Прибалтийские страны близки россиянам географически, лингвистически и ментально — в силу общего советского прошлого. Неудивительно, что многие соотечественники, желающие покинуть отчизну, выбирают одно из бывших союзных государств, ныне ставших частью Евросоюза. В рамках цикла статей о россиянах, уехавших жить за границу, «Лента.ру» публикует рассказ программиста Романа о том, как он переехал в Латвию, а потом понял, что жизнь везде одинакова.

Я родился в маленьком военном городке в Астраханской области. В 16 лет переехал в Москву, поступил в Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана на факультет робототехники и комплексной автоматизации. В большом городе скоро осознал, что для того, чтобы чего-нибудь добиться, надо много работать. Сначала устроился системным администратором, затем занялся программированием. Так и начинал свою карьеру в сфере IT.

Уже четыре года я работаю в международной компании. Пару лет назад у нас открылся офис в Риге, и мне предложили переехать туда. Я поговорил с руководителем, взвесил плюсы и минусы и быстро решился на переезд. Получение вида на жительство заняло около полугода. Это процесс довольно длительный: необходимо заключить трудовой договор с латвийской компанией, подать документы в консульство, сделать европейскую ID-карту. После того как сбор документов был завершен, я собрал вещи, взял кота и поехал в другую страну.

Десятиминутные пробки

Сильного шока от переезда не испытал, потому что Латвия — довольно русифицированная страна. Ощущение, что здесь 99 процентов жителей говорят на русском языке. Английский мне понадобился всего пару раз.

Но вот что касается отличий между Ригой и Москвой — они, конечно, значительны. Прежде всего, Москва по масштабам больше Риги в десятки раз. Если сравнивать с российскими городами, то Рига — это Рязань.

Население латвийской столицы — всего 600 тысяч человек, что по российским меркам некрупный город. Эти факторы значительно влияют на городской трафик: в местных пробках у меня нет ощущения, что я куда-то опоздаю, потому что знаю — это продлится не более 7-10 минут.

Город слияния эпох

Рига — спокойная, с приятными парками. Через весь город течет река Даугава, которая делит его пополам. Одна сторона — это классический европейский старинный город, вымощенный брусчаткой, с многовековой историей. Эта часть считается туристической. Но когда переезжаешь мост, создается впечатление, что ты попал в другую эпоху. По архитектуре зданий видно, что они строились уже при Советском Союзе.

Латвийский Лондон

Климат здесь более спокойный по сравнению с московским. Чуть дождливее, но характер осадков несколько иной. Если в Москву приходит дождевой фронт, то он затягивается на несколько дней. В Риге может пройти ливень, а через пару минут будет ярко светить солнце, и так несколько раз за день. Здесь это довольно частое явление. Температура летом не поднимается более 20-25 градусов, а зимой достигает максимум -15, но с учетом влажности все ощущается несколько иначе.

Фото: Оксана Джадан / РИА Новости 1 /2

Двуязычная страна

По характеру местные жители спокойные и дружелюбные. Отношение к русским очень хорошее. У них не вызывает удивления, что я из России. Мы не являемся для латышей отдельной социальной группой, потому что почти не отличаемся от них. Это страна, где 30 процентов населения не просто русскоговорящие, а именно русские.

Молодежь знает русский немного хуже, в разговоре с ними мне приходилось переходить на английский. Заурядные фразы они, конечно, понимают, но более сложные конструкции вызывают непонимание.

Принято считать, что население Латвии знает три языка: русский, латышский и английский. Тем не менее все надписи дублируются на английском или русском. Недавно мне пришла брошюра про выборы, где одна половина была написана на латышском, а вторая — на русском.

Нет необходимости в полиции

Я заметил такую особенность: здесь мало полицейских, ну или их присутствия особенно не видно. После всех посещенных мною стран я бы сравнил это с Исландией, где за несколько дней пребывания я не увидел ни одного полицейского, потому что их численность едва достигает пары сотен на всю страну.

За все время в Латвии я видел лишь один митинг. На транспарантах узнал пару латышских слов, и в тот момент мне показалось, что он политический. Но оказалось, что это была демонстрация в защиту животных.

Суровые реалии

Меня как русского человека больше всего повергло в шок количество официальных праздников. Конечно, Дня защитника Отечества или 8 Марта я здесь не ожидал увидеть, но отсутствие длительных новогодних выходных было неожиданностью. Это было эмоционально тяжело для меня: я не мог осознать, что Новый год наступил! В основном здесь широко отмечают католическое Рождество.

Фото: предоставлено героем материала 1 /2

Сдержанные латыши

Жизнь в Риге значительно дешевле, чем в Москве. Я бы сравнил цены в Латвии с жизнью в региональных центрах России. Прежде всего обращаешь внимание на стоимость продуктов: они намного дешевле, потому что изготавливаются и выращиваются непосредственно в Латвии.

Но что касается бензина — это уже другая история: литр стоит 1,15 евро. Это, конечно, значительная разница, но и расход меньше, ведь расстояния в Риге не такие, как в Москве. Несмотря на цену топлива машина не является предметом роскоши для латышей. Люди не сильно заморачиваются с марками автомобилей. Здесь нет такого, что ты едешь по трассе, а вокруг тебя исключительно внедорожники.

Социальное расслоение не такое явное. В России четко выделяются миллионеры и бедные. Здесь почти все на равных. Проблемы из разряда бедных учителей и врачей нет, в этих сферах сотрудники получают нормальный доход.

Жизнь без ограждений

Первый год я снимал квартиру в центре Риги, возле работы. Трехкомнатные апартаменты в старом городе обходились мне в 600 евро. Сейчас я решил переехать за город, ближе к природе. За двухэтажный дом с большим участком плачу 750 евро в месяц. Здесь очень развита загородная жизнь. Хороший дом можно приобрести за 80-200 тысяч евро.

Наш поселок невероятно спокойный. За месяц из происшествий — вертолет пролетел да собака залаяла. Интересно, что латыши не огораживают заборами свои дома, соседние участки как на ладони.

У меня нет проблем с дорогой на работу. До центра Риги 20 километров, я преодолеваю их за полчаса, в Москве же на такие расстояния у меня уходило до полутора часов.

Персональный врач

В Латвии нет системы обязательного медицинского страхования, полис надо приобретать самому или это делает компания-работодатель.

С рождения к каждому жителю прикрепляется личный (семейный) врач, который лечит его на протяжении всей жизни, даже по достижении совершеннолетия. Это очень хорошая система, ведь человек знает о вашем организме все, и это помогает ему в диагностике. Если нужен узкопрофильный специалист, направление к нему дает тот же семейный врач.

Кочевнический образ жизни

Я не вижуособенной разницы между Латвией и Россией. Единственное отличие для меня — валюта. На привыкание к ней уходит примерно месяц, потом уже перестаешь переводить все в рубли.

Желания вернуться нет, но и нежелания тоже. Все мои планы связаны с работой. Думаю, что еще год-два в Латвии буду точно. Если будет возможность переехать — я скорее всего соглашусь. Мне нравится кочевнический образ жизни, хотя уже подумываю осесть (но пока это желание не сильнее, чем страсть к путешествиям).

Я сравниваю этот переезд с тем, как если бы я переселился на другой конец Москвы. У меня нет явного ощущения, что я живу в другой стране.

