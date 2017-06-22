Звездная карта

Программа Mercedes-Benz StarClass предлагает сертифицированные премиальные автомобили с пробегом, облегчая потребителям переход в элитную категорию.

Как известно, логотип всемирно известного немецкого автопроизводителя, с первого взгляда узнаваемая всеми изящная трехлучевая звезда, восходит к тем временам, когда компания специализировалась на двигателях. Эта звезда символизировала то, что эти двигатели работают во всех трех стихиях: на суше, в море и в воздухе. Сегодня это просто звезда — звезда автопрома, общепризнанный мировой лидер в премиальном сегменте рынка.

Немецкий производитель диктует мировую автомобильную моду, неизменно сохраняя технологическое лидерство, определяя не столько настоящее, сколько будущее автопрома. Обладать автомобилем марки Mercedes-Benz — это очень престижно, это свидетельство того, что человек добился определенного успеха в жизни. Автомобиль Mercedes-Benz предпочитают сильные мира сего, те, кого называют VIP, а также знаменитости, звезды.

Но звезды не так недоступны, как кажется. Компания делает все, чтобы «звезды стали ближе» и круг поклонников марки, тех, для кого автомобиль — это только Mercedes-Benz, постоянно расширялся. И этому очень способствует программа Mercedes-Benz StarClass.

Суть проста: потребителю предлагаются автомобили с пробегом, практически новые или чуть постарше, но возрастом никак не больше пяти лет (а для «Mercedes-Benz это не возраст). И пробегом не больше 125 тысяч километров.

«Программа Mercedes-Benz StarClass — это больше чем просто маркетинговый инструмент для напоминания о высоком качестве наших моделей. Эта программа открывает широкому кругу автолюбителей возможность приобщиться к легенде. Возможность почувствовать, что это такое — самый современный и технологичный образец транспортного средства. Возможность стать обладателем сертифицированного автомобиля премиум-класса с небольшим пробегом на исключительных условиях», — говорит директор департамента продаж легковых автомобилей АО «Мерседес-Бенц РУС» Мария Морозова.

Программа действует уже шесть лет и предлагается практически всеми дилерскими центрами Mercedes-Benz в России. Распространяется почти на весь модельный ряд Mercedes-Benz, в том числе на автомобили AMG. Исключение составляют лишь автомобили со спецзащитой. И продажи постоянно растут.

Автомобилей Mercedes-Benz с пробегом на рынке всегда было много. Но реализовывались они преимущественно в частном порядке, между самими потребителями. Благодаря программе Mercedes-Benz StarClass компания сама взяла под контроль свои подержанные автомобили и сделала это с фирменной основательностью. Впрочем, эпитет «подержанный» тут не совсем уместен. Да, эти автомобили уже побывали в чьих-то руках (как правило, у одного владельца), но они вернулись в компанию, прошли строгий отбор (его проходят далеко не все), предпродажную подготовку. В компании убедились: эти машины ничуть не утратили свои фирменные достоинства. И выдали каждому такому автомобилю соответствующий сертификат. То есть компания отвечает за него всей репутацией своего премиального бренда. Поэтому и говорят: не «подержанный», а автомобиль с пробегом. Почувствуйте в разницу.

Естественно, рисковать репутацией такого бренда никто не имеет права. Поэтому контрольно-техническая стороны программы Mercedes-Benz StarClass невероятно строгая — в духе общей перфекционистской философии бренда.

В программу допускаются автомобили, удовлетворяющие не двум вышеперечисленным (возраст и пробег), не трем, а шестидесяти трем критериям, список которых можно найти на странице Mercedes-Benz StarClass, на сайте компании.

Есть и постгарантийная поддержка StarCass, действующая в течение года после приобретения автомобиля. Разумеется, все автомобили, участвующие в программе, юридически чистые, ввезены в страну совершенно легально, со всеми уплаченными пошлинами и сборами, что подтверждается документально.

Автомобили, помимо многоуровневой технической проверки (те самые 63 пункта), проходят и предпродажную подготовку, все с тем же фирменным качеством. Кроме того, вместе с автомобилем вы получаете на год и совершенно бесплатно пакет услуг «Помощь на дорогах», куда входит экстренный ремонт электрооборудования, замена поврежденного колеса на запасное, эвакуация автомобиля до ближайшей авторизованной станции технического обслуживания, извлечение автомобиля из труднодоступных мест, выезд аварийного комиссара на место ДТП и помощь в сборе справок в ГИБДД, техническая консультация в рамках инструкции по эксплуатации и многое другое. Присоединяясь к программе Mercedes-Benz StarClass, вы не только получаете превосходное транспортное средство для личного пользования, но и становитесь полноправным членом элитного, «звездного» клуба владельцев автомобилей легендарного премиального бренда со всеми вытекающими отсюда репутационными и другими приятными последствиями.

«Mercedes-Benz — это автомобиль с особым статусом. Это автомобиль, в котором многие технические элементы, электронные системы, инженерные решения действительно уникальны — говорит Мария Морозова — Российские автолюбители часто покупают автомобили ниже классом (то, что мы называем near-luxury) просто потому, что они не знают: они могут позволить себе настоящий автомобиль luxury. Еще бывает, что человеку очень нравится какая-то модель Mercedes-Benz, которая уже не выпускается или изменена. Программа Mercedes-Benz StarClass дает шанс удовлетворить свои потребности и такому автолюбителю».

Как сказал поэт, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Очень нужно — и звездный класс от Mercedes-Benz лишнее тому свидетельство.