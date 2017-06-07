Спортзал славы

Американская группа Danzig, возглавляемая одним из главных культуристов в роке Гленном Данцигом, выпустила новый альбом Black Laden Crown. По этому случаю «Лента.ру» вспоминает рок-звезд, известных не только музыкой, но и хорошо накачанным бицепсом.
Гленн Данциг
Сумрачный готический принц Гленн Данциг — основатель американской хоррор-панк-группы Misfits, а также команд Samhain и Danzig, большой любитель комиксов и оккультизма. Будучи приверженцем ницшеанской идеи совершенства, Данциг проводит в тренажерном зале до пяти дней в неделю. Кроме того, музыкант практикует джиткундо — созданную Брюсом Ли систему рукопашного боя.
Тиль Линдеманн
Физическая форма фронтмена Rammstein Тиля Линдеманна — вполне адекватное воплощение «мясной» музыки его группы. В юности он серьезно занимался плаванием, а затем перешел к железу. Уже в ранних клипах Rammstein Линдеманн предстает культуристом, а по мере роста популярности певец набирал все больше и больше мышечной массы.
Игги Поп
Игги Поп всегда был относительно спортивным человеком, и даже во времена своих наркотических безумств умудрялся поддерживать приличную форму. Говорят, все дело в быстром метаболизме. Большими бицепсами Игги Поп похвастать не мог, но то, что он по крайней мере прилежно отжимался от пола, — факт.
Энтони Кидис
Фронтмену Red Hot Chili Peppers Энтони Кидису, как и его кумиру Игги Попу, некоторое время удавалось совмещать не очень здоровый образ жизни и занятия спортом. О первом он достаточно подробно пишет в своих мемуарах, а вот о тренировочном процессе в книге ни слова. Покончив с пагубными привычками, Кидис и вовсе расцвел. В интервью он рассказывает о серфинге, йоге и беге по утрам.
Генри Роллинз
Генри Роллинз — едва ли не главный пропагандист качалки в роке. Ему даже не нужно было завязывать с наркотиками — он их никогда не употреблял, как и алкоголь. Всю свою ярость (которой у Роллинза всегда в избытке), все свои комлексы и страхи он вымещал на сцене и в спортзале. Он не только певец, но и плодовитый писатель. Много пишет и о работе с тяжестями.
Manowar
Однако до Роллинза были Manowar — американская метал-группа, которая привела в качалку не одну тысячу подростков. Помимо штанги фронтмен группы Эрик Адамс также владеет луком, с которым периодически охотится в лесах и на равнинах. Что, в общем, вполне в духе воинственной идеологии коллектива: в 1980-х годах музыканты мнили себя викингами, сражающимися за «истинный металл», чем вызывали насмешки коллег по жанру.
Трент Резнор
В 1990-е годы лидер американской электро-индастриал-команды Nine Inch Nails Трент Резнор пребывал в пучине декаданса: наркотики, абсент, моральное разложение. Вдобавок ко всему он был наставником молодого Мэрилина Мэнсона. В 2000-х неожиданно для своих поклонников Резнор взял себя в руки: завязал со всем чем можно, накачался и даже подстригся. Испорченные люди прогнозировали, что здоровый образ жизни пагубно отразится на музыке Nine Inch Nails, однако ошиблись: яростная борьба с собственными демонами дала Резнору мощный творческий импульс.
Константин Кинчев
Лидер «Алисы» проделал традиционный путь рок-звезды — от наркотиков к ЗОЖ. Более того, Кинчев всерьез занялся бодибилдингом, что вообще для российских рокеров большая редкость: как-то не очень принято у наших музыкантов качаться. В результате к середине 2000-х Кинчев вылепил себе тело не хуже, чем у участников Manowar, игрой мышц повергая в трепет тщедушных недоброжелателей.
Закк Уайлд
Закк Уайлд, бывший гитарист Оззи Осборна, лидер собственной команды Black Label Society — не только музыкант-виртуоз, но и рьяный посетитель тренажерного зала. Судя по набранной массе, Уайлд относится к занятиям серьезно, хотя и любит эпатировать сторонников ЗОЖ, публикуя видео, на которых он идет по беговой дорожке, прихлебывая пиво из бутылки.
Ленни Кравиц
Ленни Кравиц всегда следил за состоянием своего трицепса. Тренажерные залы он находит тоскливыми, поэтому старается заниматься на природе: отжимания, подтягивания, скакалка. В общем, говоря современным языком, Ленни Кравиц — воркаутер.
Сергей Михалок
И опять старая добрая история: пил, курил, завязал, преобразился. За ментальной и физической трансформацией лидера «Ляписа Трубецкого» из хмельного толстяка в мускулистого боксера последовали и творческие перемены: музыка группы стала жестче, агрессивней. Не все музыканты «Ляписа» оказались готовы к спортивным рекордам, и Михалок собрал новую команду Brutto. Все ее участники жмут штангу, ворочают гири и боксируют.