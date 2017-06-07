Культура
 
Последние новости
WP узнала о предложении генпрокурора Трампу отправить его в отставку
В центре Москвы обнаружили автомат для накрутки лайков и подписчиков
Бывший банкир Аблязов заочно осужден в Казахстане на 20 лет
Названо новое полезное свойство яиц
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Трампа
Майкл Мур создал страницу для сбора инсайда об администрации Трампа
На Хайнане россиянке пригрозили смертью за верный перевод слов врачей госпиталя
Популярные новости
На Хайнане россиянке пригрозили смертью за верный перевод слов врачей госпиталя
Путин заявил о невозможности пережить войну США с Россией
В центре Москвы обнаружили автомат для накрутки лайков и подписчиков
Названо новое полезное свойство яиц
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Трампа
Президент «Терека» опубликовал эмблему нового ФК «Ахмат»
Безоружный английский фанат дал отпор трем вооруженным ножами террористам

Спортзал славы

Рок-звезды, которые взяли и накачались

Перейти в «Мою Ленту»
Manowar
Manowar
Фото: Fin Costello / Getty Images

Американская группа Danzig, возглавляемая одним из главных культуристов в роке Гленном Данцигом, выпустила новый альбом Black Laden Crown. По этому случаю «Лента.ру» вспоминает рок-звезд, известных не только музыкой, но и хорошо накачанным бицепсом.

Гленн Данциг

Сумрачный готический принц Гленн Данциг — основатель американской хоррор-панк-группы Misfits, а также команд Samhain и Danzig, большой любитель комиксов и оккультизма. Будучи приверженцем ницшеанской идеи совершенства, Данциг проводит в тренажерном зале до пяти дней в неделю. Кроме того, музыкант практикует джиткундо — созданную Брюсом Ли систему рукопашного боя.

Видео: horrorrockcollection / YouTube

Тиль Линдеманн

Физическая форма фронтмена Rammstein Тиля Линдеманна — вполне адекватное воплощение «мясной» музыки его группы. В юности он серьезно занимался плаванием, а затем перешел к железу. Уже в ранних клипах Rammstein Линдеманн предстает культуристом, а по мере роста популярности певец набирал все больше и больше мышечной массы.

Игги Поп

Игги Поп всегда был относительно спортивным человеком, и даже во времена своих наркотических безумств умудрялся поддерживать приличную форму. Говорят, все дело в быстром метаболизме. Большими бицепсами Игги Поп похвастать не мог, но то, что он по крайней мере прилежно отжимался от пола, — факт.

Видео: AlbinosD87 / YouTube

Энтони Кидис

Фронтмену Red Hot Chili Peppers Энтони Кидису, как и его кумиру Игги Попу, некоторое время удавалось совмещать не очень здоровый образ жизни и занятия спортом. О первом он достаточно подробно пишет в своих мемуарах, а вот о тренировочном процессе в книге ни слова. Покончив с пагубными привычками, Кидис и вовсе расцвел. В интервью он рассказывает о серфинге, йоге и беге по утрам.

Видео: Red Hot Chili Peppers / YouTube

Генри Роллинз

Генри Роллинз — едва ли не главный пропагандист качалки в роке. Ему даже не нужно было завязывать с наркотиками — он их никогда не употреблял, как и алкоголь. Всю свою ярость (которой у Роллинза всегда в избытке), все свои комлексы и страхи он вымещал на сцене и в спортзале. Он не только певец, но и плодовитый писатель. Много пишет и о работе с тяжестями.

Manowar

Однако до Роллинза были Manowar — американская метал-группа, которая привела в качалку не одну тысячу подростков. Помимо штанги фронтмен группы Эрик Адамс также владеет луком, с которым периодически охотится в лесах и на равнинах. Что, в общем, вполне в духе воинственной идеологии коллектива: в 1980-х годах музыканты мнили себя викингами, сражающимися за «истинный металл», чем вызывали насмешки коллег по жанру.

