Россия
 
Последние новости
СМИ узнали о зеркальных мерах Москвы в ответ на высылку дипломатов из США
Генпрокуратура заинтересовалась приговором обездвиженному инвалиду за разбой
Вячеслав Зайцев раскритиковал новую форму «Спартака»
Вирус атаковал кассовые терминалы и похитил данные банковских карт россиян
Доказана польза кофе для продления жизни
В Калифорнии тинейджер за неделю выиграла в две лотереи 650 тысяч долларов
В Белом доме заявили о поддержке законопроекта о санкциях против России и Ирана
Популярные новости
Генпрокуратура заинтересовалась приговором обездвиженному инвалиду за разбой
Вирус атаковал кассовые терминалы и похитил данные банковских карт россиян
Доказана польза кофе для продления жизни
Минобороны раскритиковало утверждение Киева о «контрактнике» Агееве
Вячеслав Зайцев раскритиковал новую форму «Спартака»
В Калифорнии тинейджер за неделю выиграла в две лотереи 650 тысяч долларов
На концерте рядом с Лукашенко заметили 21-летнюю фотомодель

«Если знать о предрасположенности, можно предохраняться»

Поможет ли генетика победить неизлечимые болезни

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Mario Tama / Getty Images

Главный тренд современной медицины — индивидуальный подход к пациенту. Еще недавно фармацевтические препараты считались универсальным средством для лечения конкретных болезней. Однако сейчас становится ясно, что реакция больных с одной и той же патологией на одно и то же лекарство может сильно отличаться в зависимости от генотипа. Ученые уверяют, что по индивидуальному генному профилю можно точно подобрать необходимое лекарство и даже предсказать, какие болезни подстерегают человека в будущем. О том, насколько точны эти методы и в какой мере они доступны россиянам, «Ленте.ру» рассказал заведующий отделом молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Герман Шипулин.

«Лента.ру»: Скоро ли мы получим генетические паспорта, в которых будет «график» всех болезней, которым подвержен конкретный человек?

Шипулин: Медицинская генетика пока не владеет всей информацией о генетических синдромах. Считается, что сегодня описана только половина. Геном человека — это 3,6 миллиарда нуклеотидов. И только 10 процентов из них кодируются, то есть содержат в себе зашифрованную информацию. Много лет назад, когда я учился в медицинском вузе, преподаватели нам говорили, что оставшиеся 90 процентов — мусорная ДНК. Но сейчас уже доказано, что в этом «мусоре» содержится информация. Правда, мы мало о ней знаем. Пока никто не умеет связать каждую мутацию генов с какой-то сложной медицинской проблемой.

В будущем такая возможность появится?

Безусловно. Но до определенных пределов. В плане прогнозов у генетиков два ключевых направления: онкология и неинфекционные болезни. Основное свойство биологической системы: воспроизвести себя так, чтобы не было поломок. И в этом задействовано очень много генетических локусов (местоположение определенного гена на генетической карте хромосомы, — прим. «Ленты.ру»). Поломки в каждом из них приводят к драматическим последствиям. Клетка начинает размножаться неконтролируемо. Растет опухоль. Соответственно, если мы находим мутацию, то есть поломку в тех генах, которые приводят к опухолям, — бьем тревогу. Об этом история с Анжелиной Джоли: у нее нашли мутацию в генах BRCA-I и BRCA-II. По мнению генетиков, с высокой вероятностью это могло бы привести у нее к раку груди и яичников. В целях профилактики она решила удалить эти органы.

То есть можно сделать анализ и узнать, угрожает ли человеку какой-то вид рака?

Пока нет, но это вопрос ближайшего будущего. Компания, которая работала с Анжелиной Джоли, «расковыряла» больше 20 тысяч мутаций BRCA-I и BRCA-II. Выяснилось, что именно эти два гена отвечают за 70 процентов наследственных раков молочной железы и яичников. Они сейчас строят базу данных по 25 онкогенам. Когда она заработает, можно будет тестировать на наследственный рак молочной железы с точностью 95-97 процентов. Эти BRCA отвечают и за другие виды онкологии. Например, рак простаты. Но здесь пока собрано мало информации. Поэтому вероятность прогноза — около 25 процентов. Но в России, к сожалению, обычному человеку практически негде протестировать себя на наследственный рак. На всю страну всего три-четыре лаборатории, где это можно сделать нормально. Наш институт сейчас разрабатывает тесты по BRCA. Закрытая база данных о генных мутациях у фармацевтических компаний очень хорошая. А та, которая в публичном доступе, содержит ошибки. Поэтому это все нужно проверять, исправлять.

