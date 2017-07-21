Горький парк

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Что убило лидера Linkin Park Честера Беннингтона

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Честер Беннингтон
Честер Беннингтон
Фото: Britta Pedersen / EPA

Фронтмен одной из самых популярных в мире групп Linkin Park Честер Беннингтон обнаружен мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. Ему был 41 год. По версии таблоидов, музыкант совершил самоубийство. «Лента.ру» вспоминает Беннингтона и его команду, ставшую символом поколения 2000-х.

«Я в шоке, сердце разбито, но это правда. Официальное заявление последует как только оно у нас появится», — написал в Twitter коллега Беннингтона, рэпер Linkin Park Майк Шинода.

По странному стечению обстоятельств, гибель вокалиста Linkin Park пришлась на 20 июля — день рождения Криса Корнелла, фронтмена Soundgarden и Audioslave, покончившего с собой 18 мая этого года. Корнелл и Беннингтон были друзьями.

Еще мрачная статистика — за два года это уже второй умерший вокалист группы Stone Temple Pilots. В декабре 2015 года был найден мертвым бывший фронтмен коллектива Скотт Вейланд. С 2013 по 2015-й Беннингтон занимал его место в этой заслуженной команде, которой восхищался с юности.

У Беннингтона были серьезные и давние проблемы с наркотиками, и наверное, Шинода знает больше, чем люди со стороны. Для фанатов группы и просто следящих за музыкой, при всем том количестве смертей музыкантов за последние полтора года, уход Беннингтона — красавчика, любимца девушек, фигуры пусть пафосной, но не трагической — оказался действительно шокирующим.

Linkin Park были одной из самых коммерчески успешных групп 2000-х — в эпоху, когда альтернативная музыка стала мейнстримом. Они довели nu-metal до состояния, близкого к поп-музыке. У них была масса хейтеров, но исступленно-преданных поклонников все равно в разы больше. Для поколения 2000-х Linkin Park — это символ, даже если кто-то их не слушал и не любил. Они были всюду, от песни Numb нельзя было спрятаться нигде.

В 2010-х страсти вокруг команды бурлили не так яростно, но группа регулярно выпускала альбомы, и так же регулярно звучали обвинения в том, что музыканты исписались, вконец опопсели и так далее. В мае вышла последняя, седьмая пластинка группы — One More Light. Обсуждая эту работу, миролюбивый Беннингтон выходил из себя и угрожал «набить морду» критикам и хулителям.

Возвращаясь к странным совпадениям — альбом вышел на следующий день после гибели Криса Корнелла.

Честер Беннингтон родился 20 марта 1976 года в городе Феникс, штат Аризона, в семье полицейского детектива. Ему было 11 лет, когда родители развелись, и это очень сильно на него подействовало. Подростком он начал пить и употреблять все наркотики, какие только мог достать.

В 17 лет он стал петь в местной группе Sean Dowdell and His Friends, но дела этой команды шли неважно. Честер нашел другой коллектив — Grey Daze и записал с ним три альбома во второй половине 1990-х. Результат его не устроил, и он уже подумывал о том, чтобы завязать с музыкой.

Но внезапно ему повезло: продюсер Джефф Блу, работавший с Мейси Грей и Limp Bizkit оценил вокалиста Grey Daze и свел его с перспективной молодой лос-анджелесской группой Xero. Беннингтон подружился с Майком Шинодой и другими участниками Xero, и команда через некоторое время переименовалась в Linkin Park. Джефф Блу помог и с контрактом: свой дебютный альбом Hybryd Theory группа выпустила не где-нибудь, а на лейбле-гиганте Warner Bros.

Слушателей не пришлось долго убеждать в своем таланте — первая пластинка стала мультиплатиновой во многих странах и бриллиантовой (более 10 миллионов копий) у себя на родине.

Из неустроенного наркомана и работника «Бургер Кинга» Честер Беннингтон в 23 года превратился в суперзвезду и миллионера, владеющего умами миллионов подростков. Но этот успешный, и по мнению некоторых, «попсовый» человек, отец многочисленного семейства продолжал жить на краю пропасти, от которой его так и не смогли спасти.

Александр Зайцев

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