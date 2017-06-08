«Ему было наплевать, что возить: кокаин, оружие или почту»

В октябре на экраны выйдет «Сделано в Америке» — новый фильм режиссера «Грани будущего» Дага Лаймана, основанная на реальных событиях история контрабандиста Барри Сила, который работал одновременно на колумбийских наркобаронов, ЦРУ и Управление по борьбе с наркотиками, лично перевозил через границу кокаин и оружие, собирал компромат на Пабло Эскобара и был замешан в скандале «Иран-контрас». Лайман рассказал «Ленте.ру», воплощением чего считает своего героя.

«Лента.ру»: Чем именно вас зацепила история Барри Сила?

Даг Лайман: Он попросту был невероятно колоритным персонажем — настолько, что прочитав сценарий, я сразу же загорелся идеей снять это кино. Не уверен, что на протяжении нескольких лет в середине 1980-х в Америке вообще был человек, чья жизнь была бы интереснее, чем у Барри Сила. Он имел дело с Пабло Эскобаром и бюрократами из ЦРУ, тоннами возил кокаин и оружие, кутил на широкую ногу, не думал о последствиях... Барри, по-моему, был идеальным воплощением американского образа жизни, даже американской мечты. Меня такие персонажи всегда притягивали — я не большой фанат героев в традиционном понимании этого слова, образцовых, кондовых, насквозь положительных парней.

Даг Лайман

Сил, скорее, классический антигерой.

Именно. При этом с самого начала было ясно, что и судить, выставлять злодеем Барри Сила в фильме мы не будем — да, он нарушал закон, и наверняка наркотики, которые он перевозил в Америку из Колумбии, принесли немало зла, но ему самому, как мне кажется, было наплевать, что именно возить: кокаин, оружие или, например, почту. Прежде всего он был пилотом от бога, и заводила, будоражила его вовсе не незаконность грузов, а сложность миссий, в которые он вписывался. Он, в сущности, в одном лице был самой экстремальной почтовой службой на свете — мог доставить что угодно из точки «А» в точку «Б», не задавая лишних вопросов и не брезгуя никакими заказчиками. Думаю, такая репутация самому ему доставляла невероятное удовольствие. В общем, повторюсь, это абсолютно сумасшедший персонаж. Упускать возможность рассказать о нем было нельзя.

В подобном кино очень важно подобрать правильную интонацию. Что стало для вас ключом к этой истории?

Я с самого начала понимал, что мы не будем снимать традиционный байопик — Барри Сил был слишком экстравагантной фигурой, чтобы типичная, банальная структура подошла фильму о его приключениях. Думаю, если попытаться определить жанр «Сделано в Америке», то это будет бунтарская комедия о человеке, для которого не существовало правил и запретов. Фоном для его приключений служит мир международного наркобизнеса и большой политики — но я не хотел снимать фильм ни о наркотрафике, ни о политических интригах. Самого Барри не особенно волновало ни то, ни другое — так почему в фильме о нем должно быть иначе? Так что главной задачей было сохранить честность в отношении нашего героя, снять такой его портрет, чтобы его нонконформистский, преисполненный наплевательской свободы характер передался и самому фильму.

Кадр: фильм Сделано в Америке 1 /3

То, что действие разворачивается в 1980-х, наверняка развязало вам руки. В современном мире, кажется, такой американский дух, который воплощал Сил, уже бы не смотрелся столь однозначной ценностью.

Наверное, если бы действие происходило в современности, нам уже было бы не избежать оценки поступков персонажей. Пришлось бы занять чью-то сторону — что бы «Сделано в Америке», скорее всего, погубило. К счастью, мы были избавлены от такой дилеммы. С точки зрения политики, у нас вышел фильм не левый и не правый, не либеральный и не консервативный — это кино о том, что на самом деле рыльце в пушку у всех, и уже зрителю предстоит решать, как к этому относиться. Я, по крайней мере, перед собой задачи кого-то воспитать или вывести на чистую воду не ставил. Для меня Сил был в первую очередь летчиком. Я сам уже довольно давно увлекаюсь пилотированием — и прекрасно понимаю, какую свободу Барри чувствовал в воздухе и каким наркотиком для него она была. Ну и, конечно, он был гением логистики. Он мыслил так: если нужно по требованию ЦРУ отвезти в Никарагуа оружие для контрас, то зачем лететь обратно порожняком? Почему бы не загрузить самолет кокаином? Не самый ответственный ход мысли, конечно, но зато очень бунтарский. И очень кинематографичный, что скрывать.

Что привнес в роль Барри Сила Том Круз?

Мы уже работали с Томом на «Грани будущего», и когда он подключился к проекту, меня это только сильнее убедило в том, что может выйти нечто грандиозное. Он настоящий профи, который не успокаивается, пока не будет на сто процентов уверен, что выжал из сцены или дубля максимум. Для режиссера счастье работать с кем-то вроде него — потому что он на площадке не просто актер, а твой настоящий соратник. Никто не оберегал Барри Сила так яростно, как Том Круз — он считал своим долгом следить за тем, чтобы персонаж всегда оставался правдоподобным, делал только то, что вписывалось бы в его образ. В то же время Том был абсолютно бесстрашен — причем дело не только в том, что он без сомнений взялся за эту роль, совсем не похожую на его привычных героев. Он оказался готов все время пробовать что-то новое на площадке — и не боялся выглядеть глупо или смешно, если в какой-то сцене от него это требовалось. Про то, что Круз опытный пилот и сам управлял самолетом во всех воздушных сценах, я даже не говорю. Более того, когда в одном эпизоде он должен был покинуть кабину на ходу, чтобы выбросить груз за борт, а затем вернуться к штурвалу, он и эту сумасшедшую сцену сыграл сам, без дублера или каскадеров. Я летел рядом на вертолете, наблюдал все это из-за плеча оператора и думал: «Да он просто чокнутый сукин сын» — и про Тома Круза, и про Барри Сила.

«Сделано в Америке» выйдет в прокат 12 октября