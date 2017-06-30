Родная кровь

Восемь лет колонии 29 июня получила художница Елена Сентемова за убийство родного сына — фельдшера и по совместительству рок-вокалиста из Подмосковья. Она совершила это преступление в соучастии с двумя несовершеннолетними приемными детьми, каждый из которых осужден условно. Мягкость приговора объясняется тем, что мотивом послужили многолетние издевательства убитого над родными. В криминальной драме разбиралась «Лента.ру».

Обличал несправедливость

Дмитрий Сентемов пропал без вести весной 2016 года. 24 марта в полицию подмосковного города Пушкино пришла его мать Елена Сентемова и заявила об этом. Ему на тот момент было 28 лет, он работал фельдшером на скорой.

Сначала никто не заподозрил криминала, дескать, взрослый человек загулял где-то, скоро вернется. Но и на работу Дмитрий не вышел. Уже через несколько дней к розыску присоединились полицейские, волонтеры, информацию опубликовали в соцсетях, а в Москве, области и соседних регионах расклеили плакаты с портретом пропавшего. Его многие узнавали — в одной из местных рок-групп Дмитрий был солистом, часто выступал на открытых площадках в Пушкино и Ивантеевке.

— На третьи сутки, когда Дмитрий пропустил уже второе дежурство на скорой, стало понятно — с ним случилась беда, — рассказал «Ленте.ру» один из коллег погибшего. — Многие из нас бывали у него дома, знали тетю Лену, и мы, конечно же, все дружно бросились его искать: расклеивали ориентировки на вокзалах и станциях, обращались в газеты, писали в соцсети. Дмитрий пользовался авторитетом, тем более мы все знали: у него четверо приемных братьев. В первую очередь подумали, что он стал жертвой медицинских мошенников: незадолго до трагедии Дима выступил в одной из телевизионных программ, где рассказал о продаже за бешеные деньги фальшивых приборов легковерным старикам. Дима однажды попал на вызов к такой бабушке, которой помогать уже было поздно, — и выяснилось, что она за несколько десятков тысяч рублей купила аппарат.

У Елены Сентемовой было пять сыновей: один родной, с отцом которого они развелись, когда Дмитрию исполнилось пять лет, и четверо приемных. Один из них уже взрослый. Друзья и коллеги бывали у них на даче в Талдомском районе Подмосковья — все отмечали, что Дмитрий все время проводит с братьями, обучая их работать руками. Он был очень хозяйственный.

Два месяца розыска результата не принесли. Сентемова вновь обратилась в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело по статье «Убийство». Заявление попало в региональный главк Следственного комитета России (СКР), и по нему начали проверку.

Проверку проводили уже опытные следователи СКР и сотрудники отдела по расследованию убийств полиции. Они и обратили внимание на некоторые странности в жизни Дмитрия.

— Выяснилось, что Елена Сентемова не приемная мать, а опекунша детей. Причем она сама рассказывала, что взять братьев ее все время просил родной сын. За каждого опекаемого она получала от государства приличные деньги. При этом много работала в одной из частных фирм художником по мозаикам, но формально числилась безработной. А наведя справки в школе, где учились приемные дети, мы выяснили, что они в узком кругу приятелей ведут странные разговоры. Это заставило оперативников насторожиться и более внимательно присмотреться к семье пропавшего без вести, — рассказал Дмитрий Тимосевич, следователь Талдомского следственного отдела СКР, который вел это уголовное дело.

Выяснилось, что у Дмитрия не было девушки. Никогда не было. Сам он объяснял это тем, что на личную жизнь у него нет времени. И если окружающие воспринимали это как должное, то следователь удивился: не бывает так.

Вел двойную жизнь

Очень скоро оперативникам стало известно — самый старший из приемных детей обмолвился среди друзей, что его младшие братья убили человека. «И убили за дело, сука он первостатейная», — такого комментария удостоился Дмитрий. Сыщики решили еще раз поговорить с заявившей об исчезновении родного сына матерью.

7 июня 2016 года Елену Сентемову пригласили в полицию — и после первых же вопросов она призналась: мы его убили. И сразу написала явку с повинной: «Я вместе с приемными детьми совершила убийство своего родного сына Дмитрия. Преступление совершено в результате длительных неприязненных отношений».

Оперативники немедленно задержали двух подростков (одному из них было тогда 14 лет, второму — 16). Они ничего скрывать не стали.

Елена Сентемова дает показания по обстоятельствам совершенного ею убийства ГСУ СК РФ по Московской области

Из материалов уголовного дела: «22 марта 2016 года около 09:00 минут Сентемова Е.В., находясь в дачном доме, сообщила приемным детям (имена удалены — прим. «Ленты.ру»), что наступил подходящий момент для совершения убийства Дмитрия. И надо воспользоваться тем, что он спит. С целью реализации преступного умысла они договорились, что первый удар нанесет Елена Сентемова, после чего взяли кухонный нож, молоток, топор и проследовали в спальню на первом этаже, в которой на кровати спал Дмитрий. Первый удар топором по голове спящего Дмитрия нанесла Сентемова Е.В., от которого Дмитрий проснулся и вскочил. Сентемова от неожиданности бросила топор и покинула комнату, после чего (имя удалено — прим. «Ленты.ру») нанес потерпевшему не менее четырех ударов молотком по голове, а (имя удалено — прим. «Ленты.ру»), действуя согласованно в ходе реализации ранее достигнутых договоренностей — не менее трех ударов кухонным ножом в живот Дмитрию (...). Причинив указанные повреждения, (имена удалены — прим. «Ленты.ру») покинули комнату. Вернувшись туда некоторое время спустя и убедившись, что Дмитрий не подает признаков жизни, они через окно переместили тело убитого во двор, где обложили дровами и досками и подожгли. Огонь в костре они поддерживали примерно до 23:00 того же дня. Одежду, в которой они совершили убийство, Елена , (имена удалены — прим. «Ленты.ру») сожгли в том же костре».

Представленные на экспертизу костные останки — эксперты установили, что это все, что осталось от Дмитрия Сентемова ГСУ СК РФ по Московской области

Объяснения Сентемовой и ее приемных детей были шокирующими. По их словам, потерпевший много лет избивал всех, кто жил с ним в одной квартире: и родную мать, и бабушку, и родную сестру бабушки, и сводных братьев. Избивал жестоко — пряжками от ремней, собачьим ошейником с шипами, палками… Часто поздно вечером он выгонял всех на улицу, запираясь в квартире с кем-либо из сводных братьев — и долго никого внутрь не пускал. Мальчики рассказывали, что он заставлял их раздеваться, всячески унижал, а затем насиловал. Преступления совершались регулярно. Но родные никому ничего не рассказывали.

— Поверить в это было сложно, и мы проводили судебно-медицинскую экспертизу. Она показала — все приемные дети неоднократно подвергались сексуальном насилию. Они поведали такое, от чего волосы вставали дыбом, — говорит Дмитрий Тимосевич.

Все преступления совершались в стенах дома на протяжении почти 13 лет — и никто не замечал странностей. Даже родные, которых на ночь глядя пинками выгоняли на улицу, предпочитали не замечать, что творится в квартире, где наедине с садистом оставался один из малолетних родственников.

Пол на даче Сентемовых, под которым обнаружена засохшая кровь Дмитрия ГСУ СК РФ по Московской области

— Понимаете, мне Елену Сентемову не жалко — мне пацанов жалко, особенно младшего, — говорит Дмитрий Тимосевич. — Мать — женщина взрослая, и вместо того, чтобы поднять тревогу и пойти по законному пути, вместо того, чтобы сразу заступиться и за себя, и за свою мать, и за своих опекаемых, — она все что-то тянула… А потом, давайте говорить честно, просто использовала своих сыновей. Мы ей провели психолого-психиатрическую экспертизу, и та показала: она эгоист. И больше переживала за себя: что Дмитрий у нее постоянно просит денег, и поэтому она вынуждена много работать, что купила ему машину, а выплачивать кредит он не помогает.

Проявили снисхождение

— Суд исследовал все доказательства по делу и установил, что смягчающими тяжесть преступления факторами следует считать аморальное и преступное поведение самой жертвы, — заявила «Ленте.ру» Наталья Осипова, руководитель пресс-службы Московского областного суда. — Обвиняемые сами неоднократно становились его жертвами. С учетом этого в четверг, 29 июня 2017 года, Елена Сентемова приговорена к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Старший из мальчиков осужден на пять лет лишения свободы условно, младший — на четыре года лишения свободы, также условно.