Видео: MegaLiveInMusic / YouTube

Трент Резнор

В 1990-е годы лидер американской электро-индастриал-команды Nine Inch Nails Трент Резнор пребывал в пучине декаданса: наркотики, абсент, моральное разложение. Вдобавок ко всему он был наставником молодого Мэрилина Мэнсона. В 2000-х неожиданно для своих поклонников Резнор взял себя в руки: завязал со всем чем можно, накачался и даже подстригся. Испорченные люди прогнозировали, что здоровый образ жизни пагубно отразится на музыке Nine Inch Nails, однако ошиблись: яростная борьба с собственными демонами дала Резнору мощный творческий импульс.

Константин Кинчев

Лидер «Алисы» проделал традиционный путь рок-звезды — от наркотиков к ЗОЖ. Более того, Кинчев всерьез занялся бодибилдингом, что вообще для российских рокеров большая редкость: как-то не очень принято у наших музыкантов качаться. В результате к середине 2000-х Кинчев вылепил себе тело не хуже, чем у участников Manowar, игрой мышц повергая в трепет тщедушных недоброжелателей.

Видео: Matvey Music / YouTube

Закк Уайлд

Закк Уайлд, бывший гитарист Оззи Осборна, лидер собственной команды Black Label Society — не только музыкант-виртуоз, но и рьяный посетитель тренажерного зала. Судя по набранной массе, Уайлд относится к занятиям серьезно, хотя и любит эпатировать сторонников ЗОЖ, публикуя видео, на которых он идет по беговой дорожке, прихлебывая пиво из бутылки.

Видео: Daniel Carlsson / YouTube

Ленни Кравиц

Ленни Кравиц всегда следил за состоянием своего трицепса. Тренажерные залы он находит тоскливыми, поэтому старается заниматься на природе: отжимания, подтягивания, скакалка. В общем, говоря современным языком, Ленни Кравиц — воркаутер.

Сергей Михалок

И опять старая добрая история: пил, курил, завязал, преобразился. За ментальной и физической трансформацией лидера «Ляписа Трубецкого» из хмельного толстяка в мускулистого боксера последовали и творческие перемены: музыка группы стала жестче, агрессивней. Не все музыканты «Ляписа» оказались готовы к спортивным рекордам, и Михалок собрал новую команду Brutto. Все ее участники жмут штангу, ворочают гири и боксируют.

Видео: BRUTTO BAND / YouTUbe

Александр Зайцев

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Культура00:20Сегодня

«Обычно женщина в кино является объектом любования»

Крис Пайн о «Чудо-женщине» и сексизме Голливуда
20:52 6 июня

Лидер группы «Кабриолет» попал в ДТП

11:00 6 июня

Съемочную группу Терри Гиллиама обвинили в нанесении ущерба монастырю

05:57Сегодня

Майкл Мур создал страницу для сбора инсайда об администрации Трампа

Культура00:15 5 июня
Картина Джорджо Моранди в фильме «Сладкая жизнь» Феллини

Стакан наполовину Пруст

Что скрывается на дне сосудов Джорджо Моранди
19:56 6 июня

Актриса Миша Бартон выиграла дело о порномести против своего бывшего парня

03:48 6 июня

Наина Ельцина назвала 1990-е годы «святыми»

20:47 6 июня

Победители архитектурного конкурса по реновации получат по 11 миллионов рублей

Культура07:02 6 июня
Александр Калягин (в центре)

