Кто умрет в новой «Игре престолов»?

17 июля после затянувшегося отсутствия на телеэкраны возвращается «Игра престолов» — один из самых популярных сериалов последних лет и уж точно самый кровожадный. Сценаристы проекта Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс вслед за автором фэнтези-саги Джорджем Мартином не щадят ни статистов, ни второстепенных персонажей, ни даже главных героев: борьба за Железный трон накалилась до предела, зима уже пришла в Вестерос, и далеко не всем удастся дотянуть до запланированного на следующий год финала. «Лента.ру» предлагает угадать, кто станет первой жертвой сериала в новом, седьмом сезоне.

Кто умрет в «Игре престолов» следующим?