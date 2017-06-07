Спортзал славы

Американская группа Danzig, возглавляемая одним из главных культуристов в роке Гленном Данцигом, выпустила новый альбом Black Laden Crown. По этому случаю «Лента.ру» вспоминает рок-звезд, известных не только музыкой, но и хорошо накачанным бицепсом.

Гленн Данциг

Сумрачный готический принц Гленн Данциг — основатель американской хоррор-панк-группы Misfits, а также команд Samhain и Danzig, большой любитель комиксов и оккультизма. Будучи приверженцем ницшеанской идеи совершенства, Данциг проводит в тренажерном зале до пяти дней в неделю. Кроме того, музыкант практикует джиткундо — созданную Брюсом Ли систему рукопашного боя.

Видео: horrorrockcollection / YouTube

Тиль Линдеманн

Физическая форма фронтмена Rammstein Тиля Линдеманна — вполне адекватное воплощение «мясной» музыки его группы. В юности он серьезно занимался плаванием, а затем перешел к железу. Уже в ранних клипах Rammstein Линдеманн предстает культуристом, а по мере роста популярности певец набирал все больше и больше мышечной массы.

Игги Поп

Игги Поп всегда был относительно спортивным человеком, и даже во времена своих наркотических безумств умудрялся поддерживать приличную форму. Говорят, все дело в быстром метаболизме. Большими бицепсами Игги Поп похвастать не мог, но то, что он по крайней мере прилежно отжимался от пола, — факт.

Видео: AlbinosD87 / YouTube

Энтони Кидис

Фронтмену Red Hot Chili Peppers Энтони Кидису, как и его кумиру Игги Попу, некоторое время удавалось совмещать не очень здоровый образ жизни и занятия спортом. О первом он достаточно подробно пишет в своих мемуарах, а вот о тренировочном процессе в книге ни слова. Покончив с пагубными привычками, Кидис и вовсе расцвел. В интервью он рассказывает о серфинге, йоге и беге по утрам.

Видео: Red Hot Chili Peppers / YouTube

Генри Роллинз

Генри Роллинз — едва ли не главный пропагандист качалки в роке. Ему даже не нужно было завязывать с наркотиками — он их никогда не употреблял, как и алкоголь. Всю свою ярость (которой у Роллинза всегда в избытке), все свои комлексы и страхи он вымещал на сцене и в спортзале. Он не только певец, но и плодовитый писатель. Много пишет и о работе с тяжестями.

Manowar

Однако до Роллинза были Manowar — американская метал-группа, которая привела в качалку не одну тысячу подростков. Помимо штанги фронтмен группы Эрик Адамс также владеет луком, с которым периодически охотится в лесах и на равнинах. Что, в общем, вполне в духе воинственной идеологии коллектива: в 1980-х годах музыканты мнили себя викингами, сражающимися за «истинный металл», чем вызывали насмешки коллег по жанру.

Видео: MegaLiveInMusic / YouTube

Трент Резнор

В 1990-е годы лидер американской электро-индастриал-команды Nine Inch Nails Трент Резнор пребывал в пучине декаданса: наркотики, абсент, моральное разложение. Вдобавок ко всему он был наставником молодого Мэрилина Мэнсона. В 2000-х неожиданно для своих поклонников Резнор взял себя в руки: завязал со всем чем можно, накачался и даже подстригся. Испорченные люди прогнозировали, что здоровый образ жизни пагубно отразится на музыке Nine Inch Nails, однако ошиблись: яростная борьба с собственными демонами дала Резнору мощный творческий импульс.

Константин Кинчев

Лидер «Алисы» проделал традиционный путь рок-звезды — от наркотиков к ЗОЖ. Более того, Кинчев всерьез занялся бодибилдингом, что вообще для российских рокеров большая редкость: как-то не очень принято у наших музыкантов качаться. В результате к середине 2000-х Кинчев вылепил себе тело не хуже, чем у участников Manowar, игрой мышц повергая в трепет тщедушных недоброжелателей.

Видео: Matvey Music / YouTube

Закк Уайлд

Закк Уайлд, бывший гитарист Оззи Осборна, лидер собственной команды Black Label Society — не только музыкант-виртуоз, но и рьяный посетитель тренажерного зала. Судя по набранной массе, Уайлд относится к занятиям серьезно, хотя и любит эпатировать сторонников ЗОЖ, публикуя видео, на которых он идет по беговой дорожке, прихлебывая пиво из бутылки.

Видео: Daniel Carlsson / YouTube

Ленни Кравиц

Ленни Кравиц всегда следил за состоянием своего трицепса. Тренажерные залы он находит тоскливыми, поэтому старается заниматься на природе: отжимания, подтягивания, скакалка. В общем, говоря современным языком, Ленни Кравиц — воркаутер.

Сергей Михалок

И опять старая добрая история: пил, курил, завязал, преобразился. За ментальной и физической трансформацией лидера «Ляписа Трубецкого» из хмельного толстяка в мускулистого боксера последовали и творческие перемены: музыка группы стала жестче, агрессивней. Не все музыканты «Ляписа» оказались готовы к спортивным рекордам, и Михалок собрал новую команду Brutto. Все ее участники жмут штангу, ворочают гири и боксируют.