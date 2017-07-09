Культура
 
Последние новости
В Белом доме рассказали о «воодушевлении» от договоренностей с Россией по Сирии
Определились соперники Гассиева и Кудряшова во всемирной боксерской суперсерии
Власти США приговорили хакера из России к девяти годам тюрьмы
Трамп пообещал «так или иначе» решить ядерно-ракетную проблему КНДР
Мэр Горловки получил контузию после минометного обстрела ВСУ
Игрок «Аякса» рухнул на газон в бессознательном состоянии во время матча
МИД Греции обвинил Турцию в срыве международной конференции по Кипру
Популярные новости
Главный бой UFC 213 отменен
Власти США приговорили хакера из России к девяти годам тюрьмы
Психолог проанализировал жесты Путина и Трампа на переговорах
Путин поделился впечатлением от реального Трампа
Овечкин сыграл свадьбу с Шубской
Игрок «Аякса» рухнул на газон в бессознательном состоянии во время матча
Трамп пообещал «так или иначе» решить ядерно-ракетную проблему КНДР

«Я убил Его»

Амос Оз оправдал предательство Иуды

Перейти в «Мою Ленту»
Николай Мухин. Поцелуй Иуды
Николай Мухин. Поцелуй Иуды
Изображение: Вадим Некрасов / Globallookpress.com

Зима 1959‑го, Иерусалим. Вечный студент Шмуэль Аш однажды видит объявление о непыльной работе для гуманитария: интеллектуал Гершом Валд ищет человека, с которым он бы мог вести беседы и споры. Шмуэль часами беседует со стариком и все больше увлекается темой предательства Иуды, на которую то и дело сворачивают философские споры. Новый роман израильского классика Амоса Оза «Иуда» — о предательстве и его сути, о темной стороне еврейско-христианских отношений, наложивших печать и на современную арабо-еврейскую историю. Книга выйдет в издательстве «Фантом Пресс» на следующей неделе. «Лента.ру» публикует фрагмент романа.

И все эти раскаленные часы, пока из ран Его струилась кровь, струилась и иссякала, взывал средний Распятый к Матери Своей. Быть может, и в самом деле Своим угасающим взором Он видел Ее, согбенную, стоявшую у ног Его в кучке женщин, закутанных в одежды, и искавшую своими глазами Его глаза. Или, возможно, сомкнулись уже глаза Его и обратил Он Свой взор лишь вовнутрь Себя и не мог видеть Ее более — ни Ее, ни других женщин, ни всей толпы. Ни разу в течение этих шести часов не призывал Распятый Отца Своего. Вновь и вновь взывал Он: «Мама, мама…» Часами взывал Он к Ней. И лишь в девятом часу, в последнее мгновение, когда душа покидала Его, передумал Он и возопил вдруг к Отцу Своему. Но и в последнем вопле не назвал Он Отца Своего отцом, а возроптал: «Боже Мой! Боже Мой! Для чего Ты меня оставил?». Иуда знал, что с этими словами иссякли жизни — обоих.

Другие распятые, справа и слева от Умершего, продолжали агонизировать на крестах под пылающим солнцем еще час или более. Раны от гвоздей шевелились облаком жирных зеленых мух. Распятый справа исторгал страшные проклятия, и белая пена, клокочущая и пузырящаяся, выступала на его умирающих устах. А распятый слева в страданиях своих время от времени издавал мычание, низкое, отчаянное, замолкал и вновь мычал. Только к среднему Распятому пришел Истинный Покой. Глаза Его закрылись, исстрадавшаяся голова Его поникла, худое тело Его выглядело изнемогшим и слабым, словно тело хилого подростка.

