Оторвались на старте

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Насколько успешным может быть в России бизнес по продаже велосипедов

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Желающему начать свое дело сегодня придется одновременно и сложно и в чем-то относительно просто. Сложно потому, что многие удачные для бизнеса идеи уже воплощены в жизнь и кому-то приносят доход. А просто — потому что на каждом этапе организации своего дела сегодня можно получить помощь и поддержку, воспользоваться уже накопленным опытом и знаниями. Что касается последнего, то многим начинающим и уже состоявшимся предпринимателям оказались полезны сервисы Бизнес-навигатора МСП - бесплатного ресурса для бизнеса с широким выбором услуг.

От палатки до сети магазинов

В 2004 году, когда Кирилл Остапенко, нынешний генеральный директор сети «Велодрайв», начал со своими тогдашними единомышленниками собственное дело, оно представляло собой небольшую палатку на петербургском рынке, в которой продавались велосипеды. Затем палатка сменилась на павильон, а на третий год существования велосипедный бизнес переехал в отстроенное помещение. Поначалу определенного плана по развитию бизнеса не было, поскольку не было и необходимых компетенций. «Все выходило само собой», — рассказывает гендиректор компании. Тем не менее, когда бизнес расширился до трех магазинов, компания стала работать в двух направлениях — развивать и собственную розницу, и бизнес по франчайзингу.

Ни сезонный характер бизнеса, ни тот факт, что велопрогулки долгое время не являлись даже в крупных российских городах занятием массовым и модным, не встали на пути развития этого бизнеса. Сегодня «Велодрайв» является одним из крупнейших в России розничных продавцов велосипедов. Магазины сети — как собственные, так и работающие по франчайзингу — открыты не только в домашнем регионе — Санкт-Петербурге, но также и в Москве, Екатеринбурге, Ростове, Анапе, Ижевске, Оренбурге, Ростове-на-Дону. При этом одной лишь продажей велосипедов бизнес не ограничивается, компания предоставляет услуги по аренде и хранению двухколесного транспорта в зимний период, осуществляет ремонт и утилизацию, в холодное время года реализует товары для активного зимнего отдыха. По словам самого основателя компании, ее бизнес — это нечто большее, чем продажа велосипедов. «Мы продаем здоровый образ жизни, мы продаем человеку возможность ощутить себя современным и модным, а кататься на велосипеде теперь модно. Мы продаем радость, я бы так сказал», — отмечает предприниматель.

Хорошее начинание

За то время, когда от палатки на рынке бизнес вырос до крупной сети магазинов, условия ведения бизнеса, по крайней мере, для розницы, не слишком изменились, рассказал «Ленте.ру» Кирилл Остапенко. «Не стало ни сложнее, ни легче, поскольку одно компенсируется другим», — заметил он.

Однако появились и новые возможности, которые могут стать поддержкой как для начинающих предпринимателей, так и для тех, кто планирует открыть или расширить свое дело. Такой возможностью, в том числе, и для «Велодрайва» стал Портал бизнес-навигатора МСП, помогающий не только найти свободную рыночную нишу в выбранном сегменте бизнеса, но и рассчитать примерный бизнес-план, найти финансирование, получить информацию о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса, а также о планах закупок крупнейших заказчиков, проверить контрагентов, подобрать в аренду помещение для бизнеса.

Последней опцией как раз и воспользовался «Велодрайв». «Мы работали с Промсвязьбанком и даже получали у них инвестирование через их венчурный фонд, они нам и подсказали воспользоваться Бизнес- навигатором, — рассказал Кирилл Остапенко.

«Это хорошая поддержка для начинающих предпринимателей — там можно не платить комиссию за поиск арендуемых помещений. Есть там и такой хороший сервис, как поверка контрагентов — можно отправить запрос и узнать, какова степень риска работы с той или иной организацией. Можно рассчитать бизнес-план, есть различные программы поддержки — все это в бизнесе может помочь», - отметил гендиректор «Велодрайва». Полезны для бизнеса, по его словам, также различные семинары, тренинги, а также встречи с предпринимателями.

Сегодня Россия еще далека от того, чтобы догнать самую велосипедную страну мира Нидерланды или хотя бы попасть в число стран, где этот вид транспорта — один из самых популярных. Однако исследования говорят, что рынок двухколесных средств передвижения у нас стремительно растет, начиная с 2011 года. И сейчас езда на велопрогулки у нас в стране входят в России в пятерку самых популярных видов активного отдыха.

Жителей крупных городов, пересевших на велосипед, можно понять — транспортные проблемы и растущие цены на топливо заставляют делать выбор в пользу экономии средств и времени. Если в 2011 году объем реализации велосипедов в России составлял около двух миллиардов долларов, то в 2012 году объем продаж достиг 2,4 миллиарда долларов. Специалисты прогнозировали, что к 2017 году объем продаж достигнет уже 5,41 миллиарда долларов, а на велосипеды к концу этого года пересядет 33,6 миллиона россиян.

На фоне таких прогнозов планы «Велодрайва» стать крупнейшей сетью в стране вполне понятны, и, скорее всего, имеют хорошие шансы на реализацию. Впрочем, и те, кто только задумал попробовать себя в этом бизнесе, могут успеть на уходящий поезд — наверняка в России еще есть места, куда молва о том, что велосипед стал модным видом транспорта, еще не добралась.

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