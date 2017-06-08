Продавай российское

Компании, занимающиеся поставками отечественных товаров за рубеж, получили возможность оформлять экспортные кредиты со скидкой. РЭЦ субсидирует процентные ставки по таким займам (как для самих экспортеров, так и для их иностранных партнеров, если речь идет о финансировании покупателя российской продукции), что облегчает работу предпринимателей, которые фактически реализуют стратегическую задачу, поставленную перед российской экономикой, — развитие несырьевых секторов. «Лента.ру» изучила новый инструмент государственной поддержки экспортеров.

Компенсируй это

26 мая правительство России опубликовало постановление, которое облегчает доступ компаний-экспортеров к финансовым ресурсам. Документ упрощает жизнь бизнеса, занимающегося поставками за рубеж несырьевых товаров, продукции агропромышленного комплекса, программного обеспечения, IT-услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности в телекоммуникационной, компьютерной и информационной сферах.

«Подписанным постановлением утверждены правила, которыми определяются условия и порядок предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам, предоставляемым коммерческими банками», — сказано в правительственном постановлении.

Новые правила предусматривают возможность использования РЭЦ выделенного в текущем году финансирования путем перечисления компенсационных выплат коммерческим банкам на выпадающие доходы на полный срок действия заключенных кредитных соглашений (до трех лет).

Кредит на экспорт

Кредитные соглашения заключаются банком с компанией-экспортером или иностранным покупателем — импортером. При участии РЭЦ ставка по займу снижается, и бизнесмен получает возможность взять в долг экспортный кредит под более выгодный процент. Фактически государство поддерживает тех предпринимателей, которые исполняют стратегическую экономическую задачу — развитие несырьевого сектора и продвижение российских товаров за рубежом.

«Одна из стратегических задач РЭЦ — это формирование спроса на российские товары и услуги, в том числе с помощью финансовых инструментов господдержки. Развивать экспорт можно не только кредитуя самого экспортера, но и предоставляя финансирование его покупателю. В случае если российский банк кредитует иностранного покупателя, экспортер не получает дополнительную кредитную нагрузку и минимизирует свои риски. Более того, предлагая этот механизм, мы «выводим» российскую компанию с так называемым коробочным предложением: сам продукт или услуга плюс кредит на привлекательных условиях. Это повышает шансы экспортера в тендерах», — говорит Алексей Тюпанов, исполнительный директор РЭЦ.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Размер одного кредита по одному экспортному контракту не должен превышать семи миллиардов рублей. Важно отметить, что в программе участвуют только надежные банки, прошедшие специальный отбор. Так, поддержку экспортерам могут оказать российские финансовые организации, которые работают на рынке не менее пяти лет, имеют капитал на уровне не ниже 25 миллиардов рублей, у которых нет просроченных задолженностей по налогам, сборам и иным обязательным платежам, и, разумеется, у которых нет ограничений на осуществление банковской деятельности.

Размер так называемой ставки возмещения (фактически речь идет о размере скидки по стоимости кредита) при оформлении займов в долларах и евро составляет до трех процентов годовых, в рублях — до четырех процентов годовых.

Дополнительная поддержка

Новая система помощи экспортерам обладает несколькими важными преимуществами, помимо очевидного удешевления стоимости кредита. Так, малые и средние предприятия имеют возможность остаться в «своем» банке, в котором обслуживаются уже долгое время. В программе участвуют финансовые учреждения с разветвленной региональной сетью. Иными словами, бизнес на местах получает широкий доступ к государственной помощи.

Кроме того, банки, участвующие в программе поддержки, уже имеют успешный опыт работы с ЭКСАР (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций) в части страхования экспортных кредитов. Поэтому можно сказать, что партнерство банков с РЭЦ стоит на прочном фундаменте.

Также важно отметить, что «Российский экспортный центр» фактически поддерживает одновременно и компании-экспортеры (они получают дешевый кредит), и банковскую систему России в целом (кредитные организации получают компенсацию от государства за предоставление скидки по кредитам).

Напомним, что РЭЦ был создан весной 2015 года. Чуть позже он трансформировался в группу компаний, в состав которой вошли уже упомянутый ЭКСАР и Росэксимбанк (РЭБ). Сегодня группа компаний РЭЦ оказывает всестороннюю поддержку бизнесу — от консультирования экспортеров, обеспечения юридической и рекламной поддержки до страхования и облегчения их финансовой нагрузки. Как раз последним занимается Росэксимбанк — созданный по аналогии с эксимбанками других стран, то есть как финансовое учреждение, нацеленное конкретно на работу с экспортерами.

Алексей Тюпанов Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Финансирование внешнеторговой деятельности имеет свои особенности. Если РЭБ изначально, с момента своего создания в 1994 году, работал на поддержке экспортного направления, то обычные коммерческие банки эту сферу специально не выделяли. Когда появилась необходимость в более активном стимулировании внешней торговли, стало ясно, что существующие условия кредитования бизнесу не подходят — причем как российским экспортерам, так и иностранным покупателям: процентная ставка в России довольно высока. И хотя постепенно банковская сфера включилась в процесс и банки начали предлагать более выгодные программы, по объективным причинам удовлетворить существующий спрос не получалось.

Что касается ставки, Росэксимбанк полагает, что адекватный и конкурентоспособный ее размер — менее 10 процентов в рублях и два-три процента в валюте. Коммерческие банки кредитовать бизнес на таком уровне не готовы. Росэксимбанк разработал специальную программу сотрудничества, рассчитанную одновременно и на банки, и на компании, работающие на экспорт. Теперь, благодаря новой программе поддержки, все надежные российские банки имеют возможность помочь бизнесу, заточенному на поставки отечественных товаров за рубеж.