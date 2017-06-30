Я вам больше не Антон

В пятницу, 30 июня, один из главных людей в рэпе Шон Картер выпускает новый альбом под названием «4.44». Раньше мы знали Картера под артистическими псевдонимами Джей Зи (Jay Z) и Джей-Зи (Jay-Z). На днях он решил изменить сценическое имя, и теперь он ДЖЕЙ-ЗИ (JAY-Z) — и никак иначе. «Лента.ру» вспомнила музыкантов, которых перестали устраивать их прежние имена.
Потому что пыхтел
Один наиболее беспокойных в этом плане артистов — друг ДЖЕЯ-ЗИ Шон Комбс, сейчас представляющийся Дидди (Diddy). К этому имени, напоминающему какого-то несуществующего лауреата Сан-Ремо, он пришел не сразу: до этого Комбс был Пи Дидди (P.Diddy), а еще раньше Пафф Дэдди (Puff Daddy). Прозвище Пафф он получил еще в детстве из-за привычки пыхтеть от злости.
Произносите как хотите
Внезапно скончавшийся в апреле 2016 года певец Принс (Принс Роджер Нельсон) был экстравагантен во всем. Поссорившись с компанией Warner Bros., в 1993 году он публично отрекся от своего сценического имени и попросил именовать себя таким образом:
В крайнем случае — Артистом, ранее известным как Принс. Значок, которым стал обозначать себя музыкант, был опробован еще в 1992 году — им Принс назвал тогда свой альбом. В народе он получил определение «Символ любви». Руководство Warner Bros. не оценило изобретательности артиста и продолжало обозначать пластинки именем Принса. Только в 1995 году музыкант добился своего: на обложке пластинки The Gold Experience был тот самый символ. В 2000 году Принс смилостивился и вернул себе прежнее имя.
Пес, точнее лев
Только старожилы помнят, что Снуп Догг (Snoop Dogg) когда-то начинал как Снуп Догги Дог (Snoop Doggy Dogg) — под таким творческим псевдонимом он выпустил два первых альбома. Затем он решил продолжать без игривого «Догги». В 2012 году произошла еще одна трансформация: рэпер съездил на Ямайку, проникся растафарианством и переименовался в Снупа Лайона (Snoop Lion). Более того, он провозгласил себя реинкарнацией Боба Марли и в подтверждение этого выпустил рэгги-альбом Reincarnated. Через пару лет музыкант подостыл и вернулся к рэпу и привычному прозвищу Снуп Догг.
Это все йога
Питерский рэпер Алексей Косов начинал под прозвищем Грязный, но прославился он как Ассаи — сначала участник группы Krec, затем соло-артист и лидер Assai Music Band. В 2014 году, к большому огорчению поклонников, он объявил, что Ассаи больше нет, этот этап жизни прожит, и отныне он будет записывать музыку под тем именем, что значится в паспорте. Артист серьезно занялся йогой и медитацией. Через пару лет духовных практик Алексей пришел к мысли, что он немного погорячился, отказавшись от бренда Ассаи. Теперь это имя снова на афишах.
Неудачный трюк
Децл, пионер русского рэпа, одно время пытался привить себе новое имя Le Truk, но оно как-то не прижилось. Подросшему артисту хотелось обозначить свой переход к серьезному творчеству, и в 2004 году он выпустил альбом Detsl a.k.a. Le Truk. Слушатели не захотели разбираться в тонкостях самоидентификации и продолжали называть Децла Децлом. Артист и поныне приписывает к своему имени a.k.a. Le Truk, но вы когда-нибудь встречали кого-нибудь, кто сказал бы: «Я слушал новый альбом Ле Трюка»?
Ясин прекрасен
Американский рэпер Мос Деф — один из авторитетных представителей интеллектуального хип-хопа. Имя, данное ему при рождении, — Данте Террелл Смит. Одна из его лучших работ — альбом Black Star, созданный вместе с другим титаном жанра Талибом Квали. Но не ищите больше новых пластинок Мос Дефа — в каталогах его надо искать на букву Y, так как в 2011 году Смит официально поменял имя на Ясин Бей (Yasiin Bey), обозначив свою давнюю приверженность исламу.
Побег из дикого мира
Несколько раньше ушел в ислам и Кэт Стивенс — британский певец, в начале 1970-х прославившийся такими песнями, как Lady D'Arbanville, Moonshadow и Wild World. После обращения в новую религию в конце 1970-х Стивенс отстранился от музыки на десять с лишним лет. Но в 1990-х стал подавать признаки заинтересованности в творчестве, а в 2006-м выпустил первую после долгого перерыва пластинку: теперь уже как Юсуф (Yusuf) — человек, воспевающий Создателя.
Я вам больше не Антон
Энтони Хегарти, певец с необычным голосом, был лидером группы Anthony and The Johnsons, с которой записал пять альбомов. В 2015 году он объявил себя трансгендером и попросил обращаться к нему в женском роде, как это уже давно делают его близкие. По случаю было взято и новое имя — Энони (Anohni), под которым в 2016 он выпустил альбом Hopelessness.
Отказался от Оскара
В начале 2000-х в России был популярен певец Оскар. У него был великий хит «Между мной и тобой» и довольно скандальная композиция «Мажь вазелином». В какой-то момент артист перестал отзываться на Оскара и перешел на свое настоящее имя — Шамиль. Затем уехал в США, где был то Шамилем, то снова Оскаром, то вообще The Oscar. В конце 2000-х певец вернулся в Россию, и теперь он опять Шамиль.