Полезные чипсы

Есть бизнес-идеи, которые вроде бы лежат на поверхности, но требуют колоссальных менеджерских усилий и креатива. Идея фруктовых чипсов — «фрутсов» — как раз из таких. Вроде бы все просто, но попробуй такое раскрути. Однако в рамках родного города ребятам это уже удалось, а следующий шаг они надеются сделать с помощью Портала Бизнес-навигатор МСП.

Это чипсы и в то же время… не чипсы. Похожи, потому что тонкие, сушеные, хрустящие. А по сути, полная противоположность: если чипсы — это не самая, мягко говоря, полезная еда, то «фрутсы» — ровно наоборот.

Итак, берется качественный фрукт — апельсин, грейпфрут, лимон, банан, ананас, яблоко или груша. Тщательно моется, после чего разрезается на тоненькие дольки и отправляется в специальную сушку, где при небольшой температуре доводится до абсолютно сухого, обезвоженного состояния. После этого сухие дольки вынимают, укладывают в герметичную яркую упаковку и отправляют в магазин. Просто, как блин. Остается только их продать.

Фото: предоставлено «Фрутсы»

Собственно, в этом главная загвоздка: как продвинуть на довольно насыщенном рынке разнообразных снеков совершенно не знакомый потребителю продукт? Да еще не имея средств на серьезную рекламную кампанию. Думается, что в этом месте большинство бизнесменов решили бы, что проект бесперспективен, и отправили его в корзину для использованной бумаги. А Илья Кулешов не испугался и ввязался в этот рискованный, но очень интересный проект. И за два года ему удалось увеличить выпуск сухой продукции с 10 до 900 килограммов в месяц. В 90 раз! Между прочим, для производства такого количества «фрутсов» требуется минимум 10 тонн свежих фруктов.

— Бизнес мы создавали по известному правилу трех FFF — family, friends, fools. Подключили родственников, друзей, что-то взяли в долг. Но начальные затраты были не слишком большими — мы старались идти step-by-step, смотреть, как развивается бизнес, и постепенно прогрессировать, — рассказывает Илья Кулешов. — К тому же я продал свой бизнес по прокату велосипедов, так что какие-то начальные деньги были. Идея фруктовых чипсов не то что бы моя, я знал, что их делают в Европе, но важно было вывести их в популярный формат и научиться продавать.

Такой вот увлекательный маркетинговый квест — разработать программу продвижения практически нового продукта. Нужно было объяснить людям, что это такое, заразить их новой идеей, сделать «фрутсы» модными среди молодежи. Тем более что ЗОЖ сейчас становится все популярнее. Однако спортивный уклон скоро пришлось переформатировать:

— В процесс мы выяснили, что это совсем не про спорт, наша категория людей — это любители здорового образа жизни. Именно любители, а не профессионалы, — продолжает Илья. — То есть те, кто проращивать зерно или замачивать на ночь гречу не станет, но думают о здоровье и хотят порадовать себя чем-то полезным и вкусным. А наши «фрутсы» — это идеальный перекус, альтернатива шоколадке, конфете или цукатам. Насыщенные, вкусные и сладкие, в то же время совершенно без сахара. К тому же удобные — нет нужды после них мыть руки.

От прямой рекламы Кулешов отказался, причем не из соображений экономии, а в силу ее неэффективности.

Фото: предоставлено «Фрутсы»

— Фрутсы — это товары импульсного спроса, то есть специально искать их вряд ли кто-то будет. Их нужно попробовать, чтобы понять, и картинка на экране здесь не поможет, — объясняет Илья. — Мы старались создать своего «лояльного потребителя»: угощали всех, у каждого сотрудника с собой всегда были пробные пакетики с «фрутсами», и они раздавали их при первом удобном случае. И это заработало: к нам стали приходить покупатели. А когда мы спрашивали их, откуда они узнали о нашей продукции, оказывалось, что их угостила, например, наша сотрудница Маша. Это же круто, к тому же нам это ничего не стоило.

Сейчас товар уже узнаваем, он имеет постоянного покупателя, причем число его поклонников неуклонно растет. Способствует этому очень удачная и креативная упаковка, яркие страницы в социальных сетях, интересные акции по продвижению. При создании сайта и страниц в соцсетях ребятам удалось передать настроение — от всего веет весельем, задором, креативом и легкой истинно питерской самоиронией. Чувствуется, что работают люди с душой. Но компании пришла пора делать следующий шаг, и Кулешов обратился к Порталу Бизнес-навигатор МСП:

— Я очень рассчитываю на помощь Корпорации МСП, особенно в том, что связано с расширением рынков сбыта продукции: поиском партнеров и налаживанием связей с крупнейшими заказчиками с государственным участием. Ведь наша продукция может быть интересна, например, РЖД или авиакомпаниям, а уж для школ и детских садов это вообще идеальный вариант — вкусно, полезно и совершенно безопасно.

Кстати, «Фрутсы» уже заинтересовали рестораторов, оказалось, что они идеально подходят для использования в составе десертов и украшения различных блюд. Выглядят они нарядно, но, в отличие от традиционных цукатов, не вредят фигуре. Уже сейчас оптовые заказы из кафе и ресторанов составляют серьезную часть от общего объема продаж. Причем не только в городе на Неве — «фрутсы» продаются от Владивостока до Калининграда. Они легкие, герметично упакованы и имеют большой срок хранения. Можно не сомневаться, что благодаря энтузиазму его создателей, этот интересный бизнес имеет отличные перспективы для развития.