Культура
 
Последние новости
Историю Земли уместили в короткий ролик
Тиньков пообещал покрыть все кредиты удалившим Telegram со смартфонов
СМИ узнали о возможном новом владельце российского Forbes
Университет Техаса в Далласе эвакуировали из-за сообщения о бомбе
49-летний бывший футболист Мальдини проиграл в дебютном теннисном матче
Семья Обамы прокатилась на байдарке во время отдыха в Индонезии
Два человека погибли при падении с 20-го этажа новостройки на севере столицы  
Популярные новости
Тиньков пообещал покрыть все кредиты удалившим Telegram со смартфонов
Историю Земли уместили в короткий ролик
Бывшая первая ракетка мира снялась обнаженной для спортивного журнала
Тесак получил 10 лет колонии
Путин сделал Анну Большову из сериала «Солдаты» заслуженной артисткой России
Путин напомнил Бречалову о праве россиян на протест
Вирус Petya парализовал работу Чернобыльской АЭС

«Я по нотам не читаю»

Вим Вендерс о том, зачем в 71 год поставил свою первую оперу

Перейти в «Мою Ленту»
Вим Вендерс
Вим Вендерс
Фото: Donata Wenders / предоставлено Staatsoper

Перед премьерой в интервью своему драматургу знаменитый кинорежиссер Вим Вендерс рассказал, что терпеть не может оправдывать ожидания. «Сделал "Париж, Техас" — попросили повторить. Снял "Небо над Берлином" — пожалуйста, продолжение». Повтор, считает режиссер, ведет к рутине, а рутина — дорога в ад. Поэтому он лично предпочитает каждый раз делать что-то новое или по-новому. Так вышло и с оперой Жоржа Бизе «Искатели жемчуга» в берлинской Staatsoper, билеты на все четыре премьерных показа которой раскупили моментально — она у Вендерса первая. Поэтому велик шанс, что последняя. После недавнего спектакля, завершившегося стоячей овацией, его снова попросили: «Еще». Знаменитого дебютанта до, во время и после премьеры оперы наблюдала в Берлине обозреватель «Ленты.ру» Ольга Гердт.

До:

Как ты смирился с тем, что резать нельзя?

«Поздравляю! Пока — все отлично», — в антракте премьеры «Искателей жемчуга» зрительница протягивает руку Виму Вендерсу. Его место с самого края, в девятом ряду, и теперь он подпирает стену, ожидая пока сидящие в середине пройдут на свои места. «Да дальше еще лучше будет, вот увидите!» — нагло обещает режиссер, пожимает женщине руку и смеется.

Вендерса, создателя культовых роуд-муви и безразмерных, длящихся и тянущихся в кадре киноландшафтов, визионера и философа, чем дальше, тем больше взирающего на землю с высоты птичьего полета (в последнее время еще и освоившего технологию 3D), представить втиснувшимся в коробку театральной сцены нелегко. Труднее, чем других кинорежиссеров, которых, конечно, в опере давно уже пруд пруди. Кто и что тут только ни ставил. Соавтор Вендерса, главный дирижер Staatsoper Даниэль Баренбойм считает, что это естественный этап эволюции. Когда-то в оперу пришли театральные режиссеры, теперь — киношные. Но у всех одна и та же проблема. Рано или поздно, они обнаруживают, что есть вещи, которые они не могут в опере контролировать. «Это скорость и громкость».

Что Вендерс забыл в опере Баренбойма тоже интересует. «Можно я тоже задам вопрос? — вклинивается он в общение Вендерса с прессой за несколько дней до премьеры — Я спросил как-то Патриса Шеро (известный французский режиссер, ставивший и в театре и в кино — прим. «Ленты.ру») — зачем ему кино, раз у него отлично получаются оперы? А он ответил: "Потому что, когда я снимаю фильм, последнее слово — на монтаже — за мной". Вот и тебя, Вим, я хочу спросить: как ты миришься с тем, что резать — нельзя? Разве творение не ускользает из рук твоих и ты не теряешь контроль над территорией?»

«Легко», — отвечает Вендерс. Он просто не считает, что режиссер в опере — главный, а что до его авторского Эго, оно спряталось (если вообще появлялось), когда перед ним впервые возник 86-головый хор «Искателей жемчуга» — как «великолепный зверь», и после первой репетиции солистов с оркестром. «У меня мороз пошел по коже. Я понял, что это именно то, что я хочу сохранить».

