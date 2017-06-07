Просто и со вкусом

К началу летних каникул Culinaryon запустил долгожданный проект — продажу абонементов на серию кулинарных мастер-классов. Самая большая студия в Европе и Азии предлагает всем желающим привести себя в кулинарную форму за 90 дней.

Взрослым и детям — счастливым обладателям именных карт — предоставляется уникальная возможность за 3 месяца посетить любые мастер-классы на свой вкус: от «Мясного клуба» и «Рецептов влюбленного итальянца» до «Бранча выходного дня» и «Молекулярной кухни». Каждый мастер-класс — это новая кухня, новые знания и знакомства. Звездные московские и итальянские шеф-повара всегда готовы поделиться с гостями студии большим объемом полезной информации и подарить массу положительных эмоций и ярких впечатлений.

Абонементы Culinaryon — это целый спектр новых возможностей: способ раскрыть в себе талант шеф-повара или улучшить уже имеющиеся кулинарные навыки, отправиться в кругосветное гастрономическое путешествие, не покидая столицы, с пользой развлечь своего ребенка во время летних каникул, а также возможность сделать отличный подарок друзьям, близким и даже начальнику.

Фото: предоставлено пресс-службой Culinaryon

Culinaryon представляет собой совершенно новый, отличный от стиля классических школ, формат обучения кулинарному мастерству. Главная особенность — присущая всем мастер-классам атмосфера уюта, дружелюбия, непринужденности и абсолютного веселья.

Приобрести абонемент для себя или в подарок каждый желающий может за 12 900 рублей в онлайн-магазине на официальном сайте Culinaryon.ru или в одной из двух студий в Москве — в ТЦ «Новинский пассаж» и ДЦ «Golden Gate».