Заполярный город будущего

В масштабах эволюции Мурманск — город-младенец. В прошлом 2016 году он отметил свое столетие, но история его достойна описания в толстых книгах. В далеком 1916-м, согласно плану застройки города, Мурманск должен был стать «образцовым городом будущего». Выяснить, удалось ли это осуществить, а заодно увидеть полярный день, который начался здесь в конце мая, отправился корреспондент «Ленты.ру».

Между Арктикой и Атлантикой

Несмотря на то что расположен Мурманск за полярным кругом, климат здесь вполне комфортный. Правда, почти полтора месяца полярная ночь и два месяца — полярный день.

Что можно сказать о полярном дне? Только то, что он сравним с фантастическими картинами, в которых красно-желтые лучи заполняют все вокруг, за исключением теней, которые отбрасывают дома. А может быть, это просто разыгралось воображение человека, который никогда не сталкивался с круглосуточным солнцем. И все же, говорят, эту красоту превосходит северное сияние — тоже местная достопримечательность. Северное сияние появляется примерно с 21 сентября по 21 марта и длится от нескольких часов до нескольких дней. В самом Мурманске сияние видно хуже, но если удалиться от города на несколько километров — картина представится просто сказочная. Увы, мы этого не увидели, не сезон. Но вернемся обязательно.

Что касается климата, людей непосвященных ждет сюрприз. Несмотря на то что город находится за Северным полярным кругом, климат тут гораздо мягче и теплее, чем в других городах Заполярья. Все дело в Гольфстриме. О том, что теплая ветвь атлантического течения доходит до Баренцева моря, писал еще в конце XIX века русский ученый Федор Фаддеевич Яржинский. Благодаря Гольфстриму Мурманск является самым теплым городом Заполярья, сюда подходит обитающая в теплых краях рыба и, самое главное, наша страна имеет незамерзающий участок Баренцева моря – акваторию Кольского залива.

Зимой средняя температура в Мурманске — минус 10-12 градусов. Лето чаще всего нежаркое – примерно плюс 10-16 градусов, и недолгое: уже в августе в природе появляются приметы осени. Зато осень здесь, по рассказам местных жителей, чудесное время: все окрашивается в яркие цвета, воздух ароматен и сух. А вот весна — хоть и долгожданная, но очень кратковременная, к тому же ветреная.

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости Отражение в озере в районе перевала через хребет Муста-Тунтури на Кольском полуострове в Мурманской области.

История с продолжением

Современный Мурманск протянулся более чем на 20 километров вдоль восточного скалистого побережья Кольского залива (Мурманского берега). Планы основать здесь портовый город возникли еще в XIX веке и сначала считались почти невыполнимыми. Реальные проекты появились лишь в самом конце столетия. Мурманск называют последним городом, в котором были воплощены амбиции последней правящей династии царей. Недаром после основания города в 1916 году он получил название Романов-на-Мурмане (кстати, мурманами изначально называли норвежцев и других норманнов, а потом и земли, где они бывали). Правда, название это продержалось недолго: уже через пять месяцев после основания город назвали Мурманском.

Первые разработки и исследования мурманских земель начались в 1912 году, а уже в 1915-м был основан морской порт и при нем небольшой поселок Семеновский. Порт на Кольском полуострове был необходим Российской империи, чтобы через незамерзающий Кольский пролив, а затем через Баренцево море получить выход в Северный Ледовитый океан. Вопрос был актуальный: шла Первая мировая война, русским требовались военные грузы от союзников, а получить их было возможно только по северному морскому пути – Черное и Балтийское моря находились в условиях блокады.

Фото: Лев Федосеев / ТАСС Мурманский морской торговый порт

Днем основания города считается 4 октября 1916 года, когда на одном из холмов было заложено основание храма Святого Николая Мирликийского. Увы, храм так и не был построен. Вместо него спустя годы возник Дом культуры имени Кирова.

В начале 1920-х годов город практически не развивался, его население составляли рыбаки и ремесленники. Мурманск в те годы — это несколько улиц с одноэтажными домами, бараками и приспособленными под жилье железнодорожными вагонами. Но на исходе тех же 20-х на город как на важный стратегический плацдарм на севере страны обратила внимание новая власть — и тут же было принято решение развивать здесь морское сообщение и рыбный промысел.

С 1933 года Мурманск стал важнейшей базой обеспечения Северного флота. Кроме того, через порт было налажено морское сообщение со строящимся в то время Норильским горно-металлургическим комбинатом.

В городе появились улицы с деревянными тротуарами, строились деревянные дома. В 1927 году даже был возведен первый многоэтажный кирпичный дом, доживший до наших дней. А в середине 30-х от северной до южной окраин Мурманска начал курсировать первый городской автобус.

Город продолжил бы развиваться, если бы не Великая Отечественная война. Мурманск представлял опасность для немцев: порт принимал снабжение и вооружение для советской армии. Поэтому враг решил уничтожить маленький городок в считанные дни. Было предпринято два наступления, но оба провалились. Тогда немцы начали бомбить город и очень в этом преуспели: на Мурманск было сброшено 185 тысяч бомб, совершено около 800 воздушных атак. Только в октябре 1944 года наши войска начали наступление в Заполярье. Перед освободителями город предстал почти полностью разрушенным. Сохранилось только несколько зданий и, как ни странно, морской порт. В 1985 году Мурманску было присвоено звание «город-герой».

Город на сопках

Вызывают особое уважение города, сумевшие возродиться из руин. Мурманск после войны был одним из 15 городов, восстановление которых планировалось в первую очередь. И его отстроили вновь.

Сегодняшний Мурманск — очень доброжелательный город. И даже названия его районов и площадей часто звучат забавно.

Однако по порядку.

Мурманск официально разделен на три района. На севере — Ленинский, на юге — Первомайский, в центре — Октябрьский. Заблудиться в этом городе, растянувшемся вдоль Кольского залива, сложно. Нужно ориентироваться на названия трех главных улиц: Кольский проспект, проспект Ленина и проспект Героев-североморцев. Они сменяют друг друга, соединяя районы, остальные улицы ответвляются от этих трех.

Ленинский район, в свою очередь, разделяется на две части — район Роста и район Семеновского озера. Название Роста, очевидно, связано с протекающей неподалеку одноименной речкой. Это почти окраина города, но местные жители подчеркивают, что благодаря этому здесь хорошая экология и достаточно тихо.

Район Семеновского озера славится не только своим водоемом. Надо сказать, что в Мурманске озер хватает — Среднее, Большое, Ледовое, Глубокое, Карьерное, Варничное и многие другие. Имеются также родники и несколько ручьев. Кстати, местные считают, что практически все водоемы, разве что кроме Семеновского озера, нуждаются в экологической защите. Но это тема отдельного разговора. А мы вернемся к Семеновскому. Так вот, главная достопримечательность его окрестностей — 36-метровый памятник неизвестному солдату, который в народе называют «Алешей». Памятник — часть мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», и видно его практически из любого места города.

Центральный Октябрьский район известен своей главной улицей: проспектом Ленина. Тут сосредоточилась деловая и торговая жизнь города. Будучи на пересечении проспекта Ленина с улицей Капитана Егорова, стоит обратить внимание на два семиэтажных «сталинских» красных дома, расположенных друг напротив друга. Эти дома когда-то хотели сделать образцово-показательными. Архитектор, создавший проект, планировал также объединить их аркой, но что-то пошло не так. Однако арматура для создания арок осталась, если присмотреться — ее можно увидеть на уровне третьего этажа.

А вот теперь мы вспомним про интересные топографические названия. Центральная площадь Мурманска называется Пять углов. Где-то мы уже такое слышали… А ведь до этого было вполне пафосное название — площадь Советской Конституции. А еще раньше это место переименовывалось то в площадь Пролетарской смычки, то в Красную, то в площадь Покорителей Арктики… Но люди упорно продолжали гнуть свое — Пять углов. Ведь пять улиц, выходивших на площадь, как раз образовывают пять углов. И выдумывать тут нечего.

Стоит упомянуть, что Мурманск — город, расположенный на сопках, поэтому рельеф его весьма непрост: с горки на горку. Высота самой крупной сопки достигает 305 метров над уровнем моря. Многие дома, которые располагаются на склонах, имеют переменную этажность, ступенчатый фундамент и высоту не более девяти этажей (самое высокое здание в городе — восемнадцатиэтажная гостиница «Арктика» на площади Пять углов). Так вот на одной из сопок находится микрорайон Восточный, входящий в состав Октябрьского района. В народе он зовется Гора дураков. Версия названия оригинальна и правдива одновременно: якобы микрорайон на горе построили раньше, чем сделали к нему дороги, вот и лезли жители к своим домам, как дураки. И даже сейчас, когда дороги в наличии, добираться до жилья приходится под углом почти в 30 градусов!

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости Вид на город Мурманск.

Еще одно название — Больничный городок — говорит само за себя: здесь расположены больницы, медицинские центры и тому подобные учреждения. И жилые дома, конечно, тоже есть.

Наконец, в южной части города располагается Первомайский район. Одна из его достопримечательностей – четырехполосный автомобильный мост через Кольский залив, один из самых протяженных в России, примерно два с половиной километра. Его построили для сообщения с микрорайонами, расположенными на другой стороне Кольского залива: Абрам Мыс, Дровяное и Три ручья.

А еще в Первомайском находится микрорайон с очень приятным названием — Долина уюта. Там, говорят, очень комфортно жить — развитая инфраструктура, а также спорткомплекс с одноименным названием. А что, удобно: вышел из дома, встал на лыжи и катись!

Такие разные памятники

Чем еще удивляет Мурманск? Своей растительностью. Находясь здесь, забываешь о том, что это Север, причем Крайний. Сосны, березы, ели, рябина, ивы, клены и тополя… Это то, что растет в черте города. Это не говоря уже о флоре сопок — там радует сама природа. Красиво! Недаром экология Мурманска и области признана одной из лучших в России.

В Мурманске вообще есть что посмотреть, несмотря на отсутствие памятников истории и архитектуры в привычном о них представлении.

Фото: George Zakharchuk / Russian Look

К примеру, стоящий на причале в порту ледокол «Ленин» — первый в мире атомный ледокол. Смотришь на него и вспоминаешь рассказ из школьного учебника. Можно побывать на экскурсии внутри ледокола — там практически полностью сохранена обстановка. Кто-то однажды сказал: «Быть в Мурманске и не побывать на ледоколе «Ленин» — это верх неприличия». С этим нельзя не согласиться.

Про памятник солдату Алеше у Семеновского озера уже рассказали. Есть около озера еще один печальный монумент, установленный в память о подводной лодке «Курск». Это якорь, под которым заложена капсула с морской водой.

Новые памятники появляются в Мурманске регулярно. И доказательством того, что атмосфера в городе очень позитивная, может служить памятник коту Семену рядом с одним из городских кафе. Поговаривают, что памятник коту поставлен неслучайно. Связана с этим реальная история. Хозяева Семена, возвращаясь с юга, потеряли кота в столице. Погоревав, вернулись в Мурманск. А через шесть лет и кот добрался до дому, появился на пороге, усталый и умудренный жизненным опытом.

Вот такой он, северный город Мурманск. Сегодня это крупнейший порт, один из центров добычи и переработки рыбы, место сосредоточия морского транспорта и ремонта судов, транспортировки грузов.

В далеких 1930-х в Мурманске налаживали морское сообщение со горно-металлургическим комбинатом в Норильске, а недавно «Норникель» по доброй памяти инвестировал в масштабный проект по развитию транспортной инфраструктуры в Арктике и открыл в Мурманске перегрузочный терминал.