Сейчас входит в моду персонализированная медицина — подбор лекарств, которые могут вылечить конкретного пациента. Вы занимаетесь этим?

По каждой патологии — ВИЧ, гепатиты, инфекционные болезни и т.д. нужны свои исследования. У нас сейчас в лаборатории стоит прибор, умеющий это делать с опухолями, в формировании которых задействованы 15 онкогенов. Это значит, что мы проверяем больше полутора тысяч мутаций. Прибор выдает расклад по опухоли: ген такой-то, мутация такая, подходят препараты такие-то. Дальше смотрим — есть ли они в России. Если нет, программа направляет на сайт, где можно узнать об альтернативных препаратах. Там же есть информация, проходят ли в мире испытания новых лекарств. Больной может подать заявку на участие в исследованиях.

Как в вам попадают пациенты?

Мы сотрудничаем с больницами. Они направляют к нам пациентов. Но пока мы проводим диагностику в рамках научных исследований. В частности нас интересует функциональная эпидемиология в России. Мы берем опухоль, секвенируем геном (определение аминокислотной последовательности ДНК — прим. «Ленты.ру»), определяем, какие там мутации.

Выясняете, какие виды рака чаще всего встречаются у россиян?

Речь не только об онкологии. Смотрим, какие и где чаще всего распространены мутации генов. По этим мутациям, в свою очередь, идет интересная эпидемиология. В Дагестане, к примеру, есть достаточно изолированное селение, где из-за близкородственных скрещиваний очень много глухих. Как выяснили ученые, такое происходит, если люди живут в узкой популяции. Жители поселка генетически очень схожи, хотя формально не являются родственниками. Если бы сделать тесты, показывающие наличие генетических частот, можно было бы по этому признаку изучить всю Россию.

Что это даст?

Мы, например, поймем, насколько подвержены тому или иному генетическому заболеванию разные группы населения. Если в каком-то регионе высок риск возникновения массовых генных мутаций, имеет смысл оформлять фармкомпаниям запрос на разработку нужного препарата. А также вести разъяснительную работу с населением. Если человек хочет оставить здоровое потомство, ему лучше знать, есть ли у него генетические мутации. Этим можно управлять. Есть ЭКО, усыновление, суррогатное материнство. А еще это может помочь больным. Например, при некоторых редких патологиях в кровь вводятся ферменты, которые купируют все негативные симптомы. В прессе уже писали о ребенке, который прозрел. Из-за генных мутаций в сетчатке глаза синтезировался патогенный белок. Когда этот белок устранили, ребенок впервые увидел разноцветные воздушные шарики. Сейчас идет активная работа в области генной терапии. Но пока это касается каких-то узких, локальных проблем. Мы еще плохо представляем, как можно отредактировать геном во всем организме. Задача фантастическая. Но в дальнейшем — почему нет?

Но ведь бывают болезни, не связанные с мутацией?

Большинство заболеваний связано в первую очередь с негативным воздействием окружающей среды. Но часто даже и там есть генетический компонент. Мы совместно с институтом неврологии работаем сейчас над генетикой инсультов. Конкретного гена, чья мутация приводит к развитию этой болезни, нет. Но есть сотни генов, сочетания которых, наряду с факторами окружающей среды, делают ранний инсульт практически предопределенным. Наши ученые поставили себе цель выяснить, что это за гены. Смотрели пациентов, перенесших инсульт. Брали из специальных баз данных генные мутации, засветившиеся когда-то в связи с инсультами. И смотрели, насколько часто встречается эта комбинация у заболевших по сравнению с теми, у кого инсульта не было. Нашли определенную связь.

Насколько она существенна?