Человек не стал дожидаться, пока троих умерших снимут с крестов и тела их унесут. Как только с проклятиями отлетела душа последнего распятого, человек сразу же покинул место казни, обогнул стены города, безразличный к усталости и жаре, к голоду и жажде, без мыслей, без тоски, опустошенный, лишенный всего, что было в нем во все дни его жизни. Шагая, он чувствовал удивительную легкость, словно наконец-то с плеч его свалилась тяжкая ноша. Каштановой масти плешивый пес, криволапый, с гноящейся спиной приблудился к нему по дороге и теперь бегал вокруг него, заискивая и суетясь. Человек достал из сумки кусок сыра, наклонился и положил перед псом, тот с жадностью проглотил подношение, дважды хрипло пролаял и побежал дальше за человеком. Ноги сами привели путника к старой харчевне, стоявшей на дороге в его родной город Кариот. На пороге харчевни человек снова наклонился к псу. Он дважды погладил его по голове и сказал шепотом: «Ступай себе, пес, ступай и не верь». Пес повернулся и потрусил прочь, опустив голову и поджав хвост, волочившийся меж лапами, но спустя несколько мгновений развернулся, чуть ли не на брюхе пересек порог харчевни и ползком забрался под стол, за которым сидел человек. Там, осторожно положив голову на запыленную сандалию своего благодетеля, лежал он, не издавая ни звука.

Я убил Его. Он не хотел идти в Иерусалим, а я тянул Его в Иерусалим чуть ли не против Его воли. Неделя за неделей я обращался к Его сердцу. Его снедали сомнения и тревоги, вновь и вновь спрашивал Он меня, спрашивал остальных Своих учеников — Он ли Тот Человек? Сомнения не оставляли Его. Снова и снова испрашивал Он знак свыше. Снова и снова охватывала Его жгучая потребность еще в одном знаке. Еще только один последний знак. А я и старше Его, и спокойнее, и более сведущ в жизни, я — когда в минуты сомнений вперял Он Свой взор в мои уста, — я говорил, повторяя снова и снова: «Ты Тот Человек. И Ты знаешь, что Ты Тот Человек. И все мы знаем, что Ты Тот Человек». Говорил утром, говорил вечером, и снова утром, и снова вечером, что в Иерусалим, и только в Иерусалим, идти нам следует. Я намеренно умалял важность творимых Им деревенских чудес, слухи о которых растворялись в тумане других слухов о всевозможных чудотворцах, во множестве бродивших по деревням Галилеи и лечивших больных наложением рук. Слухи эти реяли меж холмов, пока не рассеивались и не растворялись.

Но Он отказывался идти в Иерусалим. «В следующем году, — говорил Он, — быть может, в следующем году». Чуть ли не силой пришлось мне тащить Его в Город навстречу празднику Песах. Снова и снова говорил Он нам, что в Иерусалиме, убивающем своих пророков, Его сделают посмешищем. Единожды или дважды Он сказал, что в Иерусалиме ждет Его смерть. Он испытывал страх и трепет пред Своей смертью, как боится своей смерти всякий человек, хотя в сердце Своем хорошо знал. Знал все, что Его ожидает. И все же отказывался принять то, что всегда знал, и со дня на день ожидал, что будет Ему позволено навсегда остаться лишь целителем из Галилеи, бродящим по деревням и пробуждающим сердца Своей Благой вестью и знамениями.

Я убил Его. Я тянул Его в Иерусалим против Его воли. Истинно, Он был Учителем, а я был одним из Его учеников, и тем не менее Он слушал меня. Подобно тому, как сомневающиеся и колеблющиеся влекомы непреклонностью тех, кто не ведает сомнений. Нередко Он прислушивался ко мне, хотя я умел исподволь вызвать у Него ощущение, будто решение исходит от Него, а не от меня. И другие ученики Его, искатели тени Его, с жадностью пьющие каждое слово Его, и они также зависели от меня, хотя я и знал, как дать им почувствовать, будто мое мнение — это лишь скромное эхо их суждений. Кошель с деньгами они вручили мне, потому что я был старше, опытнее в делах мирских, умел торговаться, потому что был самым настойчивым из них, а еще и потому, что они убедились в том, что даже прожженным мошенникам не провести меня, не заманить в ловушку. В любом месте, где сталкивались мы в наших странствиях с представителями власти, говорил я. Они родом были из деревень у берегов Галилейского моря, а я спустился к ним из Иерусалима. Они были бедняками — детьми бедняков, мечтателями и фантазерами, а я оставил домá и поля, виноградники и почетную должность меж священников Кариота. Я был для них Иерусалимом, сошедшим к ним посрамить их, разоблачить их обман, заклеймить их позором как шайку мошенников и самозванцев, но тут, подобно Валааму, оказался благословляющим их. И вот я присоединяюсь к ним, облачаюсь в их потрепанные одежды, вкушаю с ними их скудные лепешки, хожу босиком, с израненными ногами, как они, и верю, как они, и даже сильнее, ибо воистину открылся Спаситель, этот одинокий, погруженный в себя юноша, этот стыдливый и скромный человек, слышащий голоса, извлекающий из своего чистого сердца чудесные притчи, возвещающий простые истины, истекающие из него, словно воды чистейшего источника, — истины, покоряющие каждое сердце, вести любви и сострадания, прощения и непротивления, радости и веры; этот исхудавший юноша — Он воистину Единственный Сын Бога, и Он явился к нам наконец, чтобы спасти мир, и вот сейчас Он ходит здесь, среди нас, точно один из нас, но не один из нас и вовеки им не пребудет.

Все эти дни Он боялся Иерусалима и даже испытывал отвращение к Городу: к Храму и к священникам, к фарисеям и к саддукеям, к мудрецам и богачам и ко власть имущим. Это был страх провинциала, трепет застенчивого молодого человека, грызущее опасение, как бы не сорвали с лица Его маску, не обратили в посмешище, как бы трезвые взгляды мудрецов и сильных мира сего не оставили Его нагим и непокрытым. Ведь Иерусалим уже видел дюжины дюжин Ему подобных и лишь скользнет по Нему скучающим взглядом, а спустя миг пожмет плечами и повернется к Нему спиной.

Когда мы пришли в Иерусалим, я чуть ли не собственными руками сотворил для Него Распятие. Не отступился. Был упрям и непреклонен. И проникнут страстной верой в то, что конец света стоит на пороге. Никому в Иерусалиме и в голову не пришло распинать Его. Никто не видел ни малейшего повода распинать Его. Во имя чего? Провинциалы, опьяненные Богом, несущие вести и творящие чудеса на базарной площади, почти каждый день стекались в Иерусалим из самых заброшенных уголков этой земли. В глазах священников этот молодой человек из Галилеи был лишь еще одним юродивым проповедником в лохмотьях. А в глазах римлян — сумасшедшим попрошайкой, который болен Богом, как и все евреи. Четыре раза ходил я в Зал Тесаного камня и представал перед первосвященником и перед главными священнослужителями, говорил снова и снова, пока не пришла мне мысль, что следует внушить им, будто этот прорицатель отличается от всех других прорицателей и вся Галилея околдована Его чарами, а я собственными глазами видел, как ходит Он по воде и изгоняет бесов, превращает воду в вино, а камни — в хлеб и рыбы. И к римлянам ходил я, к военачальникам, командовавшим армией и полицией, к советникам прокуратора Иудеи, выступал перед ними, излагая свои мысли гладко, ловко, напористо, и постепенно мне удалось посеять опасения в сердцах достопочтенных римлян: мол, этот изнеженный человек, по сути — повод для бунта, источник вдохновения для тех, кто восстает против власти Рима. Убеждал до тех пор, пока не добился того, что они решили, хотя и без особого воодушевления, принять мой совет, не потому что и вправду были убеждены в том, что молодой человек, о котором я говорю, более опасен, чем все остальные, но только лишь из глубокого равнодушия: одним распятым больше, одним распятым меньше. Каждый гвоздь в Его плоть вонзил я. Каждую каплю крови из Его Чистого Тела пролил я. Он ведь с самого начала точно знал, каких пределов достигает сила Его, а я не знал. Я верил в Него намного больше, чем Он верил в Себя. Я побуждал Его обещать новые небеса и новую землю. Царство, которое не от мира сего. Пообещать Избавление. Пообещать бессмертие. А Он ведь намеревался только продолжать ходить по стране, лечить больных, насыщать голодных, сеять в сердцах семена любви и сострадания. Не более.

Я любил Его всей душой и верил в Него полной верой. Это не было только любовью старшего брата к брату младшему, который лучше его, и не только любовью мужчины взрослого и опытного к юноше нежному, и не только любовью ученика к своему Великому Учителю, который младше ученика, и даже не столько любовью верующего полной верой к творящему чудеса и знамения. Нет. Я любил Его как Бога. И, в сущности, любил Его намного больше, чем любил Бога. И, по сути, я с юности вообще не любил Бога. И даже испытывал к Нему отвращение: Бог ревнивый, злопамятный, взыскивающий с сыновей за грехи родителей, Бог жестокий, мрачный, неприятный, мстительный, мелочный, проливающий кровь. А Сын Его в глазах моих был любящим, и милосердным, и прощающим, и жалеющим, и еще, если пожелает, умным, острым, с теплым сердцем и даже забавным. В сердце моем Он унаследовал место Бога. Он был для меня Богом. Я верил, что смерть не может коснуться Его. Я верил, что еще сегодня свершится в Иерусалиме самое великое чудо. Чудо последнее и окончательное, и после него не будет больше смерти в мире. И после этого чуда не будет более никакой нужды в чудесах. Чудо, после которого придет Царство Небесное и только Любовь воцарится в мире.

Тарелку с мясом, которую поставила передо мной беременная служанка с рябым лицом, я отправил под стол, пусть пес поест. Вино оставил нетронутым. Я поднялся, вытащил кошель с нашими деньгами и почти грубо сунул его за пазуху девушке, не обменявшись с ней ни единым словом. С этим я и ушел, потому что видел, как солнце уже клонится. Беспощадный свет смягчился, словно охваченный сомнениями. Близлежащие холмы казались пустынными, пустая и пыльная дорога убегала к самому горизонту. Его голос, тонкий, исполненный боли, голос раненого ребенка, брошенного в одиночку умирать в поле, — «Мама, мама», — все звучал в моих ушах и когда я сидел в харчевне, и когда вышел и отправился дальше. Я тосковал по Его доброй улыбке, по Его обычаю сидеть умиротворенно в тени платана или виноградной лозы и говорить с нами, порой так, будто слова, слетающий с уст Его, удивляют и Его Самого.

По обе стороны дороги тянулись оливковые рощи, смоковницы и гранатовые деревья. Над линией горизонта, над вершинами далеких гор уже поднимался легкий туман. Фруктовые сады манили тенью и прохладой. В одном из садов я увидел каменный колодец с деревянным журавлем. Внезапно переполнился я великой любовью к этому колодцу. Надеялся, что до скончания веков не иссякнет он и будет утолять всех жаждущих. Ненадолго сошел я с дороги, приблизился к колодцу, испил чистейшей воды из корытца, снял с журавля веревку и намотал себе на руку. Затем продолжил свой путь.

За виноградниками и фруктовыми садами, на пологих склонах холмов, куда ни кинь взгляд, зеленели поля пшеницы и ячменя. Бескрайние поля эти выглядели заброшенными. Столь бескрайними и заброшенными были они, что безмерность и запустение их даровали мне вдруг малость облегчения. Душераздирающий вопль, целый день звучавший эхом в моих ушах, утих. В этот миг озарение снизошло на меня, и понял я в сердце своем, что все это — горы, вода, деревья, ветер, земля, вечерние сумерки, — все это пребудет вечным и неизменным. Все слова наши преходящи, но все вокруг не минует и не угаснет, а будет длиться бесконечно. А если и случатся когда-нибудь перемены, то будут они, несомненно, ничтожными, не более того. Я убил Его. Я возвел Его на крест. Я вонзил гвозди в плоть Его. Я пролил кровь Его. Несколько дней назад, по дороге в Иерусалим, на склоне одного из этих холмов охватил Его внезапно голод. Он остановился перед смоковницей, уже зеленеющей, но время плодов ее еще не пришло. И мы остановились вместе с Ним. Обеими руками раздвигал Он листья, искал плоды, не найдя ни единого, встал Он и проклял вдруг смоковницу. В ту же секунду пожухли и опали все листья ее. Только ствол и ветви остались, голые и мертвые.

Зачем Он проклял ее? Какое зло причинила она Ему? Никакого порока не было в смоковнице. Ведь ни одна смоковница в мире не дает, не способна дать плоды в дни, предшествующие празднику Песах. Если душа Его жаждала съесть плоды дерева, кто мешал Ему совершить одно из Его чудес, взрастить на смоковнице в одночасье плод для Него прежде времени, подобно тому, как превратил Он камни в хлеб, а воду — в вино? Зачем Он проклял ее? Чем согрешила перед Ним смоковница? Отчего забыл Истину, изреченную Им же, преисполнившись вдруг отвращением и жестокостью? Тогда, возле той смоковницы, должен был я распахнуть глаза свои и увидеть, что Он — не более чем плоть и кровь, нам подобный. Великий — не сравниться с Ним, чудесный — не уподобиться Ему, глубокий безмерно — не достичь никогда глубин Его, но плоть и кровь. Тут же на месте я должен был всей силою ухватиться за край одежды Его, оборотить Его и наши лица вспять: сей же миг обращаем стопы наши и, не медля, возвращаемся в Галилею. Не идем в Иерусалим. Нельзя Тебе в Иерусалим. Они убьют Тебя в Иерусалиме. Мы принадлежим Галилее. Мы вернемся туда и будем странствовать из деревни в деревню, ночевать где придется, Ты будешь, по силам Твоим, облегчать участь страждущих и ширить весть любви и милосердия, а мы — идти за Тобой до последнего нашего дня.

Но я оставил без внимания проклятие смоковницы. И упорно вел Его в Иерусалим. А сейчас вот вечер спускается, и пришли уже суббота и праздник. Не для меня. Мир пуст. Последний тусклый свет гладит верхушки холмов, ничем не отличаясь от вчерашнего и позавчерашнего вечернего света. И ветер с моря во всем подобен ветру, приносившему прохладу вчера и позавчера. Весь мир пуст. Кто знает, вдруг еще возможно вернуться в харчевню, к беременной некрасивой служанке, чье лицо изъедено прыщами, взять ее под опеку, стать отцом для ребенка, которого носит она во чреве своем, и жить с ней и с ребенком до конца дней моих. Усыновить и бродячего пса. Но харчевня уж заперта и темна, и нет в ней ни единой живой души. Первая звезда сияет в темнеющих небесах, и я говорю ей шепотом: “Не верь”. Вон за тем поворотом дороги ждет меня мертвая смоковница. Я осторожно проверяю одну ветку за другой, нахожу подходящую и перекидываю через нее веревку.

Перевод В. Радуцкого

Перейти в «Мою Ленту»
Другие материалы рубрики
Культура00:13 6 июля
«Венера и Марс с амуром и конем»

Дожили до дожей

За что нужно ценить Тициана, Тинторетто и Веронезе, если ты не историк искусства
19:46 8 июля

Отмену балета Серебренникова в Большом театре объяснили неготовностью постановки

16:06 8 июля

«Нашествие» в 2018 году перенесут на август

13:00 8 июля

На «Нашествии» показали робота-пожарного

Культура00:0628 июня
Вим Вендерс

«Я по нотам не читаю»

Вим Вендерс о том, зачем в 71 год поставил свою первую оперу
12:03 7 июля

На открытии «Нашествия» споет Бутусов с детским хором

21:05 8 июля

Мединский прокомментировал свои слова о «показательной порке» музейщиков

23:24 7 июля

Орнелле Мути смягчили приговор за фальшивый больничный ради ужина с Путиным

Культура00:11 8 июля
Жан Сагадеев

Гиблое дело

Артисты, умершие при загадочных обстоятельствах
18:38 6 июля

«Союзмультфильм» выиграл суд у мороженщиков

14:53 8 июля

Большой театр отложил премьеру балета в постановке Серебренникова

18:18 7 июля

Архангельский Минкульт открестился от изъятия книг фонда Сороса

Россия
Страсти и подвиги отца Валерия
Зачем успешный бизнесмен сменил костюм на рясу и уехал в глухую тверскую деревню
Игорь ПушкаревПридержали бурю
Чем угольная пыль и арестованный владивостокский мэр грозят губернатору Приморья
Владимир Путин и Дональд ТрампОбещанного полгода ждут
Встреча Путина и Трампа прошла под выстрелы и вой сирен, но была не напрасна
Сокращение числа участников акций Навального объяснили разочарованием граждан
В Москве задержали 70 волонтеров штаба Навального
Путин отказался кататься на неготовом лимузине проекта «Кортеж»
Путин в шутку пообещал отомстить Белому дому за американских журналистов
Все материалы
Мир
Уже не торт
Японцы хотят жениться, но не делают этого
Добро пожаловать в ад
Антиглобалисты встретили саммит G20 в Гамбурге массовыми беспорядками
Афганские беженцы в ГерманииПогостили и хватит
Европейские страны высылают мигрантов обратно
Тимофей Бордачев: Как иметь дело с Трампом?
С какими установками Россия должна выходить на переговоры с Западом
Психолог проанализировал жесты Путина и Трампа на переговорах
Эрдоган поведал о политическом самоубийстве Германии
Меркель анонсировала телефонный разговор в «нормандском формате»
Все материалы
Бывший СССР
Бронзовый век
Решатся ли власти Эстонии снести памятник советским воинам в Тарту
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Дело о «советской агрессии»
Почему Литва обвиняет россиян в вильнюсских беспорядках 1991 года
Глава Южной Осетии пострадал в ДТП в Абхазии
В Южной Осетии опровергли информацию о ДТП с участием президента Бибилова
США и Россия договорились создать канал связи по Украине
Пьяный украинский солдат убил сослуживца в городе Счастье
Все материалы
Финансы
Антон СилуановОбъединяй и властвуй
Как правительство растратит деньги будущих пенсионеров
Путин назвал очевидным выход экономики России из рецессии
Греция получит от ЕС 8,5 миллиарда евро финансовой помощи
Путин указал Трампу на несправедливость ограничений в мировой торговле
Доходы России от экспорта нефти выросли в полтора раза
ОПЕК пожелала ограничить добычу нефти в Нигерии и Ливии
Минсельхоз попытался разубедить россиян в дороговизне овощей
Все материалы
Бизнес
Пыль в глаза
Почему экспорт угля в порту Находки стал синонимом экологической катастрофы
Больше чем кролики
О том, как под Брянском решили разводить французских кроликов
Рынок на подпорках
Как работают новые программы господдержки автоотрасли
ФАС одобрила присоединение «Техносилы» к «Эльдорадо»
Путин заявил о важности «Северного потока-2» для Европы
Назначен новый руководитель «Почты России»
Лидеры «Большой двадцатки» договорились оставить рынки открытыми
Все материалы
Силовые структуры
ЗРК Patriot на учениях на Тайване, июль 2006 годаВосемь батарей за восемь миллиардов
Зачем Польше американские зенитные комплексы
Спят усталые
Из-за чего произошла унесшая 14 жизней автокатастрофа в Татарстане
Пуск МБР «Хвасон-14»Под знаком Марса
К чему приведет КНДР запуск угрожающей США баллистической ракеты
В Италии арестован предполагаемый участник нападения на Дом печати в Грозном
Глава калининградского департамента строительного надзора попался на взятке
СК заинтересовался вырезанной на груди осужденного фамилией сотрудника колонии
Суд вынес приговор и амнистировал фигурантов дела о гибели главы Total
Все материалы
Наука и техника
Откуда не ждали
Apple готовит замену iPhone
Полная дичь
Захватывающе прекрасные и вызывающе ужасные снимки дикой природы
Снуп ДоггСкосили траву
Раскрыто влияние марихуаны на мозг
Фотограф снял Юпитер на Game Boy
Доказана польза шоколада для мозга человека
Жертвы обстоятельств
Что заставляло обычных немцев безжалостно истреблять другие народы
Первую клонированную ГМО-собаку вывели в Китае
Все материалы
Спорт
Гарри КаспаровКороль или пешка
Почему оппозиционер Каспаров решил вернуться в большие шахматы
Главный бой UFC 213 отменен
Определились соперники Гассиева и Кудряшова во всемирной боксерской суперсерии
Федерер обыграл немца Зверева на Уимблдоне
Игрок «Аякса» рухнул на газон в бессознательном состоянии во время матча
Президент России поздравил Овечкина и Шубскую со свадьбой
«Спартак» представил форму на новый сезон
Все материалы
Культура
Николай Мухин. Поцелуй Иуды«Я убил Его»
Амос Оз оправдал предательство Иуды
«Венера и Марс с амуром и конем»Дожили до дожей
За что нужно ценить Тициана, Тинторетто и Веронезе, если ты не историк искусства
Жан СагадеевГиблое дело
Артисты, умершие при загадочных обстоятельствах
Отмену балета Серебренникова в Большом театре объяснили неготовностью постановки
Паук, например
Кино недели с Денисом Рузаевым: от шестого «Спайдермена» до енота-искусителя
На «Нашествии» показали робота-пожарного
Мединский прокомментировал свои слова о «показательной порке» музейщиков
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это самый халяль»
Кто разводит бычков на мясном аналоге биткоина
Ушли по-темному
Создатели крупнейшего рынка наркотиков в Tor исчезли с деньгами клиентов
«Понимание сложных мемасов растет»
Создатель MDK о культуре мемов, войне с православными и любви подростков к Tor
Медведев поручил создать портал с данными обо всех россиянах
Нескольких немецких журналистов лишили аккредитации на саммите G20
Дожди заставили Москву и Петербург запастись свитерами и полюбить доставку еды
Трамп оценил первый день саммита G20 и выложил фотоподборку
Все материалы
Ценности
Бриллиантовое лето
Чем соблазняют состоятельных женщин ведущие ювелирные дома
Обе хороши
Шокирующая новая мода на Неделе haute couture в Париже
Dior выпустил украшения в честь версальских садов
Boss показал очередную капсульную коллекцию Джейсона Ву
MGSM и Diadora оденут мужчин в серебристые треники
Рианна обует интернет-пользователей
Azzedine Alaïa одел моделей в леопардовые сапоги-чулки
Все материалы
Путешествия
Боже, храни Эфиопию
Почему самая христианская страна Африки — лучшее направление для туристов
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Немецких туристов в Испании назвали отбросами
Пассажир-каратист побил таможенника в нью-йоркском аэропорту
Туристо нон грата
Как штамп в паспорте может испортить отпуск
Глава Ростуризма позвал украинцев на отдых в Крым
Избиение туристов в США попало на видео
Все материалы
Из жизни
Побег из гарема
Она не захотела быть одиннадцатой женой арабского магната и добилась успеха сама
Момент смертельного падения акробата с 30-метровой высоты попал на видео
MTV MUSIC AWARDS, LOS ANGELES, AMERICA - 1998 Rose Mcgowan and Marilyn Mason 1998Срам десятилетия
От стрингов до «голого платья»: одежда, возмущавшая общественность в разные годы
Дрон с кусачками помог преступнику в США сбежать из тюрьмы
Робот-официант в платье вызвал ажиотаж в пакистанской пиццерии
Найди клад сумасшедшего миллионера
Сокровище ждет своего героя, но двое смельчаков уже погибли
Столетняя американка сообщила секрет долгой жизни
Все материалы
Машины, которым пора вернуться в РФ
Эти девять автомобилей просто обязаны появиться в России вслед за Nissan Juke
Тест-драйв новой Mazda CX-5
Как инженеры Mazda научили новый CX-5 ездить по плохим дорогам лучше конкурентов
Новейший истребитель России Су-30СМ и спорткупе Infiniti
Машины, на которых вы не прокатитесь. Специальный выпуск
Детские машины, которым позавидуют взрослые
Самые крутые тюнинг-машинки для будущих водителей
«УАЗ» позовет в сервис всех покупателей «Патриота» за последние три года
Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada
Ferrari решилась на выпуск кроссовера
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы