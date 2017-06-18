«Район настолько суровый»

Это только кажется, что эпоха географических экспедиций закончилась. Вовсе нет. В наши дни, как и прежде, есть необходимость в подробном изучении отдаленных уголков планеты. В самое ближайшее время свою речную экспедицию по Арктике начнет красноярский путешественник Игорь Чапалов. Зачем ехать на Север по Енисею? Что там можно найти? И почему там стоит побывать каждому? На эти и другие вопросы Чапалов ответил в беседе с «Лентой.ру».

«Лента.ру»: На дворе 2017 год. Какова цель ваших экспедиций?

Чапалов: Посетить объекты, входящие в реестр культурного наследия Арктики. Говорят, он устарел.

Будете обновлять?

Именно. Раньше этим реестром занимался институт Арктики и Антарктики (сегодня — Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт — прим. «Ленты.ру»). Разные ученые составляли его по материалам экспедиций разных лет. В основном, времен Советского Союза. А мы в своей экспедиции проводим дополнительные исследования, чтобы пополнить ту информацию, которая имеется. В частности, сейчас интересуют объекты, находки различные, артефакты, обнаруженные после 2000 года.

И что это за объекты?

Например, памятник-гурий (сооружение, представляющее собой островерхую груду камней и используемое как ориентир, — здесь и далее прим. «Ленты.ру»), сложенный русским геологом Эдуардом Толлем в начале XX века. Или объекты на полуострове Челюскин. У нас есть предварительная информация, что в бухте одной из рек у полуострова Челюскин стоит коч XVII века.

С тех пор вот так и стоит?

Это и предстоит узнать. Об этом судне нам сообщили геологи, которые работали на полуострове Челюскин. Говорят, что даже кожаные паруса сохранились. Путешествовали на нем, скорее всего, поморы (коренной малочисленный народ, предположительно проживавший у берегов Белого моря) — либо тазовские, либо мангазейские, которые ходили по Енисею со стороны рек Таз или Турухан, когда уже была Новая Мангазея (Мангазея — первый русский заполярный город, основанный в начале XVII века в месте впадения реки Мангазейки в реку Таз. В 1672 году была основана Новая Мангазея, позднее переименованная в Туруханск). Все это нужно изучить, привлечь профессиональных археологов. В Якутске есть институт археологии, где занимаются этими вопросами.

Фото: Денис Кожевников / ТАСС Мыс Челюскин: граница России (слева), знак, оставленный экспедицией Руала Амудсена (в центре), маяковый столб, установленный экспедицией Харитона Лаптева (справа)

Почему так важно развивать арктический регион?

В настоящее время Арктике уделяется повышенное внимание из-за континентального морского шельфа, в котором доказанные объемы углеводорода оцениваются в несколько миллиардов кубометров. Это крайне важно для экономики. Но чтобы проводить там работы, причем не нанося ущерб биосфере, нужны масштабные исследования. Для этого необходимо развивать инфраструктуру.

Это нужно и для того, чтобы у молодежи, оканчивающей сейчас университеты, была возможность трудоустроиться, получать высокую зарплату. Вот, допустим, на Диксоне в советские времена работали люди с двумя высшими образованиями, и зарплаты были очень хорошие. И сейчас это, конечно, надо все восстанавливать.

Ну, это достаточно далекая перспектива — не год и не два. А сегодня чем молодежь привлекать?

У Арктики много достоинств. Нетронутая природа, удивительный животный мир. Недаром там так много особо охраняемых природных территорий. Например, Большой арктический заповедник: белые медведи, белухи (полярный дельфин), арктический голец (рыба семейства лососевых, занесена в Красную книгу). Мы заинтересованы в развитии арктического туризма. Но все это нуждается в защите. Необходимо сохранять экологическое равновесие, контролировать влияние антропогенного воздействия.

Река Енисей Фото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ»

И мы хотим, чтобы молодежь (в частности, мы сотрудничаем с Сибирским федеральным университетом) ехала туда работать. Не только метеорологи и геологи. Те, кто способен развивать туризм.

По каким направлениям сегодня здесь может развиваться туризм?

Вариантов много. Есть экстремальный туризм. Вот, допустим, я, экстремальный путешественник, поехал в одиночку в Арктику. И меня должны сопровождать. То есть мне надо согласование от МЧС получать и так далее. Есть групповой туризм. Отправились, скажем, на лодках, на катерах смотреть Арктику. Это тоже непросто, потому что арктический район сложный. Льды в енисейском заливе, постоянные северо-западные ветра... Да и весь маршрут арктический очень долгий. Может, два месяца. Это мало кто может себе позволить. А вот если наладить авиационное сообщение — другое дело.

Нужно подключить малую авиацию.

Фото: РИА Новости

Чем сегодня можно привлечь туристов к Арктике?

Крайний Север — это всегда большое приключение. Каждый, кто посетил Арктику, уже может гордиться просто тем, что он там побывал.

Самые несложные и в то же время интересные маршруты, на мой взгляд, ведут из Диксона. Это, например, устье реки Убойная или Пясинский залив. Там есть остров Чаек, где можно увидеть избу туруханского промышленника Федота Тобольского, построенную в XVII веке. Это развалины, понятно, что целиком она не сохранилась, но вам расскажут, как люди занимались заготовкой рыбы, как добирались туда, на чем. Район очень суровый, но его уже с тех времен осваивали.

