Из жизни
 
Последние новости
Главреда издания «Страна.ua» задержали по подозрению в получении взятки
Политолог обозначил условие назначения преемника Тулеева
В сети посмеялись над некрасивыми ушами Ким Чем Ына
Объяснено происхождение «горящих прерий» Солнца
Американки стали делать пластические операции «под Меланию Трамп»
Путин отказался от зонта при возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата
Киевский облсовет выступил за регламентацию процедуры импичмента Порошенко
Популярные новости
В сети посмеялись над некрасивыми ушами Ким Чем Ына
Путин отказался от зонта при возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата
Киевский облсовет выступил за регламентацию процедуры импичмента Порошенко
Трефилов сравнил российских футболистов с деревьями
В Европе арестовали украинский залог за успешное «Евровидение»
Американки стали делать пластические операции «под Меланию Трамп»
Политолог обозначил условие назначения преемника Тулеева

День безумных шляп

Почему британские аристократы, съехавшиеся на скачки в Аскоте, так странно одеты

Перейти в «Мою Ленту»
Аскот, Великобритания
Аскот, Великобритания
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

В английском городке Аскот проходят Королевские скачки. На ипподроме выступают лучшие наездники мира, но лошади волнуют зрителей в последнюю очередь. Для британцев скачки в Аскоте — одно из важных светских событий года. Собравшиеся щеголяют платьями пугающих расцветок и шляпами, которые не увидишь больше нигде. За соблюдением дресс-кода следит суровая полиция моды. «Лента.ру» выяснила, за что британцы полюбили экстравагантные наряды.

Фантастические шляпы и где они обитают

Многие подозревали, что в этом году Елизавета II пропустит скачки. Этого не случалось ни разу за все время ее правления. Британская королева очень любит лошадей, к тому же от Аскота всего 10 километров до ее резиденции — Виндзорского замка. Однако в этот раз она никак не успевала из-за намеченного на утро выступления в парламенте.

Опасения были напрасными: политика политикой, но традиции важнее. Всего через два часа после речи в палате лордов Елизавета появилась в Аскоте. Она успела сменить синюю шляпу с декором, напоминающим флаг Евросоюза, на платье канареечного цвета. Судя по сияющему лицу Елизаветы, лошади ей куда интереснее, чем премьер-министр Тереза Мэй и Brexit. Букмекеры тоже ликовали: в Аскоте делают ставки не только на лошадей, но и на цвет шляпы монарха.

Аскотский ипподром построила королева Анна в 1711 году, а в 1825-м Георг V впервые открыл скачки королевской процессией. С тех пор перед зрителями, собравшимися в Аскоте, каждый день проезжает карета, в которой сидят монарх и члены его семьи, после чего над ипподромом поднимают королевское знамя. В этом году гостей приветствовала сама Елизавета, принцы Чарльз и Уильям с супругами.

Скачки начинаются во вторник и продолжаются пять дней. За это время их посещают более 300 тысяч человек. На лондонских вокзалах с первого взгляда ясно, кто едет в Аскот: эти люди облачены в фантастические наряды, не имеющие ничего общего с повседневной одеждой современного европейца. Впрочем, они смотрелись бы не менее странно и сто, и двести лет назад. Аскотская мода не похожа ни на что.

Мужчины щеголяют в цилиндрах и сюртуках, женщины — в экстравагантных шляпах. «Экстравагантных» — это мягко сказано. В этом году одна гостья приехала на скачки с чудовищным сооружением на голове, украшенным чучелами экзотических птичек. У другой — сомбреро, расписанное под рулетку. Пожилая, но очень довольная женщина красовалась перед ипподромом в шляпе, декорированной бутылками вина, бокалами и закусками. А кто-то явился с чучелом взлетающего тетерева на голове. Размах крыльев — более полуметра.

Безумие достигает пика в четверг. В Аскоте его с 1823 года называют дамским днем. О лошадях все окончательно забывают и увлеченно разглядывают наряды. «Женщины — как ангелы, подобны очаровательным богиням», — описывал дамский день на скачках неизвестный поэт XIX века. Теперь все иначе, но по-прежнему впечатляет.

Каждый год британцы тратят около 34 миллионов фунтов стерлингов на одежду для посещения Аскота. Этого достаточно, чтобы прокормить небольшую армию портных и шляпников. «Мы очень серьезно относимся к той роли, которую играем в британской моде, — говорит коммерческий директор скачек Джульет Слот. — И шляпное ремесло — самое сердце того, что мы делаем».

Полиция моды

После поездки на карете Елизавета и принцы скрываются в Королевской ложе. Вопреки названию, чтобы туда попасть, голубая кровь не нужна (хотя и полезна). Достаточно безупречной биографии, денег и рекомендации от одного из гостей, посещавшего Королевскую ложу не менее четырех лет.

Для тех, кому не досталось места возле принцев, есть еще три ложи: королевы Анны, Виндзорская, а с этого года еще и «Сельская» (Village). Они отличаются дресс-кодом, который предписан посетителям. Именно он виновен в том, что гости Аскота так странно одеты.

Самый строгий дресс-код, разумеется, в Королевской ложе. Джентльменам полагается смотреть скачки в утреннем сюртуке черного или серого цвета, жилетке и полосатых брюках. На шее должен быть галстук, а на голове — обязательный цилиндр. Сейчас такой костюм выглядит необычно, но в конце XIX века в нем можно было бы сойти за своего.

Посетительницам Королевской ложи рекомендуют приезжать в формальных платьях или юбках. Кроме того, с 1971 года разрешены брючные костюмы, а в 2017-м произошло еще одно послабление — теперь можно приехать на скачки в комбинезоне. И непременная шляпа — без нее просто не пустят. Иностранным гостям следует надеть формальную версию национального костюма.

Правила перечисляют ограничения с точностью до сантиметра: длина юбки, ширина бретелек, минимальная площадь шляпы в точке соприкосновения с головой. Такая педантичность объясняется тем, что дамы то и дело испытывают дресс-код на прочность. Каждый год кто-то находит в нем непредвиденные лазейки, которые организаторы тут же латают.

Это началось далеко не вчера. В 1974 году знаменитая порноактриса Линда Лавлейс поразила Аскот прозрачной блузкой, через которую явственно просвечивала голая грудь. Составителям дресс-кода не приходило в голову, что такая проблема может возникнуть. А пять лет назад переполох поднялся из-за девушки с обильными татуировками. «Нам хочется созерцать ваш боди-арт не больше, чем ваши бедра, трусики и не вполне прикрытую грудь!» — возмущалась в The Guardian редактор журнала The Lady Рейчел Джонсон.

В ложе королевы Анны и «Сельской» дресс-код не так суров. Мужчины могут ограничиться обыкновенным деловым костюмом с рубашкой и галстуком и не надевать цилиндра. Женщинам разрешено заменить полноценную шляпу так называемым фасцинатором — украшением, которое крепится к голове заколкой или лентой. А в Виндзорской ложе не нужен и он. Единственное требование — одеться поприличнее.

За соблюдением правил внимательно следят специальные служащие — самая настоящая полиция моды. Они находят нарушителей и выдают им недостающие детали костюма. Для этого у них есть запас казенных жилетов, галстуков, шалей и шляп.

Классовая борьба

Мир впервые заинтересовался британскими шляпами во время свадьбы принца Уильяма в 2012 году. Чудные конструкции, украшающие головы гостей, поразили иностранцев. Озадаченные американцы обсуждали увиденное в интернете. Многих особенно поразил фасцинатор принцессы Беатрисы. Нежно-розовую штуковину на лбу королевской внучки в соцсетях называли «колбасным осьминогом» и «стульчаком с бантиком».

Поклонники завели на Facebook страницы, целиком посвященные обсуждению необыкновенного головного убора. Когда Беатриса узнала, что ее фасцинатор так прославился, она решила выставить его на аукцион. Лот ушел с молотка за 99 тысяч евро, которые принцесса отдала на благотворительность.

По сравнению с фасцинаторами, которые можно повстречать в Аскоте, «колбасный осьминог» Беатрисы кажется воплощением умеренности и вкуса. Посетительницы скачек цепляют на волосы внушительные гроздья цветов, свисающие до колен. Полутораметровые сооружения из металлических дисков, чудом удерживающиеся на голове. Растительные композиции с угрожающими метровыми ветками. На Королевских скачках подобные наряды — не исключение, а норма.

