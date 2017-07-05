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«В Сочи можно отдохнуть за 12 тысяч в неделю»

Генеральный менеджер AZIMUT Роза Хутор о летнем отдыхе в горах

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Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В последние годы главный морской курорт Сочи стал еще и главным российским горнолыжным курортом. Причем и летом многие предпочитают останавливаться в Красной Поляне, а в город спускаются лишь для того, чтобы полежать на пляже да пройтись по магазинам. «Лента.ру» поговорила с генеральным менеджером расположенных в Роза Хутор отеля и апартаментов сети AZIMUT Александром Кузнецовым о летнем сезоне, преимуществах отдыха в горах и бюджетных предложениях.

«Лента.ру»: До того как возглавить сочинские отели, вы работали в Москве, Мурманске и за рубежом. Скажите, в чем специфика организации отельного бизнеса в Сочи?

Кузнецов: Чувствуется, что Олимпиада дала мощный толчок развитию всего Большого Сочи, всей инфраструктуры. В частности, возник горный кластер, которого раньше просто не было, появились качественные предложения для туристов — на отельный рынок пришли международные сети, которые задали высокие стандарты качества услуг.

И те гостиницы, которые уже были в Сочи, тоже стали подтягивать свой сервис к уровню международных игроков. Потому что гость уже не хочет жить в какой-то палатке или квартире. Турист ожидает при планировании поездки в Сочи определенного набора услуг и определенного уровня сервиса.

То есть выросли и качество предоставляемых услуг, и требования туристов. И я знаю, что многие небольшие отельеры испытывают из-за этого определенные проблемы. Они раньше не развивали свой бизнес, не вкладывались в сервис и инфраструктуру, но гости все равно ехали из-за недостатка предложений на рынке. А сейчас отдыхающие выбирают гостиницы намного более придирчиво.

Приход крупных игроков не вызвал рост цен на курорте?

Нет, в Сочи сейчас хватает и бюджетных предложений, и люксовых. На выбор туриста еще во многом влияет стоимость авиабилетов, потому что в сезон перевозчики резко задирают цены, не всегда оправданно. Если зимой можно найти билеты из Москвы и обратно за три тысячи рублей, то летом за перелет придется отдать тысяч десять.

Мне кажется, сегодня в Сочи уже нет понятия «сезон». Ведь зимой многие приезжают на курорты Красной Поляны.

Горные курорты вроде нашего стремятся к тому, чтобы уйти от сезонности. И мы по загрузке сейчас видим, что это уже произошло. Даже межсезонья уже нет — если раньше в те или иные периоды некоторые гостиницы просто не работали, то сейчас такого не бывает.

Мне вообще кажется, что летом лучше жить в горах. У нас есть трансферы к морю, а климат в горах намного мягче и комфортнее. Внизу у моря летом очень жарко, слишком людно, у нас с этим гораздо лучше.

Отдых в горах дешевле, активнее, в каком-то смысле разнообразнее. К тому же турист получает и горы и море, в отличие от отдыха на берегу.

Если говорить о загрузке ваших отелей, то какова она зимой и какова летом?

Загрузка зимой и летом примерно одинаковая — более 80 процентов. В межсезонье, когда идут дожди, поменьше, но это вполне логично.

Много ли среди ваших гостей иностранцев?

Приезжают туристы из Ирана и Израиля.

В прошлом году впервые появились чартеры из Германии, и мы сразу увидели результат. В этом году эту программу продолжат, и чартеров станет больше, так что мы ждем гостей из Германии. Бывают англичане и французы, но это самостоятельные путешественники. Их пока немного, но они есть.

Все же большая часть туристов — россияне. Чего не хватает Сочи, чтобы стать международным курортом?

Сочи как горный курорт пока еще просто мало известен, он еще не вышел на международные рынки. Роза Хутор — курорт мирового уровня. Это не только мои слова, это подтверждают и наши гости, которые уже успели объехать весь мир.

То есть сегодня можно сравнить уровень инфраструктуры горного кластера в Сочи и, например, французского Шамони?

Единственный критерий, по которому мы пока проигрываем, — это общая протяженность трасс для катания. Хотя в этом году у нас уже 100 километров трасс — плюс 26 километров по сравнению с прошлым сезоном. Во всем остальном Роза Хутор не уступает.

Одна из проблем — отсутствие единого ски-пасса в горном кластере. Когда его ждать?

Единый ски-пасс пытаются сделать уже несколько лет. В этом году соответствующее поручение правительства подтвердил приезжавший в Красную Поляну Дмитрий Медведев. Сейчас эта система активно прорабатывается. К следующему сезону все будет готово.

Кроме того, курорты соединят между собой дополнительные подъемники.

Сочи и раньше не считался дешевым курортом, однако сегодня отдых в горнолыжном кластере и вовсе ассоциируется у многих в первую очередь не с сервисом и комфортом, а с высокими ценами. На ваш взгляд, какой минимальной суммой семья из трех человек должна обладать, чтобы комфортно отдохнуть здесь, скажем, неделю?

Порядка 35 тысяч рублей, я думаю. В эту сумму входит 12 тысяч на оплату жилья и три тысячи в день на питание.

Где же можно остановиться за 12 тысяч рублей в неделю?

Мы сейчас говорим про лето. И за эту сумму в нашем отеле AZIMUT FREESTYLE можно снять комфортный двухместный номер с дополнительным местом для ребенка.

А какие-то специальные предложения на это лето у вас есть?

У нас есть различные скидки на проживание — при бронировании на много ночей и так далее. Но самое интересное — программа «Горы развлечений». Это пакет услуг, включающий посещение «Сочи Парка» и Sky Park, возможность сходить на экскурсию в горы, воспользоваться «ски-пассом», а также получить скидки на посещение боулинга, аквапарка и других развлекательных центров. Услугу можно забронировать прямо через наш сайт.

То есть, если включить туда же трехразовое питание, получится такой хороший all inclusive. Плюс мы предоставляем всем нашим гостям бесплатный трансфер на наш собственный пляж в Имеретинской долине. Лежаки и полотенца на этом пляже тоже бесплатные.

Кроме того, нужно отметить, что сопоставимый отель у моря летом обойдется в два раза дороже, чем у нас в горах.

В Розе Хутор есть еще апартаменты Valset от AZIMUT, можете о них рассказать немного подробней?

Останавливаться в них предпочитают либо семьи, либо молодые компании из нескольких пар, снимающие трехкомнатные апартаменты и таким образом существенно экономящие на жилье. У нас предлагаются варианты от одно- до четырехкомнатных апартаментов. Причем предложения есть как в самом центре курорта, так и в тихой его части.

Плюс постояльцам апартаментов доступны все те же бесплатные услуги, что и гостям отеля, — трансфер на пляж, детская комната с аниматорами в гостинице, посещение сауны.

Есть мнение, что в России до сих пор огромные проблемы с уровнем сервиса. Сталкиваетесь ли вы с ними и удается ли переучить своих сотрудников?

У нас нет такой проблемы, и я вообще не могу сказать, что с ней сталкивается кто-то из наших коллег — других отельеров в Сочи. Есть некоторая текучка персонала, но с поиском новых сотрудников никаких трудностей не возникает. Когда человек приходит в AZIMUT, он проходит ряд тренингов, программу адаптации и встречает гостя уже подготовленным. И конечно же, мы очень пристально читаем все отзывы на Booking и TripAdvisor, стремимся к тому, чтобы оценки наших гостей постоянно росли.

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