Последний день города N

Как пьесу Гоголя «Ревизор» превратили в «Карточный домик»
11:27 5 июня

Британский Красный Крест собрал более трех миллионов долларов на концерте Гранде

18:04 6 июня

Умер сыгравший в 136 эпизодах сериала «Сансет-Стрип, 77» актер Роджер Смит

16:37 6 июня

«Лето» Левитана ушло с молотка в Лондоне за миллион долларов

Россия
«Шанс выжить есть только у грамотного пациента»
Из-за нехватки лекарств в регионах умирают люди
Путин заявил о невозможности пережить войну США с Россией
«Сейчас мы вам устроим!»
Надо ли отваживать школьников и студентов от политической деятельности
В Думе создадут рабочую группу для подготовки клятвы гражданина России
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Трампа
Лавров пошутил о древнейшей профессии
В российском парламенте удар коалиции в Сирии назвали актом агрессии
Все материалы
Мир
Голоса с постсоветского пространства
В преддверии выборов русскоязычные начали влиять на политику в Германии
Тимофей Бордачев: Страшный общий дом
Европе придется выбирать между «израилизацией» и сохранением привычных свобод
Семеро против Дохи
Как страны Персидского залива собрались искоренять катарскую ересь
WP узнала о предложении генпрокурора Трампу отправить его в отставку
Российским хакерам приписали повлекший катарский кризис «взлом информагентства»
Нарендра Моди и Владимир ПутинСлоны идут на север
О чем договорились Нарендра Моди и Владимир Путин в Санкт-Петербурге
Мавритания разорвала дипотношения с Катаром
Все материалы
Бывший СССР
Адам ОсмаевПатриоты без границ
Что стоит за покушением на боевика Адама Осмаева в центре Киева
Бывший банкир Аблязов заочно осужден в Казахстане на 20 лет
Порошенко подписал закон об украинизации телевидения в стране
Брат Ющенко поведал о говоривших по-украински древних греках
Минск потребовал объяснений из-за обвинений президента Литвы
Аваков назвал желающих отобрать собственность у олигархов любителями фантастики
В Киеве назвали законным движение украинского лайнера в сторону Ростова-на-Дону
Все материалы
Финансы
Беднякам здесь не место
Почему правительство провалило программу «народных облигаций»
В Госдуме пообещали платить нуждающимся в еде россиянам больше 27 рублей в день
А им все Доха
Как конфликт Саудовской Аравии и Катара скажется на нефтяных ценах
Курс катарского риала упал до восьмилетнего минимума
Счетная палата уличила Венесуэлу в невыплате российского кредита
Fitch отказалось понижать рейтинг Катара из-за дипломатического кризиса
Голикова указала на снижение реального размера пенсий в России
Все материалы
Бизнес
Вышли в рост
В мае сектор услуг продемонстрировал рекордные темпы повышения отпускных цен
Никита Кричевский: Расплата за огрызок
Как «Система» выжала сок и мякоть башкирских активов
Закон о деофшоризации превратил российских миллиардеров в полуизгнанников
В «Газпроме» опровергли отмену правила take or pay в контракте с «Нафтогазом»
Компания «ВИМ-Авиа» отменила еще 13 рейсов
GQ выдвинул сооснователя Mail.ru Group на получение премии «Человек года»
Учения МЧС по ликвидации последствий взрыва в рамках третьего этапа всероссийской тренировки по гражданской оборонеНалог на катастрофу
О новых поборах для бизнеса
Все материалы
Силовые структуры
Самолет наизнанку
Как МиГ воспроизводит поведение самолетов на земле
«Останки несовершеннолетних находят каждый год»
Монолог волонтера о похищениях и принуждении детей к попрошайничеству в России
Девять жизней
За что дачник жестоко расправился с соседями в поселке под Тверью
Шойгу предложил китайскому коллеге подписать дорожную карту сотрудничества
«Генерал Ватутин» прошел проверку
Бомбардировщик B-52 нанес удар по боевикам ИГ в Ираке
«Генерал Ватутин» пытался уклониться от пограничного досмотра
Все материалы
Наука и техника
Никакого праздника
Apple рассекретила новые устройства и операционные системы
Грязная бумага
Как американские газеты превратились в рассадник лжи
Поматросил и бросил
