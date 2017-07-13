Ничего себе поездочка

В четверг, 13 июля, «Яндекс» и Uber объединили бизнес по заказу такси в России и странах СНГ. В новую компанию вложат 325 миллионов долларов, а ее глава Тигран Худавердян обещает создать «альтернативу личному автомобилю, автобусам или метро». «Лента.ру» выяснила, как будет все это работать и кто выиграет от слияния двух гигантов рынка.

На каких условиях объединяются

Стороны уже раскрыли финансовую часть вопроса. Uber вложит в новую компанию 225 миллионов долларов и получит 36,6 процента акций, «Яндекс» — 100 миллионов долларов за 59,3 процента акций. Объединенную компанию оценили в 3,7 миллиарда долларов, она будет действовать в шести странах и 127 городах, осуществляя 35 миллионов поездок на сумму в 7,9 миллиарда рублей. «Яндекс» также займется развитием бизнеса по доставке еды UberEATS на основе пеших маршрутов «Яндекс.Карт».

Каким был рынок до объединения

По словам источников «Ленты.ру», в 2016 году водители «Яндекс.Такси» совершали более 16 миллионов поездок в месяц, более 500 тысяч поездок в день. У второй на рынке компании Uber ежемесячно насчитывалось 4,8 миллиона поездок, или 160 тысяч в день, а у замыкающего тройку лидеров Gett — 4,3 миллиона поездок в месяц, или 143 тысячи в день.

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

В том же году эксперты аналитического центра при правительстве России оценивали общий объем рынка легальных такси в 441 миллиард рублей, а нелегальных — в 116 миллиардов рублей. По их данным, в России постоянно работают 338 тысяч таксистов, а число выданных лицензий превышает 457 тысяч.

В Москве действует более 47 тысяч лицензий, в Подмосковье — более 105 тысяч. Это связано с тем, что сегодня лицензии в столице выдаются лишь автомобилям желтого цвета, а в Подмосковье официальный цвет такси — белый, то есть машину не надо перекрашивать или обклеивать пленкой.

Большинство автомобилей принадлежат таксопаркам, а «Яндекс.Такси», Uber и Gett выступают агрегаторами заказов, то есть более продвинутым аналогом диспетчерских. За использование своей системы они взимают с таксопарков ежемесячную комиссию и берут 15-20 процентов с каждой поездки. Сами таксопарки зарабатывают на сдаче машин в аренду, ежедневно получая с таксистов до 2 тысяч рублей.

Средняя выручка таксиста в Москве — 7,3 тысячи рублей в день, в Петербурге — 6 тысяч рублей, в городах-миллионниках — 3,5 тысячи рублей. Большинство водителей зарегистрированы как индивидуальные предприниматели и официально не числятся в штате таксопарков, у которых арендуют машины.

Какие изменения ждут водителей

Uber и «Яндекс.Такси» объединят базы водителей, к тому же они будут пользоваться картами и алгоритмами распределения заказов «Яндекса». В теории таксистам станет легче ориентироваться в городе, поскольку навигатор «Яндекса» объективно лучше сервиса Google, использовавшегося в приложении Uber. Объединенная база (опять же в теории) увеличит количество свободных машин, что сократит время подачи и снизит стоимость поездок.

Однако сами таксисты этому не очень рады. Водитель «Яндекс.Такси» Саид рассказал «Ленте.ру», что обилие свободных машин усилит конкуренцию, но снизит загруженность водителей. А значит, число поездок уменьшится. «Это все, конечно, очень круто, но я за арендованный Ford Focus плачу 1850 рублей в сутки. А еще бензин — машина "жрет" 10 литров на 100 километров, это 370-400 рублей. Плюс комиссия рублей в 800 — формально ее платит таксопарк, а по факту я. Средний заказ у меня сейчас — 300 рублей, таких заказов делаю штук 15. Вот и считайте, сколько я заработаю», — сетует он.

Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

С ним согласен и водитель Uber Алексей. «Без лицензии сейчас не поработаешь, плюс скоро нас совсем нагнут с цветом, в Москве все машины должны быть желтыми, а обклеить пленкой даже по знакомству стоит тысяч 30-40. Да, теперь будем драться за каждый заказ, пассажирам наверняка понравится. Но денег точно сможем меньше поднимать, и нас будут выжимать мигранты. Они готовы на спидах [амфетаминах] по 20 часов пахать, а мы нет. Хотя куда денешься, придется», — говорит он.

Алексей также отметил, что водители наверняка станут чаще подрабатывать частным извозом. «Заступаешь в ночь и стоишь на точках, где народу много. Часто удается договориться за налик. А с утра уже заступаешь на заказы от Uber. Правда, для этого тачка своя должна быть, в таксопарке быстро просекут, что ты сутками ишачишь, и не позволят в рейс постоянно выходить», — подытоживает таксист.

Понравятся ли изменения пассажирам

В теории объединение баз водителей и единая навигация от «Яндекса» увеличат скорость подачи автомобилей и позволят таксистам лучше ориентироваться в городах. «Это очень важно, потому что 80 процентов водителей — выходцы из СНГ», — объясняет источник «Ленты.ру» в одном из такси-сервисов.

С другой стороны, закончится ценовая война между «Яндекс.Такси» и Uber, которая раздражала таксистов, но очень нравилась пользователям. Обе компании постоянно демпинговали и вводили новые опции: в феврале они установили фиксированные цены, а в апреле «Яндекс.Такси» поддержал объявленное Uber снижение цен на 10-50 процентов.

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

При этом для сохранения доходов обе компании ввели так называемые зоны повышенного спроса, где в зависимости от времени дня и загруженности водителей стоимость поездки увеличивалась. Правда, это привело к тому, что в часы пик тарифы взлетали на 200 процентов, а в случае непогоды 15-минутный маршрут обходился в условные 800 рублей.

Тем не менее объединение «Яндекс.Такси» и Uber вряд ли уменьшит стоимость поездок. Наоборот, объединенная компания фактически станет монополистом на рынке, а значит, сможет не только диктовать ценовую политику, но и не брать в расчет мнение таксистов, у которых из-за возросшего числа свободных водителей не останется иного выбора, кроме как принять новые правила игры.

А значит, пассажиров и дальше будут возить в том числе и не знающие город, но работающие по 20 часов и получающие за это копейки таксисты. Только цена за их услуги, скорее всего, возрастет, ведь теперь союзу «Яндекс.Такси» и Uber можно не бояться, что их заказы подхватят водители конкурирующего сервиса.