Выяснилось, что примерно в 30 процентах инсультов виновата наследственность. В свое время было международное исследование на близнецах, которое тоже доказывало, что треть нарушений мозгового кровообращения — генетика. Инсульты молодеют. Это происходит еще и потому, что сейчас живет второе послевоенное поколение. Во время войны многие носители «гена инсульта» погибли на фронте, не оставив потомства. Сейчас они живут и передают свои гены потомкам. Поэтому фактор генетики играет все более важную роль. А если человек будет знать о своей предрасположенности, сможет «точечно предохраняться». Например, выявили сосудистые факторы воспаления. Тогда, возможно, будут эффективны противовоспалительные средства. При мутации систем свертывания крови тоже разработана терапия.

Где-то можно сдать тест на предрасположенность к инсульту?

Пока нет. Тестовый набор для инсультов еще не зарегистрирован по формальным причинам. Надеемся, что в ближайшее время это удастся сделать.

Почему вы непременно хотите создать российские тесты для молекулярной диагностики? На Западе ведь существуют аналоги. Нет ощущения, что мы изобретем велосипед, да еще втридорога?

Во-первых, некоторых тестов пока нет нигде в мире. Взять тот же инсульт. А во-вторых — не должно быть дороже. Хотя в онкологии мы только начинаем работать, в инфекционных болезнях мы, например, совершили прорыв. У нас тут полное импортозамещение. Все анализы в больницах, поликлиниках делаются на отечественных реагентах.

Сейчас не без оснований многие не доверяют российскому производству в рамках медицинского импортозамещения.

Если я просто скажу, что у нас все хорошо, вы же не поверите. Нужны доказательства. Проводятся международные испытания, публикуются статьи. У меня в РИНЦе (Российский индекс научного цитирования — прим. «Ленты.ру») около 600 публикаций за 25 лет. Тестовые наборы, которые мы производим, стараемся давать для апробации западным клиницистам. И самое главное — наши тесты для инфекций активно покупают. Продаем их в 40 стран мира. В нашем институте уже сейчас строится лаборатория для разработки генной терапии. Мы работаем над двумя направлениями: хронический гепатит В и ВИЧ. Наша задача — придумать, как уничтожить эти вирусы внутри клетки. А что касается ВИЧ, кроме лечения, это еще и работа над специальной вакциной. Если выключить рецепторы, с помощью которых вирус иммунодефицита проникает в организм, то так можно его обезвредить. Эффективность такой вакцины от ВИЧ мы оцениваем в 70-80 процентов.

Когда результат планируете получить?

Думаю, в течение пяти лет сделаем препараты. Над вакциной против ВИЧ и лекарствами работают несколько групп в разных странах, в том числе в США. Конкуренция сильная — это стимулирует, и мы не отстаем. А что касается гепатита В — тут наша работа приоритетная.

Вас послушаешь — начинаешь верить, что у нас все отлично. А потом читаешь форум ВИЧ-положительных, где они жалуются, что их кормят устаревшими препаратами, которые даже для Африки не закупают. Почему?

В стране достаточно реальных научных разработчиков, не жуликов, которые могли бы, если их нормально профинансировать и потом спросить результат, сделать что-то на мировом уровне. Наверное, проблема в организации и финансировании.

Наталья Гранина

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российские ученые объяснили природу гипертонии
Ученые определили происхождение лейкемии
Объяснена невозможность заснуть рано
Другие материалы рубрики
Россия00:12 8 июля

Страсти и подвиги отца Валерия

Зачем успешный бизнесмен сменил костюм на рясу и уехал в глухую тверскую деревню
21:5310 июля

Пожар в торговом центре «РИО» в Москве потушен

06:1510 июля

В Госдуме предложили разрешить публично отрекаться от украинского гражданства

20:4610 июля

Посвященный исторической памяти фестиваль фотографии начнется 2 августа в Угличе

Россия00:01 1 июля

Родила — убила

Почему матери лишают жизни новорожденных детей
20:5110 июля

Введение Киевом биометрического контроля для россиян сочли хамством

20:1310 июля

Пранкеры разыграли «борзое» руководство завода в Нижнем Тагиле

22:36 9 июля

Названы сроки начала пляжного сезона в Москве

Россия00:0518 июня

«Нас жгут и травят? Переживем»

Кто угрожает переселенцам-староверам из Боливии. Второй репортаж «Ленты.ру» с Дальнего Востока
20:3610 июля

