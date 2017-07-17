Кто умрет в новой «Игре престолов»?

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Кадр: сериал «Игра престолов»

17 июля после затянувшегося отсутствия на телеэкраны возвращается «Игра престолов» — один из самых популярных сериалов последних лет и уж точно самый кровожадный. Сценаристы проекта Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс вслед за автором фэнтези-саги Джорджем Мартином не щадят ни статистов, ни второстепенных персонажей, ни даже главных героев: борьба за Железный трон накалилась до предела, зима уже пришла в Вестерос, и далеко не всем удастся дотянуть до запланированного на следующий год финала. «Лента.ру» предлагает угадать, кто станет первой жертвой сериала в новом, седьмом сезоне.

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