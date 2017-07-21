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Перемена слагаемых

Как «АвтоВАЗ» планирует избавиться от лишних рук

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минтруд и Минфин разошлись во мнении о предоставлении субсидий Самарской области в размере 600 миллионов рублей. Согласно проекту распоряжения, подготовленному министерством труда, эти деньги должны пойти на переподготовку освобождающихся сотрудников «АвтоВАЗа». Однако финансовое ведомство не поддержало выделение бюджетных средств.

Спор о предоставлении новых субсидий совпал с посещением автозавода полпредом президента в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем. Во время визита он заявил, что «АвтоВАЗ» намерен провести в 2017-2018 годах масштабное сокращение персонала. Как заверил полпред, люди получат новые профессии и хорошо оплачиваемые рабочие места. Какую альтернативу предлагают сотрудникам автогиганта — разбиралась «Лента.ру»

Выйти в окно возможностей

По словам Бабича, до конца текущего года планируется сократить шесть тысяч человек и еще 2,2 тысячи — в 2018-м. Если учесть, что число сотрудников предприятия составляет около 37 тысяч человек, под сокращения попадут 20 процентов, или каждый пятый. Полпред отметил, что на администрацию возложена задача сделать все так, чтобы не вызвать социальной напряженности.

Это неожиданно высокая цифра — ранее президент «АвтоВАЗа» Николя Мор заявлял о сокращении 2 процентов сотрудников. Впрочем, он добавлял, что у руководства есть представление об «оптимальной численности» персонала. Отметим, что массовые увольнения в 2014-2016 годах (тогда предприятие покинуло 22 тысячи человек) привели к волнениям и акциям протеста в Тольятти, что вызвало недовольство акционеров и в конечном счете привело к отставке прежнего главы «АвтоВАЗа» Бу Андерссона.

Нынешнее руководство завода постаралось подсластить уходящим работникам пилюлю, запустив ряд социальных программ, на которые с сентября 2016 года было потрачено 1,2 миллиарда рублей только собственных средств «АвтоВАЗа». Речь идет о пенсионной программе, предусматривающей пятилетнюю ежемесячную надбавку в размере 15 процентов от средней зарплаты сотрудникам, согласным на досрочный выход на пенсию. Кроме того, до середины июня действовала программа добровольного ухода (так называемое окно возможностей) — при увольнении по соглашению сторон работник получал до пяти средних окладов.

Наконец, часть сотрудников не увольняется «в никуда», а переводится с основного производства в недавно созданный Тольяттинский индустриальный парк.

Вазовы «дочки»

Парк основан на территории бывшего дочернего предприятия — Волжского машиностроительного завода (ВМЗ), всего получилось 119 тысяч квадратных метров производственных площадей. Согласно задумке, они будут сдаваться в аренду сторонним предприятиям, что убивает сразу двух зайцев — не только помогает трудоустройству лишних рук, но и приносит заводу прибыль.

Развитию парка должен способствовать статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), присвоенный Тольятти в прошлом году. Как сообщается на сайте городской мэрии, резиденты получат налоговые преимущества — так, ставка налога на прибыль в течение трех лет будет нулевой, а в региональный бюджет предприятия станут выплачивать 2 процента вместо 17. Кроме того, на 10 лет резиденты полностью или частично освобождаются от налога на имущество и землю, также будут минимизированы страховые выплаты — 7,6 процента вместо 30.

На сегодняшний день у парка только два резидента — это компания «Металлист-Самара», производящая комплектующие для авиационных и ракетных двигателей, и, несколько неожиданно, Сбербанк, планирующий к осени открыть в производственном кластере call-центр для оказания удаленной помощи корпоративным клиентам.

Отсутствие вала заявок при столь внушительных преференциях можно объяснить высокими тарифами на электроэнергию — на 30 процентов выше, чем в Самаре. Потенциальных резидентов также может отпугивать печальная судьба предыдущих вазовских проектов по перераспределению персонала. Например, подразделения «АвтоВАЗ-перспектива»: с шумом открытое в 2009 году в качестве кузницы кадров для будущего промышленного развития Тольятти, оно было тихо ликвидировано спустя два года.

Сомнений добавляет и тот факт, что средства под субсидии, обещанные городскими властями предприятиям, которые трудоустроят бывших работников завода, государство выделять не спешит.

Ржавый пояс

Что касается самих заводчан, которым намекают на перевод в индустриальный парк, то они сетуют на предложенные вакансии — в основном это мойка, уборка и ремонт помещений, систем вентиляции и так далее. Высказываются сомнения, что небольшая территория ВМЗ в будущем сможет переварить значительное количество высвобождающихся специалистов.

Однако создание такого парка вполне соответствует общемировой практике поддержки моногородов. Фабричный пояс США, сегодня больше известный как «Пояс ржавчины» (Rust Belt), также включает в себя территории «опережающего развития» (enterprise zones) с налоговыми льготами. Что бывший локомотив американской автоиндустрии Детройт, что российский Тольятти — задача поддержки и модернизации таких городов чрезвычайно сложна и, видимо, не имеет быстрых решений.

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