Засекреченная операционная система от Google заменит Android
Раскрыта правда о вреде и пользе хлеба
Названо новое полезное свойство яиц
Показана работа нацистской шифровальной машины «Энигма»
На дне Мертвого моря нашли следы древней катастрофы
Все материалы
Спорт
Головы сложили в поле
Как футболисты умирали во время матчей
Безоружный английский фанат дал отпор трем вооруженным ножами террористам
Президент «Терека» опубликовал эмблему нового ФК «Ахмат»
Сборная Украины по футболу проиграла Мальте
Каррера прокомментировал травму Зобнина
«Зенит» выразил заинтересованность в возвращении Халка
Мутко оценил тренерские качества Черчесова
Все материалы
Культура
«Обычно женщина в кино является объектом любования»
Крис Пайн о «Чудо-женщине» и сексизме Голливуда
Картина Джорджо Моранди в фильме «Сладкая жизнь» ФеллиниСтакан наполовину Пруст
Что скрывается на дне сосудов Джорджо Моранди
ManowarСпортзал славы
Рок-звезды, которые взяли и накачались
Главные сериалы лета
«Игра престолов», «Защитники» и другие: что смотреть с июня по август
Лидер группы «Кабриолет» попал в ДТП
Майкл Мур создал страницу для сбора инсайда об администрации Трампа
Актриса Миша Бартон выиграла дело о порномести против своего бывшего парня
Все материалы
Интернет и СМИ
Эпидемия зомби
Китайцы превращают компьютеры в послушные машины для зарабатывания денег
Только для избранных
Почему в сети сходят с ума по чернокожим, чесноку и башенным кранам
Кэти Гриффин «Минус один укроп»
Как журналисты лишаются работы из-за шуток про власть, инвалидов и трупы
Пьяные британцы пустились в пляс под оригинал песни «Ну где же ваши ручки»
В центре Москвы обнаружили автомат для накрутки лайков и подписчиков
Медведь забрался в дом, сыграл на фортепиано и стал звездой соцсетей
Cаудовская компания превратила женщин в бикини в надувные мячи из-за цензуры
Все материалы
Ценности
Наперегонки со временем
Самые яркие моменты московского ралли ретрокаров L.U.C Chopard
Было просто хорошо, стало «ошнурительно»
Сергей Шнуров поменял привычки
На иголках
Любители татуировок рассказали об их скрытом смысле и значении
Vacheron Constantin представил классические часы-унисекс
Lancome предложил женщинам «безумно дерзкую» помаду
Лаборатория MB&F посадила инопланетян в часы
Ralph Lauren создал «золотую» сумку специально для России
Все материалы
Путешествия
Швейцарский синдром
Почему россияне поехали в Альпы заниматься спортом
Не нужно аплодировать!
Что больше всего бесит бортпроводниц
Эркээни или Кэскил
Сложный тест на знание истории и географии Якутии
Российский путешественник совершит шестимесячный поход вдоль всей Волги
На Хайнане россиянке пригрозили смертью за верный перевод слов врачей госпиталя
Названы самые недорогие города России для путешествий в летние выходные
Газета рассказала о семи местах для бесплатного отдыха по всему миру
Все материалы
Из жизни
«Невозможно стать человеком другой национальности»
История психиатра из России, который перебрался в Израиль, а затем в США
Остаться реставеком
Как живется самой многочисленной группе современных рабов
Суперлюди среди нас
Необычные фитнес-лидеры завоевывают популярность у поклонников ЗОЖ
Собака на тракторе придавила 70-летнего хозяина-мультимиллионера
У Джорджа и Амаль Клуни родилась двойня
Весь мир любит единорога
Миллениалы помешались на всем, что связано с мифическим существом
Гигантская фигура Терезы Мэй показала Европе непристойный жест
Все материалы
Угадай, где выпущена эта машина
Хитрый тест на знание географии мирового автопрома
5 конкурентов новой Mazda CX-5
Лучшие кроссоверы стоимостью до двух миллионов рублей
Сумасшедшие «каблучки»
Невероятные фургончики из Японии, но очень-очень маленькие
Гонка героев
Кожей чувствуем магию «500 миль Индианаполиса»
Прыжок 10-тонного гоночного «КАМАЗА» на 40 метров показали на видео
Компания Renault назвала рублевые цены на новый Koleos
Американцы построили эксклюзивный Land Rover Defender с V8
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы