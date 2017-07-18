«В этой стране я ощущаю социальную стабильность»

Даже самые авантюрные натуры в состоянии оценить социальную защищенность и стабильность. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует рассказ москвички Марии о том, как после долгих путешествий она бросила якорь в крошечном бельгийском городке.

Я родилась в Москве, но росла в маленьком городе Радужный во Владимирской области, куда мои родители уехали работать. После школы поступила в Московский государственный университет на факультет вычислительной математики и кибернетики. Получив диплом, устроилась в дизайн-студию Артемия Лебедева. Работала HTML-кодером, технологом, а уже через год стала менеджером по проектам.

Через семь лет я решила расстаться с постоянной офисной работой, чтобы путешествовать, — совмещать это невозможно. Но при всем моем увлечении дальними странами я оставалась в строю: компьютер и интернет были моими постоянными спутниками, а фриланс пришелся очень по душе.

Судьбоносное знакомство

Во время одной из поездок, на болгарском фестивале я встретила своего будущего мужа-бельгийца. Сначала я приезжала к нему по туристической визе на три месяца. Но поскольку мы хотели быть вместе, решилась на переезд.

Я никогда не рассматривала Европу как место для постоянного проживания. Мне всегда казалось, что она слишком чопорна и правильна. И все же я была очарована красотой бельгийской природы с первого взгляда.

Мы живем в маленькой деревушке Сент-Маргрит на границе с Голландией, но на работу ездим в ближайший город Гент. Он пока не очень знаменитый, но сейчас приобретает все большую популярность у туристов. В историческом центре Гента очень красивая архитектура. Все знают Брюгге, так вот, Гент сильно на него похож, но более аутентичен.

Фото: предоставлено героиней материала 1 /2

В нашей деревушке классические большие бельгийские дома с огромным садом. Местные очень любят простор — это заметно, когда пересекаешь границу с Голландией, где все домики маленькие и компактные.

Общественный транспорт слабо развит: есть автобус, который приезжает три раза в день, но лишь по будням. Все перемещаются исключительно на машинах, у каждого взрослого члена семьи по автомобилю.

Защитная оболочка

Вскоре после свадьбы я забеременела. Бельгия — страна, где приятно рожать и воспитывать детей. Здесь хорошая медицина и заботящееся о женщинах государство. В этой стране я ощущаю социальную стабильность.

Бельгийцы, как и все европейцы, политкорректны, вежливы и с вечной улыбкой на губах. Сначала это располагает, но потом осознаешь, что эта улыбка формальная. Даже после четырех лет жизни здесь я не понимаю, как можно построить крепкие отношения или завести дружбу с местными. Естественно, контакт с людьми есть, но он не заходит далеко, потому что они сразу закрываются. Такое ощущение, что у каждого есть своя оболочка, где внешне все хорошо, но самого человека за ней не видишь. Мне очень сложно достучаться до них. Пока для меня это самая большая проблема здесь.

Фото: предоставлено героиней материала

Гостеприимные бельгийцы

Бельгия – официально открытая страна для тех, кто по разным причинам не может жить у себя на родине. Сейчас здесь особенно много беженцев. Бывают случаи, когда в некоторых районах не видишь бельгийцев, зато много выходцев из Турции, Африки и России. Государство заботится о них в полной мере. Если человек приезжает в Бельгию надолго, ему предоставляются бесплатные уроки по изучению языка и рассказывают о социальной жизни Бельгии. Каждому приехавшему сюда помогают грамотно ассимилироваться.

Местные к приезжим относятся хорошо. Однако я заметила, что бельгийцы немного сторонятся русских. У нас сильно отличаются менталитет и некоторые национальные черты характера. Русские вызывают некоторую настороженность, но русских женщин любят очень. Все говорят, что наши женщины — самые красивые.

Многие мои бельгийские знакомые хотели бы хоть раз приехать в Россию. Для них это очень экзотическая страна.

Фото: предоставлено героиней материала

Язык — враг мой

Вторая значительная проблема, с которой я здесь столкнулась, — это язык. Возможно, все было бы немного по-другому, если бы я его знала. На мой взгляд, нидерландский — один из самых сложных европейский языков. За два года интенсивного обучения я освоила 4 уровня из 10. Однако все еще не могу свободно общаться, даже несмотря на то, что нахожусь среди носителей языка. Бытовые проблемы, конечно, могу решить, но поддержать разговор по душам — сомневаюсь. С мужем общаюсь преимущественно на английском. Первые слова ребенка были на нидерландском, но он понимает и русский, и английский.

Деревня с запашком

Одно из поразивших меня открытий — высокий уровень сельского хозяйства. Здесь много счастливых фермеров, которые живут в деревне со всеми удобствами. Они заняты любимым делом и не страдают от безденежья. Как только выезжаешь за город, видишь причесанные, ухоженные поля. Я тоже предпочитаю жить не в городе. В России было бы проблематично найти такое же комфортное деревенское место.

Наш район очень чистый и озелененный, но все же мне не хватает леса. Мы живем на flatland — равнине. Раньше здесь было море, потом вода ушла, и осталось лишь огромное поле. Сейчас вся эта земля аккуратно засажена картофелем и луком.

Единственная значительная проблема нашего населенного пункта — неприятный запах. В маленькой деревне целых четыре фермы, в каждой из них по 100 коров. Здесь особенный вид — бельгийские голубые коровы. На первых порах меня очень поразили эти мускулистые животные. Они ведь даже на корову не похожи!

Заработки и траты

Я сравнивала стоимость жизни в России и Бельгии, и по всем показателям вышло, что здесь в два раза дороже. Но надо учитывать то, что средняя зарплата в Бельгии — 100 тысяч рублей, если перевести на наши деньги.

Если работаешь пять дней в неделю по восемь часов в сутки сантехником, то зарплата такая же, как у директора небольшой фирмы. Мне это нравится. Здесь каждый человек — личность и каждая профессия важна. На мой взгляд, это очень хорошее социальное правило.

Фото: предоставлено героиней материала

Уровень жизни в Бельгии существенно выше, чем в России, я очень редко вижу на улице нищих. Мне кажется, это из-за того, что есть определенный минимум, который каждый человек должен получить. Пособие по безработице — 800 евро. На эти деньги можно довольно неплохо жить. Чтобы получить это пособие, нужно проработать три года, именно в Бельгии, и состоять на учете на бирже труда.

В месяц за воду, газ и электричество мы платим около 250 евро. Но я очень экономна. Если относиться к этим ресурсам необдуманно, сумма может вырасти до 500 евро.

Аренда апартаментов в Генте обойдется в 400 евро, дома — в 1200 евро. Классический трехэтажный дом на окраине стоит порядка 300 тысяч евро.

Скидки на налоги

Как и во многих европейских странах, налоги зависят от доходов. Они могут варьировать от нуля и до 50 процентов. За того, кто получает минимальную зарплату, чаще всего налоги платит компания (примерно пять процентов). У людей с доходом около шести тысяч евро в месяц налоги могут достигать 50 процентов. Фиксированной ставки для всех нет, и порой даже семейные обстоятельства могут влиять на фискальные выплаты. Например, при наличии детей они значительно снижаются.

Еще примечательно то, что на период, когда ты ремонтируешь свой дом, налоги также снижаются, и даже некоторую часть суммы ремонта компенсирует государство.

Мне эта система очень импонирует — каждый гражданин осознанно платит налоги на благосостояние страны.

Маленькие полиглоты

Традиционно бельгийская женщина отдает ребенка в садик по достижении трехмесячного возраста. Наш детский сад обходится нам в 50 евро в месяц, и это довольно дорого по местным меркам. Мой ребенок еще маленький, но я уже нашла школу со штайнеровским методом образования. Мне нравятся альтернативные школы, где дети познают мир в основном через игры и общение.

В бельгийских школах обязательно учат английский, французский, нидерландский и по выбору можно взять четвертый язык.

Работа по душе

Я долго была фрилансером, но сейчас уже год работаю в компании моего мужа, которая занимается организацией мероприятий и фестивалей. Разрабатываю веб-сайты, делаю графический дизайн, составляю культурную программу. Мне выделили фестивали по духовному развитию: мастер-классы, лекции, йога. Последний раз в Испании мы собрали 5 тысяч человек, а рекорд — 8 тысяч.

Скрытая тоска по Родине

На родине все знакомые считают, что мне очень повезло. Это такой стереотип, что в Европе все хорошо. Но ведь и здесь есть свои трудности.

Родители навещают нас, им очень нравится Бельгия, но жить бы они здесь не хотели: слишком любят Россию. Друзья тоже приезжали, но лишь по разу: туристу здесь особо делать нечего. Если я хочу с кем-нибудь встретиться, то приглашаю их в Италию, где всем интересно.

В России я была последний раз три года назад, теперь собираюсь приехать в августе. Мне все время кажется, что я скучаю только по родным и друзьям. Но недавно мы ходили в бельгийский театр, где была постановка о жизни разных народов. Когда русская женщина пела нашу песню, меня переполняли эмоции. На самом деле у меня есть тоска по Родине, просто она не на поверхности.

Я все чаще задумываюсь о том, что еще поработаю, подожду, пока сын подрастет, а затем куплю домик на юге Франции. Мне нравится кочевнический образ жизни, но в то же время, если бы я нашла какое-нибудь место, где мне бы было комфортно в полной мере, я бы там осталась. Пока я еще не встретила такого на своем жизненном пути.