«Наконец-то пошел Енисей»

Лето на Крайнем Севере короткое. По обычным меркам его тут и нет — температура редко поднимается выше 20 градусов. Но такие теплые дни будут только в июле. Пока же местные жители радуются таянию снега и ледоходу на реках. Самые эффектные кадры пользователи сети делают на берегах Енисея. О том, как тающий лед на несколько дней стал главной достопримечательностью Севера, — в фотоподборке «Ленты.ру».
Сегодня мы ездили🚗 в Дудинку посмотреть на движение льда на реке Енисей🌊,саму подвижку льда мы не застали,ВСЕ СТОИТ!!!Зато наделали стопятьсот фоточек🙈🙊и здорово провели время 😂😎😍😋Вид завораживает🌞😍😍,огромные льдины лазурного цвета 🌊,леденящий ветер🌬,И треск льда💧#спасибомужу #норильск #лёд #Енисей #Дудинка #весна