидный пакет зимних опций — подогрев лобового стекла и форсунок, увеличенный бачок для омывающей жидкости и мощный аккумулятор. Главное, конечно, это наличие у российской модели полного привода. Вкупе с механической трансмиссией он превращает Creta (абсолютно «паркетную» на других рынках машину) в настоящего «проходимца».

Автомобиль в такой комплектации (с двигателем 1,6 литра) был представлен журналистам в ходе автопробега по Абхазии, который состоялся в прошлом месяце. Отметим, что с начала продаж Creta со всеми ведущими колесами была доступна только с двухлитровым двигателем и «автоматом». Новое сочетание агрегатов оставляет впечатление хорошо сбалансированного: от машины не следует ждать чудес в плане динамики (отклик на газ проявляется только после достижения двигателем 2000 об/мин), это просто рабочая лошадка для тех, кому нужна повышенная проходимость, а навороченный набор опций двухлитровой версии ни к чему.

Отметим, что Creta удерживает лидерские позиции на российском рынке уже девять месяцев подряд. Так что одна из главных автомобильных интриг этого года — удастся ли «корейцу» победить «француза» Renault Duster по итогам следующих шести месяцев?

Renault Duster

Как и предыдущая машина, Duster — дитя глобализации. Впервые он был представлен в 2009 году под румынской маркой Dacia, его «собратом» по платформе является Nissan Juke. Сегодня «француз» собирается в Бразилии, Индии, Колумбии и России — производство внедорожника налажено на бывших мощностях завода АЗЛК.

Как и Creta, Duster дорабатывается для каждого рынка — и, что любопытно, российский вариант, пожалуй, наиболее «богатый»: речь идет об улучшенных материалах отделки салона, хромированных элементах экстерьера, наличии модуля Bluetooth, джойстика управления и тому подобных вещах. Также российская версия автомобиля является наиболее «бронебойной» — инженеры Renault-Nissan увеличили клиренс до 20 сантиметров, а углы въезда и съезда составляют солидные 30 и 36 градусов.

Маркетологи концерна сделали ставку на разнообразие доступных комплектаций с полным приводом — на сегодняшний день их четыре против лишь одной «недоприводной». Что необычно, механическая коробка передач не рассматривается в качестве «низовой», то есть закрывающей доступ к дорогим опциям, — машину с «механикой» можно заказать и в люксовом варианте. Такой подход принес плоды: вот уже четыре года подряд Renault Duster сохраняет лидерство на российском рынке — в 2016 году было продано 44 тысячи внедорожников.

Что касается перспектив развития модели, то недавно стало известно об окончании испытаний следующего поколения Duster. Сообщается, что машина существенно превосходит предшественника по габаритам — как правило, это означает, что новинка переходит в более дорогой сегмент. Известно, что появится даже семиместная версия автомобиля.

Сhevrolet-Niva

Среди лидеров российского бездорожья этот автомобиль является, пожалуй, наиболее «дотационным» — с января по апрель было продано более девяти тысяч, причем каждая третья машина реализовывалась с помощью государственных программ стимулирования спроса.

Появившийся в 2002 году российско-американский внедорожник не сильно продвинулся за прошедшие годы: на данный момент доступно шесть комплектаций, однако отличаются они несильно — наличием или отсутствием USB-розетки, панели приборов с регулируемой яркостью и тому подобным. В основе все тот же вазовский 80-сильный двигатель, все та же механическая пятиступенчатая коробка передач.

Развитию модели помешал кризис — второе поколение Сhevrolet-Niva было представлено еще в 2014 году, но довести концепт до серийной стадии не успели. Однако в мае текущего года стало известно, что совместное предприятие GM-АвтоВАЗ все-таки согласовало бизнес-план на производство новой модели: после оптимизации проект оценивается в 4,3 миллиарда рублей, что в три раза дешевле изначального варианта. Сообщается, что предприятие намерено выпускать до 120 тысяч автомобилей в год.

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