Власти Ставрополья подарят юноше новое фортепиано взамен утонувшего при паводке

20:1110 июля

Пожарный поезд привлекли к тушению загоревшегося ТЦ «РИО» в Москве

18:5910 июля

Хозяин найденных под Геленджиком розовых собак избежал уголовного преследования

Россия
«Если знать о предрасположенности, можно предохраняться»
Поможет ли генетика победить неизлечимые болезни
Пожар в торговом центре «РИО» в Москве потушен
Страсти и подвиги отца Валерия
Зачем успешный бизнесмен сменил костюм на рясу и уехал в глухую тверскую деревню
Посвященный исторической памяти фестиваль фотографии начнется 2 августа в Угличе
Введение Киевом биометрического контроля для россиян сочли хамством
Пранкеры разыграли «борзое» руководство завода в Нижнем Тагиле
Власти Ставрополья подарят юноше новое фортепиано взамен утонувшего при паводке
Все материалы
Мир
Indian Prime Minister Narendra Modi, left, and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu embrace at the end of a joint press conference at Netanyahu's residence in Jerusalem, Israel, Tuesday, July 4, 2017Индийский слон в ближневосточной лавке
Зачем премьер-министр Моди ездил в Израиль
Тимофей Бордачев: Как иметь дело с Трампом?
С какими установками Россия должна выходить на переговоры с Западом
Афганские беженцы в ГерманииПогостили и хватит
Европейские страны высылают мигрантов обратно
В гости к вам пришел джихад
Куда отправятся боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке
Трамп согласился на создание с Россией рабочей группы по кибербезопасности
В Белом доме заявили о поддержке законопроекта о санкциях против России и Ирана
Итальянская полиция обнаружила «фашистский пляжный клуб» почитателей Муссолини
Все материалы
Бывший СССР
Усидеть молодым
Самые юные политики бывшего СССР
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Звездная болезнь
Почему Киеву необходимо осваивать космос с Китаем
Украина расширит санкции в отношении России
В Киеве пожаловались на умопомрачение бойцов АТО из-за российского ТВ
На концерте рядом с Лукашенко заметили 21-летнюю фотомодель
Гройсман признал отсутствие денег на украинизацию школ
Все материалы
Финансы
«Раздувалась как лягушка»
Как один из крупнейших банков России оказался на грани краха
Орешкин понадеялся прожить 2017 год без резких скачков курса рубля
Ренессанс не наступит
Как цепляется за жизнь старейший банк мира
Гройсман оценил потери экономики Украины от «агрессии» России в 16 процентов ВВП
Кудрин предрек России потерю статуса технологической державы
Отток капитала из российских активов подскочил в 74 раза
Кудрин прокомментировал ситуацию с банком «Югра»
Все материалы
Бизнес
Пыль в глаза
Почему экспорт угля в порту Находки стал синонимом экологической катастрофы
Больше чем кролики
О том, как под Брянском решили разводить французских кроликов
Рынок на подпорках
Как работают новые программы господдержки автоотрасли
«Норникель» вошел в репутационный рейтинг EmCo
«Газпром» проложил 50 километров «Турецкого потока» по дну моря
Гостиничный фонд Ростовской области подготовят к ЧМ-2018
Ryanair начала рассаживать детей с родителями
Все материалы
Силовые структуры
Исключительно для убийства
Как создавались бесшумные винтовки и пистолеты
ЗРК Patriot на учениях на Тайване, июль 2006 годаВосемь батарей за восемь миллиардов
Зачем Польше американские зенитные комплексы
Истребители с Центральной-Угловой
Один из старейших авиаполков России осваивает новую технику
На Ставрополье полицейский поссорился с коллегой и убил его одним ударом
Минобороны раскритиковало утверждение Киева о «контрактнике» Агееве
Житель села в Башкирии ранил трех девочек из пневматического ружья
Бывший саратовский гаишник пойдет под суд за кражу женского эпилятора
Все материалы
Наука и техника
Наполнили колодец
Как на Земле появилась вода
Откуда не ждали
Apple готовит замену iPhone
Полет мысли
Завораживающие и трогательные снимки с беспилотников
Доказана польза кофе для продления жизни
Древнейший человек из сибирской пещеры оказался маленькой девочкой
Богомолы оказались пожирателями птичьих мозгов
Китайский клон iPhone 8 показали на видео
Все материалы
Спорт
Тимофей Мозгов«С Прохоровым еще не встречались, буду рад с ним поработать»
Интервью с российским миллионером, перебравшимся в Нью-Йорк из Химок
December 30, 2016; Las Vegas, NV, USA; Amanda Nunes celebrates her TKO victory and championship retention against Ronda Rousey during UFC 207 at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY SportsЗаметный перевес
Почему был отменен главный бой UFC 213
Вячеслав Зайцев раскритиковал новую форму «Спартака»
Хоккеист «Питтсбурга» приготовил завтрак в чаше Кубка Стэнли
Надаль уступил 26-й ракетке мира в четырехчасовом матче на Уимблдоне
Кержакову пригрозили штрафом из-за фотографии с лососями
Бывший чемпион UFC захотел драться с Емельяненко
Все материалы
Культура
Жан-Мишель Генассия«Франция — это страна вялого коммунизма»
Жан-Мишель Генассия о браках по сговору, национальных общинах и президенте Макроне
Николай Мухин. Поцелуй Иуды«Я убил Его»
Амос Оз оправдал предательство Иуды
Холодная нарезка
Некролог на себя как мнемонический прием
СМИ узнали о личном распоряжении Мединского перенести балет Серебренникова
Из грязи в экстазе
В каких экстремальных погодных условиях проходило «Нашествие-2017»
Урин признал репутационные потери из-за скандала с «Нуреевым» Серебренникова
Православные пожаловались прокурору на омского губернатора из-за Шнурова
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ты шо, гонишь или шо?»
Зэк-рецидивист, поедатель мусора и другие украинские звезды YouTube
Антон НосикРунет, я твой отец
Умер основатель российского интернета Антон Носик
Антон Носик«Как же жить без Носика?»
Дуров, Варламов, Засурский, Гуревич, Гордеева и Полозкова об уходе отца Рунета
Вирус атаковал кассовые терминалы и похитил данные банковских карт россиян
В СЖР предложили создать рабочую группу по борьбе с фейковыми новостями
Главред Republic покинет издание
Украинский фотограф высмеял киевские балконы
Все материалы
Ценности
Владычица морей
Как и где строят яхты для российской элиты
Обе хороши
Шокирующая новая мода на Неделе haute couture в Париже
Jimmy Choo отправил мужчину играть в «кошки-мышки» с женщиной
Zenden запустил новый бренд спортивной обуви
Saint Laurent запустил программу обучения для молодых кутюрье
Бутик colette представил спиннеры-скейтборды
Детали Porsche пустили на портативные колонки
Все материалы
Путешествия
Лариса Аханова: «Там вино стоит дешевле кофе»
О заповедных уголках Европы, где не встретить русских туристов
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Форт полуострова сокровищ
Как выглядит первое русское поселение в Центральной Азии
Туристов на Мальте продолжили развлекать исчезнувшим памятником ЮНЕСКО
Испанский курорт запретит туристам ходить голышом и мочиться в море
«Ненужный» Ryanair прекратил продажу билетов в Киев
Для британских туристов создали видеоинструкцию по выживанию при теракте
Все материалы
Из жизни
Brisbane Batcave Outflow Milf What a great view of our beautiful City from the outflow«Это страна приезжих»
История москвички, переехавшей в австралийский Брисбен
Найди клад сумасшедшего миллионера
Сокровище ждет своего героя, но двое смельчаков уже погибли
Сложить слово «счастье»
Фрилуфтслив, икигай, лагом — новые lifestyle-методы обретения радости и гармонии
В Калифорнии тинейджер за неделю выиграла в две лотереи 650 тысяч долларов
В Германии подросток раздал сверстникам 10 тысяч евро ради дружбы
В США попавшая на экраны стадиона пенсионерка показала свое нижнее белье
Американец сделал предложение девушке во время своего задержания полицейскими
Все материалы
Не все коту Баку
Как на Гран-при Австрии Формула-1 копила силы перед новым броском
Величайшие машины Японии
Топ-10 самых важных автомобилей в истории Японии
Тест-драйв новой Mazda CX-5
Как инженеры Mazda научили новый CX-5 ездить по плохим дорогам лучше конкурентов
Новейший истребитель России Су-30СМ и спорткупе Infiniti
Машины, на которых вы не прокатитесь. Специальный выпуск
«УАЗ» разработает первую гибридную модель
Nissan решил продавать в России электрокар Leaf
В России создали летающий и плавающий автомобиль
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы