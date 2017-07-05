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Рынок на подпорках

Как работают новые программы господдержки автоотрасли

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Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

В начале месяца были запущены новые программы государственной поддержки автомобильного рынка, направленные на стимулирование потребительского спроса: «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Русский фермер», «Русский тягач» и «Свое дело». Первые две предназначены для частных лиц, остальные — для корпоративных закупок коммерческого транспорта. На их реализацию до конца года будет выделено 7,5 миллиарда рублей, сумма дотаций может быть увеличена при высоком спросе со стороны покупателей.

В чем заключаются новые меры помощи и какой эффект они произведут на рынок и отрасль в целом — разбирается «Лента.ру»

Помощь как стимул

Наметившаяся тенденция устойчивого, хоть и небольшого роста автомобильного рынка (плюс 4,6 процента в первом квартале) в значительно мере обусловлена успешной поддержкой отрасли. Так, около половины всех проданных автомобилей были реализованы с использованием государственных мер стимулирования спроса. Господдержка давно уже стала для автопроизводителей спасательным кругом: в прошлом году на эти цели правительство выделило 65 миллиардов рублей. По словам президента России Владимира Путина, без этих средств авторынок просел бы на 40 процентов в годовом выражении.

Однако действовавшие до сих пор меры во многом выработали ресурс. Скажем, программа утилизации, запущенная в 2014 году — очевидно, что большинство автовладельцев, готовых расстаться со старой машиной в обмен на скидку в 50 тысяч рублей, уже сделали это. Кроме того, в конце прошлого года Минэкономразвития раскритиковало действующие меры как тормозящие процесс адаптации автопроизводителей под изменившиеся рыночные реалии. Было рекомендовано отказаться от всеохватывающей поддержки сектора и разработать меры, рассчитанные на определенные группы населения и производителей.

В результате адресатами новых программ стали не только покупатели, но и автобренды — для них это должно послужить стимулом для отказа от крупноузловой сборки в пользу развития местного производства. В конце июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что компании с уровнем локализации в 20-80 процентов смогут рассчитывать на увеличение объема поддержки. Отметим, что сейчас концернам выгоднее импортировать детали, нежели открывать в России заводы. Таким образом, новые программы должны способствовать реструктуризации отрасли в целом.

Программы в цифрах

Вышеперечисленные пять программ делятся на лизинговые и кредитные. Меры поддержки частных лиц, «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» — кредитные. Ставка льготного кредитования в текущем году будет рассчитываться как ставка банка по базовым условиям автокредита (не более 18 процентов) за вычетом скидки в пределах 6,7 процента. Помимо льготного кредита с максимальным сроком в три года, покупателем предоставляется скидка на первый взнос в размере 10 процентов от стоимости автомобиля. Эти две программы позволяют взять в кредит транспортное средство не дороже 1,45 миллиона рублей — эта сумма может включать в себя автостраховку. К участию в программах допускаются машины, произведенные в России в 2016 и 2017 годах.

Отметим, что заемщик должен соответствовать некоторым условиям. Так, «Первый автомобиль» подразумевает, что автомобиль действительно первый — при заключении договора это проверяется через базу данных ГИБДД. Ранее предполагалось ограничить возраст заемщика 30 годами, но в итоге от этого условия отказались. В программе «Семейный автомобиль» могут участвовать граждане, имеющие, по крайней мере, двух несовершеннолетних детей. Чтобы воспользоваться любой из этих программ, необходимы водительские права.

Кроме того, банк потребует от заемщика подписать обязательство, что в текущем году он не заключит других кредитных договоров на приобретение автомобиля. Так исключается возможность повторного использования скидки. Список финансовых организаций, участвующих в госпрограммах, еще формируется.

Что касается остальных трех программ, то с их помощью предприниматели могут брать коммерческую технику в льготный лизинг — 10 процентов от первоначального взноса, но не более 500 тысяч рублей за единицу техники. Сельхозпроизводители и представители бизнеса, взявшие в лизинг магистральный тягач, могут рассчитывать на скидку в 12,5 процентов за первый взнос по лизингу.

Ожидаемый эффект

Согласно «Перечню мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2017 году», утвержденному Дмитрием Медведевым в январе, реализация программ поддержки продаж спецтранспорта (школьных автобусов, автомобилей медицинской помощи и так далее), а также программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» позволит в общей сложности реализовать 90 тысяч единиц техники. По оценке участников рынка, на долю двух программ придется около 30 тысяч автомобилей.

Всего в бюджете на поддержку автопрома в текущем году заложено 62,3 миллиарда рублей. Из них 17,5 миллиарда выделено на программу обновления парка, по 10 миллиардов — на льготное автокредитование и льготный лизинг. Еще 7,4 миллиарда пойдут на компенсацию процентных платежей по инвесткредитам. Минпромторг рассчитывает на реализацию 737 тысяч автомобилей.

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