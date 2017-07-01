Брак во время чумы

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Дочь известного российского бизнесмена Эльдара Османова — Лолита выходит замуж за сына олигарха Альберта Авдоляна — Гаспара. Между тем энергосбытовый холдинг «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН), принадлежащий отцу невесты, переживает сложные времена: в адрес дочерних предприятий подают иски о банкротстве, расследуются уголовные дела, как в отношении Османова, так и второго совладельца и по совместительству генерального директора компании Юрия Шульгина (объявленного к тому же в федеральный розыск). Помимо этого, по словам свидетеля, сотрудничающего со следствием, между собственниками бизнеса разгорелся конфликт. Как в МРСЭН сочетаются радость и горе, разбиралась «Лента.ру».

Голливудская свадьба

Гаспар Авдолян и Лолита Османова сообщили о намерении сочетаться браком в довольно оригинальной форме, разослав вместо традиционных приглашений кейсы с видеообращением. Момент получения черного чемоданчика, содержащего помимо приглашения статуэтку «Оскар», набор игральных фишек, ручку и золотую пластину с именами молодых, был запечатлен на YouTube. Из демонстрируемого ролика следует, что новобрачные намерены отпраздновать своей первый семейный праздник 1 июля, в театре Dolby на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе — месте, где происходит вручение кинопремии «Оскар».

Сопутствующие видеообращению предметы из кейса, а также стиль, в котором снят ролик, позволяют предположить, что вечеринка, скорее всего, будет тематической. Сочетание же стилизованного вечера с культовым местом наводит на мысль, что стоимость праздника будет исчисляться суммой не менее чем с шестью нулями — по крайней мере, в рублевом эквиваленте. Хотя бы потому, что театр Dolby может вместить около 3,4 тысячи человек, а его сцена — одна из самых крупных и знаменитых в США. Иногда помещения театра арендуют для проведения частных мероприятий, в том числе свадеб. Впрочем, бракосочетание — не первое масштабное мероприятие, которое устраивают для невесты. Если в Instagram вбить тэги #ЛолитаОсманова в сочетании с #ДеньРождение, то можно оценить размах, с которым поздравляют дочку совладельца МРСЭН. Кроме того, сама за себя говорит страница Лолиты, выступающей в этой сети под псевдонимом reina_dolores.

Конечно, расходами, которые бизнесмены и политики позволяют себе, устраивая бракосочетания любимых чад, никого особенно не удивишь — интернет кишит иллюстрациями подобных примеров. В защиту истеблишмента можно сказать, что как тратить заработанные деньги — это их личное дело. Особенно если они позволяют себе роскошные торжества в обстановке, когда все спокойно и хорошо: бизнес развивается, налоги платятся, контрагенты спокойны.

Однако в случае с холдингом «Межрегионсоюзэнерго», включающим в себя, по данным системы «СПАРК» и «Коммерсанта», такие активы, как «Тагилэнергосбыт» «Челябэнергосбыт», « Архэнергосбыт», «Вологдаэнергосбыт» , Хакакасэнергосбыт», «Роскоммунэнерго», ситуация иная. Как явствует из информации, опубликованной в картотеке арбитражных дел, кредиторы холдинга уже отчаялись дожидаться денег, поэтому в судах рассматривается огромное количество исков к дочерним структурам МРСЭН, а в отношении собственников расследуется несколько уголовных дел.

Часть первая — уголовная

Первая история с криминальным оттенком произошла в 2010 году. Пострадавшей в ней оказалась бывшая сотрудница дочерней структуры МРСЭН Татьяна Романова. До 2009 года Татьяна работала членом правления холдинга «Роскоммунэнерго», а потом стала директором принадлежащего холдингу санатория. Летом 2010-го из сейфа в санатории украли 90 тысяч рублей, было начато расследование данного инцидента. Пока оно шло, по словам Романовой, собственники бизнеса предложили ей сказать сотрудникам правоохранительных органов, что, помимо денег, из сейфа также пропали векселя на 100 миллионов рублей. Бывший сотрудник отказалась. После этого ей стали угрожать. Романова ушла из компании, но ее злоключения на этом не закончились: аффилированный с «Роскоммунэнерго» Мосуралбанк потребовал, чтобы она досрочно погасила ипотечный кредит. Чтобы рассчитаться с банком, Татьяна была вынуждена продать квартиру, после чего решила пойти в УВД «Арбат» города Москвы, написать заявление об угрозах убийством и рассказать некоторые нелицеприятные детали бизнеса «Роскоммунэнерго».

Так, по ее словам, вместо инвестиций в электрогенерирующие компании «Роскоммунэнерго» сконцентрировалось на скупке электросбытовых предприятий, что позволило холдингу к 2010 году стать основным собственником «Вологдаэнергосбыта», «Архангельскэнергосбыта» и «Хакасэнергосбыта», которыми с 2011 года управляет «Межрегионсоюзэнерго», аффилированное со всеми сбытами и самим холдингом «Роскоммунэнерго». По ее словам, бывшие работодатели построили свой холдинг фактически на деньги самого холдинга, на что в период с 2008-го по 2012 год ушло около 2 миллиардов рублей. 

