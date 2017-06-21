Шостакович, Хокинг и Мао Цзэдун

21 июня — День поддержки людей с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). В 2014 году весь мир обливался ледяной водой в рамках флешмоба Ice Bucket Challenge, чтобы собрать деньги на поиск методов лечения этого тяжелого заболевания. Тогда в интернете было опубликовано более 17 миллионов видео, на которых водой обливались и студенты, и клерки, и миллионеры, и знаменитости — Марк Цукерберг, Криштиану Роналду, Бенедикт Камбербетч и др. По данным Международного альянса БАС, благодаря той акции по всему миру было собрано 220 миллионов долларов. Финансирование в том числе получил исследовательский проект Project MinE, чья команда занимается расшифровкой генома больных БАС и выявлением генов, нарушение которых ведет к развитию болезни.

При боковом амиотрофическом склерозе страдают двигательные нейроны, отвечающие за работу мышц. У человека возникают проблемы с движением, глотанием, речью, дыханием и со временем наступает полный паралич. Средняя продолжительность жизни с БАС — от двух до пяти лет с момента диагноза. По статистике, этим заболеванием страдают в среднем два человека из 100 тысяч. В России сегодня примерно 8-12 тысяч пациентов с БАС. Помощь этим людям в нашей стране оказывает фонд «Живи сейчас» и службы БАС в Москве и Санкт-Петербурге. Известные люди, ставшие жертвами этого недуга, — в галерее «Ленты.ру».