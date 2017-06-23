День безумных шляп

В английском городке Аскот проходят Королевские скачки. На ипподроме выступают лучшие наездники мира, но лошади волнуют зрителей в последнюю очередь. Для британцев скачки в Аскоте — одно из важных светских событий года. Собравшиеся щеголяют платьями пугающих расцветок и шляпами, которые не увидишь больше нигде. За соблюдением дресс-кода следит суровая полиция моды. «Лента.ру» выяснила, за что британцы полюбили экстравагантные наряды.

Фантастические шляпы и где они обитают

Многие подозревали, что в этом году Елизавета II пропустит скачки. Этого не случалось ни разу за все время ее правления. Британская королева очень любит лошадей, к тому же от Аскота всего 10 километров до ее резиденции — Виндзорского замка. Однако в этот раз она никак не успевала из-за намеченного на утро выступления в парламенте.

Опасения были напрасными: политика политикой, но традиции важнее. Всего через два часа после речи в палате лордов Елизавета появилась в Аскоте. Она успела сменить синюю шляпу с декором, напоминающим флаг Евросоюза, на платье канареечного цвета. Судя по сияющему лицу Елизаветы, лошади ей куда интереснее, чем премьер-министр Тереза Мэй и Brexit. Букмекеры тоже ликовали: в Аскоте делают ставки не только на лошадей, но и на цвет шляпы монарха.

Аскотский ипподром построила королева Анна в 1711 году, а в 1825-м Георг V впервые открыл скачки королевской процессией. С тех пор перед зрителями, собравшимися в Аскоте, каждый день проезжает карета, в которой сидят монарх и члены его семьи, после чего над ипподромом поднимают королевское знамя. В этом году гостей приветствовала сама Елизавета, принцы Чарльз и Уильям с супругами.

Елизавета II, принц Чарльз и его супруга Камилла на скачках в Аскоте Фото: Tim Ireland / AP 1 /3

Скачки начинаются во вторник и продолжаются пять дней. За это время их посещают более 300 тысяч человек. На лондонских вокзалах с первого взгляда ясно, кто едет в Аскот: эти люди облачены в фантастические наряды, не имеющие ничего общего с повседневной одеждой современного европейца. Впрочем, они смотрелись бы не менее странно и сто, и двести лет назад. Аскотская мода не похожа ни на что.

Мужчины щеголяют в цилиндрах и сюртуках, женщины — в экстравагантных шляпах. «Экстравагантных» — это мягко сказано. В этом году одна гостья приехала на скачки с чудовищным сооружением на голове, украшенным чучелами экзотических птичек. У другой — сомбреро, расписанное под рулетку. Пожилая, но очень довольная женщина красовалась перед ипподромом в шляпе, декорированной бутылками вина, бокалами и закусками. А кто-то явился с чучелом взлетающего тетерева на голове. Размах крыльев — более полуметра.

Безумие достигает пика в четверг. В Аскоте его с 1823 года называют дамским днем. О лошадях все окончательно забывают и увлеченно разглядывают наряды. «Женщины — как ангелы, подобны очаровательным богиням», — описывал дамский день на скачках неизвестный поэт XIX века. Теперь все иначе, но по-прежнему впечатляет.

Каждый год британцы тратят около 34 миллионов фунтов стерлингов на одежду для посещения Аскота. Этого достаточно, чтобы прокормить небольшую армию портных и шляпников. «Мы очень серьезно относимся к той роли, которую играем в британской моде, — говорит коммерческий директор скачек Джульет Слот. — И шляпное ремесло — самое сердце того, что мы делаем».

Полиция моды

После поездки на карете Елизавета и принцы скрываются в Королевской ложе. Вопреки названию, чтобы туда попасть, голубая кровь не нужна (хотя и полезна). Достаточно безупречной биографии, денег и рекомендации от одного из гостей, посещавшего Королевскую ложу не менее четырех лет.

Для тех, кому не досталось места возле принцев, есть еще три ложи: королевы Анны, Виндзорская, а с этого года еще и «Сельская» (Village). Они отличаются дресс-кодом, который предписан посетителям. Именно он виновен в том, что гости Аскота так странно одеты.

Самый строгий дресс-код, разумеется, в Королевской ложе. Джентльменам полагается смотреть скачки в утреннем сюртуке черного или серого цвета, жилетке и полосатых брюках. На шее должен быть галстук, а на голове — обязательный цилиндр. Сейчас такой костюм выглядит необычно, но в конце XIX века в нем можно было бы сойти за своего.

Посетительницам Королевской ложи рекомендуют приезжать в формальных платьях или юбках. Кроме того, с 1971 года разрешены брючные костюмы, а в 2017-м произошло еще одно послабление — теперь можно приехать на скачки в комбинезоне. И непременная шляпа — без нее просто не пустят. Иностранным гостям следует надеть формальную версию национального костюма.

Поезд до Аскота Фото: Oli Scarff / Getty Images 1 /3

Правила перечисляют ограничения с точностью до сантиметра: длина юбки, ширина бретелек, минимальная площадь шляпы в точке соприкосновения с головой. Такая педантичность объясняется тем, что дамы то и дело испытывают дресс-код на прочность. Каждый год кто-то находит в нем непредвиденные лазейки, которые организаторы тут же латают.

Это началось далеко не вчера. В 1974 году знаменитая порноактриса Линда Лавлейс поразила Аскот прозрачной блузкой, через которую явственно просвечивала голая грудь. Составителям дресс-кода не приходило в голову, что такая проблема может возникнуть. А пять лет назад переполох поднялся из-за девушки с обильными татуировками. «Нам хочется созерцать ваш боди-арт не больше, чем ваши бедра, трусики и не вполне прикрытую грудь!» — возмущалась в The Guardian редактор журнала The Lady Рейчел Джонсон.

В ложе королевы Анны и «Сельской» дресс-код не так суров. Мужчины могут ограничиться обыкновенным деловым костюмом с рубашкой и галстуком и не надевать цилиндра. Женщинам разрешено заменить полноценную шляпу так называемым фасцинатором — украшением, которое крепится к голове заколкой или лентой. А в Виндзорской ложе не нужен и он. Единственное требование — одеться поприличнее.

За соблюдением правил внимательно следят специальные служащие — самая настоящая полиция моды. Они находят нарушителей и выдают им недостающие детали костюма. Для этого у них есть запас казенных жилетов, галстуков, шалей и шляп.

Классовая борьба

Мир впервые заинтересовался британскими шляпами во время свадьбы принца Уильяма в 2012 году. Чудные конструкции, украшающие головы гостей, поразили иностранцев. Озадаченные американцы обсуждали увиденное в интернете. Многих особенно поразил фасцинатор принцессы Беатрисы. Нежно-розовую штуковину на лбу королевской внучки в соцсетях называли «колбасным осьминогом» и «стульчаком с бантиком».

Поклонники завели на Facebook страницы, целиком посвященные обсуждению необыкновенного головного убора. Когда Беатриса узнала, что ее фасцинатор так прославился, она решила выставить его на аукцион. Лот ушел с молотка за 99 тысяч евро, которые принцесса отдала на благотворительность.

По сравнению с фасцинаторами, которые можно повстречать в Аскоте, «колбасный осьминог» Беатрисы кажется воплощением умеренности и вкуса. Посетительницы скачек цепляют на волосы внушительные гроздья цветов, свисающие до колен. Полутораметровые сооружения из металлических дисков, чудом удерживающиеся на голове. Растительные композиции с угрожающими метровыми ветками. На Королевских скачках подобные наряды — не исключение, а норма.

Гости Королевских скачек в Аскоте Фото: Alastair Grant / AP 1 /3

Любовь британцев к экстравагантным шляпам восходит к тем временам, когда подобные головные уборы требовались для посещения королевского двора. Королева Виктория, к примеру, желала, чтобы гости являлись к ней с тремя большими перьями на голове — ни больше ни меньше. Странные шляпы не были чудачеством — они демонстрировали принадлежность к высшему обществу.

«Шляпы с давних пор служили индикатором статуса, — объясняет Ориола Куллен, курировшая выставку шляп в Музее Виктории и Альберта. — К тому же до 1950-х годов женщины даже не считались прилично одетыми, если у них не было шляпы и перчаток».

Классовые различия сохраняются и сегодня — хотя бы за счет цены. Дело в том, что хорошая шляпа — это недешевое удовольствие. Согласно брошюре о дресс-коде Королевских скачек в Аскоте, большая разноцветная шляпа, по форме и размерам напоминающая зонт, приведенная в качестве образца для посетительниц Королевской ложи, стоит 1,8 тысячи фунтов стерлингов. Небольшая шляпка, поля которой густо покрыты разнокалиберными шарами, обойдется в 1,1 тысячи фунтов.

Фасцинаторы несколько дешевле. Подобие венка из крупных розовых цветов продают за 595 фунтов стерлингов. За фасцинатор в виде лохматого пучка травы просят 980 фунтов, а диск из цветов, живописно свисающих на лицо, стоит 650 фунтов. Стоимость мужских цилиндров составляет 500 фунтов. Нередко шляпа — самая дорогая деталь костюма, описанного в брошюре.

Простой человек не может позволить себе таких расходов, поэтому ему будет непросто попасть в любую ложу, кроме Виндзорской. Такие деньги за шляпу могут отдать лишь те, кто и в самом деле принадлежит к высшему обществу. Либо очень хотели бы к нему принадлежать. Такие тоже есть, ведь, как заметила однажды известная британская шляпница Ширли Хекс, «правильная шляпа способна определить судьбу».