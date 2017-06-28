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Граната под подушкой

Скандальные разоблачения производителей машин и автокомпонентов

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Фото: David Burton / Alamy / Diomedia

Корпорация Takata, производящая подушки безопасности, подала заявление о банкротстве в двух странах — Японии и США. Это стало финалом одного из самых резонансных скандалов автоиндустрии последних лет: компанию уличили в сознательном утаивании информации об опасном дефекте продукции, что привело к гибели и увечьям водителей. Подушки Takata использовались в автомобилях BMW, Chrysler, Ford, Mazda, Subaru, Mitsubishi, Nissan, Honda и Toyota, общий тираж потенциально опасных устройств составил 285 миллионов.

«Лента.ру» вспоминает другие громкие разоблачения компаний, выпускающих автомобили и компоненты к ним.

Takata: ржавчина и жвачка

Расследование в отношении Takata Corp. было начато Федеральной прокуратурой США в октябре 2014 года, после того как эксперты пришли к выводу, что в ряде аварий смертельный исход наступил из-за брака в работе подушек безопасности. Иногда они просто не раскрывались, в других случаях — взрывались словно гранаты, травмируя или даже убивая водителя осколками. Первые случаи были отмечены еще в 2004 году, к настоящему моменту количество зарегистрированных инцидентов с подушками Takata достигло 139.

Руководители Takata Corp. были осведомлены о дефекте — инженеры компании предупредили: корпусы блоков наполнения подушек, заполненные инертными газами-пропеллентами, хранятся неправильно, что приводит к образованию трещин с дальнейшим риском разрушения из-за высокого внутреннего давления. Специалисты разработали план по исправлению дефектов, однако они получили приказ уничтожить все данные и молчать.

Расследование также вскрыло факты вопиющего нарушения технологии производства: выяснилось, что в 2002 году на заводе Takata в Мексике показатель дефектов в семь-восемь раз превышал допустимый уровень. На миллионную серию приходилось 60-80 заведомо некачественных устройств — ненадежные сварные швы, ржавчина. Один раз внутри подушки даже нашли приклеившуюся жевательную резинку.

Как отмечается в докладе Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), опубликованном The New York Times, о проблемах Takata знал по крайней мере один японский автопроизводитель — Honda. Компания провела собственное расследование после того, как двое водителей погибли и еще тридцать получили ранения. Однако было решено провести отзыв машин, укомплектованных бракованными подушками, что называется, «по-тихому». В итоге это стоило поста генеральному директору Honda Такахиро Хатиго.

Правительство США оштрафовало Takata Corp. на один миллиард долларов: 25 миллионов уголовного штрафа, 125 миллионов в качестве компенсации пострадавшим и еще 850 миллионов — автопроизводителям для проведения отзывных кампаний. Любопытно, что среди последних значится даже Tesla, установившая продукцию Takata в три тысячи электромобилей модели S.

Ford и Firestone: кто виноват больше

В 2000 году Национальная администрация безопасности дорожного движения США обратила внимание на высокую аварийность моделей Ford Explorer, Mercury Mountaineers и Mazda Navajo — отметим, что две последние машины являлись «перелицованным» Ford Explorer Sport.

Расследование показало, что причиной аварий в подавляющем большинстве случаев становилась радиальная шина Wilderness AT, произведенная компанией Firestone, — на высокой скорости протектор отделялся от ядра покрышки, колесо разваливалось, и машина переворачивалась. Это стоило жизни 250 водителям, еще три тысячи человек получили серьезные ранения. Скандал вышел настолько громким, что Ford принял решение прекратить сотрудничество с Firestone, длившееся более 100 лет.

Однако производитель шин не захотел нести ответственность в одиночку: Firestone заявил, что Ford сам выбрал небезопасный дизайн покрышки, чтобы компенсировать врожденные проблемы Explorer. Как пишет Time, изучение внутренней переписки автопроизводителя полностью подтвердила обвинение. Выяснилось, что инженеры Ford не могли добиться
от машины устойчивости — Explorer был склонен переворачиваться при маневрах, сопряженных с креном кузова. О результатах испытаний не было доложено в NHTSA, потенциально опасный автомобиль оказался допущен к продаже.

Вместо того чтобы увеличить ширину колеи Explorer и внести другие сложные и дорогостоящие изменения в подвеску, Ford пошел по более простому пути — заказал шину, способную выдержать эксплуатацию с пониженным давлением. Чем ниже давление, тем больше пятно контакта с дорогой, что придает машине устойчивость. Однако Firestone не справился с разработкой покрышки: из-за возросшего трения она перегревалась и фрагментировалась, когда автомобиль двигался на высокой скорости.

Несмотря на то что Firestone признал дефект Wilderness AT, компания продолжает настаивать на том, что, если бы Ford проектировал машину как следует, смертей можно было бы избежать: ведь, лишившись одного колеса, Explorer практически гарантированно терял устойчивость и переворачивался на ходу.

General Motors: ключевая ошибка

Другой американский производитель, General Motors, много лет замалчивал брак модели Chevrolet Cobalt, выпускавшейся с 2004 по 2010 год, хотя руководство компании отлично знало, что дефект приводит к серьезным авариям: из-за непродуманной конструкции замка зажигания погибли 42 водителя, еще 58 человек получили увечья.

Во время движения ключ мог неожиданно выпасть из замка, что приводило к внезапной остановке двигателя и отключению всех систем безопасности, более того — блокировался руль. Концерн не только замалчивал брак, но и увольнял сотрудников, которые указывали на дефект. В 2004 году бывший менеджер General Motors Билл Макалер подал на концерн в суд — по его словам, автопроизводитель не отбраковывал машины с катастрофическими дефектами: например, протечкой топлива или неисправным управлением.

Компенсации жертвам замка зажигания составили 400 миллионов долларов, еще 35 миллионов были взысканы Национальной администрацией безопасности дорожного движения.

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