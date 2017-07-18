«В этой стране я ощущаю социальную стабильность»

Даже самые авантюрные натуры в состоянии оценить социальную защищенность и стабильность. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует рассказ москвички Марии о том, как после долгих путешествий она бросила якорь в крошечном бельгийском городке.
Я родилась в Москве, но росла в маленьком городе Радужный во Владимирской области, куда мои родители уехали работать. После школы поступила в Московский государственный университет на факультет вычислительной математики и кибернетики. Получив диплом, устроилась в дизайн-студию Артемия Лебедева. Работала HTML-кодером, технологом, а уже через год стала менеджером по проектам.
Через семь лет я решила расстаться с постоянной офисной работой, чтобы путешествовать, — совмещать это невозможно. Но при всем моем увлечении дальними странами я оставалась в строю: компьютер и интернет были моими постоянными спутниками, а фриланс пришелся очень по душе.
Судьбоносное знакомство
Во время одной из поездок, на болгарском фестивале я встретила своего будущего мужа-бельгийца. Сначала я приезжала к нему по туристической визе на три месяца. Но поскольку мы хотели быть вместе, решилась на переезд.
Я никогда не рассматривала Европу как место для постоянного проживания. Мне всегда казалось, что она слишком чопорна и правильна. И все же я была очарована красотой бельгийской природы с первого взгляда.
Мы живем в маленькой деревушке Сент-Маргрит на границе с Голландией, но на работу ездим в ближайший город Гент. Он пока не очень знаменитый, но сейчас приобретает все большую популярность у туристов. В историческом центре Гента очень красивая архитектура. Все знают Брюгге, так вот, Гент сильно на него похож, но более аутентичен.
В нашей деревушке классические большие бельгийские дома с огромным садом. Местные очень любят простор — это заметно, когда пересекаешь границу с Голландией, где все домики маленькие и компактные.
Общественный транспорт слабо развит: есть автобус, который приезжает три раза в день, но лишь по будням. Все перемещаются исключительно на машинах, у каждого взрослого члена семьи по автомобилю.
Защитная оболочка
Вскоре после свадьбы я забеременела. Бельгия — страна, где приятно рожать и воспитывать детей. Здесь хорошая медицина и заботящееся о женщинах государство. В этой стране я ощущаю социальную стабильность.
Бельгийцы, как и все европейцы, политкорректны, вежливы и с вечной улыбкой на губах. Сначала это располагает, но потом осознаешь, что эта улыбка формальная. Даже после четырех лет жизни здесь я не понимаю, как можно построить крепкие отношения или завести дружбу с местными. Естественно, контакт с людьми есть, но он не заходит далеко, потому что они сразу закрываются. Такое ощущение, что у каждого есть своя оболочка, где внешне все хорошо, но самого человека за ней не видишь. Мне очень сложно достучаться до них. Пока для меня это самая большая проблема здесь.
Гостеприимные бельгийцы
Бельгия – официально открытая страна для тех, кто по разным причинам не может жить у себя на родине. Сейчас здесь особенно много беженцев. Бывают случаи, когда в некоторых районах не видишь бельгийцев, зато много выходцев из Турции, Африки и России. Государство заботится о них в полной мере. Если человек приезжает в Бельгию надолго, ему предоставляются бесплатные уроки по изучению языка и рассказывают о социальной жизни Бельгии. Каждому приехавшему сюда помогают грамотно ассимилироваться.
Местные к приезжим относятся хорошо. Однако я заметила, что бельгийцы немного сторонятся русских. У нас сильно отличаются менталитет и некоторые национальные черты характера. Русские вызывают некоторую настороженность, но русских женщин любят очень. Все говорят, что наши женщины — самые красивые.
Многие мои бельгийские знакомые хотели бы хоть раз приехать в Россию. Для них это очень экзотическая страна.
Язык — враг мой
Вторая значительная проблема, с которой я здесь столкнулась, — это язык. Возможно, все было бы немного по-другому, если бы я его знала. На мой взгляд, нидерландский — один из самых сложных европейский языков. За два года интенсивного обучения я освоила 4 уровня из 10. Однако все еще не могу свободно общаться, даже несмотря на то, что нахожусь среди носителей языка. Бытовые проблемы, конечно, могу решить, но поддержать разговор по душам — сомневаюсь. С мужем общаюсь преимущественно на английском. Первые слова ребенка были на нидерландском, но он понимает и русский, и английский.
Деревня с запашком
Одно из поразивших меня открытий — высокий уровень сельского хозяйства. Здесь много счастливых фермеров, которые живут в деревне со всеми удобствами. Они заняты любимым делом и не страдают от безденежья. Как только выезжаешь за город, видишь причесанные, ухоженные поля. Я тоже предпочитаю жить не в городе. В России было бы проблематично найти такое же комфортное деревенское место.
Наш район очень чистый и озелененный, но все же мне не хватает леса. Мы живем на flatland — равнине. Раньше здесь было море, потом вода ушла, и осталось лишь огромное поле. Сейчас вся эта земля аккуратно засажена картофелем и луком.
Единственная значительная проблема нашего населенного пункта — неприятный запах. В маленькой деревне целых четыре фермы, в каждой из них по 100 коров. Здесь особенный вид — бельгийские голубые коровы. На первых порах меня очень поразили эти мускулистые животные. Они ведь даже на корову не похожи!
Заработки и траты
Я сравнивала стоимость жизни в России и Бельгии, и по всем показателям вышло, что здесь в два раза дороже. Но надо учитывать то, что средняя зарплата в Бельгии — 100 тысяч рублей, если перевести на наши деньги.
Если работаешь пять дней в неделю по восемь часов в сутки сантехником, то зарплата такая же, как у директора небольшой фирмы. Мне это нравится. Здесь каждый человек — личность и каждая профессия важна. На мой взгляд, это очень хорошее социальное правило.
Уровень жизни в Бельгии существенно выше, чем в России, я очень редко вижу на улице нищих. Мне кажется, это из-за того, что есть определенный минимум, который каждый человек должен получить. Пособие по безработице — 800 евро. На эти деньги можно довольно неплохо жить. Чтобы получить это пособие, нужно проработать три года, именно в Бельгии, и состоять на учете на бирже труда.
В месяц за воду, газ и электричество мы платим около 250 евро. Но я очень экономна. Если относиться к этим ресурсам необдуманно, сумма может вырасти до 500 евро.
Аренда апартаментов в Генте обойдется в 400 евро, дома — в 1200 евро. Классический трехэтажный дом на окраине стоит порядка 300 тысяч евро.
Скидки на налоги
Как и во многих европейских странах, налоги зависят от доходов. Они могут варьировать от нуля и до 50 процентов. За того, кто получает минимальную зарплату, чаще всего налоги платит компания (примерно пять процентов). У людей с доходом около шести тысяч евро в месяц налоги могут достигать 50 процентов. Фиксированной ставки для всех нет, и порой даже семейные обстоятельства могут влиять на фискальные выплаты. Например, при наличии детей они значительно снижаются.
Еще примечательно то, что на период, когда ты ремонтируешь свой дом, налоги также снижаются, и даже некоторую часть суммы ремонта компенсирует государство.
Мне эта система очень импонирует — каждый гражданин осознанно платит налоги на благосостояние страны.
Маленькие полиглоты
Традиционно бельгийская женщина отдает ребенка в садик по достижении трехмесячного возраста. Наш детский сад обходится нам в 50 евро в месяц, и это довольно дорого по местным меркам. Мой ребенок еще маленький, но я уже нашла школу со штайнеровским методом образования. Мне нравятся альтернативные школы, где дети познают мир в основном через игры и общение.
В бельгийских школах обязательно учат английский, французский, нидерландский и по выбору можно взять четвертый язык.
Работа по душе
Я долго была фрилансером, но сейчас уже год работаю в компании моего мужа, которая занимается организацией мероприятий и фестивалей. Разрабатываю веб-сайты, делаю графический дизайн, составляю культурную программу. Мне выделили фестивали по духовному развитию: мастер-классы, лекции, йога. Последний раз в Испании мы собрали 5 тысяч человек, а рекорд — 8 тысяч.
Скрытая тоска по Родине
На родине все знакомые считают, что мне очень повезло. Это такой стереотип, что в Европе все хорошо. Но ведь и здесь есть свои трудности.
Родители навещают нас, им очень нравится Бельгия, но жить бы они здесь не хотели: слишком любят Россию. Друзья тоже приезжали, но лишь по разу: туристу здесь особо делать нечего. Если я хочу с кем-нибудь встретиться, то приглашаю их в Италию, где всем интересно.
В России я была последний раз три года назад, теперь собираюсь приехать в августе. Мне все время кажется, что я скучаю только по родным и друзьям. Но недавно мы ходили в бельгийский театр, где была постановка о жизни разных народов. Когда русская женщина пела нашу песню, меня переполняли эмоции. На самом деле у меня есть тоска по Родине, просто она не на поверхности.
Я все чаще задумываюсь о том, что еще поработаю, подожду, пока сын подрастет, а затем куплю домик на юге Франции. Мне нравится кочевнический образ жизни, но в то же время, если бы я нашла какое-нибудь место, где мне бы было комфортно в полной мере, я бы там осталась. Пока я еще не встретила такого на своем жизненном пути.