Кто умрет в «Игре престолов» следующим?

Психологическая травма, которую нанесла зрителям Красная свадьба, оказалась настолько мощной, что теперь этим термином называют любое «самое ужасное событие, которое вы когда-либо видели». Термин начали даже использовать как глагол, описывающий процесс того, как чья-то жизнь летит в тартарары. Что ж, в новом, шестом сезоне сценаристы «Игры престолов» продолжают отправлять в тартарары персонажей основных и второстепенных — а отсчет новоиспеченных покойников уже перешел на третий десяток. «Лента.ру» предлагает угадать, кого кровожадные Бениофф и Уайсс прикончат следующим.

Кого убьют в «Игре престолов» следующим?