Надо сказать, что огласка происходящего в «Роскоммунэнерго» и МРСЭН для самой Татьяны не прошла бесследно. Как рассказала Романова «Ленте.ру», она начала выступать в качестве свидетеля под государственной защитой. «Через пять дней после того, как я дала показания на компанию Османова, я шла по Арбату и даже не почувствовала, как мне воткнули нож в шею. Меня спасло только то, что я была в капюшоне», — рассказала она. К счастью, Татьяна выжила.

Продолжилась история уже в мае 2013 года, когда, по сообщению сайта МВД РФ, в компании проводились обыски в рамках сопровождения уголовного дела по статье «Мошенничество в сфере предпринимательства», возбужденного в отношении руководителей ОАО «Вологдаэнергосбыт». Сотрудниками экономической полиции было установлено, что в 2010-2011 годах должностные лица энергосбытовой компании предоставляли в Региональную  энергетическую комиссию (РЭК) по Вологодской области заниженные параметры заявленной мощности и передаваемой электроэнергии, что повлекло причинение ущерба  филиалу компании «МРСК Северо-Запада — Вологдаэнерго» в особо крупном размере (более 200 миллионов рублей). При этом «Межрегионсоюзэнерго» тогда, как и сейчас, выполняла функции единоличного исполнительного органа для «Вологдаэнергосбыт», «Архэнергосбыт» и «Хакасэнергосбыт».

Согласно же данным Верховного суда, уголовное дело возбуждено против обоих собственников «Межрегионсоюзэнерго» — и Османова, и Шульгина. «Особенный интерес, кстати, вызывает то, что совладельцы компании при этом уже давно враждуют друг с другом», — утверждает Татьяна Романова, выступающая свидетелем по нескольким уголовным делам, имеющим отношение к МРСЭН.

Надо сказать, что в аналогичных случаях, согласно российской практике, ответственность несут не владельцы бизнеса, а менеджеры, выступающие всего лишь исполнителями. Так, в частности, произошло когда-то с бывшими заместителями генерального директора «Тверьэнергосбыта» Петром Демьяновым и Михаилом Буквиным, работавшими в «дочке» «Энергострима», а также с руководителем «Тулаэнергосбыта» Юрием Любчичем.

Часть вторая — арбитражная

В 2017 году уголовные претензии к «Межрегионсоюзэнерго» получили, кроме уголовного, еще одно измерение — арбитражное. Как писал «Коммерсант», заявление о банкротстве дочерних структур МРСЭН поступило от ряда предприятий холдинга «Россети». МРСК Северо-Запада, МРСК Сибири и МРСК Урала подали серию заявлений о банкротстве «Архэнергосбыта», Вологодской сбытовой компании, «Хакасэнергосбыта», «Роскоммунэнерго». По данным «Россетей», долг последних перед тремя МРСК на начало 2017 года составлял 10,5 миллиарда рублей.

В июне, по информации «Коммерсанта», в борьбу включилась входящая в «Россети» МРСК Урала. Компания подала в Арбитражный суд Челябинской области заявление о банкротстве «Челябэнергосбыта» (ЧЭС), являющегося гарантирующим поставщиком (ГП) электроэнергии региона. В свою очередь, по некоторым данным, ЧЭС является дочерней структурой МРСЭН.

Иск был зарегистрирован 23 июня, но предварительное заседание пока не назначено. Как выяснило издание, основанием для подачи заявления послужили два судебных решения о неисполнении обязательств по погашению задолженности перед сетями в 2011-2012 годах. При этом долг ЧЭС перед МРСК в последней оценивают более чем в 3 миллиарда рублей и высказывают опасение, что он к началу осенне-зимнего сезона он может увеличиться до 5,6 миллиарда рублей. Помимо взыскания долгов в МРСК также намерены добиться лишения «Челябэнергосбыта» статуса ГП. В МРСЭН на запрос газеты не ответили, а в ЧЭС сообщили, что в июне, после судебных споров, вызванных встречными требованиями, судом второй инстанции было определено платежное сальдо, которое, безусловно, будет оплачено. Так ли это — время покажет.

Надо сказать, что Татьяна Романова, которой на момент обращения «Ленты.ру» уже было известно о готовящемся в Лос-Анджелесе бракосочетании из социальных сетей, высказала искреннее возмущение данной ситуацией. «Сбыт в России живет за счет сбытовой надбавки и выполняет посредническую функцию. Через него проходят огромные денежные потоки, которые расходуются подчас, как мы видим на примере МРСЭН, на люксовый образ жизни владельцев и менеджмента, в то время как по всей стране слышен плач и жалобы профильных компаний о нехватке денежных средств», — заявила она. «При этом долги “Межрегионсоюзэнерго“ могут повлечь за собой проблемы, как для других участников рынка, так и для всей страны в целом и сорвать отопительный сезон», — подчеркнула Романова.

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