«Искателей жемчуга», оперу, написанную 25-летним Бизе до шлягерной «Кармен», а потом затерявшуюся в ее грандиозной тени, Вендерс выбрал сам, когда Даниэль Баренбойм предложил ему сделать что-нибудь для Staatsoper. По сентиментальным причинам. Как свою первую оперу. Как любимую. Как ту, что спасла его на излете семидесятых в Сан-Франциско, где он жил два года и каждый вечер ходил в один и тот же бар — выпить, поиграть на бильярде и послушать музыку из Jukebox. Все люди как люди — ставили попсу, а он, Вендерс, — две имевшиеся в музыкальном автомате арии из «Искателей жемчуга» Бизе — и так каждый вечер два года подряд.

«Это была странная любовь. Я слушал арии, одна — знаменитая ария Надира — и не мог насытиться». Барменов это так достало, что на прощание они подарили Вендерсу синглы с замучившими их ариями: «Они и сейчас у меня дома» — смеется Вендерс. Название у бара тоже было оперное: «Тоска».

«Надир, — мечтательно глядя в потолок замечает Баренбойм, — на древнееврейском означает "странный"». «А Зурга?» — через плечо уточняет Вендерс. «Ничего, — отмахивается Баренбойм, — Зурга ничего не означает».

Надир и Зурга — два друга детства, которые влюбились, согласно сюжету «Искателей жемчуга», в одну девушку. Надир уехал, а Зурга стал боссом искателей жемчуга на острове. Когда друзья снова встретились и узнали в жрице, отказавшейся от земной любви, свою общую любовь, Лейлу, старые чувства вспыхнули с прежней силой, а проблема любовного треугольника снова обострилась. Сюжет такой тривиальный, если не сказать «балетный», что сами сочинители-либреттисты его стыдились: говорили потом, что если бы знали, какую Бизе напишет прекрасную музыку, придумали бы что-нибудь и получше.

Но Вендерса сюжет не смущает. Он про отношения, про любовь, про выбор, про мужскую, наконец, дружбу. А история внутри — о беженце, которого спасает маленькая девочка, и он дарит ей за это ожерелье из жемчуга, а потом это ожерелье спасает от смерти и девочку (это выросшая в жрицу Лейла, разумеется, а бывший беженец — Зурга) — его особенно трогает. Как кармическая. Она влияет на то, как хорошо все заканчивается. «Маленькое дело — резюмирует режиссер — но оно засчитывается».

При упоминании о беженце журналисты оживляются, но напрасно — никакой модернизации и политической актуализации сюжет не подвергся. «Но вы его хоть куда-нибудь переместили?». Да нет. Место действия то же — остров в океане. «Но это не Ибица и не про туристов, которые валяются в шезлонгах с мобильниками, и никто не шляется с чемоданами туда-сюда. У нас вообще ничего на сцене нет — ни декораций, ни реквизита. Пусто. Только пляж. Пустой и настолько большой, насколько это вообще возможно в театре», — поясняет Вендерс.

Премьера:

У нас тут какой-то клуб для начинающих

Пляж действительно огромный — на всю сцену. И со всех сторон, как остров, окружен водой. Видео с водой появляется на прозрачном занавесе; накладывается сверху на сценическую коробку; из света и теней образуются какие-то туманности; а ощущение безбрежного простора создает иногда одно только маленькое легкое облако, тающее и меняющее очертания естественным образом — пока герои выясняют отношения. Сколько длится дуэт — столько тает облако.

Ландшафты — черно-белые, воздушные, прозрачные и призрачные — абсолютно в духе Вендерса, но как будто ничьи. Как грохочущие тут громы и сверкающие молнии. Люди — жрица Лейла, почти бесплотная в своей прозрачной вуали, друганы Надир и Зурга и действительно впечатляющий 86-головый хор, то монолитной скалой нависающий над влюбленными, когда требует их смерти, то безразлично, камнями, рассыпающийся по пляжу, — тоже как будто часть эпического пейзажа. Он расстилается неспешно, выглядит нейтрально и живет как будто сам по себе.

Что необычно. В опере, где режиссеры всегда стараются доказать, что они тут не мимо шли и кое-что тоже придумали, Вендерс именно что — идет мимо. Как будто вообще не стремится как-то обозначить свое присутствие. Поставить авторское клеймо: «Тут был Вим». Вима как будто нет. Как сами собой образуются и облака, и тени, и титры на экране. Сами, как миражи в пустыне, возникают киношные флешбэки. Всегда по делу. Лейла мечтает о Надире, и на экране — его «говорящие о любви» глаза крупным планом. Друзья вспоминают безмятежное прошлое — и на сцене вырастают пальмы, среди которых они бродят обнявшись. История маленькой Лейлы, спасающей Зургу, тоже вся на экране: эта со сладчайшей улыбкой примеряющая ожерелье девчушка — один из лучших кинопортретов Вендерса, но при этом — просто девочка с дивной улыбкой. Он ее не выдумал — она такая и есть. Как пальмы, вода и прочее, что в других руках стало бы пошлостью.

Вендерс не боится ни черноты, ни пустоты на сцене и что будет «мало режиссуры». Он ни к чему не апеллирует и не проводит параллели. Даже когда они сами напрашиваются — например, с классической киномелодрамой, фильмом «Касабланка», которому опера «Искатели жемчуга» как будто стала матрицей. Там тоже треугольник и герой, которому решать — отпустить любимую женщину с другим или нет. И даже та же «ситуация острова» — отрезанного от большого мира места, из которого не сбежать, не развязав сначала все мелодраматические узлы. И — да, там тоже про мужскую дружбу.

Сценографом Вендерса должен был стать главный волшебник немецкого театра Петер Пабст — почти сорок лет он оформлял спектакли Пины Бауш и должен был ставить с Вендерсом «Кольцо Нибелунга» — проект в Байройте несколько лет назад не состоялся, отложив оперный дебют режиссера до лучших времен. Когда они наступили — имя Пабста снова возникло. Но тот предложил Вендерсу взять в партнеры новичка. «Он сказал: ты ставишь свою первую оперу — найди кого-то, кто тоже еще ничего такого не делал. Так у нас и вышло что-то вроде клуба для начинающих». Художник Давид Ререг действительно никогда не работал в опере — он отец четырех детей, путешественник, рисовавший ландшафты — вулканы, океаны и прочие нерукотворности, и еще — хозяин культового берлинского места: бального зала Clärchens Ballhaus, которому сто лет в обед, и оно снова живое.

Матерый Баренбойм тоже попал в этот «клуб начинающих» — «Искателями жемчуга» он дирижирует впервые. И у него своя, связанная с оперой история. Он услышал ее впервые в Тель-Авиве — в ансамбле Оперного театра было тогда много молодых дарований, и один из них — никому не известный испанец, Пласидо Доминго. За два с половиной года, что он там был, он спел две оперы на иврите — «Искателей жемчуга» и «Онегина». «Когда Вим предложил мне "Искателей", я вспомнил это и сразу согласился», — вспоминает Баренбойм.

Вим говорит, что вообще-то не сразу. Сначала Баренбойм попросил принести ему партитуру из библиотеки, начал читать и сказал: «О, очень хорошо! Берем». «Знаете, это впечатляет, когда кто-то читает ноты и говорит "хорошо". Я не читаю ноты, то есть я читаю, и могу даже следовать за музыкой, но не вижу партитуру во всем оркестровом объеме. Я играл на саксофоне в молодости, но быстро забросил, хотя если бы не стал режиссером, наверное, больше всего хотел бы стать музыкантом. Музыка всегда у меня в голове».

Вендерсу можно на эту тему не объясняться. Он тот, кто снял Ника Кейва в «Небе над Берлином». Чей фильм Buena Vista Social Club открыл миру Ибрагима Феррера и других потрясающих кубинцев. По саундтрекам к его фильмам, наконец, можно изучать историю рок-музыки, начиная с 1970-х. Что он сделает популярным и Бизе — да кто бы сомневался.

После:

Конец насилия

Зал взрывается аплодисментами после каждой арии, всех дуэтов и ансамблевых сцен. Прерывать так действие давно уже не принято. Но тут можно. И нужно — иначе по ходу дела накапливающий энергию зал перегорит и взорвется. Разрядка, которая на сцене наступает с грозой — громами и молниями в начале третьего акта, нужна и зрителям. Они тоже становятся частью тревожного романтического ландшафта «Искателей жемчуга». Тенору Франческо Демуро зал внимает в благоговейной тишине. Демуро взволнованно, так, что зал почти не дышит, боясь спугнуть его трепетный вокал, исполняет ту самую, из музыкального автомата, душераздирающую арию Надира. Испортить нельзя — Вендерс в зале. Наутро кто-то из рецензентов пишет что-то вроде: «Парень переволновался, но справился».

Кто царит тут абсолютно и забирает все пространство сцены в безраздельное пользование по праву голоса, харизмы и дарования (что такая может призывать добрых и отгонять злых духов от пловцов жемчуга, веришь абсолютно) — это Ольга Перетятко-Мариотти. Дива с русскими корнями и международной карьерой. Она прекрасна и как нежный ангел, когда в прозрачной чадре карабкается на фоне звездного неба в в гору, чтобы петь оттуда, и как разъяренная вамп, когда лупит сцену длинным шлейфом бального платья от Монсеррат Казановы, как русалка хвостом.

Автор костюмов к многим фильмам Вендерса придумала наряды, о которых точно и не скажешь: концертные они, с подиума или из фильмов про будущее? Неважно, от них тоже веет вневременным. Стилем, культурой и кинематографом «по Вендерсу» — как искусством иметь дело с природой, не улучшая и не ухудшая ее, а показывая как есть. Это трудно, потому что природа «Искателей жемчуга», говорит Баренбойм, столь невинна, что ее легко интерпретировать в сторону дурного вкуса. Но когда есть Вендерс — можно не волноваться. Он это умеет — позволять всему просто быть. В не интерпретированном, не переоцененном, но и не уцененном состоянии. И музыке, которой в этот вечер Баренбойм управлял как бог стихиями, и актерам он предоставил их собственное, «невинное» пространство. Своего рода «конец насилия». Режиссерского.

Ольга Гердт

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Культура14:3227 июня

Одинокая ведьма желает познакомиться

ММКФ-2017: женские чары и мужские неврозы в американском независимом кино
20:4427 июня

Путин сделал Анну Большову из сериала «Солдаты» заслуженной артисткой России

15:4526 июня

В четырех городах России покажут фильмы Тарантино

19:3227 июня

В Петербурге избили и удерживали в парадной музыкантов группы «Барто»

Культура00:0625 июня

Примадонна с ядовитыми фиалками

Анна Нетребко спела в опере «Адриана Лекуврер»
17:1427 июня

Стоун сравнил критику ленты о Путине с «неделей ненависти» из романа Оруэлла

15:4026 июня

Михаил Задорнов отказался лечиться от рака

16:0027 июня

Очевидцы рассказали о попавшей в аварию команде Киркорова

Культура00:0026 июня

«У нас была фантастическая история, но она подошла к концу»

Индийский режиссер С.С. Раджамули о болливудской «Игре престолов»
15:4527 июня

В театре рассказали о состоянии Владимира Этуша

11:0723 июня

Вышел клип Radiohead на песню Man Of War

15:0027 июня

Дочь Никиты Михалкова приступила к съемкам молодежного ужастика

Россия
«Послать на хер — это не на фиг»
Филолог Анатолий Баранов о том, почему не следует запрещать матерные слова
Застрявший между жизнью и смертью
Посещение спортивного магазина обернулось жуткой трагедией
Такие родные
От пятерок в школе до перестрелки — как карьера чиновников рушится из-за семьи
Путин напомнил Бречалову о праве россиян на протест
В Совфеде рассказали о льготах по паспорту болельщика
Михаил Лабковский: «Язык без мата, как борщ без томата»
О намерении депутатов повсеместно запретить нецензурную брань
«Большинство из них верят в духов»
Психолог Владимир Серкин о феномене современных отшельников
Все материалы
Мир
Ни поплавать, ни поездить
Самые странные санкции и неожиданные проблемы из-за них
Цена ошибки
Неправильно понятая депеша стала причиной начала Корейской войны
Останки Карлоса КастаньоРоман с кокаином
В Колумбии ультраправые наркокартели невероятно жестоко расправляются с леваками
Вооруженный мачете мужчина ранил троих человек в итальянском курортном городке
Меркель рассказала о своем ритуале в отелях
Богемская рапсодия
Жертвоприношения, ритуалы и пьянство в самом закрытом мужском клубе США
Африканский «боярышник»
Как спиваются жители Черного континента
Все материалы
Бывший СССР
«Навязанная» резня
20 лет назад в Таджикистане завершилась гражданская война
Савченко рассказала о выгоде Порошенко от конфликта в Донбассе
Максакова рассказала о навязывании Крыма Украине при Хрущеве
Геращенко обвинил российские спецслужбы в кибератаке на украинское правительство
В ДНР выдвинули свою версию убийства полковника украинской разведки
СМИ нашли связь между взорванным в Киеве полковником и убитым Вороненковым
Геращенко увидел «руку Кремля» во взрыве полковника разведки в Киеве
Все материалы
Финансы
Петр ПорошенкоПоток ненависти
Почему Порошенко заблуждается при разговоре о российских трубопроводах в Европе
В России вместо гречки начал резко дорожать рис
Россия сократила добычу нефти на 300 тысяч баррелей в день
Минэкономразвития подтвердило планы переезда в «Москва-Сити»
Страховщики оценили свои убытки по ОСАГО в 21 миллиард рублей
Гуцериев предсказал нефтяным ценам рост выше 50 долларов
Команда аналитиков «ВТБ Капитала» признана лучшей в России
Все материалы
Бизнес
Прощание с роумингом
Этот термин решено устранить из законов и правительственных постановлений
Вода камень точит
Инвестиционная привлекательность столицы может вырасти на 10 процентов
«Росимущество должно дать разъяснение по продаже "Образцовой"»
Сотрудник ОНФ об анатомии одной из самых скандальных сделок последних лет
«Дочка» «Шоколадницы», «МегаФон» и OFD.RU накормят зрителей через онлайн-кассы
Google оспорит решение Еврокомиссии оштрафовать его как монополиста
Европейская комиссия оштрафовала Google на 2,4 миллиарда евро
Еврокомиссия получила письмо от шести компаний в поддержку «Северного потока-2»
Все материалы
Силовые структуры
Авианосец с тяжелой наследственностью
Как Королевский флот шел к «Королеве Елизавете»
Ребенок преткновения
Как закончилось расследование резонансного дела «дедовского младенца»
Кричащая проблема
Как проданный мигрантами младенец стал сиротой при живых родителях
США поставят Индии самолет С-17 и двигатели на 366 миллионов долларов
Осужденный за бандитизм бывший вице-мэр Новосибирска досрочно вышел на свободу
В Сирии засветилась российская БМПТ-72 «Терминатор-2»
В Москве осудили издававших журнал «Флирт» супругов
Все материалы
Наука и техника
Лунный корабль Л3 (в головной части) на пути к спутнику Земли (в представлении художника)Дорого и сердито
Украина распродает Китаю советские лунные технологии
Рыбку жалко
Раскрыта причина вымирания гигантских морских чудовищ
Стив ДжобсГнилой пепин
Забытая история худшего в истории продукта от Apple
В Центре Хруничева сменили руководителя
Найдена новая опасность солнцезащитных кремов
В Северной Корее создали аналог iPhone
Упавший на сарай в Нидерландах камень оказался метеоритом
Все материалы
Спорт
На обломках империи
Какое будущее ждет 40-летнего Емельяненко после поражения от Митриона
Из Казани в Саратов
Куда разъехались футболисты сборной России после вылета из Кубка конфедераций
В Санкт-Петербурге стартовал пятый сезон проекта «Футбол для дружбы»
49-летний бывший футболист Мальдини проиграл в дебютном теннисном матче
Определились соперники женской сборной России на ЧМ по гандболу
Бывшая первая ракетка мира снялась обнаженной для спортивного журнала
Мутко встретится с депутатом Лебедевым и обсудит его слова о Жиркове
Все материалы
Культура
Одинокая ведьма желает познакомиться
ММКФ-2017: женские чары и мужские неврозы в американском независимом кино
Примадонна с ядовитыми фиалками
Анна Нетребко спела в опере «Адриана Лекуврер»
«У нас была фантастическая история, но она подошла к концу»
Индийский режиссер С.С. Раджамули о болливудской «Игре престолов»
Путин сделал Анну Большову из сериала «Солдаты» заслуженной артисткой России
В Петербурге избили и удерживали в парадной музыкантов группы «Барто»
Стоун сравнил критику ленты о Путине с «неделей ненависти» из романа Оруэлла
Очевидцы рассказали о попавшей в аварию команде Киркорова
Все материалы
Интернет и СМИ
Слабоумие и отвага
Как журналисты рискуют жизнью и терпят унижения в кадре ради острого репортажа
СМИ узнали о возможном новом владельце российского Forbes
Очень темные дела
Названы самые популярные кулинарные запросы россиян
Это Petya, скинь выкуп
Кто стоит за массовым заражением Украины
Хакеры потребовали с властей Украины выкуп за доступ к компьютерам
Пользователям Telegram пообещали обход блокировки «в два клика»
Все материалы
Ценности
Стальная плоть
Автомобили, сыгравшие автоботов и десептиконов в новых «Трансформерах»
Сверху видно все
Откровенные купальники для женщин, которым повезло
Aston Martin посвятил «дьявольскую» машину Королевской регате
В Тюмени открылся инновационный шоурум Audi
Baby-G сделала часы для смелых девушек
В ЦУМе появилось больше сумок
Иэн Дэвенпорт раскрасил часы в свою фирменную полоску
Все материалы
Путешествия
Oct. 2, 2011 - Milos Island, Cyclades, Greece - Sarakiniko beach. Milos island in Greece, with its unique horse shoe-shape, set in the blue waters of the Aegean sea in Cyclades. The island of Milos is almost entirely a volcanic island. The colours and morphology of the geological phenomena.....the coastlines, the gulfs, the cliffs, the gorges, the hills are unique and it would be difficult to tire of gazing at them. (Credit Image: © ZUMAPRESS.com/Global Look Press) Photographer: © Aristidis VafeiadakisМилости просим
Почему хотя бы раз в жизни надо побывать на Милосе
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Старушка на удачу бросила монеты в двигатель самолета и задержала рейс
Определены популярные у украинцев направления перелетов после введения безвиза
Google назвал любимые места российских туристов
Арабская авиакомпания предложила пассажирам платить за свободные места в лайнере
Побег крабов из багажа в нью-йоркском аэропорту сняли на видео
Все материалы
Из жизни
Подвинься, миллениал
Пессимистичные оптимисты: что мы знаем о поколении иксенниалов?
«Остров брошенных жен и айтишников»
Рассказ дизайнера из Хабаровска, переехавшего на Кипр
reaches up to the sky during the summer solstice at Stonehenge, near Salisbury in England, Tuesday, June 21, 2011. The ancient stone circle of Stonehenge is a World Heritage Site erected between approximately 3000BC and 1600BC and despite years of research the reason behind its construction remains a mystery. The summer solstice in the northern hemisphere occurs annually on June 21 and is the time at which the sun is at its northernmost point in the sky.Меч и мотоцикл
Зачем тысячи ведьм и друидов собрались возле Стоунхенджа
Турецкий мальчик станцевал в честь окончания Рамадана
Семья Обамы прокатилась на байдарке во время отдыха в Индонезии
Беременная Серена Уильямс снялась обнаженной для Vanity Fair
Ревнивая шотландская школьница подлила в футляр для альта соперницы кислоту
Все материалы
Тюнинг бюджетных тачек
У вас «Логан»? Не отчаивайтесь — и его можно сделать очень крутым
Львиная доля
Лучшая автомобильная реклама «Каннских львов»
Тест: угадай звезду по машине
Чей этот розовый «Бентли»? А шестиколесный «Гелик»?
История полицейских авто Америки
Каким был и каким стал автопарк полиции США
Хаммонд обсудил аварию на электросуперкаре с его создателем
Lada Vesta стала универсалом с 20-сантиметровым клиренсом
Из 300 000 кубиков Lego сделают полноразмерную копию суперкара
Все материалы
Вите надо выйти
Соседи несколько лет травят москвича, который отказывается переселяться
Без свидетелей
Дома для тех, кто ненавидит соседей
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Классовая борьба
На смену дешевым квартирам в Москве пришел новый вид жилья
Да катитесь вы
Семейная пара отказалась от квартиры и поселилась в автобусе
Минстрой решил помочь ипотечным заемщикам
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы