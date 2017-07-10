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С заботой о малышах

В каком отеле Пхукета остановиться, если вы путешествуете с детьми

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Семейный отель Angsana Laguna Phuket — «младший брат» Banyan Tree Phuket. Расположен в курортном комплексе Laguna Phuket, в пяти минутах от Banyan Tree. На его территории находится огромный детский клуб, выполненный в стилистике «домика на крыше», с множеством развлекательных и обучающих программ для детей от 4 до 14 лет. Это целый курорт внутри курорта: для малышей здесь есть свой ресторан и даже детский спа-комплекс, где проводят процедуры со специальными ингредиентами — ванилью, шоколадом и фруктами.

В отеле также действует большой детский клуб в стилистике Tree House Kids Club с неограниченным выбором развлечений для всех возрастов — от года до 16 лет.

Пляж Бангтао — один лучших на Пхукете: здесь чисто и спокойно. Удобный заход в море, дно ровное и песчаное, что так нравится детям. Бассейн длиной 323 метра опоясывает весь курорт. Купаться там комфортно и взрослым, и малышам. Для семей — бесплатные развлечения — например, экскурсии по лагуне на каяке.

Номера оборудованы всем необходимым для родителей с маленькими детьми.

Angsana Laguna Phuket — это более 600 акров парков, огромный выбор развлечений на любой вкус, шопинг-галереи, собственный туроператор, более 30 ресторанов и кафе.

Отель старается не делать разницы между взрослыми и детьми — всех обслуживают одинаково, но отдельные детские услуги, конечно же, имеются. Например, во всех ресторанах есть специальное детское меню, а Tree House Café создано именно для самых маленьких гостей. Другая услуга, которой отель по-настоящему гордится, — это детское спа. Там ждут малышей от семи лет, а в процедурах используются какао, клубника, огурец и киви. Для мальчиков предусмотрен массаж, для девочек — процедура для кожи лица. Также проводятся специальные уроки йоги для родителей с детьми: они организованы так, чтобы всем было весело. По соседству — гольф-клуб, где периодически устраиваются турниры.

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