Любовь британцев к экстравагантным шляпам восходит к тем временам, когда подобные головные уборы требовались для посещения королевского двора. Королева Виктория, к примеру, желала, чтобы гости являлись к ней с тремя большими перьями на голове — ни больше ни меньше. Странные шляпы не были чудачеством — они демонстрировали принадлежность к высшему обществу.

«Шляпы с давних пор служили индикатором статуса, — объясняет Ориола Куллен, курировшая выставку шляп в Музее Виктории и Альберта. — К тому же до 1950-х годов женщины даже не считались прилично одетыми, если у них не было шляпы и перчаток».

Классовые различия сохраняются и сегодня — хотя бы за счет цены. Дело в том, что хорошая шляпа — это недешевое удовольствие. Согласно брошюре о дресс-коде Королевских скачек в Аскоте, большая разноцветная шляпа, по форме и размерам напоминающая зонт, приведенная в качестве образца для посетительниц Королевской ложи, стоит 1,8 тысячи фунтов стерлингов. Небольшая шляпка, поля которой густо покрыты разнокалиберными шарами, обойдется в 1,1 тысячи фунтов.

Фасцинаторы несколько дешевле. Подобие венка из крупных розовых цветов продают за 595 фунтов стерлингов. За фасцинатор в виде лохматого пучка травы просят 980 фунтов, а диск из цветов, живописно свисающих на лицо, стоит 650 фунтов. Стоимость мужских цилиндров составляет 500 фунтов. Нередко шляпа — самая дорогая деталь костюма, описанного в брошюре.

Простой человек не может позволить себе таких расходов, поэтому ему будет непросто попасть в любую ложу, кроме Виндзорской. Такие деньги за шляпу могут отдать лишь те, кто и в самом деле принадлежит к высшему обществу. Либо очень хотели бы к нему принадлежать. Такие тоже есть, ведь, как заметила однажды известная британская шляпница Ширли Хекс, «правильная шляпа способна определить судьбу».

Олег Парамонов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0422 июня

Миллениалы в бегах

Куда иммигрировать молодому россиянину, мечтающему жить за границей
23:0522 июня

43-летняя звезда «Другого мира» завязала роман с актером вдвое моложе ее

23:3622 июня

Американки стали делать пластические операции «под Меланию Трамп»

14:4222 июня

В США из-под капота движущегося по трассе автомобиля выползла змея

Из жизни

Цена успеха

Как в погоне за хорошей успеваемостью не забыть о собственном здоровье
21:5522 июня

Протестующие против запрета на ношение шорт британские школьники надели юбки

21:0922 июня

В Таиланде гигантский питон залез в комнату десятилетней девочки

15:4710 июня

Создатель гавайской пиццы умер в Канаде

Из жизни00:0319 июня

«Рига — это Рязань»

История россиянина, переехавшего жить в Латвию
19:4422 июня

Агентов ЦРУ уволили за кражу еды из вендинговых автоматов

16:0922 июня

Водители автобусов в Нанте нарядились в юбки из-за запрета на шорты

17:52 7 июня

Американец попытался выплатить штраф тысячами одноцентовых монет

Россия
Я милого узнаю по наколке
Почему россиянки ищут спутников жизни среди зэков
«Людей с такими симптомами всего четверо в мире»
Сергей Мостовщиков о любви, стойкости и третьем круге кровообращения
Аман Тулеев«Отставка для него равна смерти»
Почему поиск преемника старейшего губернатора России станет большой проблемой
Путин отказался от зонта при возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата
Политолог обозначил условие назначения преемника Тулеева
Участники акции «Бессмертный полк» в Берлине«Нацисты тоже творили мифы из прошлого»
Что мешает России и Германии примириться со своей исторической памятью
Акционистку в очках виртуальной реальности задержали в центре Москвы
Все материалы
Мир
Африканский «боярышник»
Как спиваются жители Черного континента
Закон, удобный во всех отношениях
Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу
Старикам здесь не место
В Швейцарии хотят разрешить эвтаназию пожилым людям
Fox News узнал о проведенном в Северной Корее испытании двигателя МБР
Туск сообщил о договоренности продлить санкции ЕС против России
Бундестаг решил сократить финансирование ультраправых
В Турции заявили о возможной отправке российских военных в Идлиб
Все материалы
Бывший СССР
Выгребная драма
Как деревенские сортиры навлекли на Литву гнев Еврокомиссии
Главреда издания «Страна.ua» задержали по подозрению в получении взятки
Петр Порошенко и Дональд ТрампВ гостях у сказки
Почему Петра Порошенко принимали в Овальном кабинете лишь пять минут
Киевский облсовет выступил за регламентацию процедуры импичмента Порошенко
Нила Ушакова в третий раз избрали мэром Риги
Жители Риги пожаловались на нашествие лосей
Жители Донбасса рассказали о грабивших их бойцах батальона «Айдар»
Все материалы
Финансы
«Надо расти в пять раз быстрее, чтобы не отстать»
Сможет ли экономика России показать взрывной рост после успеха в мае
Пенсионные ассоциации обеспокоились переводами накоплений без ведома граждан
Благословенные санкции
Как «русофобия» США и ЕС влияет на рубль и российскую экономику
Сильный рубль сочли тормозом российской экономики
В Госдуме назвали пропагандой оптимистичные данные Минэкономразвития о росте ВВП
Всемирный банк похвалил Россию за открытость бюджета
Минфин раскритиковал идею отзыва лицензий за фальшивки в банкоматах
Все материалы
Бизнес
Сергей КурченкоОтнять и поделить
Какую собственность на Украине все еще может потерять Россия
Вода камень точит
Инвестиционная привлекательность столицы может вырасти на 10 процентов
Нулевой вариант
Россияне неожиданно полюбили безалкогольное пиво
Состоялась награждение премией «Права потребителей и качество обслуживания»
Глава «Роснефти» назвал возможную среднюю цену на нефть в 2017-2018 годах
«Газпром» оценил инвестиции в «Турецкий поток» в 6 миллиардов долларов
Forbes назвал госслужащих с доходами более одного миллиарда рублей
Все материалы
Силовые структуры
«В крови ребенка действительно был алкоголь»
Монолог судмедэксперта о подмене анализов погибшего мальчика из Балашихи
Советский боец под Сталинградом, осень 1942 года.Сколько их было
Когда поставят точку в подсчете потерь Красной армии в войне
«Грифон» второго поколения
SAAB подняла в воздух новую версию своего истребителя
В Госдуме заявили о возможной отправке в Сирию войск из Казахстана и Киргизии
Снайпер из Канады установил новый рекорд по дальности смертельного выстрела
Вынесение вердикта присяжных по делу об убийстве Немцова перенесли
Специалист назвал нонсенсом 2,7 промилле алкоголя в крови ребенка из Балашихи
Все материалы
Наука и техника
Кистью и краской
Неизвестные кадры Великой Отечественной через призму советской ретуши
Стив ДжобсГнилой пепин
Забытая история худшего в истории продукта от Apple
Ждите гостей
Доказано существование высокотехнологичной цивилизации в Млечном Пути
Объяснено происхождение «горящих прерий» Солнца
Зараженных суперинфекциями людей вылечат вирусами
Найдена опасность обеззараживания воды серебром
Названо главное отличие человека от животных
Все материалы
Спорт
Попробуй повтори!
Как видеоповторы могли бы изменить историю мирового футбола
От Криштиану до Роналду
Самые яркие моменты встреч между сборными России и Португалии
Не стыдно и обидно
Гол Криштиану стал единственным в игре Роcсия — Португалия на Кубке конфедераций
Германия сыграла вничью с Чили в Кубке конфедераций
Трефилов сравнил российских футболистов с деревьями
Бывший тренер Ковалева обвинил россиянина в упрямстве
Черкасов и Шалунов продлили контракты с Gazprom – RusVelo
Все материалы
Культура
В Москву, в Москву!
Коппола, Дюмон, Каурисмяки: чьи фильмы привезли на ММКФ-2017
Трэшкультура
Можно ли считать мусор искусством
Горит Восток зарею новой
Почему в России исчезли звезды балета мирового уровня
Михалков рассказал о нанесенном санкциями уроне Московскому кинофестивалю
В Европе арестовали украинский залог за успешное «Евровидение»
В Москве выступит певица из «Настоящего детектива»
Песни Захаровой из МИД прозвучат на открытии и закрытии ММКФ
Все материалы
Интернет и СМИ
Россия — пьяная душа
Как провинциальный русский трэш покоряет YouTube
Архивное фотоРедакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
Алексей НавальныйСтримы, злоба, Telegram
Как сторонники Навального блокируют интернет и транслируют протесты оппозиции
В сети посмеялись над некрасивыми ушами Ким Чем Ына
«Яндекс» обошел блокировку на Украине
Эксперт раскрыл секреты общения террористов «Исламского государства»
Не подарили, а намайнил
Россияне проспали очередную возможность заработать миллионы
Все материалы
Ценности
«Отсутствие денег заставляет заниматься незаконными вещами»
Рэпер L'One: как у грузина из Якутии сбылась русская мечта
Самый борзый автобот
Практический опыт приручения трансформера Бамблби
Израильтяне показали в Ле-Бурже электрический самолет
Стали известны подробности о второй полностью электрической модели Audi
Seiko украсила часы звездами из драгоценных камней
Balenciaga сделал сумку для шопинга за тысячу долларов
Dyson заключил суперфен для волос в кожаный кейс
Все материалы
Путешествия
Снимите это немедленно
Лучшие нудистские пляжи мира
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Эко невидаль
Лучшие курорты мира для тех, кто заботится о природе
Лондонцев возмутили селфи туристов на фоне сгоревшего небоскреба
Эксперты оценили число пострадавших из-за «Вим-Авиа» в 30 тысяч человек
«Отравившиеся» британцы стоили кипрским отелям 5 миллионов евро
Суд в Израиле запретил пересаживать женщин в самолетах из-за иудеев-ортодоксов
Все материалы
Из жизни
Миллениалы в бегах
Куда иммигрировать молодому россиянину, мечтающему жить за границей
Аскот, ВеликобританияДень безумных шляп
Почему британские аристократы, съехавшиеся на скачки в Аскоте, так странно одеты
«Рига — это Рязань»
История россиянина, переехавшего жить в Латвию
43-летняя звезда «Другого мира» завязала роман с актером вдвое моложе ее
Американки стали делать пластические операции «под Меланию Трамп»
reaches up to the sky during the summer solstice at Stonehenge, near Salisbury in England, Tuesday, June 21, 2011. The ancient stone circle of Stonehenge is a World Heritage Site erected between approximately 3000BC and 1600BC and despite years of research the reason behind its construction remains a mystery. The summer solstice in the northern hemisphere occurs annually on June 21 and is the time at which the sun is at its northernmost point in the sky.Меч и мотоцикл
Зачем тысячи ведьм и друидов собрались возле Стоунхенджа
Протестующие против запрета на ношение шорт британские школьники надели юбки
Все материалы
Кроссоверы, которые пора привезти в Россию
Любите кроссоверы? Вот еще несколько крутых моделей, которые не продаются у нас
Как в кино
Мы съездили в гости к Aston Martin, чтобы полетать на DB11. Да, именно полетать
Хвост виляет собакой
Наконец-то включаем дрифт-режим в новом Mercedes-AMG E63 S
Это лучшие двигатели в мире
Победители конкурса «Международный двигатель года-2017»
Audi A8 будет приподнимать кузов перед ДТП и колеса перед кочками
Новая Toyota Camry стала 300-сильной
Для шейха сделали гигантский Ford Mustang на базе пикапа Ram
Все материалы
Вите надо выйти
Соседи несколько лет травят москвича, который отказывается переселяться
Без свидетелей
Дома для тех, кто ненавидит соседей
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Классовая борьба
На смену дешевым квартирам в Москве пришел новый вид жилья
Да катитесь вы
Семейная пара отказалась от квартиры и поселилась в автобусе
Минстрой решил помочь ипотечным заемщикам
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы