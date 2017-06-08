«Наконец-то пошел Енисей»

Лето на Крайнем Севере короткое. По обычным меркам его тут и нет — температура редко поднимается выше 20 градусов. Но такие теплые дни будут только в июле. Пока же местные жители радуются таянию снега и ледоходу на реках. Самые эффектные кадры пользователи сети делают на берегах Енисея. О том, как тающий лед на несколько дней стал главной достопримечательностью Севера, — в фотоподборке «Ленты.ру».

#енисей второй день )) A post shared by @saidkv on Jun 6, 2017 at 8:57am PDT

Енисей, г.Дудинка. С любимым вонючичкой выбрались на ледоход 🤗💑 #Дудинка #Енисей #Я_люблю_тебя #коканас #2017❤️ A post shared by @bitch_inside on Jun 3, 2017 at 4:05am PDT

#енисей #дудинка #ледоход #фильтрырулят A post shared by @arkzharkov on Jun 5, 2017 at 4:40am PDT

Невероятная красота!!! Первый мой ледоход! #счастлива и #довольнакакслон #ледоход #дудинка #енисей #летопришло A post shared by Елена Худанова (@elenakhudanova) on Jun 4, 2017 at 6:36am PDT

Уже не Байкал ☺ Наконец-то пошёл Енисей в Дудинке ⚓ #енисей #дудинка #ледоход #таетлед #лед #лёд #лето A post shared by ⚜ Wowporno NL ED Хохлунов (@vashdomovoy) on Jun 7, 2017 at 1:17am PDT

#Енисей, в ожидании ледохода. #Дудинка, #лёд, #шашлычек A post shared by Вардан Карапетян (@karapetyan_vardan) on Jun 4, 2017 at 1:40pm PDT

Каждый год на далеком севере по весне происходит очень важное событие для всех жителей НПР "Гонка за ледоходом") 5 июня ледохд идет в режиме mini non-stop, лед завораживающе шуршит... все вокруг завораживает...#ледоход2017#енисей#5июня2017 A post shared by Юлия Розумец (Артамонова) (@jylia_rozumets) on Jun 5, 2017 at 7:28am PDT

Льдина❄️ И все равно фотография не передаст всей красоты. #енисей #ледоход A post shared by @orlovatlh on Jun 4, 2017 at 12:07pm PDT

#Енисей#красноярскийкрай#Дудинка#Скоротамбудеттепло#Норильск A post shared by 🙋Lena Nikolaeva💃 (@nikola_nikolaa) on Jun 5, 2017 at 8:44am PDT

"Нет ничего более изобретательного, чем природа" #енисей #ледоход2017 A post shared by Кристина 🌻 (@melikova_christina) on Jun 4, 2017 at 3:26am PDT

Приехали на ледоход#ледохода нет#дудинка#енисей# A post shared by Коваль Елена (@kei171306) on Jun 3, 2017 at 4:09am PDT

#Дудинка #Лето Наконец отошел лед! A post shared by Таня Кожанова (@tako.family) on Jun 6, 2017 at 5:01am PDT

#дудинка#енисей#скоро будет лето🌞 A post shared by @t.yana13 on Jun 4, 2017 at 4:47am PDT

❤ . . #дудинка #ледоход #040617 #норильск A post shared by Анюта (@lebedeva_anytka) on Jun 4, 2017 at 11:13pm PDT

#дудинка #спартак #любимыймуж A post shared by @alisha_tucc on Jun 5, 2017 at 1:02am PDT