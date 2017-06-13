Не вернулись из хода

В ночь на понедельник, 12 июня, в Забайкалье разбился автобус, на котором читинские паломники возвращались из крестного хода к Иоанно-Предтеченскому монастырю. В салоне находились 51 человек. 10 из них погибли на месте, еще трое скончались позже. Не менее десяти человек, в том числе двое детей, остаются в больницах в тяжелом состоянии. Вторник, 13 июня, объявлен в регионе днем траура. «Лента.ру» попробовала разобраться в ситуации.

«Будем принимать очень серьезные решения»

Глава Забайкалья Наталья Жданова объявила среду, 13 июня, днем траура в регионе. Семьям погибших в ДТП выплатят по миллиону рублей.

«Почему, какая необходимость была автобусу с пятьюдесятью людьми в глубокую ночь пойти по такой сложной дороге? На 15 июня мы запланировали внеочередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Там мы уже будем принимать очень серьезные решения», — заявила Жданова журналистам.

Водитель автобуса, предположительно, в реанимации. У него тяжелая черепно-мозговая травма и травма позвоночника. Неизвестно, когда он придет в себя и сможет ли давать показания, чтобы прояснить картину случившегося. Пока же свидетели указывают на то, что он сам принял решение отправиться в дорогу ночью, хотя по плану они должны были ехать утром.

«Водитель сказал, что уверен в себе. Выехали. Часа 2–3 все шло нормально, потом — авария. Мы пытались вверх подняться, там был резкий поворот налево, и водитель не справился с управлением», — рассказала РЕН ТВ одна из пассажирок.

Другие водители, ехавшие по той же дороге, отмечали, что автобус шел с превышением скорости: «Гнал, как не знаю кто. Его прям несло» —- написал один из них в соцсетях.

Следственный комитет России уже возбудил в отношении шофера автобуса уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и проводит проверку по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), передает ТАСС.

Из Москвы на место ДТП отправлена группа опытных офицеров ГИБДД, чтобы точно разобраться в причинах аварии и установить ее виновника.

Фото: Следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю / ТАСС

«Тещин язык»

Авария произошла там, где трасса делает очень крутой поворот — почти на 180 градусов, пишут пользователи «ВКонтакте» в группе «Регион-75 Чита». Местные называют это место «Тещин язык». И ДТП, по их словам, здесь происходят регулярно. А в этот раз рабочие из иркутсткой компании «Дорожник», проводившие тут ремонт, еще и полностью сняли все ограждения, не выставив предупредительных знаков и временного освещения. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 293 УК РФ (халатность).

Не главной, но, возможно, сопутствующей причиной аварии мог стать перегруз автобуса KIA Granbird, перевозившего паломников. В салоне, рассчитанном на 45 пассажиров, находился 51 человек. Люди сидели в проходе между сиденьями. Жертв могло быть еще больше — несколько человек остались в монастыре до утра и не попали на злополучный рейс.

Именно превышение скорости, скорее всего, привело к тому, что автобус вынесло с проезжей части на крутую насыпь. «Мы летели кувырком, темнота, все кричали. Когда автобус упал, уже внизу, я стала выкарабкиваться, пульс всем прослушивала. Там было такое месиво…» — рассказала одна из паломниц.

По всей вероятности, вопросы у правоохранителей имеются и к паломнической службе храма Святого Луки Крымского в Чите, которая была организатором поездки, обернувшейся трагедией.

«Забайкальский Афон»

Иоанно-Предтеченский монастырь, откуда возвращался в Читу разбившийся автобус, находится в Чикойских горах. Его еще называют «Забайкальским Афоном». Это молодая по православным меркам обитель основана святым Варлаамом Чикойским, который поселился здесь в 1820 году и первое время жил отшельником. После смерти подвижника ему стали приписывать чудотворения. Почти век он почитался как местночтимый святой, а в 1984-м был прославлен уже для общецерковного почитания в РПЦ.

Монастырь в Чукойских горах был закрыт в 1915 году. По одной из версий, из-за исчезновения воды в колодцах. В 2002-м здесь были обнаружены мощи святого Варлаама. Их поместили в Казанский собор города Читы. Каждый год 11 июня — на следующий день после дня памяти всех сибирских святых — ежегодно от села Урлук к монастырю идет крестный ход, в котором участвует несколько тысяч человек из Забайкалья, Бурятии и Иркутской области.

«С любовью примет души»

Соболезнования близким погибших паломников выразил глава Русской православной церкви патриарх Кирилл. «Жизнь этих людей неожиданно прервалась в тот самый момент, когда они совершали богоугодное дело ― посещали святые места», — отметил он.

Патриарх Кирилл Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Патриарх напомнил о неисповедимости путей Божьего промысла, а также о необходимости верить и надеется, что «О с любовью примет души новопреставленных рабов Своих в обителях небесных и сотворит им вечную память».

Глава РПЦ попросил духовенство Читинской епархии оказать всю необходимую помощь родным и близким погибших и пострадавших. По данным официального сайта епархии, священники и монахи принимали участие в спасательной операции, помогали раненым выбраться из автобуса, оказывали им психологическую помощь. Настоятельница расположенного неподалеку женского монастыря сама отвезла в больницу несколько человек.

«В центральной районной больнице Петровска-Забайкальского, где остаются около 20 пострадавших, дежурят священники», — отмечается в сообщении епархии.

Всего госпитализировали 37 человек из 51, находившихся в салоне автобуса, пишет «МК». 12 человек с наиболее тяжелыми травмами отправлены на вертолетах МЧС и «Бурятских авиалиний» в Улан-Удэ. Среди них, по предварительной информации, двое детей и известный в регионе волонтер, глава поискового отряда имени Кости Долгова Константин Мухомедьяров.

В автобусе, по данным издания, были люди всех возрастов — от школьников до пенсионеров, были семьи с детьми.