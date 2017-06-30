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Я вам больше не Антон

Артисты, которых не устраивало, как их зовут

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ДЖЕЙ-ЗИ
ДЖЕЙ-ЗИ
Фото: Frank Micelotta / Getty Images

В пятницу, 30 июня, один из главных людей в рэпе Шон Картер выпускает новый альбом под названием «4.44». Раньше мы знали Картера под артистическими псевдонимами Джей Зи (Jay Z) и Джей-Зи (Jay-Z). На днях он решил изменить сценическое имя, и теперь он ДЖЕЙ-ЗИ (JAY-Z) — и никак иначе. «Лента.ру» вспомнила музыкантов, которых перестали устраивать их прежние имена.

Потому что пыхтел

Один наиболее беспокойных в этом плане артистов — друг ДЖЕЯ-ЗИ Шон Комбс, сейчас представляющийся Дидди (Diddy). К этому имени, напоминающему какого-то несуществующего лауреата Сан-Ремо, он пришел не сразу: до этого Комбс был Пи Дидди (P.Diddy), а еще раньше Пафф Дэдди (Puff Daddy). Прозвище Пафф он получил еще в детстве из-за привычки пыхтеть от злости.

Произносите как хотите

Внезапно скончавшийся в апреле 2016 года певец Принс (Принс Роджер Нельсон) был экстравагантен во всем. Поссорившись с компанией Warner Bros., в 1993 году он публично отрекся от своего сценического имени и попросил именовать себя таким образом:

В крайнем случае — Артистом, ранее известным как Принс. Значок, которым стал обозначать себя музыкант, был опробован еще в 1992 году — им Принс назвал тогда свой альбом. В народе он получил определение «Символ любви». Руководство Warner Bros. не оценило изобретательности артиста и продолжало обозначать пластинки именем Принса. Только в 1995 году музыкант добился своего: на обложке пластинки The Gold Experience был тот самый символ. В 2000 году Принс смилостивился и вернул себе прежнее имя.

Prince "Cream"

Пес, точнее лев

Только старожилы помнят, что Снуп Догг (Snoop Dogg) когда-то начинал как Снуп Догги Дог (Snoop Doggy Dogg) — под таким творческим псевдонимом он выпустил два первых альбома. Затем он решил продолжать без игривого «Догги». В 2012 году произошла еще одна трансформация: рэпер съездил на Ямайку, проникся растафарианством и переименовался в Снупа Лайона (Snoop Lion). Более того, он провозгласил себя реинкарнацией Боба Марли и в подтверждение этого выпустил рэгги-альбом Reincarnated. Через пару лет музыкант подостыл и вернулся к рэпу и привычному прозвищу Снуп Догг.

Это все йога

Питерский рэпер Алексей Косов начинал под прозвищем Грязный, но прославился он как Ассаи — сначала участник группы Krec, затем соло-артист и лидер Assai Music Band. В 2014 году, к большому огорчению поклонников, он объявил, что Ассаи больше нет, этот этап жизни прожит, и отныне он будет записывать музыку под тем именем, что значится в паспорте. Артист серьезно занялся йогой и медитацией. Через пару лет духовных практик Алексей пришел к мысли, что он немного погорячился, отказавшись от бренда Ассаи. Теперь это имя снова на афишах.

Ассаи – Унижать и любить

Неудачный трюк

Децл, пионер русского рэпа, одно время пытался привить себе новое имя Le Truk, но оно как-то не прижилось. Подросшему артисту хотелось обозначить свой переход к серьезному творчеству, и в 2004 году он выпустил альбом Detsl a.k.a. Le Truk. Слушатели не захотели разбираться в тонкостях самоидентификации и продолжали называть Децла Децлом. Артист и поныне приписывает к своему имени a.k.a. Le Truk, но вы когда-нибудь встречали кого-нибудь, кто сказал бы: «Я слушал новый альбом Ле Трюка»?

Detsl aka Le Truk - Favela Funk

Ясин прекрасен

Американский рэпер Мос Деф — один из авторитетных представителей интеллектуального хип-хопа. Имя, данное ему при рождении, — Данте Террелл Смит. Одна из его лучших работ — альбом Black Star, созданный вместе с другим титаном жанра Талибом Квали. Но не ищите больше новых пластинок Мос Дефа — в каталогах его надо искать на букву Y, так как в 2011 году Смит официально поменял имя на Ясин Бей (Yasiin Bey), обозначив свою давнюю приверженность исламу.

Побег из дикого мира

Несколько раньше ушел в ислам и Кэт Стивенс — британский певец, в начале 1970-х прославившийся такими песнями, как Lady D'Arbanville, Moonshadow и Wild World. После обращения в новую религию в конце 1970-х Стивенс отстранился от музыки на десять с лишним лет. Но в 1990-х стал подавать признаки заинтересованности в творчестве, а в 2006-м выпустил первую после долгого перерыва пластинку: теперь уже как Юсуф (Yusuf) — человек, воспевающий Создателя.

Cat Stevens - Lady D'Arbanville

Я вам больше не Антон

Энтони Хегарти, певец с необычным голосом, был лидером группы Anthony and The Johnsons, с которой записал пять альбомов. В 2015 году он объявил себя трансгендером и попросил обращаться к нему в женском роде, как это уже давно делают его близкие. По случаю было взято и новое имя — Энони (Anohni), под которым в 2016 он выпустил альбом Hopelessness.

ANOHNI: HOPELESSNESS

Отказался от Оскара

В начале 2000-х в России был популярен певец Оскар. У него был великий хит «Между мной и тобой» и довольно скандальная композиция «Мажь вазелином». В какой-то момент артист перестал отзываться на Оскара и перешел на свое настоящее имя — Шамиль. Затем уехал в США, где был то Шамилем, то снова Оскаром, то вообще The Oscar. В конце 2000-х певец вернулся в Россию, и теперь он опять Шамиль.

Оскар - Между мной и тобой


Александр Зайцев

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